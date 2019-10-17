Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.10

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|2.24, Аноним (24), 19:26, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Даже в только что вышедшем 19.10 Тухлый КДЕ 5.16. Хотя в единственном нормальном убунту дистре KDE Neon уже свежий 5.17 подвезли.
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|2.81, Аноним (81), 20:58, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучшая сборка KDE - это в suse/opensuse. Лучше нет и быть не может, априори.
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|1.3, Аноним (3), 19:02, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Ваще ни разу не Linux-way. Такие дистры в отдельную группу нужно помещать.
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|2.6, аноним3 (?), 19:08, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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андроид-вей? ну космонавт и не собирался следовать канонам линукс. он хотел запилить ось с хорошими зондами и хорошо продвинуть её в массы, с одобрения анб конечно. и получить профит. там никогда не стояло задания помощи бедным зимбабвийцам)))
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|1.4, Эминим (?), 19:06, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Они всерьёз предлагают использовать zfs на десктопе? Ну спасибо не btrfs.
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|2.9, BlackRot (ok), 19:09, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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я как и большинство других вообще не понимаем какие преимущества у этой zfs против ext4
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|3.21, Уминим (?), 19:25, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На самом деле преимуществ много. Тот же RAID6 (в btrfs он долго не живёт). Но недостатков тоже много, вот у меня допустим жалкие 100 терабайт в чулане и им нужно будет овер9000 гигабайт памяти под одну zfs (а уж если дедупликацию использовать, то это финиш).
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|3.83, corvuscor (ok), 20:59, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя-бы прозрачное сжатие/шифрование, не?
Мгновенные снапшоты - ну это уже вкусовщина.
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|2.10, A.Stahl (ok), 19:09, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нет, они не предлагают. Они предоставляют такую возможноть. Это ОЧЕНЬ разные вещи.
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|3.18, comodo (?), 19:19, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Все, особенно при интенсивном обращении к диску, когда он корень. Виснет все намертво
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|3.19, Омоним (?), 19:20, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут конкуренты предлагают btrfs дефолтом. Она потом рассыпается с потерей данных, особенно у криворучек. Убунта просто тоже хочет быть модной, но понимает кто её ЦА.
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|4.35, Gannet (ok), 19:46, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рут и хомяк в пуле. Пользую несколько лет. Данные не терял. ЧЯДНТ?
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|5.65, Аноним (65), 20:27, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот +1, рут и хомяк + снапшоты использую регулярно + компиляция и баловство с node_modules...
Уже более 2х лет полет нормальный. (Обновлял kubuntu, без переустановки)
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|1.7, BlackRot (ok), 19:08, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Если выбирать между федорой и убунтой, то лучше федору.
Тоже каждые полгода обновления, стабильность даже лучше, софт свежее.
По поводу окружения лучше взять KDE, потому что Gnome жрёт в два раза больше (не вру, легко проверить). Я юзаю гном только потому, что привычка.
В федора гном ванильный, а в убунту красивая тема на него натянута :)
Yaru даже себе на гном в федора натянул :)
пробовал эту убунту бетку, очень даже хорошо работает. с драйверами nvidia работает отлично, никакого тиринга нет, а в федора с этим нужно побороться.
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|2.13, Аноним (13), 19:15, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Если выбирать между федорой и убунтой, то лучше федору.
Бешено стуча по левой кнопке мыши, наяриваю тебе плюсы.
> По поводу окружения лучше взять KDE, потому что Gnome жрёт в два раза больше
А еще лучше поставить i3. Но продолжать пользоваться гномовскими приложухами.
> никакого тиринга нет, а в федора с этим нужно побороться
Никогда не видел тиринга, сижу на проприетарных нвидия-дровах от RPM Fusion. Как именно боролся с тирингом? А то вдруг я не замечаю тиринга только потому, что к нему привык на подсознательном уровне?
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|3.36, BlackRot (ok), 19:48, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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много яда в крови, да?
если вы упоротый линуксоид то можете хоть i3 хоть i5 или все сразу i7, i9...
адекватным людям, или новичкам kde лучшее окружение (сам на гноме то топлю за кеды :) никакой желчи.
тиринг не заметит только слепой, к такому привыкнуть нельзя, голова болеть начинает.
просто посмотри в ютубе видео тест на тиринг. если видишь разрывы то это тиринг.
у меня драйвер 390 тоже с RPMfusion. если не знаешь как побороть тиринг - загугли! ты же линуксоид, должен был уже научится гуглить, по другому тут никак.
