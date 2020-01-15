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Canonical планирует поменять тему оформления в Ubuntu 20.04

15.01.2020 09:21

Команды разработчиков и дизайнеров из компании Canonical, отвечающие за визуальный стиль и рабочий стол в Ubuntu, планируют задействовать в Ubuntu 20.04 по умолчанию новую тему оформления, которая продолжит развитие текущей темы Yaru, предлагаемой, начиная с Ubuntu 18.10. Если в текущем варианте Yaru доступно два варианта оформления - тёмный (тёмные заголовки, тёмный фон и тёмные элементы управления) и светлый (темные заголовки, светлый фон и светлые элементы управления, то в новой теме появится третий, полностью светлый вариант. Из цветовых изменений также отмечается намерение заменить зелёный фон элементов переключателей на баклажановый цвет.

Также ведутся эксперименты по задействованию новых пиктограмм каталогов, которые можно будет ассоциировать с Ubuntu и которые будут обладать должным контрастом при отображении на светлом и тёмном фоне.

Кроме того, пользователям будет предложен обновлённый интерфейс для смены вариантов темы оформления. В дальнейшем этот интерфейс планируется расширить возможностью выборочной смены темы для отдельных элементов, например, можно будет сменить только оформление верхней панели или всплывающих уведомлений. Для смены темы на лету, без завершения сеанса, для GNOME Shell планируют реализовать необходимые изменения.

При подготовке новой темы ставится задача сохранить узнаваемость бренда, но при этом упростить проверку корректности отрисовки сторонних приложений с данной темой оформления. Для организации проверки без запуска Ubuntu в отдельной виртуальной машине, тема Yaru уже предлагается в формате Flatpak для тестирования в Fedora и в AUR-репозитории Arch Linux. В новой теме планируется продолжить работу по сближению Yaru со штатной темой GNOME (Adwaita). Для отслеживания расхождений на базе GitHub Actions реализован обработчик, который автоматически транслирует все изменения в Adwaita в форме pull-запросов, отправляемых в репозиторий Yaru.

Тем временем, разработчики GNOME опубликовали демонстрацию прототипа обновлённой темы оформления GNOME Shell, которую планируется предложить в выпуске GNOME 3.36. Кроме общей полировки темы, визуальные изменения наиболее заметны в календаре/области уведомлений (появились тени) и поиске (Search Overview, изменён фон и группировка результатов). Ускорена отрисовка пиктограмм и исключены лишние перерисовки.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/new-ub...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 19.10 будет использована светлая тема оформления и ускорена загрузка
  3. OpenNews: Концепт нового оформления рабочего стола Ubuntu
  4. OpenNews: Проект Ubuntu представил новое графическое оформление
  5. OpenNews: Разработчики приложений призвали дистрибутивы не менять темы оформления GTK
  6. OpenNews: Разработчики GTK+ 3 тестируют обновлённую тему оформления
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, gnome
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:44, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    - "знаешь как таких называю?"
    -- "Баклажан"
    - "Ууу надо же, образованный")
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:44, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зеленый и голубый лучше смотрелся чем феолетовый.
    А серые папки это интересно )
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 09:46, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * фиолетовый
     

  • 1.3, Diozan (ok), 09:44, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как раньше хорошо было, размеры и раскраску элементов интерфейса устанавливали вручную для каждого элемента. И каждый настраивал как ему хотелось. А теперь всё это поменять можно только в составе кем-то написанной темы, некоторые из которых просто вырывают глаза.
    А если что-то сам поправить хочешь, создавай свою, или редактируй файлы неведомого формата.
     
  • 1.4, гуси (?), 09:45, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не опять, а снова.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:47, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё шикарно, но когда жручесть Гнома уменьшат хотя бы до уровня остальных DE (ну хотя бы до 500-700 метров ОЗУ)?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:52, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При цене ОЗУ мешок за рубль это не нужно
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 10:00, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот зачем этот мешок, если на любой другой DE можно жить и с меньшем кол-вом?
    Принцип Огрызка, мол, "хош или не хош, а придёцца"? Не вижу в таком случае смысла оправдывать жручесть Гнома
     

  • 1.7, Голубой гигант (?), 09:49, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Canonical планирует поменять тему оформления в Ubuntu xx.yy

    Mozilla планирует поменять дизайн Firefox xxx.yy

     
  • 1.8, анонимчик (?), 09:51, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Волею судеб посидел сутки под графической оболочкой убунты.
    Это жесть. Дистрибутиву больше 10лет, весь мир пользуется и такой неюзабельный шлак.
    Сорт, там даже переключение раскладе в разных местах надо редактировать. А чтобы включить caps нужно гуглить, ставить доп совт и вписывать магические слова.
     
     
  • 2.13, Аноним (2), 10:09, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже руки из жопы не лечатся. Чувак прости но ты такой скорее всего 1.
     

  • 1.10, Аноним (9), 09:54, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно бы разогнали всех дизайнеров и сделали минт официальным десктопом
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:03, 15/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гигантизм заголовков и "плоские" вкладки видимо чинить не собираются
     
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