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Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.10

17.10.2019 18:57

Доступен релиз дистрибутива Ubuntu 19.10 "Eoan Ermine". Готовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные новшества:

  • Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.34 c поддержкой группировки пиктограмм приложений в обзорном режиме, улучшенным конфигуратором беспроводных соединений, новой панелью выбора обоев рабочего стола и проведением работы по повышению отзывчивости интерфейса и снижению нагрузки на CPU. Вместо ранее предлагаемой темы оформления с тёмными заголовками по умолчанию задействована светлая тема оформления, близкая к штатному внешнему виду GNOME.

    В качестве опции предложена полностью тёмная тема, в которой использован тёмный фон внутри окон. Для переключения темы оформления можно использовать GNOME Tweaks;

  • Добавлена возможность доступа к подключённым сменным USB-носителям непосредственно из панели. Для подключённых накопителей на панели теперь отображаются соответствующие значки, при помощи которых можно открыть содержимое в файловом менеджере или отмонтировать накопитель для безопасного извлечения устройства;
  • Включена по умолчанию возможность организации доступа к мультимедийным данным при помощи протокола DLNA. Например, пользователь может открыть совместный доступа к коллекции видео для просмотра на SmartTV;
  • В окружении на базе Wayland обеспечена возможность запуска X11-приложений с правами root под управлением Xwayland;
  • Добавлена поддержка технология защиты беспроводных сетей WPA3;
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.3. Для сжатия ядра Linux и начального загрузочного образа initramf задействован алгоритм LZ4, что позволит сократить время загрузки за счёт более быстрой распаковки данных;
  • Инструментарий обновлён до glibc 2.30, GCC 9.2, OpenJDK 11, rustc 1.37, Python 3.7.5, ruby 2.5.5, php 7.3.8, perl 5.28.1, go 1.12.10. Добавлены пакеты с MySQL 8.0;
  • Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 6.3. Звуковой сервер PulseAudio обновлён до выпуска 13.0. Обновлены QEMU 4.0, libvirt 5.6, dpdk 18.11.2, Open vSwitch 2.12, cloud-init 19.2;
  • Улучшена поддержка кросс-компиляции - инструментарий для архитектур POWER и AArch64 теперь поддерживает кросс-компиляцию для платформ ARM, S390X и RISCV64;
  • Все пакеты пересобраны GCC с опцией "-fstack-clash-protection", при указании которой компилятор подставляет проверочные вызовы (probe) при каждом статическом или динамическом выделении места для стека, которые позволяют выявлять факты переполнения стека и блокировать методы атак на основе пересечения стека и кучи, связанные с пробросом потока выполнения через guard-страницы защиты стека. При сборке также включена техника защиты Control Flow Integrity (CFI), обеспечивающая выявление некоторых форм неопределённого поведения, которые потенциально могут привести к нарушению нормального потока управления (control flow) в результате выполнения эксплоитов;
  • Для систем с GPU Intel обеспечен режим загрузки без мерцания при переключении видеорежимов;
  • В состав установочных iso-образов по согласованию с компанией NVIDIA включены пакеты с проприетарными драйверами NVIDIA. Для систем с графическими чипами NVIDIA по умолчанию продолжают предлагаться свободные драйверы "Nouveau", а проприетарные драйверы доступны в качестве опции для быстрой установки после завершения инсталляции. В дистрибутиве также проведена работа по повышению стабильности запуска при использовании проприетарного драйвера NVIDIA и оптимизации производительности и качества отрисовки на системах с видеокартами NVIDIA;
  • Прекращена поставка deb-пакетов с браузером Chromium, вместо которых теперь предлагаются только самодостаточные образы в формате snap;
  • В репозитории прекращено распространение пакетов для 32-разрядной архитектуры x86. Для запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении будет обеспечена сборка и поставка отдельного набора 32-разрядных пакетов, включающих компоненты, необходимые для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек;
