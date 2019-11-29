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Обновлены планы по поставке 32-разрядных библиотек в Ubuntu 20.04

29.11.2019 09:37

Стив Лангашек (Steve Langasek) из компании Canonical обобщил результаты обсуждения с сообществом списка библиотек для архитектуры i386, которые планируется поставлять в прослойке для обеспечения сосвместимости с 32-разрядными приложениями в Ubuntu 20.04 "Focal Fossa". Из более чем 30 тысяч исходных пакетов выбрано около 1700, для которых будет продолжено формирование 32-разрядных сборок для архитектуры i386.

В основном в список вошли библиотеки, используемые в ещё находящихся в обиходе 32-разрядных приложениях, а также связанные с этими библиотеками зависимости. Кроме того, для библиотек из списка планируется сохранить используемые для тестов зависимости, но использовать их для кросс-тестирования i386-сборок библиотек в 64-разрядном системном окружении x86_64, моделируя, таким образом, окружение, которое будет применяться в реальных условиях.

По сравнению с набором 32-разрядных библиотек, поставлявшихся в Ubuntu 19.10, в состав Ubuntu 20.04 дополнительно будут включены библиотеки:

  • freeglut3
  • gstreamer1.0-plugins-base
  • libd3dadapter9-mesa
  • libgpm2
  • libosmesa6
  • libtbb2
  • libv4l-0
  • libva-glx2
  • va-driver-all
  • vdpau-driver-all

Но при этом из набора будут исключены устаревшие пакеты, которые в Ubuntu 20.04 перестанут собираться и для актуальных архитектур (привязанные к версиям пакеты, такие как libperl5.28 и libssl1.0.0, будут заменены на более новые):

  • gcc-8-base
  • libhogweed4
  • libnettle6
  • libperl5.28
  • libsensors4
  • libssl1.0.0
  • libhogweed4
  • libigdgmm5
  • libllvm8
  • libmysqlclient20
  • libnettle6
  • libtxc-dxtn-s2tc0
  • libvpx5
  • libx265-165
  • wine-devel-i386
  • wine-stable-i386

Напомним, что изначально компания Canonical намеревалась полностью прекратить сборку пакетов для архитектуры i386 (в том числе отказаться от формирования библиотек multiarch, необходимых для запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении), но пересмотрела своё решение после изучения замечаний, высказанных разработчиками Wine и игровых платформ. В качестве компромисса было решено обеспечить сборку и поставку отдельного набора 32-разрядных пакетов с библиотеками, необходимыми для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек.

В качестве причины прекращения поддержки архитектуры i386 упоминается невозможность сопровождения пакетов на уровне других поддерживаемых в Ubuntu архитектур, например из-за недоступности для 32-разрядных систем последних наработок в области повышения безопасности и защиты от фундаментальных уязвимостей типа Spectre. Поддержание пакетной базы для i386 требует больших ресурсов на разработку и контроль качества, которые не оправдывают себя из-за незначительной пользовательской базы (число систем i386 оценивается в 1% от общего числа установленных систем).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
  3. OpenNews: Прекращение поддержки i386 в Ubuntu приведёт к проблемам с поставкой Wine
  4. OpenNews: В сборках Debian для архитектуры i386 повышены требования к классу CPU
  5. OpenNews: В ядре Linux прекращена поддержка процессоров 386
  6. OpenNews: Поддержка 32-разрядных библиотек в Ubuntu 19.10+ будет заимствована из Ubuntu 18.04
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: i386, 32bit, ubuntu
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  • 1.1, iPony129412 (?), 09:43, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот Apple 🍏 молодцы. Как бабахнули кулаком по столу «никаких 32 битных приложений» и всё.
    А тут начали выть и плакать — и отменили полный отказ 🙅♀
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:46, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    Вот Космонавт молодец стукнул по столу и послал этот эпл гулять лесом.
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:49, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сдается мне, что эта отмена это не туда и не сюда. Одна нога в светлом будущем, другая в темном прошлом, а между ними гребаная реальность...
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 09:51, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    (Почёсывая грёбаную ральность): реальность как реальность. Могло быть и хуже.
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 09:57, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > (Почёсывая грёбаную ральность): реальность как реальность. Могло быть и хуже.

