Обновлены планы по поставке 32-разрядных библиотек в Ubuntu 20.04

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|1.1, iPony129412 (?), 09:43, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Вот Apple 🍏 молодцы. Как бабахнули кулаком по столу «никаких 32 битных приложений» и всё.
А тут начали выть и плакать — и отменили полный отказ 🙅♀
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|2.2, Аноним (2), 09:46, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+20 +/–
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Вот Космонавт молодец стукнул по столу и послал этот эпл гулять лесом.
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|2.3, Аноним (3), 09:49, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сдается мне, что эта отмена это не туда и не сюда. Одна нога в светлом будущем, другая в темном прошлом, а между ними гребаная реальность...
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|3.4, A.Stahl (ok), 09:51, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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(Почёсывая грёбаную ральность): реальность как реальность. Могло быть и хуже.
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|4.7, Аноним (3), 09:57, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> (Почёсывая грёбаную ральность): реальность как реальность. Могло быть и хуже.
Отставить расчесываит гребаную реальность! Опухнет и будет хуже :-)
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|6.17, Аноним (17), 10:19, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет, лучше уже не будет. а вот хуже будет. такова нынешняя реальность
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|7.20, Аноним (3), 10:28, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хватит топать!!! У вас там под ногами дно! А у нас это потолок! Х-)
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|3.6, Аноним (2), 09:56, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Как вам апле промыли мозги. С чего вдруг вы решили что x32 это темное прошлое, а x64 не темное. А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников вы бы тоже сказали что теперь светлое настоящее без наушников. Ой погодите-ка так вы уже.
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|4.12, Аноним (3), 10:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да что вы говорите! Ваш упор на аппл - чисто ваше личное дело. Только из окопа надо периодически выглядывать и ОБОРЗЕВАТЬ реальность без фанатизма. И изредка уметь в сарказм.
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|5.13, Аноним (2), 10:12, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы выбрали неверный сайт для сарказма. А вот то что я обозреваю так это переходники с usb-c на 3.5mm которые работают не со всеми телефонами. И это не эпл это все тот же линукс/андройд который вслед за сами знаете кем отказался от 3.5mm разъема.
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|6.22, Аноним (3), 10:35, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вы выбрали неверный сайт для сарказма.
А где еще? У виндопользователей там и без сарказма как с сарказмом. Хотя и здесь то же самое...
> И это не эпл это все тот же линукс/андройд который вслед за сами знаете кем отказался от 3.5mm разъема.
А что вы хотели? "Все бегут!" (С) Говорят к "светлому будущему" от "темного прошлого". Угадайте где место потребителям?
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|4.14, AleksK (ok), 10:12, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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К слову говоря, bluetooth наушники в пути гораздо удобнее проводных, да надо следить за зарядом батарейки, но нет вечно ломающихся проводов, и разъем для наушников в бюджетных телефонах летит только так, а ремонтировать его получается совсем не дешево. Так что проще потратить 2-3 тысячи на нормальные уши и не парится.
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|5.25, Аноним (2), 10:41, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и батарейка в тех же ир подсах держит 1-1.5 года. И сам ты её никак не поменяешь. А провод при желании всегда можно заменить. Да и звук по беспроводному каналу чисто физически не может быть лучше чем в норм проводных. Это я уже не говорю про то что почему кто-то решает как мне удобно, но про это как-то все уже давно забыли.
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|6.31, AleksK (ok), 11:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уши от Honor или Xiaomi стоят дешевле чем батарейка в эти аирподсах а звучат не хуже, единственное что заряжать их по проводу надо. По мне так пусть в телефоне будет по минимому отверстий и защита от воды чем куча разъемов. И в моих Honor батарейка работает больше полутра лет и вроде вполне ещё живая, заряжаю их даже не каждый день.
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|7.73, Урри (?), 13:43, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В моей соне есть и отверстие под наушники и отверстие под усб, которые полностью защищены от воды ввиду отсутствия внутренних отверстий.
Делать просто надо нормально, а не лапшу вешать пользователям на уши.