  • В инсталлятор добавлена экспериментальная возможность установки на корневой раздел с ZFS. В установщик добавлена поддержка создания и разбивки разделов с ZFS. Для управления ZFS развивается новый демон zsys, позволяющий запускать несколько параллельных систем с ZFS на одном компьютере, автоматизирующий создание снапшотов и управляющий разнесением системных и изменяемых в процессе пользовательского сеанса данных. Основная идея в том, что в разных снапшотах можно содержать разные состояния системы и переключаться между ними. Например, в случае проблем после установки обновлений можно будет вернуться к старому стабильному состоянию, выбрав прошлый снапшот. Снапшоты также могут быть использованы для прозрачного автоматического создания резервных копий пользовательских данных.
  • Добавлены сборки для плат Raspberry Pi 4, которые дополнили собой сборки для Raspberry Pi 2, Pi 3B, Pi 3B+, CM3 и CM3+;
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.16, набор приложений KDE Applications 19.04.3 и фреймворк Qt 5.12.4. Обновлены версии latte-dock 0.9.2, Elisa 0.4.2, Kdenlive 19.08.1, Yakuake 19.08.1, Krita 4.2.7, Kdevelop 5.4.2, Ktorrent. Продолжается тестирование сеанса на базе Wayland (после установки пакета plasma-workspace-wayland появляется опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа);
  • В Xubuntu предложен новый выпуск рабочего стола Xfce 4.14. Вместо Light Locker для блокировки экрана задействован Xfce Screensaver, обеспечивающий интеграцию с Xfce Power Manager и улучшенную поддержку спящего и ждущего режимов;
  • В Ubuntu Budgie добавлены новые апплеты Window Previews (замена менеджера задач (Alt+Tab)), QuickChar (просмотр таблиц символов), FuzzyClock, Workspace Stopwatch (секундомер) и Budgie Brightness Controller (управление яркостью экрана). Улучшена интеграция с GNOME 3.34.
  • В Ubuntu MATE проведена работа по устранению недоработок и повышению качества интерфейса. Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.22.2. Добавлен новый индикатор для вывода уведомлений, поддерживающий функцию "не беспокоить". Вместо Thunderbird по умолчанию задействован почтовый клиент Evolution, а вместо VLC - Celluloid (бывший GNOME MPV). Из базовой поставки удалены Qt4 и программа записи CD/DVD Brasero. В установочный образ включены проприетарные драйверы NVIDIA и комплект локализации для русского языка;
  • В Ubuntu Studio добавлены пакет для организации потокового видеовещания OBS Studio и менеджер сеансов Raysession для управления программами обработки звука. В Ubuntu Studio Controls добавлено несколько прослоек для PulseAudio, реализован индикатор запуска Jack и добавлена возможность выбора бэкенда для Jack (Firewire, ALSA или Dummy). Обновлены версии компонентов: Blender 2.80, KDEnlive 19.08, Krita 4.2.6, GIMP 2.10.8, qJackCtl 0.5.0, Ardour 5.12.0, Scribus 1.4.8, Darktable 2.6.0, Pitivi 0.999, Inkscape 0.92.4, Carla 2.0.0, Ubuntu Studio Controls 1.11.3,
  • В Lubuntu отмечено только исправление ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (http://releases.ubuntu.com/...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 19.10 появится экспериментальная поддержка ZFS для корневого раздела
  3. OpenNews: Valve продолжит поддержку Ubuntu в Steam, но начнёт сотрудничать и с другими дистрибутивами
  4. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
  5. OpenNews: Ubuntu будет поставлять Chromium только в виде snap-пакета
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (80) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:00, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользу кубунтой - Лучша сборка.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:08, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Так толсто, что даже тонко.
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:26, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Даже в только что вышедшем 19.10 Тухлый КДЕ 5.16. Хотя в единственном нормальном убунту дистре KDE Neon уже свежий 5.17 подвезли.
     
     
  • 3.31, Crazy Alex (ok), 19:35, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тухлый - это KDE 3 какой-нибудь
     
     
  • 4.33, Аноним (24), 19:42, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что что а вот кде 3 это классический.
     
  • 2.81, Аноним (81), 20:58, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшая сборка KDE - это в suse/opensuse. Лучше нет и быть не может, априори.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:02, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ваще ни разу не Linux-way. Такие дистры в отдельную группу нужно помещать.
     