    Отставить расчесываит гребаную реальность! Опухнет и будет хуже :-)

     
     
  • 5.10, Аноним (2), 09:59, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хуже уже не будет пусть чешет.
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 10:19, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, лучше уже не будет. а вот хуже будет. такова нынешняя реальность
     
     
  • 7.20, Аноним (3), 10:28, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хватит топать!!! У вас там под ногами дно! А у нас это потолок! Х-)
     
  • 3.6, Аноним (2), 09:56, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Как вам апле промыли мозги. С чего вдруг вы решили что x32 это темное прошлое, а x64 не темное. А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников вы бы тоже сказали что теперь светлое настоящее без наушников. Ой погодите-ка так вы уже.
     
     
  • 4.12, Аноним (3), 10:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да что вы говорите! Ваш упор на аппл - чисто ваше личное дело. Только из окопа надо периодически выглядывать и ОБОРЗЕВАТЬ реальность без фанатизма. И изредка уметь в сарказм.
     
     
  • 5.13, Аноним (2), 10:12, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы выбрали неверный сайт для сарказма. А вот то что я обозреваю так это переходники с usb-c на 3.5mm которые работают не со всеми телефонами. И это не эпл это все тот же линукс/андройд который вслед за сами знаете кем отказался от 3.5mm разъема.
     
     
  • 6.22, Аноним (3), 10:35, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вы выбрали неверный сайт для сарказма.

    А где еще? У виндопользователей там и без сарказма как с сарказмом. Хотя и здесь то же самое...
    > И это не эпл это все тот же линукс/андройд который вслед за сами знаете кем отказался от 3.5mm разъема.

    А что вы хотели? "Все бегут!" (С) Говорят к "светлому будущему" от "темного прошлого". Угадайте где место потребителям?

     
     
  • 7.93, Аноним (93), 15:30, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя и здесь то же самое...

    Мы все здесь же )

     
  • 4.14, AleksK (ok), 10:12, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    К слову говоря, bluetooth наушники в пути гораздо удобнее проводных, да надо следить за зарядом батарейки, но нет вечно ломающихся проводов, и разъем для наушников в бюджетных телефонах летит только так, а ремонтировать его получается совсем не дешево. Так что проще потратить 2-3 тысячи на нормальные уши и не парится.
     
     
  • 5.25, Аноним (2), 10:41, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и батарейка в тех же ир подсах держит 1-1.5 года. И сам ты её никак не поменяешь. А провод при желании всегда можно заменить. Да и звук по беспроводному каналу чисто физически не может быть лучше чем в норм проводных. Это я уже не говорю про то что почему кто-то решает как мне удобно, но про это как-то все уже давно забыли.
     
     
  • 6.31, AleksK (ok), 11:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уши от Honor или Xiaomi стоят дешевле чем батарейка в эти аирподсах а звучат не хуже, единственное что заряжать их по проводу надо. По мне так пусть в телефоне будет по минимому отверстий и защита от воды чем куча разъемов. И в моих Honor батарейка работает больше полутра лет и вроде вполне ещё живая, заряжаю их даже не каждый день.
     
     
  • 7.53, Аноним (53), 12:49, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты наверно что-то пропустил в подсах батарейка вообще не меняется https://wylsa.com/ifixit-airpods-nelzya-otremontirovat-snova/ каждый год надо новые брать на 10к
     
     
  • 8.60, AleksK (ok), 13:06, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю умельцы поменяют за пол цены ушей ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.73, Урри (?), 13:43, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В моей соне есть и отверстие под наушники и отверстие под усб, которые полностью защищены от воды ввиду отсутствия внутренних отверстий.

    Делать просто надо нормально, а не лапшу вешать пользователям на уши.

     
  • 6.35, SR_team (?), 11:28, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Молчи! Эти люди до подсов использовали наушники за 200р - они не знают, что нормальные наушники имеют сменный кабель и служат по 5 лет
     
     
  • 7.40, вейланд (?), 11:44, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моим наушникам 18 лет.
     