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|6.35, SR_team (?), 11:28, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Молчи! Эти люди до подсов использовали наушники за 200р - они не знают, что нормальные наушники имеют сменный кабель и служат по 5 лет
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|7.43, AleksK (ok), 11:56, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Молчи! Эти люди до подсов использовали наушники за 200р - они не
> знают, что нормальные наушники имеют сменный кабель и служат по 5
> лет
Ты ходишь по улице в лопухах? А телефоны имеют сменный разьем для наушников? Когда у тебя телефон в кармане штанов любое приседание, когда наушники подключены, может оказаться фатальным для телефона. У меня через год все телефоны кроме нексуса 5 оказывались без рабочего джека.
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|8.66, Аноним (53), 13:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Т е ты имея телефон с блютусом и имею возможность использовать блютус наушники ... текст свёрнут, показать
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|9.69, AleksK (ok), 13:22, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Нормальные и не сильно дорогие блютус уши появились относительно недавно, когда-... текст свёрнут, показать
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|6.80, Попугай Кеша (?), 14:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это спланировано было. Капитализм же!
План такой:
1) Отменяем 3.5мм
2) Презентуем bluetooth-наушники
3) Profit
Что и случилось. Толпы яблохомячков обновили себе iPhone до 7-8-X-версий, а наушники купили AirPods.
Хожу по улицам - и постоянно наблюдаю как у людей из ушей эти "макаронины" торчат )))
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|6.59, AleksK (ok), 13:05, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не покупай-те наушники за 100 рублей.
А какие надо? шанхи с300 нормальные? И цена наушников никак не спасет от выламывания разъема в телефоне. Я ношу телефон в кармане штанов, и в таком положении что-то в него втыкать обычно бывает фатально или для наушников или для разъема телефона.
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|7.67, Аноним (53), 13:17, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что тебе мешало тогда раньше использовать блютус наушники? Как наличие разъема мешало тебе их использовать. Ответ как бы ясен, но интересна твоя версия.
Это я уже не говорю что все люда носят телефоны в карманах штанов и им как-то норм.
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|8.71, AleksK (ok), 13:29, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Цена наушников Давно появились недорогие и удобные затычки с блютусом Если ты ... текст свёрнут, показать
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|9.85, Аноним (53), 14:12, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Пожалуйста Sony SBH80 - 3000 рублей, 2014 год при это у сони похожих было много ... текст свёрнут, показать
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|7.75, Аноним (75), 13:47, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Sennheiser CX 300 ношу лет 5 минимум. Плеер в два раза старше. Ничего не ломалось (гнездо немного расшаталось, но пока не критично)
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|8.84, AleksK (ok), 14:09, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я cx300 штуки 3-4 сменил А разьемы в старых телефонах больше года не выдерживал... текст свёрнут, показать
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|5.105, Аноним (105), 16:33, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>К слову говоря, bluetooth наушники в пути гораздо удобнее проводных,...
>в пути
В пути действительно удобнее, вот только стоит удобно присесть в тихом месте и ты понимаешь что со звуком что-то не то... И исправляется это проводными наушниками за 500-700 рублей(в моем случае Panasonic).
К слову я еще помню время когда Bluetooth стек в WinMobile КПК настраивали в реестре увеличивая битрейт кодека для передачи музыки. Слушать дважды пережатый звук кодеками с потерями еще то "удовольствие".
До сих пор не понимаю почему на BT наушники нельзя передавать MP3/AAC поток из проигрываемого файла не внося в него изменений?
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|6.111, AleksK (ok), 17:06, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю может я не аудиофил. Вот только сейчас сравнил на ноуте проводные уши и беспроводные, проводные чуть немного басовитее, но просто это разные наушники. Какой-то разницы в качестве звука я не слышу. Ту правда стоит Ubuntu и где тут битрейт кодека для блютуса настраивается я не интересовался меня и так все устраивает.
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|4.15, Аноним (15), 10:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников
Ксяоми в новом Редми 8 тоже отказывается от 3.5 -- мало-помалу начнут избавляться от этого... "рудимента" и остальные
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|5.74, Урри (?), 13:45, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сяоми просто тоже переориентируется на лохов. К счастью, остаются нормальные производители.
Я выше уже указывал - вони продает свои телефоны с отверстие под наушники, которое внутри полностью герметично.
