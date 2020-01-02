Представлен Bonsai, сервис синхронизации устройств для GNOME

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|1.1, Аноним (1), 10:23, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В чём отличие от syncthing? С отключенным global discovery и relaying он ровно так же будет работать в домашней сети без контакта с внешними сервисами.
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|2.2, Аноним (2), 10:30, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Не на го, уже неоспоримое преимущество. Не на плюсах, вторичное очевидное преимущество.
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|3.8, Аноним (2), 11:06, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А кстати, почему не на расте? Ведь сам бог велел такие поделия писать на расте, чтобы потом уязвимости не находить! Или как обычно, это уязвимости кого надо уязвимости? Впрочем, завязка на гном видимо и так похоронила эту поделку.
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|5.26, Нонон (?), 13:37, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть такие. Есть даже те кто призывал писать не на vala а на расте в гноме)
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|4.18, Аноним (18), 12:26, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько можно с этой мантрой? Никакой Rust не спасет от входящего imput.txt вместо input.txt.
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|5.20, Аноним (2), 12:33, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато спасёт от выхода за границы массива. И наверно от пробития стека тоже.
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|6.24, CrazyAlex (?), 13:35, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А от этого и плюсы спасут прекрасно, и го наверное (не знаю его), и куча других яп.
Раст - он, разве что, с управлением памятью поможет... и то если писать по-нормальному, а не как в сях, то те же плюсы отлично справляются.
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|6.25, Нонон (?), 13:37, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты конечно можешь выйти за границы массива. Для этого тебе придется обернуть код в unsafe) И будет UB
А без unsafe при выходе за границы массива будет паника.
Но дело в том что, Раст не особо приветствует обход массива по индексу, обращение к последнему элементу по индексу итд..
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|2.3, Аноним (3), 10:35, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нельзя. В названии "syncthing" есть слово "thin", что оскорбляет чувства бодипозитивных.
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|2.5, Аноним (5), 10:48, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тем что это проект по расширению API GNOME GTK и всего что у них там есть. Цель предоставить приложениям возможность работать с устройствАМИ пользователя. Новость так написана, что это несколько трудно понять.
В обычном случае программу запустил пользователь на устройстве. А что если часть устройств тощая? Как сказать, что там один и тот же пользователь а метаданные, хранилище и прочее нужно искать в другом месте?
А что если есть еще и некоторый инстанс приложения в облаке? То есть пользователя нужно аутентифицировать в приложении в облаке, а инстанс приложения авторизовать на устройствах, и дать доступ к тем данным, которым можно.
Ваши десктопные примеры с syncthing мало того что совсем не про это, это скорее стандартизация и API, чтобы было больше таких проектов.
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|2.22, Антон (??), 13:04, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В чём отличие от syncthing?
В отсутствии кроссплатформенности.
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|1.4, Аноним (4), 10:46, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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почему нужно было обязательно прибивать это все к третьегному? Основная, блин, проблема линукса - куча софта пишется прибитой к одному маргинальному DE, потом кто то пилит альтернативу для другого DE, васян на коленке делает cli для всех остальных... в итоге имеем кучу недоподелий разной сырости, отличающихся только NIH синдромом - и ни одной нормальной реализации по факту
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|2.6, Аноним (2), 10:51, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну сотрундик редхата, занимающийся разбароткой гнома привязывает всё к гному. При чём тут линукс? Скажи спасибо, если к системд не прибито.
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|2.13, Аноний (?), 11:43, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если Gnome маргинальный то что же тогда не маргинальное, кеды с крысами и прочими поделками?
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|3.21, Аноним (21), 12:34, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стоило только Марку перевести на гнум немного убунтят и гноманутые уже надули щёки, хотя ранее строили из себя обиженок и проклинали всеми словами и Марка и убунтят. Скажу прямо: вы редкостные токсичные *удаки
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|4.23, ForgeS (?), 13:29, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же вы убоги в вашей постоянной злобе и ненависти, маргиналы крысиных подвалов и ударенные кедами по голове.
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|1.7, devl547 (ok), 11:01, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помнится, была во времена второгнома такая софтина как gnome conduit. Как раз для синхронизации. Опять всё новое - хорошо забытое старое?
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|1.9, Аноним (9), 11:25, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что тебе в имени моём..., это проект будет таким же кривым как одноименное деревце?
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|1.11, AlexYeCu_not_logged (?), 11:31, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что делает данный проект?
Три раза перечитал статью, но так и не понял что это и зачем нужно.
Есть где-то пояснения с примерами использования?
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|2.12, AlexYeCu_not_logged (?), 11:35, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прочитал про syncthing из комментариев.
Примерно понял что это (по крайней мере в части синхронизации файлов, а не устройств), но так и не понял зачем.
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|2.15, prokoudine (ok), 11:50, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Синхронизирует данные между компьютерами с гномом на борту. Что совершенно очевидно следует из текста новости.
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|3.19, AlexYeCu_not_logged (?), 12:32, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Синхронизирует данные между компьютерами с гномом на борту.
Но механизмов синхронизации файлов между компьютерами и без того немало. Причём никаких гномов они не требует при этом.
К тому же речь ещё шла о какой-то «синхронизации устройств».
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|1.17, Отражение луны (ok), 12:16, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Звучит как максимально ненужная штука. Фоточки и календарь в гноме? Рили?
Вот что было бы действительно неплохо - если можно было полностю хомяк синхронизировать, включая конфиги, с шифрованием и через облако. Но увы - нет.
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