  • 7.43, AleksK (ok), 11:56, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Молчи! Эти люди до подсов использовали наушники за 200р - они не
    > знают, что нормальные наушники имеют сменный кабель и служат по 5
    > лет

    Ты ходишь по улице в лопухах? А телефоны имеют сменный разьем для наушников? Когда у тебя телефон в кармане штанов любое приседание, когда наушники подключены, может оказаться фатальным для телефона. У меня через год все телефоны кроме нексуса 5 оказывались без рабочего джека.

     
     
  • 8.66, Аноним (53), 13:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т е ты имея телефон с блютусом и имею возможность использовать блютус наушники ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.69, AleksK (ok), 13:22, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальные и не сильно дорогие блютус уши появились относительно недавно, когда-... текст свёрнут, показать
     
  • 6.80, Попугай Кеша (?), 14:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это спланировано было. Капитализм же!

    План такой:
    1) Отменяем 3.5мм
    2) Презентуем bluetooth-наушники
    3) Profit

    Что и случилось. Толпы яблохомячков обновили себе iPhone до 7-8-X-версий, а наушники купили AirPods.

    Хожу по улицам - и постоянно наблюдаю как у людей из ушей эти "макаронины" торчат )))

     
  • 5.45, Анонимный хомяк (?), 12:08, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не покупай-те наушники за 100 рублей.
     
     
  • 6.59, AleksK (ok), 13:05, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не покупай-те наушники за 100 рублей.

    А какие надо? шанхи с300 нормальные? И цена наушников никак не спасет от выламывания разъема в телефоне. Я ношу телефон в кармане штанов, и в таком положении что-то в него втыкать обычно бывает фатально или для наушников или для разъема телефона.

     
     
  • 7.67, Аноним (53), 13:17, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тебе мешало тогда раньше использовать блютус наушники? Как наличие разъема мешало тебе их использовать. Ответ как бы ясен, но интересна твоя версия.

    Это я уже не говорю что все люда носят телефоны в карманах штанов и им как-то норм.

     
     
  • 8.71, AleksK (ok), 13:29, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цена наушников Давно появились недорогие и удобные затычки с блютусом Если ты ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.85, Аноним (53), 14:12, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пожалуйста Sony SBH80 - 3000 рублей, 2014 год при это у сони похожих было много ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.88, AleksK (ok), 14:20, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говно твои сони все более менее приличное у них начинается от десятки Не стоят ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.75, Аноним (75), 13:47, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sennheiser CX 300 ношу лет 5 минимум. Плеер в два раза старше. Ничего не ломалось (гнездо немного расшаталось, но пока не критично)
     
     
  • 8.84, AleksK (ok), 14:09, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я cx300 штуки 3-4 сменил А разьемы в старых телефонах больше года не выдерживал... текст свёрнут, показать
     
  • 6.95, Аноним (93), 15:34, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 137 нормально?
     
  • 5.105, Аноним (105), 16:33, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >К слову говоря, bluetooth наушники в пути гораздо удобнее проводных,...
    >в пути

    В пути действительно удобнее, вот только стоит удобно присесть в тихом месте и ты понимаешь что со звуком что-то не то... И исправляется это проводными наушниками за 500-700 рублей(в моем случае Panasonic).
    К слову я еще помню время когда Bluetooth стек в WinMobile КПК настраивали в реестре увеличивая битрейт кодека для передачи музыки. Слушать дважды пережатый звук кодеками с потерями еще то "удовольствие".
    До сих пор не понимаю почему на BT наушники нельзя передавать MP3/AAC поток из проигрываемого файла не внося в него изменений?

     
     
  • 6.111, AleksK (ok), 17:06, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю может я не аудиофил. Вот только сейчас сравнил на ноуте проводные уши и беспроводные, проводные чуть немного басовитее, но просто это разные наушники. Какой-то разницы в качестве звука я не слышу. Ту правда стоит Ubuntu и где тут битрейт кодека для блютуса настраивается я не интересовался меня и так все устраивает.
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников

    Ксяоми в новом Редми 8 тоже отказывается от 3.5 -- мало-помалу начнут избавляться от этого... "рудимента" и остальные

     
     
  • 5.74, Урри (?), 13:45, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сяоми просто тоже переориентируется на лохов. К счастью, остаются нормальные производители.
    Я выше уже указывал - вони продает свои телефоны с отверстие под наушники, которое внутри полностью герметично.
     