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|4.36, iPony129412 (?), 11:31, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников
Прям на больное копыто наступил 🙁
Всё жду, когда выпустят iPhone с Type-C, чтобы можно было выкинуть Lightning наушники, и везде пользоваться Type-C для портативного применения.
А 3.5мм реально не нужен. На стационарке 6.5mm как-то по солиднее.
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|4.50, Аноним (50), 12:42, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников вы бы тоже сказали что теперь светлое настоящее без наушников.
Так они помчались бы за ябловыми со штекером 3.14156 мм в 10x дороже.
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|4.87, freehck (ok), 14:14, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если бы эпл отказался от 3.5mm разъема для наушников вы бы тоже сказали что теперь светлое настоящее без наушников. Ой погодите-ка так вы уже.
Пардон, а что не так-то?
Я вот купил себе Beats Solo 3 за 200 евро. Качество звука отменное. Заряжаю раз в неделю -- процесс зарядки занимает где-то минут 30. Проводов никаких, всё через блютус. Причём качество связи настолько хорошее, что я как-то забыл телефон на подоконнике на кухне (живу на 3м этаже), и продолжал слушать музыку через эти уши, пока не отошёл от дома метров эдак на 20.
В связи с этим логичный вопрос: а чем вам так упёрлись-то проводные уши? Мне после всего вышеописанного кажется, что гарнитура в 2019м-то году -- это прямо-таки маст хэв.
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|5.89, Аноним (89), 15:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользуюсь сонями, капельками на проводе. Стоили мне 800 рублей.
Их не жалко потерять или сломать. Аналог без проводов будет стоить в 5-10 раз дороже, а срок жизни такой же
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|5.97, arthi (ok), 15:58, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удивительное рядом. Вот где вы там умудряетесь находить качество если абсолютно во всех андроидах стоят чипы которые могут только 44100 и ничего больше. В ипхоне 48000 что не сильно меняет картину. Но раз я потратил 100500 денег на наушники то я не лох. Идите вы со своими подробностями.
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|6.100, freehck (ok), 16:06, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Удивительное рядом. Вот где вы там умудряетесь находить качество если абсолютно во
> всех андроидах стоят чипы которые могут только 44100 и ничего больше.
> В ипхоне 48000 что не сильно меняет картину. Но раз я
> потратил 100500 денег на наушники то я не лох. Идите вы
> со своими подробностями.
Да я как бы больше скажу... Я не то, что через наушники слушаю музыку, да ещё и с телефона -- она у меня зачастую в lossy-формате пожата (хотя я не уверен, что там у яндекса-гугла-эппла за форматы используются). Абсолютно уверен, что у меня и без того нету 48000.
Ну а так, вообще, ну слушал я и 48000, и 44100. Слушал на хорошем оборудовании. Но я не особо заметил разницы, так что и не парюсь по этому поводу. Ну вот такое вот у меня ухо, ничего не поделать. Зато все вокруг, я так вижу, все как один консерваторию окончили, не иначе. Иначе откуда столько разговоров о потере качества звука, ума не приложу...
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|7.104, arthi (ok), 16:29, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А это вот очень интересный момент. Пока не услышишь действительно хорошего звука то не понимаешь что слушаешь отстой. Видимо мозгу пока не с чем сравнивать у него триггер не срабатывает. Есть еще интересная штука - слепое прослушивание. Там бывают весёлые вещи когда именитые бренды остаются на задворках а усилитель от Васяна выдает супер-пупер результат. Вообще очень много субьективного в этом деле.
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|7.113, Anonymoustus (ok), 17:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну а так, вообще, ну слушал я и 48000, и 44100. Слушал
> на хорошем оборудовании. Но я не особо заметил разницы, так что
> и не парюсь по этому поводу. Ну вот такое вот у
> меня ухо, ничего не поделать. Зато все вокруг, я так вижу,
> все как один консерваторию окончили, не иначе. Иначе откуда столько разговоров
> о потере качества звука, ума не приложу...
