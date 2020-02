Выпуск Ubuntu 18.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

> Из списка рекомендованных приложений удалён пакет ubuntu-web-launchers Они удалили Amazon 😯

Как-то попахивает забиванием на десктопную версию 😕 А раньше же:

И тебе магазин с платной музыкой интегрированный в Banshee, и Ubuntu One диск с возможностью платного расширения, и магазин приложений в том числе с платными айтемами... А магазин!

https://www.omgubuntu.co.uk/2019/05/canonical-shop-ubuntu-closed > During the Ubuntu 10.04 ‘Lucid Lynx’ cycle Canonical sold the ultimate must-have for Linux geeks: a limited edition cuddly Lynx toy!