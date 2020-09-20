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Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.20

20.09.2020 11:39

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.20. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon Testing edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 13 октября.

Ключевые улучшения:

  • Значительно улучшена поддержка Wayland. Сеанс на базе Wayland доведён до паритета в функциональности с режимом работы поверх X11. Добавлена поддержка Klipper. Решены проблемы с ведением скринкастов. Добавлена возможность вставки средней кнопкой мыши (пока только в KDE-приложениях, в GTK не работает). Устранены проблемы со стабильностью работы XWayland, DDX-сервера для обеспечения совместимости с X11-приложениями. Налажено корректное отображение KRunner при использовании верхней панели. Предоставлена возможность настройки скорости перемещения мыши и прокрутки. В менеджере задач добавлена поддержка отображения эскизов окон.
  • По умолчанию включена альтернативная раскладка панели задач, отображаемой внизу экрана и предоставляющей навигацию по открытым окнам и запущенным приложениям. Вместо традиционных кнопок с названием программы теперь отображаются лишь квадратные пиктограммы. Классическая раскладка может быть возвращена через настройки.
  • В панели также по умолчанию включена группировка по приложениям, при которой все окна одного приложения представлены только одной раскрывающейся кнопкой. Например, при открытии нескольких окон Firefox в панели будет показана лишь одна кнопка с логотипом Firefox, и только после клика на эту кнопку будут показаны кнопки отдельных окон.
  • Для кнопок на панели, при клике на которых появляется дополнительное меню, теперь отображается индикатор в форме стрелки.
  • Переработаны и сделаны менее навязчивыми экранные индикаторы (OSD), появляющиеся при изменении яркости или громкости. При превышении базового максимального уровня громкости теперь выводится предупреждение, что громкость превышает 100%.
  • Обеспечен плавный переход при изменении яркости.
  • Всплывающий индикатор системного лотка теперь отображает элементы в виде сетки пиктограмм, а не списка. Размер пиктограмм можно настроить в зависимости от предпочтений пользователя.
  • В апплете с часами обеспечен показ текущей даты, а всплывающий диалог теперь выглядит более компактно.
  • В менеджер задач добавлена опция для отключения минимизации окон активных задач при клике. Клик на сгруппированных элементах в менеджере задач теперь по умолчанию циклично перебирает каждую задачу.
  • Изменена клавиатурная комбинация для перемещения окон и изменения их размера - вместо перетаскивания мышью с нажатой клавишей Alt теперь используется клавиша Meta для исключения конфликта с аналогичной комбинацией, применяемой в приложениях.
  • На некоторых ноутбуках предоставлена возможность установки предела заряда аккумулятора уровнем ниже 100% для продления срока эксплуатации аккумулятора.
  • Добавлена возможность закрепления окон по углам в мозаичном режиме, комбинируя клавиши прикрепления к левому, правому, верхнему и нижнему краям. Например, нажатие Meta+стрелка вверх и затем стрелка влево привяжет окно к верхнему левому углу.
  • В GTK-приложениях с элементами управления и меню в заголовочной области (декорирование приложением области заголовка) теперь учитываются настойки KDE для кнопок в области заголовка.