     
  • 2.6, аноним3 (?), 19:08, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    андроид-вей? ну космонавт и не собирался следовать канонам линукс. он хотел запилить ось с хорошими зондами и хорошо продвинуть её в массы, с одобрения анб конечно. и получить профит. там никогда не стояло задания помощи бедным зимбабвийцам)))
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 19:33, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А каким линуксом пользуетесь вы?
     
     
  • 4.43, Иваныч (??), 19:57, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Pidora Linux
     
     
  • 5.71, mfa (?), 20:41, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    извините, не смог удержаться - oracle pidor'a
     
  • 5.74, аноним3 (?), 20:47, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а раньше звалась pidora core))))
     
     
  • 6.78, Led (ok), 20:55, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чё сменил ник?
     
  • 2.51, Аноним (51), 20:06, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Помещать в корзину
     
  • 2.73, Аноним (73), 20:46, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так?
     

  • 1.4, Эминим (?), 19:06, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Они всерьёз предлагают использовать zfs на десктопе? Ну спасибо не btrfs.
     
     
  • 2.9, BlackRot (ok), 19:09, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    я как и большинство других вообще не понимаем какие преимущества у этой zfs против ext4
     
     
  • 3.21, Уминим (?), 19:25, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На самом деле преимуществ много. Тот же RAID6 (в btrfs он долго не живёт). Но недостатков тоже много, вот у меня допустим жалкие 100 терабайт в чулане и им нужно будет овер9000 гигабайт памяти под одну zfs (а уж если дедупликацию использовать, то это финиш).
     
  • 3.83, corvuscor (ok), 20:59, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя-бы прозрачное сжатие/шифрование, не?
    Мгновенные снапшоты - ну это уже вкусовщина.
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 19:09, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нет, они не предлагают. Они предоставляют такую возможноть. Это ОЧЕНЬ разные вещи.
     
  • 2.11, Аноним (8), 19:10, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что не так с btrfs на десктопе?
     
     
  • 3.18, comodo (?), 19:19, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Все, особенно при интенсивном обращении к диску, когда он корень. Виснет все намертво
     
  • 3.19, Омоним (?), 19:20, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут конкуренты предлагают btrfs дефолтом. Она потом рассыпается с потерей данных, особенно у криворучек. Убунта просто тоже хочет быть модной, но понимает кто её ЦА.
     
     
  • 4.35, Gannet (ok), 19:46, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рут и хомяк в пуле. Пользую несколько лет. Данные не терял. ЧЯДНТ?
     
     
  • 5.65, Аноним (65), 20:27, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот +1, рут и хомяк + снапшоты использую регулярно + компиляция и баловство с node_modules...
    Уже более 2х лет полет нормальный. (Обновлял kubuntu, без переустановки)
     

  • 1.7, BlackRot (ok), 19:08, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Если выбирать между федорой и убунтой, то лучше федору.
    Тоже каждые полгода обновления, стабильность даже лучше, софт свежее.
    По поводу окружения лучше взять KDE, потому что Gnome жрёт в два раза больше (не вру, легко проверить). Я юзаю гном только потому, что привычка.
    В федора гном ванильный, а в убунту красивая тема на него натянута :)
    Yaru даже себе на гном в федора натянул :)

    пробовал эту убунту бетку, очень даже хорошо работает. с драйверами nvidia работает отлично, никакого тиринга нет, а в федора с этим нужно побороться.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:15, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Если выбирать между федорой и убунтой, то лучше федору.

    Бешено стуча по левой кнопке мыши, наяриваю тебе плюсы.

    > По поводу окружения лучше взять KDE, потому что Gnome жрёт в два раза больше

    А еще лучше поставить i3. Но продолжать пользоваться гномовскими приложухами.

    > никакого тиринга нет, а в федора с этим нужно побороться

    Никогда не видел тиринга, сижу на проприетарных нвидия-дровах от RPM Fusion. Как именно боролся с тирингом? А то вдруг я не замечаю тиринга только потому, что к нему привык на подсознательном уровне?

