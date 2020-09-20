Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.20

|
|
|
|2.69, nanase (?), 13:55, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И всё это проработает в следующие два года, потом опять новая мажорная версия КДЕ и снова ноль функционала.
|
|
|
|3.73, Аноним (73), 14:08, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да не, всё нормально. Мне не жалко ни 3 ни 4, а в 5 вроде нечего исправлять.
|
|
|
|4.79, Блабла (?), 14:28, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
по сути это всё 4ая и продолжает развиваться, KDE4 -> KDE5 -> Plasma Desktop 5
|
|3.85, Аноним (85), 14:42, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А затем еще 5 лет в LTS дистрибутивах. В Debian 8 kde4 поддерживали аж до этого лета. Debian 10 бедт поддерживатся до 2024. Debian 11 (должен выйти в след году) будет с 5-плазмой лет на 5 с момента релиза.
|
|
|
|2.29, Аноним (29), 12:32, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Одно печалит: плазма нормально не переживает смену разрешения экрана... Для работы еще ладно. Но для дома, где и в игрушки поиграть надобно (желательно fullscreen)...
|
|
|
|3.50, Аноним (50), 13:25, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да. У меня например моник 64герц а ставит 59 (на винде работает)
И не поддерживет расширенное разришение.
А так кде намнооого ушла дпльше того же ГТК. (С их идеями маковой убогости и бубунты)
Mate и другим... Буду ждать стабильной 5.20 а не dev.
|
|3.53, Аноним (53), 13:28, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Один хрен фейковый фулскрин лучше настоящего, хоть переключаться между программами можно быстро без этого переключения режимов экрана.
|
|
|
|3.88, Аноним (85), 14:46, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пропробовал этот баг возпроизвести, у меня не вышло. Наверное надо установить 5.19 плазму... погодите ка... ее же нет в LTS дистрибутивах... почему я не удивлен.
|
|1.3, Аноним (3), 11:49, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Добавлен вывод предупреждений о сбоях и события отслеживания состояния дисков, получаемых через механизм S.M.A.R.T.
джва года ждал. (на самом деле - гораздо дольше).
|
|1.4, Аноним (4), 11:49, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
И большая часть списка, к сожалению, это то, что уже было, но теперь оно по дефолту.
Хотя лучше видеть это и строки "может быть изменено в настройках", нежели чем сами понимаете что.
|
|
|
|2.49, Аноним (49), 13:21, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы считать не умеете? И 5 из них - это миниатуры тем, а не плазмоиды. Шах и мат.
|
|
|
|3.80, A.Stahl (ok), 14:28, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я считал циферблаты, а не "плазмоиды". Циферблатов 7. А что вы там считаете я не знаю да и знать не хочу.
|
|
|
|
|
|5.84, A.Stahl (ok), 14:41, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> в глаза долблюсь или вы не знаете что такое циферблат...
Вы долбитесь в глаза.
|
|1.6, Аноним (3), 11:53, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>На некоторых ноутбуках предоставлена возможность установки предела заряда аккумулятора уровнем ниже 100% для продления срока эксплуатации аккумулятора.
Разве это наоборот не сокращает срок?
|
|
|
|2.9, Anonim (??), 11:58, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
это сокращает время работы от батареи, очевидно, но действительно продлевает жизнь батареи
|
|
|
|
|
|4.71, Anonim (??), 14:01, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
у меня есть старенький ноут, ему 10 лет
В биосе можно было ограничить уровень заряда до 80%, что, собственно, и было сделано.
Сейчас деградация около 22%, за 10 лет прекрасный показатель.