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|4.42, Аноним (13), 19:56, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> вы упоротый
Так, я в срочном порядке отзываю свои плюсы и ввожу на территорию твоего коммента свои войска минусов.
> адекватным людям, или новичкам kde лучшее окружение
Новичкам может и да, но адекватный человек не будет разбазаривать оперативочку на нескучные менюшки и прочие гномо-кедо-сервисы. Вон у чувака ниже по комментам менюшка навсегда отжирает 200 метров. Страшно представить, сколько будет сожрано, если он начнет по этой менюшке елозить своим скроллом.
Да и чисто навигация по окнам проще и быстрее.
> если не знаешь как побороть тиринг - загугли!
Да я бы загуглил, если бы была такая проблема. Ты в двух словах опиши, че крутил, че куда совал, где подтёр.
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|5.50, BlackRot (ok), 20:05, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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про 200 метров это он про гном. может быть правдой, гном последнее время не радует.
по поводу тиринга:
# dnf install gcc kernel-headers kernel-devel akmod-nvidia-390xx xorg-x11-drv-nvidia-390xx xorg-x11-drv-nvidia-390xx-libs nvidia-settings-390xx
# akmods --force
# dracut --force
затем
nano /etc/gdm/custom.conf
WaylandEnable=false:
затем включите принудительный VSync в файле конфигурации, а также настройках драйвера.
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|2.26, Аноним (24), 19:30, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В Гноме послы вызова его идиотского, всплывавшего на весь экран, меню приложений в оперативе прдолжает висеть 200 мегабайтов которые были вызваны только этим меню и продолжает там висеть до перезагрузки.
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|3.58, Жироним (?), 20:13, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это ещё что, я в Enlightenment в менюшке потыкал, а она бесконечная и память бесконечно выделяет и не возвращает, всё течёт. Берите КЕДЫ крч, там такого нет.
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|2.34, jOKer (ok), 19:45, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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>Если выбирать между федорой и убунтой, то лучше федору
Жаль, что я не до такой степени эстет, что бы так тонко чувствовать оттенки дерьма как это умеете вы.
Как по мне, так пока есть Gentoo, парится с выбором нет никакого смысла, - этот дистр подойдет даже извращенцам из секты Лени Поцтеринга. Тем более он вкатит ребятам с вменяемым инженерным мышлением.
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|4.41, Аноним (24), 19:56, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сначала желчь, а потом Генту. Генту нужен чтобы пользование компьютером превращалось в страдания. И ты мог выделять еще больше желчи.
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|2.40, evkogan (?), 19:55, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Если выбирать между федорой и убунтой, то лучше федору.
То лучше попробовать что-то другое.
Десктоп OpenSUSE, Arch.
На сервер Debian, CentOS, Oracle.
Если для программиста, то может Гента.
Если улучшения поддержки Русского из коробки ROSA, ну или Альт.
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|3.46, BlackRot (ok), 19:58, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Преимуществ не указал никаких.
а до "поддержки Русского" мне дела совершенно никакого нет.
на серверах у меня CentOS, эт да, хороший дистр, а ещё одна семья с федорой и ненужно разводить зоопарк с apt.
dnf по лучше будет и выглядит в терминале весьма лаконично и информативно, не то что apt
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|5.82, IRASoldier_registered (ok), 20:58, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внезапно, при уровне пользователя чуть выше "мышкой тыц браузер вконтактик", ни русский, ни украинский, ни прочее разнообразие мировых языков совершенно не нужно в системном интерфейсе. Даже если не использовать консоль, а сугубо GUI - File, Settings, Folder, Name, Create, Save и т.п. - очень небольшой словарик выходит. А уж если пользователь постиг консольные штучки, то тем более в локализованном интерфейсе нужды ему нет. Локализация сугубо опциональная вещь.
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|4.79, evkogan (?), 20:56, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Федора жуткий глюкадром/тестовый полигон.
Если для домашнего ПК, то какие предпочтения?
Если KDE, то его нормально собирают только в OpenSuse и Rosa.
Если Gnome, то выбор побольше.
Если нужно большое кол-во пакетов в официальных репах, то OpenSuse.
Нужен ролинг или стейбл?
Если ролинг, то Arch или openSuse tumbleweed.
В общем озвучьте предпочтения, получите рекомендации.
Сам предпочитаю OpenSuse, т.к:
1. KDE
2. Стэйбл
3. Русское сообщество и заточка дистра мне не критичны
4. Пакеты на все случаи жизни.