  • 4.36, iPony129412 (?), 11:31, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников

    Прям на больное копыто наступил 🙁
    Всё жду, когда выпустят iPhone с Type-C, чтобы можно было выкинуть Lightning наушники, и везде пользоваться Type-C для портативного применения.

    А 3.5мм реально не нужен. На стационарке 6.5mm как-то по солиднее.

     
  • 4.50, Аноним (50), 12:42, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников вы бы тоже сказали что теперь светлое настоящее без наушников.

    Так они помчались бы за ябловыми со штекером 3.14156 мм в 10x дороже.

     
  • 4.87, freehck (ok), 14:14, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников вы бы тоже сказали что теперь светлое настоящее без наушников. Ой погодите-ка так вы уже.

    Пардон, а что не так-то?

    Я вот купил себе Beats Solo 3 за 200 евро. Качество звука отменное. Заряжаю раз в неделю -- процесс зарядки занимает где-то минут 30. Проводов никаких, всё через блютус. Причём качество связи настолько хорошее, что я как-то забыл телефон на подоконнике на кухне (живу на 3м этаже), и продолжал слушать музыку через эти уши, пока не отошёл от дома метров эдак на 20.

    В связи с этим логичный вопрос: а чем вам так упёрлись-то проводные уши? Мне после всего вышеописанного кажется, что гарнитура в 2019м-то году -- это прямо-таки маст хэв.

     
     
  • 5.89, Аноним (89), 15:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь сонями, капельками на проводе. Стоили мне 800 рублей.
    Их не жалко потерять или сломать. Аналог без проводов будет стоить в 5-10 раз дороже, а срок жизни такой же
     
     
  • 6.98, freehck (ok), 16:00, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользуюсь сонями, капельками на проводе. Стоили мне 800 рублей.
    > Их не жалко потерять или сломать. Аналог без проводов будет стоить в
    > 5-10 раз дороже, а срок жизни такой же

    Ложь, пи***жь и провокация.

    https://market.yandex.ru/catalog--naushniki-i-bluetooth-garnitury/56179/list?t

    Вон те же Xiaomi Redmi AirDots за 1200 продаются. А есть и дешевле.

     
  • 5.97, arthi (ok), 15:58, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивительное рядом. Вот где вы там умудряетесь находить качество если абсолютно во всех андроидах стоят чипы которые могут только 44100 и ничего больше. В ипхоне 48000 что не сильно меняет картину. Но раз я потратил 100500 денег на наушники то я не лох. Идите вы со своими подробностями.
     
     
  • 6.100, freehck (ok), 16:06, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Удивительное рядом. Вот где вы там умудряетесь находить качество если абсолютно во
    > всех андроидах стоят чипы которые могут только 44100 и ничего больше.
    > В ипхоне 48000 что не сильно меняет картину. Но раз я
    > потратил 100500 денег на наушники то я не лох. Идите вы
    > со своими подробностями.

    Да я как бы больше скажу... Я не то, что через наушники слушаю музыку, да ещё и с телефона -- она у меня зачастую в lossy-формате пожата (хотя я не уверен, что там у яндекса-гугла-эппла за форматы используются). Абсолютно уверен, что у меня и без того нету 48000.

    Ну а так, вообще, ну слушал я и 48000, и 44100. Слушал на хорошем оборудовании. Но я не особо заметил разницы, так что и не парюсь по этому поводу. Ну вот такое вот у меня ухо, ничего не поделать. Зато все вокруг, я так вижу, все как один консерваторию окончили, не иначе. Иначе откуда столько разговоров о потере качества звука, ума не приложу...

     
     
  • 7.104, arthi (ok), 16:29, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это вот очень интересный момент. Пока не услышишь действительно хорошего звука то не понимаешь что слушаешь отстой. Видимо мозгу пока не с чем сравнивать у него триггер не срабатывает. Есть еще интересная штука - слепое прослушивание. Там бывают весёлые вещи когда именитые бренды остаются на задворках а усилитель от Васяна выдает супер-пупер результат. Вообще очень много субьективного в этом деле.
     