Я бы кинул в тебя этой батареей, но не знаю как это сделать.
|
|3.90, Аноним (3), 14:52, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как? Я наоборот слышал, что убивает не заряд, а глубокий разряд и циклы, а при 100% заряде питание вообще идёт не от аккума, а от внешнего источника. В общем - требуется статья, рассказывающая о физике и химии современных литиевых аккумуляторов и о реализациях их заряда/разряда в бытовой электронике, покрываюлая больше, чем просто рассказ, что типа CC/CV используют.
|
|1.7, Аноним (7), 11:55, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
|
Можете бросать фекалиями
Новая версия вашего любимого виндоподобного кде осталась всё такой же неудобнобной и становится ещё более унылой
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 12:02, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
А что плохого в дизайне винды?
Тот же пуск в десятке отличный.
Или все как обычно, лишь бы повонять, что раз дизайн kde похож на Винду, то она уг?
Когда я пользовался линуксом, то перепробовал все de. Все они унылы и такое ощущение, что сделаны не на пользователя, а на человека с синдромом дауна. Такой вот ширпотреб в мире de линукса..
Поэтому я остановился на KDE, ибо в этом de все более менее сделано для людей.
А вообще слишком толстый вброс.
Старайся получше кривляться.
|
|
|
|3.32, Аноним (32), 12:36, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я не тот аноним, которому ты отвечал Но своё пипец ценное мнение не вставить не... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|5.57, Аноним (50), 13:40, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Те закрипить приложение.
Да настрое может чуть меньше но это придумано давно.
А КДЕ тока вводять все фишки в стабл.
А еще в кде не удобный копи-паст* буфер обмена.
Менеджер окон быстрый и удобный. Не обизательнт же постоянно открывать на весь экран ,можно и быстрыми клавишами и без анимаций.
Да всё еще не хватает костомитизай , но и в кеде не особо со все с этим не понятно и удобно расположен в настройках все в перемешку,не по категорям и мелко , сложно адаптироваться пользователю жеж.
Приведите больше примеров не удобности .ок.
Такс я здесь не вижу действительных аргументов.
|
|2.31, Онаним тот самый (?), 12:35, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Так весь выбор DE — либо виндоподобные, либо макоподобные. Альтернатив нет.
Или ты из тех, кому таскбар по центру экрана, лишь бы не как в макоси/винде?
|
|1.8, VINRARUS (ok), 11:58, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
> По умолчанию включена альтернативная раскладка панели задач, отображаемой внизу экрана
Дело Windows 95 продолжает процветать плесенью...
Горизонтальная панель задач удобна токо на квадратных экранах, а на стандартных щас 1920х1080 несравнимо удобнее вертикальное расположение, с шырокой панелью.
Сколько должно пройти лет шобы "законодатели панельной моды" поняти это?
|
|
|
|2.14, A.Stahl (ok), 12:06, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>токо, щас, шырокой, поняти
Через 20 лет после того как ты осилишь свой родной язык.
|
|
|
|
|
|4.25, A.Stahl (ok), 12:25, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
20-летнее чудо, знающее украинский язык, но не в состоянии писать грамотно на русском? Ты либо дегенерат либо лжёшь. Правило "жи/ши" настолько простое, что нет шансов, что ты о нём не слышал или забываешь применить.
|
|
|
|5.34, VINRARUS (ok), 12:41, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
|
А нащо воно мені здалося?
Спочатку вивчи у своїх допенсійних 64 правила застосування прийменника на\в, а потім розказуй іноземцям якого чорта вони повинні вчити граматику мови країни-окупанта рідної землі.
|
|
|
|6.43, Аноним (43), 13:03, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это Вы сейчас пример программы на каком-то забытом языке приграммирования выложили? Да уж синтаксис у него, конечно, аЦЦский. Тем более, без нормального форматирования.
|
|
|
|7.46, VINRARUS (ok), 13:14, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Мова\язык і\и є\есть способом\способом програмування\програмирования людини\человека.
Наприклад\например слово\слово робітник\работник програмує\приграмирует на\на сприйняття\восприятие коренем\корнем слова\слова роб\раб.
|
|
|
|8.66, Аноним (43), 13:48, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
И выхлоп компилятора, как я вижу, кривой ИМХО, нет смысла дебажить Лучше сра... текст свёрнут, показать
|
|6.44, Ваня (??), 13:07, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем кириллицу с латиницей мешаете и так непонятно пишите на русском языке? Вы бы уже определились, либо латинские буквы, либо кириллические.
|
|
|
|7.56, Аноним (13), 13:34, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что это толстый тролль, коих на opennet тьма.
