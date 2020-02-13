Выпуск Ubuntu 18.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

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|1.2, Аноним (2), 10:26, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто в курсе, если я на kde neon, будут после обновления проблемы? Или оно само обновится? Я новичок
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|2.7, iPony129412 (?), 10:30, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> будут после обновления проблемы?
Никто не знает. С обновлением ядра никто тебе ничего предсказать не сможет.
Особенно если у тебя ноутбук.
так что сжимай кулачки (или что-то другое) и надейся что тебя пронесёт (в хорошем смысле этого слова).
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|2.8, ОНОНИМ омоним (?), 10:30, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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'pkcon update' доставит тебя в мир свежих ядер и графических стеков без боли и страданий
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|2.12, Аноним (12), 10:45, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я пробовал HWE на KDE Neon 16.04 -- не понравилось, ноутбук перестал нормально "засыпать".
Ставил я тогда HWE для того чтобы починить тиринг.
Помню также, что сносилось HWE какими-то противоестественными действиями.
Сейчас, на Kubuntu 18.04, сижу на старом 4.15, всё порядке. Тиринга то ли нет, то ли привык уже :)
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|3.13, Аноним (2), 10:53, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такое. Проблемы со сном и даже выключением. Ноут чернеет, не реагирует, вроде как даже выключен, но по сути работает. Включил гибернацию, благо есть инструкции подробные.
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|1.3, iPony129412 (?), 10:28, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Из списка рекомендованных приложений удалён пакет ubuntu-web-launchers
Они удалили Amazon 😯
Как-то попахивает забиванием на десктопную версию 😕
А раньше же:
И тебе магазин с платной музыкой интегрированный в Banshee, и Ubuntu One диск с возможностью платного расширения, и магазин приложений в том числе с платными айтемами...
А магазин!
https://www.omgubuntu.co.uk/2019/05/canonical-shop-ubuntu-closed
> During the Ubuntu 10.04 ‘Lucid Lynx’ cycle Canonical sold the ultimate must-have for Linux geeks: a limited edition cuddly Lynx toy!
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|1.10, Аноним (10), 10:38, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выкидываем комп, планшет, телефон, уезжаем в тайгу и спим спокойно. Но не долго
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|1.14, Аноним (14), 10:58, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как можно наблюдать, rolling-модель - правильный и естественный механизм, но требуется некоторое время для стабилизации пакетов. Вот почему manjaro, a не ubuntu!
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