  • В виджетах обеспечено отображение страницы 'About' в окне с настройками.
  • Обеспечен вывод предупреждения об исчерпании свободного места в системном разделе, даже если домашний каталог размещён в другом разделе.
  • Минимизированные окна теперь размещаются в конце списка задач в интерфейсе переключения задач по Alt+Tab.
  • Добавлена настройка, позволяющая использовать в KRunner плавающие окна, не закреплённые в верхней части. В KRunner также реализовано запоминание ранее введённой поисковой фразы и добавлена поддержка поиска web-страниц, открытых в браузере Falkon.
  • В апплете управления звуком и странице настройки звука по умолчанию включено отсеивание неиспользуемых звуковых устройств.
  • Апплет 'Device Notifier' переименован в 'Disks & Devices' и расширен предоставлением сведений о всех дисках, а не только о внешних накопителях.
  • Для перехода в режим "Не беспокоить" теперь можно использовать клик средней кнопкой на апплете вывода уведомлений.
  • В виджет управления браузером добавлена настройка для изменения уровня масштабирования.
  • В конфигураторе реализована подсветка изменённых значений, позволяющая наглядно видеть какие из настроек отличаются от значений по умолчанию.
  • Добавлен вывод предупреждений о сбоях и события отслеживания состояния дисков, получаемых через механизм S.M.A.R.T.
  • Полностью переделаны и снабжены современным интерфейсом страницы с настройками автозапуска, Bluetooth и управления пользователями.
  • Настройки стандартных клавиатурных комбинаций и глобальных горячих клавиш объединены в одну общую страницу 'Shortcuts'.
  • В настройках звука появилась опция для изменения баланса, позволяющая настроить громкость отдельно для каждого звукового канала.
  • В настройках устройств ввода предоставлено более тонкое управление скоростью курсора.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: В Fedora 34 намерены убрать отключение SELinux на лету и перейти на поставку KDE с Wayland
  3. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.08
  4. OpenNews: Проект KDE завершил первую фазу миграции на GitLab
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.19
  6. OpenNews: Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53749-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (93) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    КДЕ ван лав
     
     
  • 2.69, nanase (?), 13:55, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И всё это проработает в следующие два года, потом опять новая мажорная версия КДЕ и снова ноль функционала.
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 14:08, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, всё нормально. Мне не жалко ни 3 ни 4, а в 5 вроде нечего исправлять.
     
     
  • 4.79, Блабла (?), 14:28, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по сути это всё 4ая и продолжает развиваться, KDE4 -> KDE5 -> Plasma Desktop 5
     
  • 3.85, Аноним (85), 14:42, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А затем еще 5 лет в LTS дистрибутивах. В Debian 8 kde4 поддерживали аж до этого лета. Debian 10 бедт поддерживатся до 2024. Debian 11 (должен выйти в след году) будет с 5-плазмой лет на 5 с момента релиза.
     

  • 1.2, Онаним тот самый (?), 11:46, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Отрадно видеть, как единственное нормальное линукс-окружение развивается

    (И не падает)

     
     
  • 2.15, Неанон (?), 12:07, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну да, ну да.
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:18, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хватит того что быстро поднимается обратно
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:32, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одно печалит: плазма нормально не  переживает смену  разрешения экрана... Для работы еще          ладно. Но для дома, где и в игрушки поиграть надобно (желательно fullscreen)...
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 13:25, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. У меня например моник 64герц а ставит 59 (на винде работает)
    И не поддерживет расширенное разришение.
    А так кде намнооого ушла дпльше того же ГТК. (С их идеями маковой убогости и бубунты)
    Mate и другим... Буду ждать стабильной 5.20 а не dev.
     
  • 3.53, Аноним (53), 13:28, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один хрен фейковый фулскрин лучше настоящего, хоть переключаться между программами можно быстро без этого переключения режимов экрана.
     
  • 2.75, Отражение луны (ok), 14:13, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще как падает) https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=423319
    Шел 2020 год.
     
     
  • 3.88, Аноним (85), 14:46, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропробовал этот баг возпроизвести, у меня не вышло. Наверное надо установить 5.19 плазму... погодите ка... ее же нет в LTS дистрибутивах... почему я не удивлен.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:49, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлен вывод предупреждений о сбоях и события отслеживания состояния дисков, получаемых через механизм S.M.A.R.T.

    джва года ждал. (на самом деле - гораздо дольше).

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:49, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И большая часть списка, к сожалению, это то, что уже было, но теперь оно по дефолту.

    Хотя лучше видеть это и строки "может быть изменено в настройках", нежели чем сами понимаете что.

     
  • 1.5, A.Stahl (ok), 11:50, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    7 циферблатов на одном скриншоте. КДЕшненько...
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 13:21, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы считать не умеете? И 5 из них - это миниатуры тем, а не плазмоиды. Шах и мат.
     