5. Собран аккуратно, на той же федоре, это был ужас с глюкодромом. Уж не знаю у них все так или только КДЕ. И то что это было давно, не верю что стало лучше.
Т.е. если пришла дочь и говорит, что ей тут приспичило... , то я могу поставить все что понадобилось за 5-10 минут и показать ей куда тыкать. И мне не надо что-то компилять с зависимостями и т.п. Разбираться почему оно не взлетаети т.п. Софт весь есть, собран и работает (за исключением софта с которым на Linux плохо, но это в основном не для домашнего использования).
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|3.77, fragofikus (?), 20:55, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда почему не clear linux для десктопа? Тут вам и Роллинг, все проги свежие, и агрессивное задеиствие флагов оптимазиции, привет генту, все проги в бандлах или флэтпаках, не надо заморачиваться с зависимостями,
Из коробки гном, но в один клик можно сверху накатить кеды или другое де и удалить гном.
Для обычного юзверя, который хочет все и сразу, самое то, на мой взгляд.
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|1.12, iPony129412 (?), 19:12, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> WPA3, Прекращена поставка deb-пакетов с браузером Chromium в пользу snap, прекращено распространение пакетов для 32-разрядной архитектуры x86
Внедрением новых технологий удовлетворен.
Жаль только с Emoji до сих пор плохо 🤨 и поддержка HEIF изображений хромает.
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|1.14, Аноним (14), 19:16, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Белая тем есть, черная есть - но все бьет по глазам, а серая или бежевая где?(именно с фоном внутри окон)
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|1.15, Аноним (15), 19:16, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Уважаемый г-н Марк Шаттлворт, пожалуйста, начните делать Ubuntu для версии Debian GNU / kFreeBSD.
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|4.45, llolik (ok), 19:57, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вроде бы не собирался. У них в IoT и в облаках всё, вроде бы, довольно неплохо идёт. Ubuntu Server довольно востребована.
Ну в десктоп вложения сократили, да. И переложили на RH (aka GNOME), но вроде совсем не забивают.
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|2.47, Аноним (47), 20:01, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так сложно запомнить за 13 лет, что LTS это XX.04, где XX это ВСЕГДА ЧЕТНЫЙ ГОД?
Исключением был 6.06, где вместо апреля был июнь
LTS выходит ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ ЧЕТНОГО ГОДА. Никак иначе не бывает.
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|3.28, Аноним (24), 19:33, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Значок долфина в убунте гноме такой же как у обычного наутилуса.
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|2.49, Аноним (47), 20:02, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На LTS никогда 19.10 не прилетит, а продолжат приходить обычные обновления безопасности.
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|1.37, Аноним (37), 19:49, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 6.3. Звуковой сервер PulseAudio обновлён до выпуска 13.0. Обновлены QEMU 4.0, libvirt 5.6, dpdk 18.11.2, Open vSwitch 2.12, cloud-init 19.2;
А как же системд?
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|1.39, BlackRot (ok), 19:55, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Maxim Chirkov, нужно сделать возможность смотреть с какой ОСи сделан комент, чувствую что тут сидят одни виндузятники.
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|2.48, Аноним (47), 20:01, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И как ты предлагаешь это сделать? Подделка UA — дело двух секунд.
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|4.55, Аноним (47), 20:10, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что значит «опускаться»? Многие используют соответствующие расширения которые вообще UA рандомно ставят каждый раз. Что бы слегка сводить с ума всякие рекламные следилки.
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|1.59, Аноним (59), 20:14, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Все пакеты пересобраны GCC с опцией "-fstack-clash-protection"
Ломает -mindirect-branch
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|2.63, Жироним (?), 20:18, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что это и зачем оно не нужно? Я собрал всё с -fstack-clash-protection, вроде проблем нет.
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|1.60, Аноним (59), 20:16, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В репозитории прекращено распространение пакетов для 32-разрядной архитектуры x86. Для запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении будет обеспечена сборка и поставка отдельного набора 32-разрядных пакетов, включающих компоненты, необходимые для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек;
******** надо.
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|1.62, j3t (?), 20:17, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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убунту редкое г.. с тормозной оболочкой, ну почему гном в федоре, сусе да в чем угодно не тормозит, а в бубунте выдает слайдшоу( p.s. ноут на ryzen 5 с vegoй
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|2.69, Простой парень (?), 20:31, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот опять. Ставьте Убунту с Крысой, она намного лучше. У меня все дистры теперь на крысе, и знаете что? Я понял что почти все линуксы хороши, если это не арч или дебиан.
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