Это их богатое воображение, разогретое рекламой. Человек на самом деле этой разницы услышать и не может. Максимум человеческого слуха, в норме, до 20 кГц; для большинства же обычных людей и того меньше (до 16 кГц). Характеристика цифрового звукового CD заведомо были выбраны такими, чтобы слышимый человеческим слухом диапазон восстанавливать без искажений и с небольшим запасом. Больше 44100 для воспроизведения на практике попросту не нужно. Запись и обработка звука — совсем другая история.
RTFM по этой теме:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Частота_Найквиста
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|7.114, Anonymoustus (ok), 17:16, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> т.е. звук cd audio кже плохой?
Наоборот, он идеален. Но без свистелок и перделок, перед посонами на раёне нечем хвастать.
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|5.107, Аноним (107), 16:58, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что тебе мешало их купить при наличии 3.5mm разъема? Блютус уже лет 10 во всех смартфона есть. Возможно у вас и у пациента выше одна и та же форма стокгольмского синдрома. Других объяснений ему нет.
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|6.110, freehck (ok), 17:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И что тебе мешало их купить при наличии 3.5mm разъема? Блютус уже
> лет 10 во всех смартфона есть. Возможно у вас и у
> пациента выше одна и та же форма стокгольмского синдрома. Других объяснений
> ему нет.
Я думаю, виной тому лишь вера в проводки была. Ну знаешь, берёт геймер беспроводную мышь, и начинает чувствовать лаг, после чего начинает думать, что блютус -- бяка... Вещь-то вроде хорошая, но тебе эти микрозадержки пипец как важны для комфорта... Со старыми гарнитурами было весьма плохо со временем автономной работы без подзрядки -- тоже сталкивались... Опять же начинали гнуть линию, мол, проводки лучше. Сейчас я не парюсь. Я уже выбрал себе вендора, и теперь вопрос с выбором у меня наконец закрыт.
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|5.115, iPony129412 (?), 17:19, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В связи с этим логичный вопрос: а чем вам так упёрлись-то проводные уши?
У беспроводных:
1) больше энергопотребление у смартфона (проверено).
2) эфир и так засран - зачем в него ещё того засаживать.
3) надо заряжать. Хоть раз в неделю - не приносит радости.
Короче ну их на.
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|2.11, Другой Аноним (?), 09:59, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Действительно молодцы! Теперь часть пользователей в ближайшие 5 лет будет вынуждена сидеть на Mojave. Mac и так не блещет обратной совместимостью, так они взяли и половину софта сбросили.
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|3.16, Аноним (2), 10:16, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кто-то до сих пор сидит на Leopard и уже никогда не обновится.
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|6.109, Anonymoustus (ok), 17:00, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В сноу леопард поддержки PowerPC уже не было.
Не было. Была Розетта. В работе — так себе.
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|3.61, НяшМяш (ok), 13:06, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На самом деле в ближайшие 5 лет часть пользователей сидит на High Sierra по нескольким причинам - поддержка старых макпро и вебдрайвера для нвидии с кудой. А тем, кому было нормально на Mojave - и на Catalina вполне комфортно себе чувствуют. Я вот дома не обновлялся потому, что использую Wine с виндовыми программами. А на работе накатил - и ничего в плане софта не поменялось. Уже лет 5 все проги, что я использую, перешли на 64 бита.
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|3.82, Попугай Кеша (?), 14:07, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да я вообще жалею, что обновлялся с Yosemite до Mojave.
При покупке ноутбук загружался за 3 секунды. Сейчас за 15.
И нафига оно надо было? Принципиально нового ничего не завезли.
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|5.112, Попугай Кеша (?), 17:14, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как ничего, а эмодзи, новые обои и кривую чОрную тему?
Точно. Вот из-за них и тормозит.
Первый тормоз заметил когда они файловую систему другую сделали. APFS. С ней стало хуже (субъективно).
А так да, обновлялся, обновлялся.
А теперь - нафига? 32-битные приложения имеются. Вот из-за них по большей части и не буду переходить на Catalina
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|4.116, iPony129412 (?), 17:27, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Принципиально нового ничего не завезли.
А мне прям зашло.
Наконец-то сделали синхронизацию подкастов, а то прям стыд и позор.
Выкинули iTunes - тоже старый стыд и позор.
