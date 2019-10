Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.10

2.13 , Аноним ( 13 ), 19:15, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Если выбирать между федорой и убунтой, то лучше федору. Бешено стуча по левой кнопке мыши, наяриваю тебе плюсы. > По поводу окружения лучше взять KDE, потому что Gnome жрёт в два раза больше А еще лучше поставить i3. Но продолжать пользоваться гномовскими приложухами. > никакого тиринга нет, а в федора с этим нужно побороться Никогда не видел тиринга, сижу на проприетарных нвидия-дровах от RPM Fusion. Как именно боролся с тирингом? А то вдруг я не замечаю тиринга только потому, что к нему привык на подсознательном уровне?

3.36 , BlackRot ( ok ), 19:48, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – много яда в крови, да?

если вы упоротый линуксоид то можете хоть i3 хоть i5 или все сразу i7, i9...

адекватным людям, или новичкам kde лучшее окружение (сам на гноме то топлю за кеды :) никакой желчи.

тиринг не заметит только слепой, к такому привыкнуть нельзя, голова болеть начинает.

просто посмотри в ютубе видео тест на тиринг. если видишь разрывы то это тиринг.

у меня драйвер 390 тоже с RPMfusion. если не знаешь как побороть тиринг - загугли! ты же линуксоид, должен был уже научится гуглить, по другому тут никак.

4.42 , Аноним ( 13 ), 19:56, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > вы упоротый Так, я в срочном порядке отзываю свои плюсы и ввожу на территорию твоего коммента свои войска минусов. > адекватным людям, или новичкам kde лучшее окружение Новичкам может и да, но адекватный человек не будет разбазаривать оперативочку на нескучные менюшки и прочие гномо-кедо-сервисы. Вон у чувака ниже по комментам менюшка навсегда отжирает 200 метров. Страшно представить, сколько будет сожрано, если он начнет по этой менюшке елозить своим скроллом. Да и чисто навигация по окнам проще и быстрее. > если не знаешь как побороть тиринг - загугли! Да я бы загуглил, если бы была такая проблема. Ты в двух словах опиши, че крутил, че куда совал, где подтёр.

5.50 , BlackRot ( ok ), 20:05, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – про 200 метров это он про гном. может быть правдой, гном последнее время не радует.

по поводу тиринга:

# dnf install gcc kernel-headers kernel-devel akmod-nvidia-390xx xorg-x11-drv-nvidia-390xx xorg-x11-drv-nvidia-390xx-libs nvidia-settings-390xx # akmods --force

# dracut --force

затем

nano /etc/gdm/custom.conf

WaylandEnable=false: затем включите принудительный VSync в файле конфигурации, а также настройках драйвера.

2.26 , Аноним ( 24 ), 19:30, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В Гноме послы вызова его идиотского, всплывавшего на весь экран, меню приложений в оперативе прдолжает висеть 200 мегабайтов которые были вызваны только этим меню и продолжает там висеть до перезагрузки.

3.58 , Жироним ( ? ), 20:13, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Это ещё что, я в Enlightenment в менюшке потыкал, а она бесконечная и память бесконечно выделяет и не возвращает, всё течёт. Берите КЕДЫ крч, там такого нет.

4.75 , Baz ( ? ), 20:52, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – берите OpenBox

2.34 , jOKer ( ok ), 19:45, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – >Если выбирать между федорой и убунтой, то лучше федору Жаль, что я не до такой степени эстет, что бы так тонко чувствовать оттенки дерьма как это умеете вы. Как по мне, так пока есть Gentoo, парится с выбором нет никакого смысла, - этот дистр подойдет даже извращенцам из секты Лени Поцтеринга. Тем более он вкатит ребятам с вменяемым инженерным мышлением.

3.38 , BlackRot ( ok ), 19:50, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – желчь вместо крови это наследственное или на Gentoo подцепил?

4.41 , Аноним ( 24 ), 19:56, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сначала желчь, а потом Генту. Генту нужен чтобы пользование компьютером превращалось в страдания. И ты мог выделять еще больше желчи.

2.40 , evkogan ( ? ), 19:55, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Если выбирать между федорой и убунтой, то лучше федору. То лучше попробовать что-то другое.

Десктоп OpenSUSE, Arch.

На сервер Debian, CentOS, Oracle.

Если для программиста, то может Гента.

Если улучшения поддержки Русского из коробки ROSA, ну или Альт.

3.46 , BlackRot ( ok ), 19:58, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Преимуществ не указал никаких.

а до "поддержки Русского" мне дела совершенно никакого нет.

на серверах у меня CentOS, эт да, хороший дистр, а ещё одна семья с федорой и ненужно разводить зоопарк с apt.

dnf по лучше будет и выглядит в терминале весьма лаконично и информативно, не то что apt

4.72 , Аноним ( 72 ), 20:41, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – украинцам не стоит писать в интернете

5.82 , IRASoldier_registered ( ok ), 20:58, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внезапно, при уровне пользователя чуть выше "мышкой тыц браузер вконтактик", ни русский, ни украинский, ни прочее разнообразие мировых языков совершенно не нужно в системном интерфейсе. Даже если не использовать консоль, а сугубо GUI - File, Settings, Folder, Name, Create, Save и т.п. - очень небольшой словарик выходит. А уж если пользователь постиг консольные штучки, то тем более в локализованном интерфейсе нужды ему нет. Локализация сугубо опциональная вещь.

4.79 , evkogan ( ? ), 20:56, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Федора жуткий глюкадром/тестовый полигон.

Если для домашнего ПК, то какие предпочтения?

Если KDE, то его нормально собирают только в OpenSuse и Rosa.

Если Gnome, то выбор побольше.

Если нужно большое кол-во пакетов в официальных репах, то OpenSuse.

Нужен ролинг или стейбл?

Если ролинг, то Arch или openSuse tumbleweed.

В общем озвучьте предпочтения, получите рекомендации. Сам предпочитаю OpenSuse, т.к:

1. KDE

2. Стэйбл

3. Русское сообщество и заточка дистра мне не критичны

4. Пакеты на все случаи жизни.

5. Собран аккуратно, на той же федоре, это был ужас с глюкодромом. Уж не знаю у них все так или только КДЕ. И то что это было давно, не верю что стало лучше. Т.е. если пришла дочь и говорит, что ей тут приспичило... , то я могу поставить все что понадобилось за 5-10 минут и показать ей куда тыкать. И мне не надо что-то компилять с зависимостями и т.п. Разбираться почему оно не взлетаети т.п. Софт весь есть, собран и работает (за исключением софта с которым на Linux плохо, но это в основном не для домашнего использования).

3.77 , fragofikus ( ? ), 20:55, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда почему не clear linux для десктопа? Тут вам и Роллинг, все проги свежие, и агрессивное задеиствие флагов оптимазиции, привет генту, все проги в бандлах или флэтпаках, не надо заморачиваться с зависимостями,

Из коробки гном, но в один клик можно сверху накатить кеды или другое де и удалить гном.

Для обычного юзверя, который хочет все и сразу, самое то, на мой взгляд.