  • 7.113, Anonymoustus (ok), 17:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну а так, вообще, ну слушал я и 48000, и 44100. Слушал
    > на хорошем оборудовании. Но я не особо заметил разницы, так что
    > и не парюсь по этому поводу. Ну вот такое вот у
    > меня ухо, ничего не поделать. Зато все вокруг, я так вижу,
    > все как один консерваторию окончили, не иначе. Иначе откуда столько разговоров
    > о потере качества звука, ума не приложу...

    Это их богатое воображение, разогретое рекламой. Человек на самом деле этой разницы услышать и не может. Максимум человеческого слуха, в норме, до 20 кГц; для большинства же обычных людей и того меньше (до 16 кГц). Характеристика цифрового звукового CD заведомо были выбраны такими, чтобы слышимый человеческим слухом диапазон восстанавливать без искажений и с небольшим запасом. Больше 44100 для воспроизведения на практике попросту не нужно. Запись и обработка звука — совсем другая история.

    RTFM по этой теме:

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Частота_Найквиста

     
  • 6.103, Аноним (103), 16:22, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    т.е. звук cd audio кже плохой?
     
     
  • 7.114, Anonymoustus (ok), 17:16, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > т.е. звук cd audio кже плохой?

    Наоборот, он идеален. Но без свистелок и перделок, перед посонами на раёне нечем хвастать.

     
  • 5.107, Аноним (107), 16:58, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что тебе мешало их купить при наличии 3.5mm разъема? Блютус уже лет 10 во всех смартфона есть. Возможно у вас и у пациента выше одна и та же форма стокгольмского синдрома. Других объяснений ему нет.
     
     
  • 6.110, freehck (ok), 17:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что тебе мешало их купить при наличии 3.5mm разъема? Блютус уже
    > лет 10 во всех смартфона есть. Возможно у вас и у
    > пациента выше одна и та же форма стокгольмского синдрома. Других объяснений
    > ему нет.

    Я думаю, виной тому лишь вера в проводки была. Ну знаешь, берёт геймер беспроводную мышь, и начинает чувствовать лаг, после чего начинает думать, что блютус -- бяка... Вещь-то вроде хорошая, но тебе эти микрозадержки пипец как важны для комфорта... Со старыми гарнитурами было весьма плохо со временем автономной работы без подзрядки -- тоже сталкивались... Опять же начинали гнуть линию, мол, проводки лучше. Сейчас я не парюсь. Я уже выбрал себе вендора, и теперь вопрос с выбором у меня наконец закрыт.

     
  • 5.115, iPony129412 (?), 17:19, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В связи с этим логичный вопрос: а чем вам так упёрлись-то проводные уши?

    У беспроводных:
    1) больше энергопотребление у смартфона (проверено).
    2) эфир и так засран - зачем в него ещё того засаживать.
    3) надо заряжать. Хоть раз в неделю - не приносит радости.

    Короче ну их на.

     
  • 3.92, Аноним (93), 15:27, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни.
     
  • 2.11, Другой Аноним (?), 09:59, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Действительно молодцы! Теперь часть пользователей в ближайшие 5 лет будет вынуждена сидеть на Mojave. Mac и так не блещет обратной совместимостью, так они взяли и половину софта сбросили.
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 10:16, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто-то до сих пор сидит на Leopard и уже никогда не обновится.
     
     
  • 4.68, Anonymoustus (ok), 13:19, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или на Snow Leopard.
     
     
  • 5.108, Аноним (107), 16:58, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сноу леопард поддержки PowerPC уже не было.
     
     
  • 6.109, Anonymoustus (ok), 17:00, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В сноу леопард поддержки PowerPC уже не было.

    Не было. Была Розетта. В работе — так себе.

     
  • 4.106, Аноним (106), 16:41, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто-то до сих пор ездит на Leopard и уже никогда не обновится
     
  • 3.61, НяшМяш (ok), 13:06, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле в ближайшие 5 лет часть пользователей сидит на High Sierra по нескольким причинам - поддержка старых макпро и вебдрайвера для нвидии с кудой. А тем, кому было нормально на Mojave - и на Catalina вполне комфортно себе чувствуют. Я вот дома не обновлялся потому, что использую Wine с виндовыми программами. А на работе накатил - и ничего в плане софта не поменялось. Уже лет 5 все проги, что я использую, перешли на 64 бита.
     