Сделали корневой системный раздел ReadOnly
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|2.101, Аноним (106), 16:17, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как бабахнули кулаком по столу «никаких 32 битных приложений» и всё.
Они же загнали разработчиков в свой магазин и зарабатывают на комиссиях, конечно им выгодно ломать совместимость по любому поводу
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|1.5, ВИНФАН (?), 09:55, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А на виндовсе и не думают отказываться от 32-бит программ. а линуксятники сами себе яму роют.
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|2.8, Аноним (2), 09:58, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как с изменением климата. Главное всем раструбить о вреде выбросов углеводородов в атмосферу, а сам сиди и не подписывай конвенции. Ты же знаешь что это все гон.
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|2.26, Аноним (3), 10:44, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У винды до хрена наследия. Ты же себе не будешь позвоночник выдирать с криками "Устарело!"?
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|2.47, Аноним (47), 12:13, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема затрагивает только игрунов, потому что (некоторые) разработчики игр всё ещё живут в эпоху динозавров. Имеет ли смысл спонсировать динозавров — решать вам.
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|3.77, Аноним (77), 13:52, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что поделать, если на линуксе из игр динозавры сплошь. Убрать 32 бита и игр, считай, не останется там.
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|4.99, Аноним (47), 16:06, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Современные, кстати, всё больше 64 бита не только поддерживают, но и часто вообще единственно существующий вариант.
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|2.51, Аноним (50), 12:46, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А линуксятники, кому надо 32-битное, сами из исходников соберут.
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|2.76, Урри (?), 13:47, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато регулярно отказываются от драйверов. Что существенно хуже.
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|1.21, Аноним (21), 10:32, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Из более чем 30 тысяч исходных пакетов выбрано около 1700, для которых будет продолжено формирование 32-разрядных сборок для архитектуры i386
Зачем? Дебиан же продолжает поставлять, а Ubuntu использует его пакеты. Зачем дропать?
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|2.78, Аноним (78), 13:52, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выкладывать пакеты и бибиотеки без тестов? Это вам не Windows 10
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|2.27, Аноним (2), 10:47, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Должно быть Qt 5.13.2 А у тебя 5.12.5 картинка с Фраем подозревайкой.jpg
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|3.29, KHD (ok), 10:54, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все последние обновы стоят, не знаю с чего ты взял, что должно быть Qt 5.13.2
9.10 была последней ступенькой к 20.04 LTS, и мы уже стоим на следующей ступеньке.
Первого выпуска daily-live ещё нет, поэтому можно обновиться с 19.10 так:
sudo sed -i 's/eoan/focal/g' /etc/apt/sources.list
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
или с другой, заменив eoan на свою.
Пробуй сам, я обновлялся с 18.04
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|5.39, KHD (ok), 11:42, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ты не путай NEON и Kubuntu в ней всегда кеды старее.
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|4.56, Аноним (53), 13:03, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой смысл использовать KDE на Убунте ЛТС если это не KDE Neon?
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|1.30, Аноним (30), 11:15, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> wine-devel-i386
> wine-stable-i386
Так я не понял, хоть какой-то wine останется? Он хоть и не нужен, но нужен.
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|2.54, Аноним (50), 12:54, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вспомнился обзор ТТХ Windows95: "DOS не требуется, но присутствует". ;)
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|3.42, Zenitur (ok), 11:56, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я про wine-staging и говорю. Обычный Wine вообще не зависит от libva.
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|2.44, Zenitur (ok), 12:02, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. fglrx всё никак не выкатят версию для 64-бит
2. Проприетарщики говорят что "64 бита ещё не слишком популярно", например Skype, Flash Player, Adobe Reader
3. Некоторое ПО трудно портировать, например эмулятор Gens на 60% состоит из ассемблерного кода. Эмулятор PCSX2 вроде сишный, но в версии 0.9.5 была потеряна возможность скомпилировать 64-битную версию. Старая команда разработки ушла, а новая всё время ломала сборку на 64-бит, и было решено временно отказаться от неё, в силу малопопулярности 64-битных систем (все же до сих пор сидят на 32-битной XP, а Vista никому не нужна)
4. Wine. Когда начнут делать 64-битную версию, то она сможет запускать только 64-битные версии программ. Повторюсь, что никто не хочет пользоваться ни 64-битной Вистой, ни 64-битной XP
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|3.52, Корец (?), 12:46, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Проприетарщики говорят что "64 бита ещё не слишком популярно", например Skype, Flash Player, Adobe Reader
Поэтому проприетарщина и не нужна(особенно перечисленная выше). Именно поэтому нужно пользоваться только свободным по. Из сорцов можно собрать софтину под любую архитектуру, а проприетарщина ограничевает свободу.
