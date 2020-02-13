Выпуск Ubuntu 18.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

Представлено обновление дистрибутива Ubuntu 18.04.4 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 18.04.4 LTS, Ubuntu Budgie 18.04.4 LTS, Ubuntu MATE 18.04.4 LTS, Lubuntu 18.04.4 LTS, Ubuntu Kylin 18.04.4 LTS и Xubuntu 18.04.4 LTS. В состав выпуска вошли некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 19.10: Предложено обновление пакетов с ядром 5.3 (в Ubuntu 18.04 использовалось ядро 4.15, а в Ubuntu 18.04.2 - 4.18, в Ubuntu 18.04.3 - 5.0);

Обновлены компоненты графического стека, включая новые выпуски Mesa 19.2, X.Org Server 1.20.5 и libdrm 2.44.99, которые были протестированы в Ubuntu 19.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA (в том числе предложен проприетарный драйвер NVIDIA 435);

Обновлены версии пакетов OpenJDK 11 (OpenJDK 8 перемещён в репозиторий universe), OpenSSL 1.1.1 (OpenSSL 1.0.2n оставлен в качестве опции), thunderbird 68.2.2, dpdk 17.11.6, snapd 2.42, cloud-init 19.4.33, open-vm-tools 11.0, openvswitch 2.9.5;

В состав добавлен сервис finalrd, позволяющий сгенерировать содержимое каталога /run/initramfs, который будет использован в systemd-shutdown на стадии завершения работы системы, когда уже отмонтирован корневой раздел;

В shiftfs, виртуальной ФС для сопоставления точек монтирования с пространствами имён пользователей (user namespace), добавлена поддержка режима прямого ввода/вывода (O_DIRECT, работа без буферизации и в обход кэша);

В утилиту snap-tool добавлена поддержка повторения попыток загрузки в случае сбоя;

Добавлен пакет wslu с настройками и утилитами для интеграции Ubuntu c окружением WSL (Windows Subsystem for Linux);

В gnome-software обновлены категории приложений, доступных через каталог пакетов в формате snap;

Из списка рекомендованных приложений удалён пакет ubuntu-web-launchers;

В Thunderbird для обмена файлами в режиме FileLink, при котором вложение сохраняется во внешних сервисах с передачей в составе письма лишь ссылки на внешнее хранилище, задействован по умолчанию сервис WeTransfer. В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 18.04.4 изменения через штатную систему установки обновлений. Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 5.3 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 18.04.5, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 20.04. Изначально поставляемое базовое ядро 4.15 будет поддерживаться в течение всего цикла сопровождения. Сопровождение LTS-выпуска Ubuntu 18.04 продлится до апреля 2023 года, после чего ещё 5 лет будут формироваться обновления в рамках отдельной платной поддержки (ESM, Extended Security Maintenance).



Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду: sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04 xserver-xorg-hwe-18.04