     
  • 3.80, A.Stahl (ok), 14:28, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я считал циферблаты, а не "плазмоиды". Циферблатов 7. А что вы там считаете я не знаю да и знать не хочу.


     
     
  • 4.82, Аноним (49), 14:36, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в глаза долблюсь или вы не знаете что такое циферблат...
     
     
  • 5.84, A.Stahl (ok), 14:41, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  в глаза долблюсь или вы не знаете что такое циферблат...

    Вы долбитесь в глаза.


     

  • 1.6, Аноним (3), 11:53, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >На некоторых ноутбуках предоставлена возможность установки предела заряда аккумулятора уровнем ниже 100% для продления срока эксплуатации аккумулятора.

    Разве это наоборот не сокращает срок?

     
     
  • 2.9, Anonim (??), 11:58, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это сокращает время работы от батареи, очевидно, но действительно продлевает жизнь батареи
     
     
  • 3.54, Аноним (53), 13:29, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Киньте в меня пруфами, пожалста.
     
     
  • 4.71, Anonim (??), 14:01, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня есть старенький ноут, ему 10 лет
    В биосе можно было ограничить уровень заряда до 80%, что, собственно, и было сделано.
    Сейчас деградация около 22%, за 10 лет прекрасный показатель.  
    Я бы кинул в тебя этой батареей, но не знаю как это сделать.
     
  • 3.90, Аноним (3), 14:52, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как? Я наоборот слышал, что убивает не заряд, а глубокий разряд и циклы, а при 100% заряде питание вообще идёт не от аккума, а от внешнего источника. В общем - требуется статья, рассказывающая о физике и химии современных литиевых аккумуляторов и о реализациях их заряда/разряда в бытовой электронике, покрываюлая  больше, чем просто рассказ, что типа CC/CV используют.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:55, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Можете бросать фекалиями
    Новая версия вашего любимого виндоподобного кде осталась всё такой же неудобнобной и становится ещё более унылой
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:02, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А что плохого в дизайне винды?
    Тот же пуск в десятке отличный.

    Или все как обычно, лишь бы повонять, что раз дизайн kde похож на Винду, то она уг?

    Когда я пользовался линуксом, то перепробовал все de. Все они унылы и такое ощущение, что сделаны не на пользователя, а на человека с синдромом дауна. Такой вот ширпотреб в мире de линукса..

    Поэтому я остановился на KDE, ибо в этом de все более менее сделано для людей.

    А вообще слишком толстый вброс.
    Старайся получше кривляться.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:36, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не тот аноним, которому ты отвечал Но своё пипец ценное мнение не вставить не... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.52, Аноним (50), 13:28, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с групперовкой и разница с кде? Настроил и все.
     
     
  • 5.57, Аноним (50), 13:40, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те закрипить приложение.
    Да настрое может чуть меньше но это придумано давно.
    А КДЕ тока вводять все фишки в стабл.
    А еще в кде не удобный копи-паст* буфер обмена.
    Менеджер окон быстрый и удобный. Не обизательнт же постоянно открывать на весь экран ,можно и быстрыми клавишами и без анимаций.
    Да всё еще не хватает костомитизай , но и в кеде не особо со все с этим не понятно и удобно расположен  в настройках все в перемешку,не по категорям и мелко , сложно адаптироваться пользователю жеж.
    Приведите больше примеров не удобности .ок.
    Такс я здесь не вижу действительных аргументов.
     
  • 2.24, Аноним (32), 12:23, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бросаем
     
  • 2.31, Онаним тот самый (?), 12:35, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так весь выбор DE — либо виндоподобные, либо макоподобные. Альтернатив нет.

    Или ты из тех, кому таскбар по центру экрана, лишь бы не как в макоси/винде?

     
     
  • 3.58, Аноним (50), 13:41, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты про wm  по типу i3?
     

