Обновлены планы по поставке 32-разрядных библиотек в Ubuntu 20.04

3.4 , A.Stahl ( ok ), 09:51, 29/11/2019
(Почёсывая грёбаную ральность): реальность как реальность. Могло быть и хуже.

4.7 , Аноним ( 3 ), 09:57, 29/11/2019
> (Почёсывая грёбаную ральность): реальность как реальность. Могло быть и хуже.
Отставить расчесываит гребаную реальность! Опухнет и будет хуже :-)

5.10 , Аноним ( 2 ), 09:59, 29/11/2019
Хуже уже не будет пусть чешет.

6.17 , Аноним ( 17 ), 10:19, 29/11/2019
нет, лучше уже не будет. а вот хуже будет. такова нынешняя реальность

7.20 , Аноним ( 3 ), 10:28, 29/11/2019
Хватит топать!!! У вас там под ногами дно! А у нас это потолок! Х-)

3.6 , Аноним ( 2 ), 09:56, 29/11/2019
Как вам апле промыли мозги. С чего вдруг вы решили что x32 это темное прошлое, а x64 не темное. А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников вы бы тоже сказали что теперь светлое настоящее без наушников. Ой погодите-ка так вы уже.

4.12 , Аноним ( 3 ), 10:04, 29/11/2019
Да что вы говорите! Ваш упор на аппл - чисто ваше личное дело. Только из окопа надо периодически выглядывать и ОБОРЗЕВАТЬ реальность без фанатизма. И изредка уметь в сарказм.

5.13 , Аноним ( 2 ), 10:12, 29/11/2019
Вы выбрали неверный сайт для сарказма. А вот то что я обозреваю так это переходники с usb-c на 3.5mm которые работают не со всеми телефонами. И это не эпл это все тот же линукс/андройд который вслед за сами знаете кем отказался от 3.5mm разъема.

6.22 , Аноним ( 3 ), 10:35, 29/11/2019
> Вы выбрали неверный сайт для сарказма.
А где еще? У виндопользователей там и без сарказма как с сарказмом. Хотя и здесь то же самое...

> И это не эпл это все тот же линукс/андройд который вслед за сами знаете кем отказался от 3.5mm разъема.
А что вы хотели? "Все бегут!" (С) Говорят к "светлому будущему" от "темного прошлого". Угадайте где место потребителям?

7.93 , Аноним ( 93 ), 15:30, 29/11/2019
> Хотя и здесь то же самое...
Мы все здесь же )

4.14 , AleksK ( ok ), 10:12, 29/11/2019
К слову говоря, bluetooth наушники в пути гораздо удобнее проводных, да надо следить за зарядом батарейки, но нет вечно ломающихся проводов, и разъем для наушников в бюджетных телефонах летит только так, а ремонтировать его получается совсем не дешево. Так что проще потратить 2-3 тысячи на нормальные уши и не парится.

5.25 , Аноним ( 2 ), 10:41, 29/11/2019
Да и батарейка в тех же ир подсах держит 1-1.5 года. И сам ты её никак не поменяешь. А провод при желании всегда можно заменить. Да и звук по беспроводному каналу чисто физически не может быть лучше чем в норм проводных. Это я уже не говорю про то что почему кто-то решает как мне удобно, но про это как-то все уже давно забыли.

6.31 , AleksK ( ok ), 11:15, 29/11/2019
Уши от Honor или Xiaomi стоят дешевле чем батарейка в эти аирподсах а звучат не хуже, единственное что заряжать их по проводу надо. По мне так пусть в телефоне будет по минимому отверстий и защита от воды чем куча разъемов. И в моих Honor батарейка работает больше полутра лет и вроде вполне ещё живая, заряжаю их даже не каждый день.