Почитайте его ранние комментарии, он прекрасно знает русский язык.
Он просто решил уныло покривляться.
|
|2.16, Сишник (?), 12:09, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Горизонтальная панель задач удобна токо на квадратных экранах
В кедах лет 10, если не больше, панель можно поставить вертикально. Видел также скриншот 10ки, в которой тоже вертикально.
> стандартных щас 1920х1080
Геймер что ли? Для работы только 4к.
|
|
|
|3.23, VINRARUS (ok), 12:22, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Горизонтальная панель задач удобна токо на квадратных экранах
> В кедах лет 10, если не больше, панель можно поставить вертикально. Видел
> также скриншот 10ки, в которой тоже вертикально.
Я и в ХР вертикально ставит...
Вопрос не в возможности, а в популярности.
|
|
|
|4.35, Аноним (32), 12:42, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Не понимат" О_о
Это же не проблема - переместить панель как тебе больше нравится, дело 5 секунд.
Опцию вроде никто не запрещал.
Если разрабы вдруг обнаружат, что это дико популярно - они могут и по умолчанию начать её сбоку помещать.
Вот только я среди пользователей и админов не видел особой популярности по размещению панелек сбоку (наверно, всего одного человека знаю, у кого она так настроена).
Я тоже пытался "панель сбоку" использовать, мне не зашло (Посылаю отдельные "лучи поноса" разработчикам Zabbix 5.0)
|
|
|
|5.39, VINRARUS (ok), 12:49, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Если мода пропищит що вывернутые карманы это модно — большынство начнет их выворачивать.
Я уверен шо даже большынство читателей opennet.ru никогда не пробовали панель збоку хотя б на 1 день.
|
|
|
|6.45, Аноним (45), 13:08, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пробовал и на 10-ке и на кедах, удовольствие весьма сомнительное - банально мозолит глаза что при браузинге, что в vscode каком-нибудь
Нет ничего лучше старой-доброй панели сверху и дока снизу, имхо
Как-то так: https://i.imgur.com/3yCX73J.png
|
|2.91, Аноним (3), 14:55, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нет. Вертикальное место хоть и дефицитное, но читаешь ты всё равно горизонтально. Поэтому при случайном наведении на панель вылезет подсказка и закроет тебе полэкрана.
|
|
|
|
|
|
|
|4.74, Anonim (??), 14:09, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
нет.
Это как Мерседес. Хороший отечественный автомобиль, но по какому то недоразумению производящийся в Германии.
|
|1.11, Anonim (??), 12:00, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
а сохранение размера окон приложений в двух мониторной конфигурации починили?
|
|1.17, swine (ok), 12:17, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В апплете с часами обеспечен показ текущей даты
Уже было в кде2/3/4. А скорее всего и в первом.
|
|
|
|2.41, Аноним (49), 12:52, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А причина? Пруфы и логи в студию! Я много чего могу ляпнуть, может вы в диспетчере эти задачи завершили?
|
|1.21, б.б. (?), 12:19, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> На некоторых ноутбуках предоставлена возможность установки предела заряда аккумулятора уровнем ниже 100% для продления срока эксплуатации аккумулятора.