     
     
  • 3.36, BlackRot (ok), 19:48, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    много яда в крови, да?
    если вы упоротый линуксоид то можете хоть i3 хоть i5 или все сразу i7, i9...
    адекватным людям, или новичкам kde лучшее окружение (сам на гноме то топлю за кеды :) никакой желчи.
    тиринг не заметит только слепой, к такому привыкнуть нельзя, голова болеть начинает.
    просто посмотри в ютубе видео тест на тиринг. если видишь разрывы то это тиринг.
    у меня драйвер 390 тоже с RPMfusion. если не знаешь как побороть тиринг - загугли! ты же линуксоид, должен был уже научится гуглить, по другому тут никак.
     
     
  • 4.42, Аноним (13), 19:56, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > вы упоротый

    Так, я в срочном порядке отзываю свои плюсы и ввожу на территорию твоего коммента свои войска минусов.

    > адекватным людям, или новичкам kde лучшее окружение

    Новичкам может и да, но адекватный человек не будет разбазаривать оперативочку на нескучные менюшки и прочие гномо-кедо-сервисы. Вон у чувака ниже по комментам менюшка навсегда отжирает 200 метров. Страшно представить, сколько будет сожрано, если он начнет по этой менюшке елозить своим скроллом.

    Да и чисто навигация по окнам проще и быстрее.

    > если не знаешь как побороть тиринг - загугли!

    Да я бы загуглил, если бы была такая проблема. Ты в двух словах опиши, че крутил, че куда совал, где подтёр.

     
     
  • 5.50, BlackRot (ok), 20:05, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    про 200 метров это он про гном. может быть правдой, гном последнее время не радует.
    по поводу тиринга:
    # dnf install gcc kernel-headers kernel-devel akmod-nvidia-390xx xorg-x11-drv-nvidia-390xx xorg-x11-drv-nvidia-390xx-libs nvidia-settings-390xx

    # akmods --force
    # dracut --force
    затем
    nano /etc/gdm/custom.conf
    WaylandEnable=false:

    затем включите принудительный VSync в файле конфигурации, а также настройках драйвера.

     
  • 2.26, Аноним (24), 19:30, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Гноме послы вызова его идиотского, всплывавшего на весь экран, меню приложений в оперативе прдолжает висеть 200 мегабайтов которые были вызваны только этим меню и продолжает там висеть до перезагрузки.
     
     
  • 3.58, Жироним (?), 20:13, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это ещё что, я в Enlightenment в менюшке потыкал, а она бесконечная и память бесконечно выделяет и не возвращает, всё течёт. Берите КЕДЫ крч, там такого нет.
     
     
  • 4.75, Baz (?), 20:52, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    берите OpenBox
     
  • 2.34, jOKer (ok), 19:45, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    >Если выбирать между федорой и убунтой, то лучше федору

    Жаль, что я не до такой степени эстет, что бы так тонко чувствовать оттенки дерьма как это умеете вы.

    Как по мне, так пока есть Gentoo, парится с выбором нет никакого смысла, - этот дистр подойдет даже извращенцам из секты Лени Поцтеринга. Тем более он вкатит ребятам с вменяемым инженерным мышлением.

     
     
  • 3.38, BlackRot (ok), 19:50, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    желчь вместо крови это наследственное или на Gentoo подцепил?
     
     
  • 4.41, Аноним (24), 19:56, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала желчь, а потом Генту. Генту нужен чтобы пользование компьютером превращалось в страдания. И ты мог выделять еще больше желчи.
     
  • 2.40, evkogan (?), 19:55, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Если выбирать между федорой и убунтой, то лучше федору.

    То лучше попробовать что-то другое.
    Десктоп OpenSUSE, Arch.
    На сервер Debian, CentOS, Oracle.
    Если для программиста, то может Гента.
    Если улучшения поддержки Русского из коробки ROSA, ну или Альт.

