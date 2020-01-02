Представлен Bonsai, сервис синхронизации устройств для GNOME

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:30, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Не на го, уже неоспоримое преимущество. Не на плюсах, вторичное очевидное преимущество.

3.8 , Аноним ( 2 ), 11:06, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – А кстати, почему не на расте? Ведь сам бог велел такие поделия писать на расте, чтобы потом уязвимости не находить! Или как обычно, это уязвимости кого надо уязвимости? Впрочем, завязка на гном видимо и так похоронила эту поделку.

4.16 , proninyaroslav ( ok ), 12:03, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Много ли спецов в гноме, пишущих на раст?

5.26 , Нонон ( ? ), 13:37, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть такие. Есть даже те кто призывал писать не на vala а на расте в гноме)

4.18 , Аноним ( 18 ), 12:26, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сколько можно с этой мантрой? Никакой Rust не спасет от входящего imput.txt вместо input.txt.

5.20 , Аноним ( 2 ), 12:33, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато спасёт от выхода за границы массива. И наверно от пробития стека тоже.

6.24 , CrazyAlex ( ? ), 13:35, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А от этого и плюсы спасут прекрасно, и го наверное (не знаю его), и куча других яп. Раст - он, разве что, с управлением памятью поможет... и то если писать по-нормальному, а не как в сях, то те же плюсы отлично справляются.

6.25 , Нонон ( ? ), 13:37, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну ты конечно можешь выйти за границы массива. Для этого тебе придется обернуть код в unsafe) И будет UB А без unsafe при выходе за границы массива будет паника. Но дело в том что, Раст не особо приветствует обход массива по индексу, обращение к последнему элементу по индексу итд..

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:35, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нельзя. В названии "syncthing" есть слово "thin", что оскорбляет чувства бодипозитивных.

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:48, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тем что это проект по расширению API GNOME GTK и всего что у них там есть. Цель предоставить приложениям возможность работать с устройствАМИ пользователя. Новость так написана, что это несколько трудно понять. В обычном случае программу запустил пользователь на устройстве. А что если часть устройств тощая? Как сказать, что там один и тот же пользователь а метаданные, хранилище и прочее нужно искать в другом месте?

А что если есть еще и некоторый инстанс приложения в облаке? То есть пользователя нужно аутентифицировать в приложении в облаке, а инстанс приложения авторизовать на устройствах, и дать доступ к тем данным, которым можно. Ваши десктопные примеры с syncthing мало того что совсем не про это, это скорее стандартизация и API, чтобы было больше таких проектов.

2.22 , Антон ( ?? ), 13:04, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В чём отличие от syncthing? В отсутствии кроссплатформенности.