  • 3.82, Попугай Кеша (?), 14:07, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да я вообще жалею, что обновлялся с Yosemite до Mojave.

    При покупке ноутбук загружался за 3 секунды. Сейчас за 15.

    И нафига оно надо было? Принципиально нового ничего не завезли.

     
     
  • 4.91, Другой Аноним (?), 15:18, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ничего, а эмодзи, новые обои и кривую чОрную тему?
     
     
  • 5.112, Попугай Кеша (?), 17:14, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как ничего, а эмодзи, новые обои и кривую чОрную тему?

    Точно. Вот из-за них и тормозит.

    Первый тормоз заметил когда они файловую систему другую сделали. APFS. С ней стало хуже (субъективно).
    А так да, обновлялся, обновлялся.

    А теперь - нафига? 32-битные приложения имеются. Вот из-за них по большей части и не буду переходить на Catalina

     
  • 4.116, iPony129412 (?), 17:27, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Принципиально нового ничего не завезли.

    А мне прям зашло.
    Наконец-то сделали синхронизацию подкастов, а то прям стыд и позор.
    Выкинули iTunes - тоже старый стыд и позор.
    Сделали корневой системный раздел ReadOnly

     
  • 3.102, Аноним (106), 16:17, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанаты все равно купят, разработчики все равно перепишут
     
  • 2.101, Аноним (106), 16:17, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как бабахнули кулаком по столу «никаких 32 битных приложений» и всё.

    Они же загнали разработчиков в свой магазин и зарабатывают на комиссиях, конечно им выгодно ломать совместимость по любому поводу

     

  • 1.5, ВИНФАН (?), 09:55, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на виндовсе и не думают отказываться от 32-бит программ. а линуксятники сами себе яму роют.
     
     
  • 2.8, Аноним (2), 09:58, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как с изменением климата. Главное всем раструбить о вреде выбросов углеводородов в атмосферу, а сам сиди и не подписывай конвенции. Ты же знаешь что это все гон.
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:58, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В виндовсе тоже многое поломали переходом на 10-ку.
     
     
  • 3.18, Аноним (15), 10:23, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что же?
     
     
  • 4.23, Аноним (3), 10:38, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Веру в "светлое будущее.dll"?
     
  • 2.26, Аноним (3), 10:44, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У винды до хрена наследия. Ты же себе не будешь позвоночник выдирать с криками "Устарело!"?
     
  • 2.33, Zenitur (ok), 11:23, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://twitter.com/SwiftOnSecurity/status/1199811880610611205/photo/1
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:13, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема затрагивает только игрунов, потому что (некоторые) разработчики игр всё ещё живут в эпоху динозавров. Имеет ли смысл спонсировать динозавров — решать вам.
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 13:52, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что поделать, если на линуксе из игр динозавры сплошь. Убрать 32 бита и игр, считай, не останется там.
     
     
  • 4.99, Аноним (47), 16:06, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современные, кстати, всё больше 64 бита не только поддерживают, но и часто вообще единственно существующий вариант.
     
  • 2.51, Аноним (50), 12:46, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А линуксятники, кому надо 32-битное, сами из исходников соберут.
     
  • 2.76, Урри (?), 13:47, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато регулярно отказываются от драйверов. Что существенно хуже.
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:32, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из более чем 30 тысяч исходных пакетов выбрано около 1700, для которых будет продолжено формирование 32-разрядных сборок для архитектуры i386

    Зачем? Дебиан же продолжает поставлять, а Ubuntu использует его пакеты. Зачем дропать?

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:50, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо же что-то делать !
     