7.53 , Аноним ( 53 ), 12:49, 29/11/2019
Ты наверно что-то пропустил в подсах батарейка вообще не меняется https://wylsa.com/ifixit-airpods-nelzya-otremontirovat-snova/ каждый год надо новые брать на 10к

8.60 , AleksK ( ok ), 13:06, 29/11/2019
Я думаю умельцы поменяют за пол цены ушей ...
7.73 , Урри ( ? ), 13:43, 29/11/2019
В моей соне есть и отверстие под наушники и отверстие под усб, которые полностью защищены от воды ввиду отсутствия внутренних отверстий. Делать просто надо нормально, а не лапшу вешать пользователям на уши.

6.35 , SR_team ( ? ), 11:28, 29/11/2019
Молчи! Эти люди до подсов использовали наушники за 200р - они не знают, что нормальные наушники имеют сменный кабель и служат по 5 лет

7.40 , вейланд ( ? ), 11:44, 29/11/2019
Моим наушникам 18 лет.

7.43 , AleksK ( ok ), 11:56, 29/11/2019
> Молчи! Эти люди до подсов использовали наушники за 200р - они не

> знают, что нормальные наушники имеют сменный кабель и служат по 5

> лет
Ты ходишь по улице в лопухах? А телефоны имеют сменный разьем для наушников? Когда у тебя телефон в кармане штанов любое приседание, когда наушники подключены, может оказаться фатальным для телефона. У меня через год все телефоны кроме нексуса 5 оказывались без рабочего джека.

8.66 , Аноним ( 53 ), 13:15, 29/11/2019
Т е ты имея телефон с блютусом и имею возможность использовать блютус наушники ...
9.69 , AleksK ( ok ), 13:22, 29/11/2019
Нормальные и не сильно дорогие блютус уши появились относительно недавно, когда-...
6.80 , Попугай Кеша ( ? ), 14:04, 29/11/2019
Так это спланировано было. Капитализм же! План такой:

1) Отменяем 3.5мм

2) Презентуем bluetooth-наушники

3) Profit
Что и случилось. Толпы яблохомячков обновили себе iPhone до 7-8-X-версий, а наушники купили AirPods. Хожу по улицам - и постоянно наблюдаю как у людей из ушей эти "макаронины" торчат )))

5.45 , Анонимный хомяк ( ? ), 12:08, 29/11/2019
Не покупай-те наушники за 100 рублей.

6.59 , AleksK ( ok ), 13:05, 29/11/2019
> Не покупай-те наушники за 100 рублей.
А какие надо? шанхи с300 нормальные? И цена наушников никак не спасет от выламывания разъема в телефоне. Я ношу телефон в кармане штанов, и в таком положении что-то в него втыкать обычно бывает фатально или для наушников или для разъема телефона.

7.67 , Аноним ( 53 ), 13:17, 29/11/2019
Что тебе мешало тогда раньше использовать блютус наушники? Как наличие разъема мешало тебе их использовать. Ответ как бы ясен, но интересна твоя версия. Это я уже не говорю что все люда носят телефоны в карманах штанов и им как-то норм.

8.71 , AleksK ( ok ), 13:29, 29/11/2019
Цена наушников Давно появились недорогие и удобные затычки с блютусом Если ты ...
9.85 , Аноним ( 53 ), 14:12, 29/11/2019
Пожалуйста Sony SBH80 - 3000 рублей, 2014 год при это у сони похожих было много ...
10.88 , AleksK ( ok ), 14:20, 29/11/2019
Говно твои сони все более менее приличное у них начинается от десятки Не стоят ...
7.75 , Аноним ( 75 ), 13:47, 29/11/2019
Sennheiser CX 300 ношу лет 5 минимум. Плеер в два раза старше. Ничего не ломалось (гнездо немного расшаталось, но пока не критично)

8.84 , AleksK ( ok ), 14:09, 29/11/2019
Я cx300 штуки 3-4 сменил А разьемы в старых телефонах больше года не выдерживал...
6.95 , Аноним ( 93 ), 15:34, 29/11/2019
За 137 нормально?

5.105 , Аноним ( 105 ), 16:33, 29/11/2019
>К слову говоря, bluetooth наушники в пути гораздо удобнее проводных,...

>в пути
В пути действительно удобнее, вот только стоит удобно присесть в тихом месте и ты понимаешь что со звуком что-то не то... И исправляется это проводными наушниками за 500-700 рублей(в моем случае Panasonic).