  • 1.8, VINRARUS (ok), 11:58, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > По умолчанию включена альтернативная раскладка панели задач, отображаемой внизу экрана

    Дело Windows 95 продолжает процветать плесенью...
    Горизонтальная панель задач удобна токо на квадратных экранах, а на стандартных щас 1920х1080 несравнимо удобнее вертикальное расположение, с шырокой панелью.
    Сколько должно пройти лет шобы "законодатели панельной моды" поняти это?

     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 12:06, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >токо, щас, шырокой, поняти

    Через 20 лет после того как ты осилишь свой родной язык.

     
     
  • 3.18, VINRARUS (ok), 12:17, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Та не дай Бог щоб ЦЕ було моєю рідною мовою.
     
     
  • 4.25, A.Stahl (ok), 12:25, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20-летнее чудо, знающее украинский язык, но не в состоянии писать грамотно на русском? Ты либо дегенерат либо лжёшь. Правило "жи/ши" настолько простое, что нет шансов, что ты о нём не слышал или  забываешь применить.
     
     
  • 5.34, VINRARUS (ok), 12:41, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    А нащо воно мені здалося?
    Спочатку вивчи у своїх допенсійних 64 правила застосування прийменника на\в, а потім розказуй іноземцям якого чорта вони повинні вчити граматику мови країни-окупанта рідної землі.
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 12:56, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эко тебя поволокло
     
  • 6.43, Аноним (43), 13:03, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Вы сейчас пример программы на каком-то забытом языке приграммирования выложили? Да уж синтаксис у него, конечно, аЦЦский. Тем более, без нормального форматирования.
     
     
  • 7.46, VINRARUS (ok), 13:14, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мова\язык і\и є\есть способом\способом програмування\програмирования людини\человека.
    Наприклад\например слово\слово робітник\работник програмує\приграмирует на\на сприйняття\восприятие коренем\корнем слова\слова роб\раб.
     
     
  • 8.66, Аноним (43), 13:48, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И выхлоп компилятора, как я вижу, кривой ИМХО, нет смысла дебажить Лучше сра... текст свёрнут, показать
     
  • 6.44, Ваня (??), 13:07, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем кириллицу с латиницей мешаете и так непонятно пишите на русском языке? Вы бы уже определились, либо латинские буквы, либо кириллические.
     
     
  • 7.48, VINRARUS (ok), 13:18, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Азіат це буде розказувати потомку жителів Київської Русі?
     
  • 7.56, Аноним (13), 13:34, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что это толстый тролль, коих на opennet тьма.

    Почитайте его ранние комментарии, он прекрасно знает русский язык.
    Он просто решил уныло покривляться.

     
  • 4.93, Аноним (93), 15:00, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хахаха, ото ти, братчику, наробив шухеру тут xD
     
  • 2.16, Сишник (?), 12:09, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Горизонтальная панель задач удобна токо на квадратных экранах

    В кедах лет 10, если не больше, панель можно поставить вертикально. Видел также скриншот 10ки, в которой тоже вертикально.

    > стандартных щас 1920х1080

    Геймер что ли? Для работы только 4к.

     
     
  • 3.23, VINRARUS (ok), 12:22, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Горизонтальная панель задач удобна токо на квадратных экранах
    > В кедах лет 10, если не больше, панель можно поставить вертикально. Видел
    > также скриншот 10ки, в которой тоже вертикально.

    Я и в ХР вертикально ставит...
    Вопрос не в возможности, а в популярности.

     
     
  • 4.35, Аноним (32), 12:42, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Не понимат" О_о
    Это же не проблема - переместить панель как тебе больше нравится, дело 5 секунд.

    Опцию вроде никто не запрещал.
    Если разрабы вдруг обнаружат, что это дико популярно - они могут и по умолчанию начать её сбоку помещать.

    Вот только я среди пользователей и админов не видел особой популярности по размещению панелек сбоку (наверно, всего одного человека знаю, у кого она так настроена).

    Я тоже пытался "панель сбоку" использовать, мне не зашло (Посылаю отдельные "лучи поноса" разработчикам Zabbix 5.0)

     
     
  • 5.39, VINRARUS (ok), 12:49, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если мода пропищит що вывернутые карманы это модно — большынство начнет их выворачивать.
    Я уверен шо даже большынство читателей opennet.ru никогда не пробовали панель збоку хотя б на 1 день.
     