  • 2.78, Аноним (78), 13:52, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкладывать пакеты и бибиотеки без тестов? Это вам не Windows 10
     

  • 1.24, KHD (ok), 10:39, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня уже
    https://i.imgur.com/3dyBwt4.png
     
     
  • 2.27, Аноним (2), 10:47, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должно быть Qt 5.13.2 А у тебя 5.12.5 картинка с Фраем подозревайкой.jpg
     
     
  • 3.29, KHD (ok), 10:54, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все последние обновы стоят, не знаю с чего ты взял, что должно быть Qt 5.13.2

    9.10 была последней ступенькой к 20.04 LTS, и мы уже стоим на следующей ступеньке.
    Первого выпуска daily-live ещё нет, поэтому можно обновиться с 19.10 так:
    sudo sed -i 's/eoan/focal/g' /etc/apt/sources.list
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    или с другой, заменив eoan на свою.

    Пробуй сам, я обновлялся с 18.04

     
     
  • 4.38, Отражение луны (ok), 11:40, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот с этого https://drive.google.com/file/d/1gASMlXSo51RM5-NAdCPcfSAYU-1EzIWg/view?usp=sha
    В единственном правильном дистре с кедами Qt уже несколько месяцев как 5.13.x
     
     
  • 5.39, KHD (ok), 11:42, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ты не путай NEON и Kubuntu в ней всегда кеды старее.
     
  • 4.56, Аноним (53), 13:03, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смысл использовать KDE на Убунте ЛТС если это не KDE Neon?
     
     
  • 5.58, KHD (ok), 13:05, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой же как на любом другом дистрибутиве.
     
  • 5.96, Аноним (93), 15:50, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйвер АМД.
     

  • 1.30, Аноним (30), 11:15, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > wine-devel-i386
    > wine-stable-i386

    Так я не понял, хоть какой-то wine останется? Он хоть и не нужен, но нужен.

     
     
  • 2.54, Аноним (50), 12:54, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомнился обзор ТТХ Windows95: "DOS не требуется, но присутствует". ;)
     

  • 1.32, Zenitur (ok), 11:18, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    libva-dri тоже надо. Wine работает именно через неё.
     
     
  • 2.41, Отражение луны (ok), 11:45, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один черт winehq ставить. Вайн из реп никуда не годен.
     
     
  • 3.42, Zenitur (ok), 11:56, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про wine-staging и говорю. Обычный Wine вообще не зависит от libva.
     
     
  • 4.46, Отражение луны (ok), 12:11, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Промахнулся постом я)
     
  • 3.49, Аноним (75), 12:25, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что не так с обычным вайном?
     

  • 1.34, BSD_Cucks_BTFO (?), 11:25, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему так сложно переписать 32 битное на 64 бита? Ведь нужно же просто тупе перекомпилировать и всё.
     
     
  • 2.37, iPony129412 (?), 11:36, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ведь нужно же просто тупе перекомпилировать и всё.

    ну нет, конечно.

     
  • 2.44, Zenitur (ok), 12:02, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. fglrx всё никак не выкатят версию для 64-бит
    2. Проприетарщики говорят что "64 бита ещё не слишком популярно", например Skype, Flash Player, Adobe Reader
    3. Некоторое ПО трудно портировать, например эмулятор Gens на 60% состоит из ассемблерного кода. Эмулятор PCSX2 вроде сишный, но в версии 0.9.5 была потеряна возможность скомпилировать 64-битную версию. Старая команда разработки ушла, а новая всё время ломала сборку на 64-бит, и было решено временно отказаться от неё, в силу малопопулярности 64-битных систем (все же до сих пор сидят на 32-битной XP, а Vista никому не нужна)
    4. Wine. Когда начнут делать 64-битную версию, то она сможет запускать только 64-битные версии программ. Повторюсь, что никто не хочет пользоваться ни 64-битной Вистой, ни 64-битной XP
     
     
  • 3.52, Корец (?), 12:46, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Проприетарщики говорят что "64 бита ещё не слишком популярно", например Skype, Flash Player, Adobe Reader

    Поэтому проприетарщина и не нужна(особенно перечисленная выше). Именно поэтому нужно пользоваться только свободным по. Из сорцов можно собрать софтину под любую архитектуру, а проприетарщина ограничевает свободу.

     
     
  • 4.65, Аноним (50), 13:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в дополнение, поменьше пользоваться Ассемблером в свободном ПО. А то ещё и на RV64 переписывать придётся.
     