     
     
  • 3.46, BlackRot (ok), 19:58, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Преимуществ не указал никаких.
    а до "поддержки Русского" мне дела совершенно никакого нет.
    на серверах у меня CentOS, эт да, хороший дистр, а ещё одна семья с федорой и ненужно разводить зоопарк с apt.
    dnf по лучше будет и выглядит в терминале весьма лаконично и информативно, не то что apt
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 20:41, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    украинцам не стоит писать в интернете
     
     
  • 5.82, IRASoldier_registered (ok), 20:58, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, при уровне пользователя чуть выше "мышкой тыц браузер вконтактик", ни русский, ни украинский, ни прочее разнообразие мировых языков совершенно не нужно в системном интерфейсе. Даже если не использовать консоль, а сугубо GUI - File, Settings, Folder, Name, Create, Save и т.п. - очень небольшой словарик выходит. А уж если пользователь постиг консольные штучки, то тем более в локализованном интерфейсе нужды ему нет. Локализация сугубо опциональная вещь.
     
  • 4.79, evkogan (?), 20:56, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федора жуткий глюкадром/тестовый полигон.
    Если для домашнего ПК, то какие предпочтения?
    Если KDE, то его нормально собирают только в OpenSuse и Rosa.
    Если Gnome, то выбор побольше.
    Если нужно большое кол-во пакетов в официальных репах, то OpenSuse.
    Нужен ролинг или стейбл?
    Если ролинг, то Arch или openSuse tumbleweed.
    В общем озвучьте предпочтения, получите рекомендации.

    Сам предпочитаю OpenSuse, т.к:
    1. KDE
    2. Стэйбл
    3. Русское сообщество и заточка дистра мне не критичны
    4. Пакеты на все случаи жизни.
    5. Собран аккуратно, на той же федоре, это был ужас с глюкодромом. Уж не знаю у них все так или только КДЕ. И то что это было давно, не верю что стало лучше.

    Т.е. если пришла дочь и говорит, что ей тут приспичило... , то я могу поставить все что понадобилось за 5-10 минут и показать ей куда тыкать. И мне не надо что-то компилять с зависимостями и т.п. Разбираться почему оно не взлетаети т.п. Софт весь есть, собран и работает (за исключением софта с которым на Linux плохо, но это в основном не для домашнего использования).

     
  • 3.77, fragofikus (?), 20:55, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда почему не clear linux для десктопа? Тут вам и Роллинг, все проги свежие, и агрессивное задеиствие флагов оптимазиции, привет генту, все проги в бандлах или флэтпаках, не надо заморачиваться с зависимостями,
    Из коробки гном, но в один клик можно сверху накатить кеды или другое де и удалить гном.
    Для обычного юзверя, который хочет все и сразу, самое то, на мой взгляд.
     

  • 1.12, iPony129412 (?), 19:12, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > WPA3, Прекращена поставка deb-пакетов с браузером Chromium в пользу snap, прекращено распространение пакетов для 32-разрядной архитектуры x86

    Внедрением новых технологий удовлетворен.
    Жаль только с Emoji до сих пор плохо 🤨 и поддержка HEIF изображений хромает.

     
  • 1.14, Аноним (14), 19:16, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Белая тем есть, черная есть - но все бьет по глазам, а серая или бежевая где?(именно с фоном внутри окон)
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:25, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49475
     
     
  • 3.57, BlackRot (ok), 20:10, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    очень тонко))
     

  • 1.15, Аноним (15), 19:16, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уважаемый г-н Марк Шаттлворт, пожалуйста, начните делать Ubuntu для версии Debian GNU / kFreeBSD.
     
  • 1.17, comodo (?), 19:17, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это lts или еще нет?
     
     
  • 2.20, Аноним (72), 19:22, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет
     
  • 2.27, llolik (ok), 19:31, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Следующий 20.04 будет LTS.
     
     
  • 3.30, Аноним (24), 19:33, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если космонавт не продаст убунту кому-нибудь.
     
     
  • 4.45, llolik (ok), 19:57, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вроде бы не собирался. У них в IoT и в облаках всё, вроде бы, довольно неплохо идёт. Ubuntu Server довольно востребована.
    Ну в десктоп вложения сократили, да. И переложили на RH (aka GNOME), но вроде совсем не забивают.
     
  • 2.47, Аноним (47), 20:01, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так сложно запомнить за 13 лет, что LTS это XX.04, где XX это ВСЕГДА ЧЕТНЫЙ ГОД?
    Исключением был 6.06, где вместо апреля был июнь
    LTS выходит ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ ЧЕТНОГО ГОДА. Никак иначе не бывает.
     