     
  • 6.45, Аноним (45), 13:08, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал и на 10-ке и на кедах, удовольствие весьма сомнительное - банально мозолит глаза что при браузинге, что в vscode каком-нибудь

    Нет ничего лучше старой-доброй панели сверху и дока снизу, имхо

    Как-то так: https://i.imgur.com/3yCX73J.png

     
     
  • 7.51, VINRARUS (ok), 13:27, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто боковая панель добавляет несколько строчек контента.
     
  • 7.61, Аноним (50), 13:47, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Авто-скрытие и минус—анимация
     
  • 5.60, Аноним (50), 13:46, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сверху прикольно.
    Если ты не карлик и не лежиж в кресле.
     
  • 3.59, Аноним (50), 13:44, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Геймер что ли? Для работы только 4к

    2k .
    4к для мажоров

     
  • 2.91, Аноним (3), 14:55, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет. Вертикальное место хоть и дефицитное, но читаешь ты всё равно горизонтально. Поэтому при случайном наведении на панель вылезет подсказка и закроет тебе полэкрана.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:59, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чет винда какая-то на первых скринах
     
     
  • 2.12, Anonim (??), 12:01, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    да, но это наша винда
     
     
  • 3.64, Аноним (50), 13:48, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немецкая разве, нет?
     
     
  • 4.74, Anonim (??), 14:09, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет.
    Это как Мерседес. Хороший отечественный автомобиль, но по какому то недоразумению производящийся в Германии.
     

  • 1.11, Anonim (??), 12:00, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а сохранение размера окон приложений в двух мониторной конфигурации починили?
     
  • 1.17, swine (ok), 12:17, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В апплете с часами обеспечен показ текущей даты

    Уже было в кде2/3/4. А скорее всего и в первом.

     
  • 1.19, б.б. (?), 12:18, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а у меня вчера плазма 5.19 упала. и квин.
     
     
  • 2.41, Аноним (49), 12:52, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причина? Пруфы и логи в студию! Я много чего могу ляпнуть, может вы в диспетчере эти задачи завершили?
     

  • 1.21, б.б. (?), 12:19, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  На некоторых ноутбуках предоставлена возможность установки предела заряда аккумулятора уровнем ниже 100% для продления срока эксплуатации аккумулятора.

    а как оно работает, через что? а то у меня приходится в винду перезагружаться, чтобы asus-овский драйвер сработал, и потом уже грузиться в операционную систему

     
     
  • 2.30, Анонимчик (?), 12:34, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего через TLP
     
     
  • 3.47, б.б. (?), 13:16, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть, если у меня его и раньше не было, только в венде через асусовскую утилиту, то и сейчас не будет? :(
     

  • 1.22, Аноним (45), 12:22, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное DE, за которое нестыдно и которое развивается в правильном направлении. Удачи вам, братья
     
     
  • 2.67, Анони (?), 13:50, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я его не использую, поэтому мне тоже за него не стыдно!
     
  • 2.68, Аноним (50), 13:51, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кастомка наше все.
    Индусы+немцы за работы!))
     

  • 1.26, Fracta1L (ok), 12:25, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь сабж будет полностью работоспособен с Wayland на Nvidia, хотелось бы уже перейти.
     
  • 1.27, Аноним (27), 12:26, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://youtu.be/rnWBfY8sizY?t=10
     
     
  • 2.33, Анонимчик (?), 12:38, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая польза от этого виджета?
     