     
  • 5.70, Zenitur (ok), 13:29, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально Gens был закрытый. Открыли после завершения разработки, версию 2.14. Версия 2.15 вышла только для Linux. Тут ситуация похожа на Quake2, у которой также открыли версию 3.20, а 3.21 вышла только для Linux.

    Gens у меня работал на первом Пентиуме, позволяя играть в Windows 95. Поэтому и ассемблер, что в те времена иначе было не сделать работоспособный эмулятор на компьютерах того времени. Тот самый эмулятор работает и сейчас. Но портировать его на не-x86 - мучение.

     
  • 4.79, Аноним (77), 14:00, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так и не пользуйтесь проприетарщиной, вас ни кто не заставляет. Компильте всё из сорцов. Делов-то. Можете и линукс свой скомпилить из сорцов, без системд и с нескучными обоями, и не обращать внимания на такие новости. Если где-что сглючит от того, что разрабы инт не 64 битный использовали, подправите быстро в исходниках. Вперёд, в светлое будущее.
     
  • 3.57, Аноним (50), 13:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Flash Player

    Так Абоба ещё пару лет назад сказала, что Flash Player всё, переходите на технологии HTML5.

     
  • 3.63, НяшМяш (ok), 13:12, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  1. fglrx всё никак не выкатят версию для 64-бит

    В 2003 наверное да, но в 2013 fglrx существовал в 64-битном исполнении.
    > 2. Проприетарщики говорят что "64 бита ещё не слишком популярно", например Skype, Flash Player, Adobe Reader

    А я вот почему-то уже пару лет бомблю с того, что на мой старый 32-битный ноут не встанет Skype по причине его 64-битности. Да и Flash Player тоже, помнится, работал в 64-битной лисе пару лет назад.

     
     
  • 4.81, Аноним (77), 14:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скайп на буке с 32 битной виндой и 32битным процом ещё месяц назад обновлялся и работал. Как сейчас - не знаю точно, но думаю норм.
     
     
  • 5.94, НяшМяш (ok), 15:31, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про винду не знаю, а на линуксе новый электроновый скайп только 64-битный.
     
  • 3.64, Ilya Indigo (ok), 13:14, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё Kega Fusion - Лучший Sega-эмулятор, и единственный кто умеет SegaCD+32X, только под 32бит, заброшен с 2009 года и автор, Стив Снейк, исходники открывать не хочет. :-(
     
  • 2.48, Аноним (47), 12:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что деньги за игры уже получены. Зачем тратить деньги на поддержку, если можно не тратить? Уже съели.

    А в остальном, 64 бита в линуксах это норма. Такие пироги.

     
  • 2.55, Аноним (53), 13:00, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще запретить чем переписать. Вон на маке после запрета 32-х бит теперь нельзя запустить 3/4 игр который запускались под маком через протон. Зато переписывать теперь ничего не надо.
     
     
  • 3.83, Попугай Кеша (?), 14:08, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха-ха, блин. Грустно
     
  • 2.62, Аноним (53), 13:12, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А еще в Линуксе в 32х битной и 64х битной версии разные номера системных вызовов совершенно не понятно почему.
    В 32х битной системе код sys_exit выхода из приложения 1 (в 64 битной обратно совместим) https://syscalls.kernelgrok.com/
    А 64х битной системе код выхода из приложения 60 (с 32х битной системой обратно не совместим) https://blog.rchapman.org/posts/Linux_System_Call_Table_for_x86_64/
     
     
  • 3.72, Аноним (50), 13:31, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как это мешает программам, которые работают с функциями GLibc?
     
     
  • 4.86, Аноним (53), 14:14, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешало оставить все как было?
     

  • 1.90, Аноним (90), 15:06, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Поддержание пакетной базы для i386 требует больших ресурсов
    > на разработку и контроль качества, которые не оправдывают себя из-за >незначительной пользовательской базы
    >(число систем i386 оценивается в 1% от общего числа
    >установленных систем).

    Да, ладно?!
    Между тем, вангую, окажется, что заявленных 1700 штук кому-то не хватит
    Адекватные переберутся на Дебиан, если ещё не
    А остальным хомякам и так пофиг, если они выносят пользоваться бубунтой в текущем её виде, они и этот финт сожрут с лопаты!

     

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