  • 1.23, Аноним (23), 19:26, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем в Убунту значок от Дельфина, меняют менагера?
     
     
  • 2.25, iPony129412 (?), 19:29, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чего?
     
     
  • 3.28, Аноним (24), 19:33, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Значок долфина в убунте гноме такой же как у обычного наутилуса.
     

  • 1.32, Нонимэ (?), 19:40, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда штатные обновления прилетят?
     
     
  • 2.49, Аноним (47), 20:02, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На LTS никогда 19.10 не прилетит, а продолжат приходить обычные обновления безопасности.
     
     
  • 3.56, Нонимэ (?), 20:10, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой LTS? Я про обновление с 19.04 на 19.10
     

  • 1.37, Аноним (37), 19:49, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 6.3. Звуковой сервер PulseAudio обновлён до выпуска 13.0. Обновлены QEMU 4.0, libvirt 5.6, dpdk 18.11.2, Open vSwitch 2.12, cloud-init 19.2;

    А как же системд?

     
     
  • 2.44, Аноним (24), 19:57, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что он обновляется быстрей оси. Потому сам по себе ось.
     

  • 1.39, BlackRot (ok), 19:55, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Maxim Chirkov, нужно сделать возможность смотреть с какой ОСи сделан комент, чувствую что тут сидят одни виндузятники.
     
     
  • 2.48, Аноним (47), 20:01, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И как ты предлагаешь это сделать? Подделка UA — дело двух секунд.
     
     
  • 3.52, BlackRot (ok), 20:06, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну не все же будут опускаться до такого уровня.
     
     
  • 4.54, Топоним (?), 20:07, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    До уровня нажать пкм и поменять агент на произвольный? Лол.
     
  • 4.55, Аноним (47), 20:10, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что значит «опускаться»? Многие используют соответствующие расширения которые вообще UA рандомно ставят каждый раз. Что бы слегка сводить с ума всякие рекламные следилки.
     
     
  • 5.80, Штунц (?), 20:57, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, пожалуйста, пример расширения для Mozilla Firefox?
     
  • 3.53, Топоним (?), 20:07, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно ещё анализировать траф, там +- ос угадаем.
     
  • 3.66, Простой парень (?), 20:28, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подделка UA — дело двух секунд.

    Но это мало кто будет делать.

      

     
  • 3.70, Аноним (70), 20:39, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нашей шараге такое наваяли: https://github.com/MyPureCloud/browserama
     
  • 2.64, Аноним (15), 20:22, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишу с семёрки с хрома, дальше что?
     
     
  • 3.67, BlackRot (ok), 20:29, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты мне не интересен.
     
  • 3.68, Простой парень (?), 20:29, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта информация будет срочно передана модераторам.
     

  • 1.59, Аноним (59), 20:14, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Все пакеты пересобраны GCC с опцией "-fstack-clash-protection"

    Ломает -mindirect-branch

     
     
  • 2.63, Жироним (?), 20:18, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что это и зачем оно не нужно? Я собрал всё с -fstack-clash-protection, вроде проблем нет.
     

  • 1.60, Аноним (59), 20:16, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В репозитории прекращено распространение пакетов для 32-разрядной архитектуры x86. Для запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении будет обеспечена сборка и поставка отдельного набора 32-разрядных пакетов, включающих компоненты, необходимые для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек;

    ******** надо.

     
  • 1.61, Аноним (59), 20:17, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В kubuntu отказал виджет usbguard для панели задач.
     
  • 1.62, j3t (?), 20:17, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    убунту редкое г.. с тормозной оболочкой, ну почему гном в федоре, сусе да в чем угодно не тормозит, а в бубунте выдает слайдшоу( p.s. ноут на ryzen 5 с vegoй
     
     
  • 2.69, Простой парень (?), 20:31, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот опять. Ставьте Убунту с Крысой, она намного лучше. У меня все дистры теперь на крысе, и знаете что? Я понял что почти все линуксы хороши, если это не арч или дебиан.
     

  • 1.76, Annoynymous (ok), 20:52, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю всех пользователей!

    Кто ставил на ZFS, поделитесь впечатлениями?

     

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