     
  • 3.38, Аноним (49), 12:48, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая же как и во всех аудиоредакторах, только эта настраивается
     
  • 2.37, Аноним (49), 12:46, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неплохо! Нраица)
     
  • 2.77, Отражение луны (ok), 14:17, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.kde.org/p/1359965/ раз уж на то пошло
     
  • 2.86, Fracta1L (ok), 14:42, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круть, кинул на панель, теперь красяво

     

  • 1.28, FixingGunsInAir (ok), 12:29, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, там KIOFuse заработал наконец? Каждый раз, когда пробовал кеды, невероятно бесило, что нельзя открыть в VLC файл с шары. Такая банальщина, однако в GNOME оно уже давно работает.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:51, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VLC и без KIO-Fuse умеет открывать файл с шары, потому что у него поддержка KIO есть.
    А вот MPV с запароленой шары - не умеет.
     
     
  • 3.87, FixingGunsInAir (ok), 14:43, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веришь, нет. Я на Live дистрибутиве много раз тыкал KDE. Открывал в Dolphin сетевую шару с торрентокачалки (нужно ввести логин и пароль), пытался открыть видео - и мне в лицо выскакивала ошибка, мол нет такого файла. И Dolphin естественно передавал URL на протокол smb.

    Или вы прикажете непосредственно в VLC каждый раз шару открывать? Когда я уже залогинился через Dolphin. А как же сохранение учётных данных, например?

    В общем, в GNOME это просто работает, с GVFS.

    KIOFuse уже выкатили в Beta вроде как, надо ещё раз потыкать.

     

  • 1.36, Аноним (36), 12:46, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В виджетах обеспечено отображение страницы 'About' в окне с настройками. - Вот это годно, в свои добавлю!
     
  • 1.55, Аноним (55), 13:34, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В настройках звука появилась опция для изменения баланса, позволяющая настроить громкость отдельно для каждого звукового канала.

    Так этот же функционал уже более 30 лет как доступен в любом, сколь-нибудь серьёзном магнитофоне. Скажите, стоит переходить?

     
     
  • 2.63, Аноним (45), 13:48, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Скажите, стоит переходить?

    На кеды? Если тебе нужно лучшее окружение из всех имеющихся, то без вариантов. До перехода на кеды у меня был стереотип, что гном самое полноценное DE и что кеды - это из разряда свистоперделок... По факту всё с точностью до наоборот

     
     
  • 3.83, Аноним (83), 14:37, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой дистрибутив наиболее kde-friendly? Ну то есть понятно что на убунту можно кде поставить, но работать наверное будет не так гладко как гном.
     

  • 1.62, Аноним (-), 13:48, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Сеанс на базе Wayland доведён до паритета в функциональности с режимом работы поверх X11.

    Кончилась эпоха "X Window" началась эпоха "Wayland".

     
     
  • 2.72, m.makhno (ok), 14:04, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока рано об этом говорить, считаю, что нужно подождать и посмотреть, насколько стабильная Fedora получится с ним
     
     
  • 3.76, Аноним (73), 14:14, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К меня гтк не работает с GDK_BACKEND=wayland, т.е. гтк в вейланде работает через иксы (softpipe и тормоза на egl/glx намекают) как кути заставить использовать только вейланд (и вообще узнать, что он используется), я не знаю.
     
     
  • 4.78, Отражение луны (ok), 14:19, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QT_QPA_PLATFORM=wayland
     
  • 2.92, Аноним (3), 14:57, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сие есть очень плохо - на этот Вейленд памяти не напасёшься.
     

  • 1.65, Анони (?), 13:48, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.20

    Как говорится, какой стул, такой и стол...

     
  • 1.70, Nicho (ok), 13:55, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда будет Кде6, если будет Кде5 21-22?
     
  • 1.81, Аноним (83), 14:35, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и сразу виден косяк с этой новой раскладкой панели задач. Зачем там два раза Firefox показывается? Только зря место съедает. Раз уж берёт пример с 10-ки, то полностью бы скопировали поведение. Если приложение запущено то иконка выделяется, при этом через ПКМ можно запустить ещё одну копию приложения, если нужно.
     
     
  • 2.89, Аноним (73), 14:52, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второе разве не пейджер? В 10 даже нет рабочих столов, смысл с того отстоя пример брать? Эта панель задач в кедах уже 15 лет, тут просто дефолты поменяли.
     
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