К слову я еще помню время когда Bluetooth стек в WinMobile КПК настраивали в реестре увеличивая битрейт кодека для передачи музыки. Слушать дважды пережатый звук кодеками с потерями еще то "удовольствие".

До сих пор не понимаю почему на BT наушники нельзя передавать MP3/AAC поток из проигрываемого файла не внося в него изменений?

6.111 , AleksK ( ok ), 17:06, 29/11/2019
Не знаю может я не аудиофил. Вот только сейчас сравнил на ноуте проводные уши и беспроводные, проводные чуть немного басовитее, но просто это разные наушники. Какой-то разницы в качестве звука я не слышу. Ту правда стоит Ubuntu и где тут битрейт кодека для блютуса настраивается я не интересовался меня и так все устраивает.

4.15 , Аноним ( 15 ), 10:15, 29/11/2019
> А если бы эп

5.74 , Урри ( ? ), 13:45, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сяоми просто тоже переориентируется на лохов. К счастью, остаются нормальные производители.

Я выше уже указывал - вони продает свои телефоны с отверстие под наушники, которое внутри полностью герметично.

4.36 , iPony129412 ( ? ), 11:31, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников Прям на больное копыто наступил 🙁

Всё жду, когда выпустят iPhone с Type-C, чтобы можно было выкинуть Lightning наушники, и везде пользоваться Type-C для портативного применения. А 3.5мм реально не нужен. На стационарке 6.5mm как-то по солиднее.

4.50 , Аноним ( 50 ), 12:42, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников вы бы тоже сказали что теперь светлое настоящее без наушников. Так они помчались бы за ябловыми со штекером 3.14156 мм в 10x дороже.

4.87 , freehck ( ok ), 14:14, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников вы бы тоже сказали что теперь светлое настоящее без наушников. Ой погодите-ка так вы уже. Пардон, а что не так-то? Я вот купил себе Beats Solo 3 за 200 евро. Качество звука отменное. Заряжаю раз в неделю -- процесс зарядки занимает где-то минут 30. Проводов никаких, всё через блютус. Причём качество связи настолько хорошее, что я как-то забыл телефон на подоконнике на кухне (живу на 3м этаже), и продолжал слушать музыку через эти уши, пока не отошёл от дома метров эдак на 20. В связи с этим логичный вопрос: а чем вам так упёрлись-то проводные уши? Мне после всего вышеописанного кажется, что гарнитура в 2019м-то году -- это прямо-таки маст хэв.

5.89 , Аноним ( 89 ), 15:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пользуюсь сонями, капельками на проводе. Стоили мне 800 рублей.

Их не жалко потерять или сломать. Аналог без проводов будет стоить в 5-10 раз дороже, а срок жизни такой же

6.98 , freehck ( ok ), 16:00, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пользуюсь сонями, капельками на проводе. Стоили мне 800 рублей.

> Их не жалко потерять или сломать. Аналог без проводов будет стоить в

> 5-10 раз дороже, а срок жизни такой же Ложь, пи***жь и провокация. https://market.yandex.ru/catalog--naushniki-i-bluetooth-garnitury/56179/list?t Вон те же Xiaomi Redmi AirDots за 1200 продаются. А есть и дешевле.

5.97 , arthi ( ok ), 15:58, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Удивительное рядом. Вот где вы там умудряетесь находить качество если абсолютно во всех андроидах стоят чипы которые могут только 44100 и ничего больше. В ипхоне 48000 что не сильно меняет картину. Но раз я потратил 100500 денег на наушники то я не лох. Идите вы со своими подробностями.

6.100 , freehck ( ok ), 16:06, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Удивительное рядом. Вот где вы там умудряетесь находить качество если абсолютно во

> всех андроидах стоят чипы которые могут только 44100 и ничего больше.