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|4.65, Аноним (50), 13:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в дополнение, поменьше пользоваться Ассемблером в свободном ПО. А то ещё и на RV64 переписывать придётся.
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|5.70, Zenitur (ok), 13:29, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изначально Gens был закрытый. Открыли после завершения разработки, версию 2.14. Версия 2.15 вышла только для Linux. Тут ситуация похожа на Quake2, у которой также открыли версию 3.20, а 3.21 вышла только для Linux.
Gens у меня работал на первом Пентиуме, позволяя играть в Windows 95. Поэтому и ассемблер, что в те времена иначе было не сделать работоспособный эмулятор на компьютерах того времени. Тот самый эмулятор работает и сейчас. Но портировать его на не-x86 - мучение.
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|4.79, Аноним (77), 14:00, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так и не пользуйтесь проприетарщиной, вас ни кто не заставляет. Компильте всё из сорцов. Делов-то. Можете и линукс свой скомпилить из сорцов, без системд и с нескучными обоями, и не обращать внимания на такие новости. Если где-что сглючит от того, что разрабы инт не 64 битный использовали, подправите быстро в исходниках. Вперёд, в светлое будущее.
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|3.57, Аноним (50), 13:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Flash Player
Так Абоба ещё пару лет назад сказала, что Flash Player всё, переходите на технологии HTML5.
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|3.63, НяшМяш (ok), 13:12, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 1. fglrx всё никак не выкатят версию для 64-бит
В 2003 наверное да, но в 2013 fglrx существовал в 64-битном исполнении.
> 2. Проприетарщики говорят что "64 бита ещё не слишком популярно", например Skype, Flash Player, Adobe Reader
А я вот почему-то уже пару лет бомблю с того, что на мой старый 32-битный ноут не встанет Skype по причине его 64-битности. Да и Flash Player тоже, помнится, работал в 64-битной лисе пару лет назад.
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|4.81, Аноним (77), 14:04, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скайп на буке с 32 битной виндой и 32битным процом ещё месяц назад обновлялся и работал. Как сейчас - не знаю точно, но думаю норм.
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|5.94, НяшМяш (ok), 15:31, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про винду не знаю, а на линуксе новый электроновый скайп только 64-битный.
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|3.64, Ilya Indigo (ok), 13:14, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё Kega Fusion - Лучший Sega-эмулятор, и единственный кто умеет SegaCD+32X, только под 32бит, заброшен с 2009 года и автор, Стив Снейк, исходники открывать не хочет. :-(
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|2.48, Аноним (47), 12:15, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что деньги за игры уже получены. Зачем тратить деньги на поддержку, если можно не тратить? Уже съели.
А в остальном, 64 бита в линуксах это норма. Такие пироги.
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|2.55, Аноним (53), 13:00, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проще запретить чем переписать. Вон на маке после запрета 32-х бит теперь нельзя запустить 3/4 игр который запускались под маком через протон. Зато переписывать теперь ничего не надо.
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|3.72, Аноним (50), 13:31, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И как это мешает программам, которые работают с функциями GLibc?
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|1.90, Аноним (90), 15:06, 29/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Поддержание пакетной базы для i386 требует больших ресурсов
> на разработку и контроль качества, которые не оправдывают себя из-за >незначительной пользовательской базы
>(число систем i386 оценивается в 1% от общего числа
>установленных систем).
Да, ладно?!
Между тем, вангую, окажется, что заявленных 1700 штук кому-то не хватит
Адекватные переберутся на Дебиан, если ещё не
А остальным хомякам и так пофиг, если они выносят пользоваться бубунтой в текущем её виде, они и этот финт сожрут с лопаты!
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