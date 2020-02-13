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Выпуск Ubuntu 18.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

13.02.2020 10:12

Представлено обновление дистрибутива Ubuntu 18.04.4 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 18.04.4 LTS, Ubuntu Budgie 18.04.4 LTS, Ubuntu MATE 18.04.4 LTS, Lubuntu 18.04.4 LTS, Ubuntu Kylin 18.04.4 LTS и Xubuntu 18.04.4 LTS.

В состав выпуска вошли некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 19.10:

  • Предложено обновление пакетов с ядром 5.3 (в Ubuntu 18.04 использовалось ядро 4.15, а в Ubuntu 18.04.2 - 4.18, в Ubuntu 18.04.3 - 5.0);
  • Обновлены компоненты графического стека, включая новые выпуски Mesa 19.2, X.Org Server 1.20.5 и libdrm 2.44.99, которые были протестированы в Ubuntu 19.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA (в том числе предложен проприетарный драйвер NVIDIA 435);
  • Обновлены версии пакетов OpenJDK 11 (OpenJDK 8 перемещён в репозиторий universe), OpenSSL 1.1.1 (OpenSSL 1.0.2n оставлен в качестве опции), thunderbird 68.2.2, dpdk 17.11.6, snapd 2.42, cloud-init 19.4.33, open-vm-tools 11.0, openvswitch 2.9.5;
  • В состав добавлен сервис finalrd, позволяющий сгенерировать содержимое каталога /run/initramfs, который будет использован в systemd-shutdown на стадии завершения работы системы, когда уже отмонтирован корневой раздел;
  • В shiftfs, виртуальной ФС для сопоставления точек монтирования с пространствами имён пользователей (user namespace), добавлена поддержка режима прямого ввода/вывода (O_DIRECT, работа без буферизации и в обход кэша);
  • В утилиту snap-tool добавлена поддержка повторения попыток загрузки в случае сбоя;
  • Добавлен пакет wslu с настройками и утилитами для интеграции Ubuntu c окружением WSL (Windows Subsystem for Linux);
  • В gnome-software обновлены категории приложений, доступных через каталог пакетов в формате snap;
  • Из списка рекомендованных приложений удалён пакет ubuntu-web-launchers;
  • В Thunderbird для обмена файлами в режиме FileLink, при котором вложение сохраняется во внешних сервисах с передачей в составе письма лишь ссылки на внешнее хранилище, задействован по умолчанию сервис WeTransfer.

В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 18.04.4 изменения через штатную систему установки обновлений.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 5.3 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 18.04.5, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 20.04. Изначально поставляемое базовое ядро 4.15 будет поддерживаться в течение всего цикла сопровождения. Сопровождение LTS-выпуска Ubuntu 18.04 продлится до апреля 2023 года, после чего ещё 5 лет будут формироваться обновления в рамках отдельной платной поддержки (ESM, Extended Security Maintenance).

Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду: 


   sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04 xserver-xorg-hwe-18.04


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Обновлены планы по поставке 32-разрядных библиотек в Ubuntu 20.04
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.10
  4. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 LTS
  6. OpenNews: Время поддержки Ubuntu 18.04 увеличено до 10 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu, lts
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  • 1.1, Иваня (?), 10:24, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Крутяк, надо обновиться.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:26, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто в курсе, если я на kde neon, будут после обновления проблемы? Или оно само обновится? Я новичок
     
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 10:30, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > будут после обновления проблемы?

    Никто не знает. С обновлением ядра никто тебе ничего предсказать не сможет.
    Особенно если у тебя ноутбук.
    так что сжимай кулачки (или что-то другое) и надейся что тебя пронесёт (в хорошем смысле этого слова).

     
  • 2.8, ОНОНИМ омоним (?), 10:30, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    'pkcon update' доставит тебя в мир свежих ядер и графических стеков без боли и страданий
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:45, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я пробовал HWE на KDE Neon 16.04 -- не понравилось, ноутбук перестал нормально "засыпать".
    Ставил я тогда HWE для того чтобы починить тиринг.
    Помню также, что сносилось HWE какими-то противоестественными действиями.

    Сейчас, на Kubuntu 18.04, сижу на старом 4.15, всё порядке. Тиринга то ли нет, то ли привык уже :)

     
     
  • 3.13, Аноним (2), 10:53, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такое. Проблемы со сном и даже выключением. Ноут чернеет, не реагирует, вроде как даже выключен, но по сути работает. Включил гибернацию, благо есть инструкции подробные.
     
  • 3.20, заминированный тапок (?), 11:30, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если про Nvidia, то с выходом плазмы 5.17 был пофикшен тиринг рабочего стола после слипа

    но и до этого есть масса обходных путей:
    * сервис systemd для рестарта плазмы: https://forum.manjaro.org/t/kde-nvidia-screen-corruption-after-resume/60064/36
    * скрипт в автозагрузке для рестарта плазмы: https://github.com/r3d9u11/my_linux_staff/blob/master/helpers_workarounds/plas
    * либо добавить такие параметры в конфиги плазмы и квин'а: https://github.com/r3d9u11/my_linux_staff/blob/master/soft_install/install_gpu

     

  • 1.3, iPony129412 (?), 10:28, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Из списка рекомендованных приложений удалён пакет ubuntu-web-launchers

    Они удалили Amazon 😯
    Как-то попахивает забиванием на десктопную версию 😕

    А раньше же:
    И тебе магазин с платной музыкой интегрированный в Banshee, и Ubuntu One диск с возможностью платного расширения, и магазин приложений в том числе с платными айтемами...

    А магазин!
    https://www.omgubuntu.co.uk/2019/05/canonical-shop-ubuntu-closed

    > During the Ubuntu 10.04 ‘Lucid Lynx’ cycle Canonical sold the ultimate must-have for Linux geeks: a limited edition cuddly Lynx toy!

     
  • 1.4, Аноним (4), 10:29, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Unity там ещё есть или выпилили совсем?
     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 10:32, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да есть конечно. Куда оно денется? https://packages.ubuntu.com/focal/unity
    Естественно, что им никто особо не занимается, поэтому...
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:29, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ставим себе винду и спим спокойно.
     
     
  • 2.18, тоже Аноним (ok), 11:24, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Неупокоенные! Зачем вы пришли?
    - Поставить винду и обрести покой!
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:44, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спи спокойно, дорогой товарищ.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:38, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выкидываем комп, планшет, телефон, уезжаем в тайгу и спим спокойно. Но не долго
     
     
  • 2.16, ryoken (ok), 11:18, 13/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.11, A.Stahl (ok), 10:40, 13/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:58, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как можно наблюдать, rolling-модель - правильный и естественный механизм, но требуется некоторое время для стабилизации пакетов. Вот почему manjaro, a не ubuntu!
     
     
  • 2.17, ryoken (ok), 11:19, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> manjaro

    Как-то вы неправильно Gentoo написали :D.

     

  • 1.15, ляляля (?), 10:58, 13/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.19, Омноним (?), 11:25, 13/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.21, devopsschool (?), 11:31, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выпиваем валерьянки и спим спокойно.
     

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