> В ипхоне 48000 что не сильно меняет картину. Но раз я

> потратил 100500 денег на наушники то я не лох. Идите вы

> со своими подробностями. Да я как бы больше скажу... Я не то, что через наушники слушаю музыку, да ещё и с телефона -- она у меня зачастую в lossy-формате пожата (хотя я не уверен, что там у яндекса-гугла-эппла за форматы используются). Абсолютно уверен, что у меня и без того нету 48000. Ну а так, вообще, ну слушал я и 48000, и 44100. Слушал на хорошем оборудовании. Но я не особо заметил разницы, так что и не парюсь по этому поводу. Ну вот такое вот у меня ухо, ничего не поделать. Зато все вокруг, я так вижу, все как один консерваторию окончили, не иначе. Иначе откуда столько разговоров о потере качества звука, ума не приложу...

7.104 , arthi ( ok ), 16:29, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А это вот очень интересный момент. Пока не услышишь действительно хорошего звука то не понимаешь что слушаешь отстой. Видимо мозгу пока не с чем сравнивать у него триггер не срабатывает. Есть еще интересная штука - слепое прослушивание. Там бывают весёлые вещи когда именитые бренды остаются на задворках а усилитель от Васяна выдает супер-пупер результат. Вообще очень много субьективного в этом деле.

7.113 , Anonymoustus ( ok ), 17:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну а так, вообще, ну слушал я и 48000, и 44100. Слушал

> на хорошем оборудовании. Но я не особо заметил разницы, так что

> и не парюсь по этому поводу. Ну вот такое вот у

> меня ухо, ничего не поделать. Зато все вокруг, я так вижу,

> все как один консерваторию окончили, не иначе. Иначе откуда столько разговоров

> о потере качества звука, ума не приложу... Это их богатое воображение, разогретое рекламой. Человек на самом деле этой разницы услышать и не может. Максимум человеческого слуха, в норме, до 20 кГц; для большинства же обычных людей и того меньше (до 16 кГц). Характеристика цифрового звукового CD заведомо были выбраны такими, чтобы слышимый человеческим слухом диапазон восстанавливать без искажений и с небольшим запасом. Больше 44100 для воспроизведения на практике попросту не нужно. Запись и обработка звука — совсем другая история. RTFM по этой теме: https://ru.wikipedia.org/wiki/Частота_Найквиста

6.103 , Аноним ( 103 ), 16:22, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – т.е. звук cd audio кже плохой?

7.114 , Anonymoustus ( ok ), 17:16, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > т.е. звук cd audio кже плохой? Наоборот, он идеален. Но без свистелок и перделок, перед посонами на раёне нечем хвастать.

5.107 , Аноним ( 107 ), 16:58, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что тебе мешало их купить при наличии 3.5mm разъема? Блютус уже лет 10 во всех смартфона есть. Возможно у вас и у пациента выше одна и та же форма стокгольмского синдрома. Других объяснений ему нет.

6.110 , freehck ( ok ), 17:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И что тебе мешало их купить при наличии 3.5mm разъема? Блютус уже

> лет 10 во всех смартфона есть. Возможно у вас и у

> пациента выше одна и та же форма стокгольмского синдрома. Других объяснений

> ему нет. Я думаю, виной тому лишь вера в проводки была. Ну знаешь, берёт геймер беспроводную мышь, и начинает чувствовать лаг, после чего начинает думать, что блютус -- бяка... Вещь-то вроде хорошая, но тебе эти микрозадержки пипец как важны для комфорта... Со старыми гарнитурами было весьма плохо со временем автономной работы без подзрядки -- тоже сталкивались... Опять же начинали гнуть линию, мол, проводки лучше. Сейчас я не парюсь. Я уже выбрал себе вендора, и теперь вопрос с выбором у меня наконец закрыт.

5.115 , iPony129412 ( ? ), 17:19, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В связи с этим логичный вопрос: а чем вам так упёрлись-то проводные уши? У беспроводных:

1) больше энергопотребление у смартфона (проверено).

2) эфир и так засран - зачем в него ещё того засаживать.

3) надо заряжать. Хоть раз в неделю - не приносит радости. Короче ну их на.

3.92 , Аноним ( 93 ), 15:27, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ни.