а как оно работает, через что? а то у меня приходится в винду перезагружаться, чтобы asus-овский драйвер сработал, и потом уже грузиться в операционную систему
|
|
|
|
|
|3.47, б.б. (?), 13:16, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
то есть, если у меня его и раньше не было, только в венде через асусовскую утилиту, то и сейчас не будет? :(
|
|1.22, Аноним (45), 12:22, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Единственное DE, за которое нестыдно и которое развивается в правильном направлении. Удачи вам, братья
|
|1.26, Fracta1L (ok), 12:25, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Надеюсь сабж будет полностью работоспособен с Wayland на Nvidia, хотелось бы уже перейти.
|
|
|
|
|
|3.38, Аноним (49), 12:48, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Такая же как и во всех аудиоредакторах, только эта настраивается
|
|1.28, FixingGunsInAir (ok), 12:29, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Интересно, там KIOFuse заработал наконец? Каждый раз, когда пробовал кеды, невероятно бесило, что нельзя открыть в VLC файл с шары. Такая банальщина, однако в GNOME оно уже давно работает.
|
|
|
|2.40, Аноним (40), 12:51, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
VLC и без KIO-Fuse умеет открывать файл с шары, потому что у него поддержка KIO есть.
А вот MPV с запароленой шары - не умеет.
|
|
|
|3.87, FixingGunsInAir (ok), 14:43, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Веришь, нет. Я на Live дистрибутиве много раз тыкал KDE. Открывал в Dolphin сетевую шару с торрентокачалки (нужно ввести логин и пароль), пытался открыть видео - и мне в лицо выскакивала ошибка, мол нет такого файла. И Dolphin естественно передавал URL на протокол smb.
Или вы прикажете непосредственно в VLC каждый раз шару открывать? Когда я уже залогинился через Dolphin. А как же сохранение учётных данных, например?
В общем, в GNOME это просто работает, с GVFS.
KIOFuse уже выкатили в Beta вроде как, надо ещё раз потыкать.
|
|1.36, Аноним (36), 12:46, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В виджетах обеспечено отображение страницы 'About' в окне с настройками. - Вот это годно, в свои добавлю!
|
|1.55, Аноним (55), 13:34, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В настройках звука появилась опция для изменения баланса, позволяющая настроить громкость отдельно для каждого звукового канала.
Так этот же функционал уже более 30 лет как доступен в любом, сколь-нибудь серьёзном магнитофоне. Скажите, стоит переходить?
|
|
|
|2.63, Аноним (45), 13:48, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Скажите, стоит переходить?
На кеды? Если тебе нужно лучшее окружение из всех имеющихся, то без вариантов. До перехода на кеды у меня был стереотип, что гном самое полноценное DE и что кеды - это из разряда свистоперделок... По факту всё с точностью до наоборот
|
|
|
|3.83, Аноним (83), 14:37, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А какой дистрибутив наиболее kde-friendly? Ну то есть понятно что на убунту можно кде поставить, но работать наверное будет не так гладко как гном.
|
|1.62, Аноним (-), 13:48, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Сеанс на базе Wayland доведён до паритета в функциональности с режимом работы поверх X11.
Кончилась эпоха "X Window" началась эпоха "Wayland".
|
|
|
|2.72, m.makhno (ok), 14:04, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
пока рано об этом говорить, считаю, что нужно подождать и посмотреть, насколько стабильная Fedora получится с ним
|
|
|
|3.76, Аноним (73), 14:14, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К меня гтк не работает с GDK_BACKEND=wayland, т.е. гтк в вейланде работает через иксы (softpipe и тормоза на egl/glx намекают) как кути заставить использовать только вейланд (и вообще узнать, что он используется), я не знаю.
|
|1.65, Анони (?), 13:48, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.20
Как говорится, какой стул, такой и стол...
|
|1.81, Аноним (83), 14:35, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну и сразу виден косяк с этой новой раскладкой панели задач. Зачем там два раза Firefox показывается? Только зря место съедает. Раз уж берёт пример с 10-ки, то полностью бы скопировали поведение. Если приложение запущено то иконка выделяется, при этом через ПКМ можно запустить ещё одну копию приложения, если нужно.
|
|
|
|2.89, Аноним (73), 14:52, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Второе разве не пейджер? В 10 даже нет рабочих столов, смысл с того отстоя пример брать? Эта панель задач в кедах уже 15 лет, тут просто дефолты поменяли.
|