Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.20

2.14 , A.Stahl ( ok ), 12:06, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >токо, щас, шырокой, поняти Через 20 лет после того как ты осилишь свой родной язык.

3.18 , VINRARUS ( ok ), 12:17, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Та не дай Бог щоб ЦЕ було моєю рідною мовою.

4.25 , A.Stahl ( ok ), 12:25, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 20-летнее чудо, знающее украинский язык, но не в состоянии писать грамотно на русском? Ты либо дегенерат либо лжёшь. Правило "жи/ши" настолько простое, что нет шансов, что ты о нём не слышал или забываешь применить.

5.34 , VINRARUS ( ok ), 12:41, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –12 + / – А нащо воно мені здалося?

Спочатку вивчи у своїх допенсійних 64 правила застосування прийменника на\в, а потім розказуй іноземцям якого чорта вони повинні вчити граматику мови країни-окупанта рідної землі.

6.42 , Аноним ( 42 ), 12:56, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Эко тебя поволокло

6.43 , Аноним ( 43 ), 13:03, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это Вы сейчас пример программы на каком-то забытом языке приграммирования выложили? Да уж синтаксис у него, конечно, аЦЦский. Тем более, без нормального форматирования.

7.46 , VINRARUS ( ok ), 13:14, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мова\язык і\и є\есть способом\способом програмування\програмирования людини\человека.

Наприклад\например слово\слово робітник\работник програмує\приграмирует на\на сприйняття\восприятие коренем\корнем слова\слова роб\раб.

8.66 , Аноним ( 43 ), 13:48, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать И выхлоп компилятора, как я вижу, кривой ИМХО, нет смысла дебажить Лучше сра... 6.44 , Ваня ( ?? ), 13:07, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем кириллицу с латиницей мешаете и так непонятно пишите на русском языке? Вы бы уже определились, либо латинские буквы, либо кириллические.

7.48 , VINRARUS ( ok ), 13:18, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Азіат це буде розказувати потомку жителів Київської Русі?

7.56 , Аноним ( 13 ), 13:34, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что это толстый тролль, коих на opennet тьма. Почитайте его ранние комментарии, он прекрасно знает русский язык.

Он просто решил уныло покривляться.

4.93 , Аноним ( 93 ), 15:00, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хахаха, ото ти, братчику, наробив шухеру тут xD

2.16 , Сишник ( ? ), 12:09, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Горизонтальная панель задач удобна токо на квадратных экранах В кедах лет 10, если не больше, панель можно поставить вертикально. Видел также скриншот 10ки, в которой тоже вертикально. > стандартных щас 1920х1080 Геймер что ли? Для работы только 4к.

3.23 , VINRARUS ( ok ), 12:22, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Горизонтальная панель задач удобна токо на квадратных экранах

> В кедах лет 10, если не больше, панель можно поставить вертикально. Видел

> также скриншот 10ки, в которой тоже вертикально. Я и в ХР вертикально ставит...

Вопрос не в возможности, а в популярности.

4.35 , Аноним ( 32 ), 12:42, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Не понимат" О_о

Это же не проблема - переместить панель как тебе больше нравится, дело 5 секунд. Опцию вроде никто не запрещал.

Если разрабы вдруг обнаружат, что это дико популярно - они могут и по умолчанию начать её сбоку помещать. Вот только я среди пользователей и админов не видел особой популярности по размещению панелек сбоку (наверно, всего одного человека знаю, у кого она так настроена). Я тоже пытался "панель сбоку" использовать, мне не зашло (Посылаю отдельные "лучи поноса" разработчикам Zabbix 5.0)

5.39 , VINRARUS ( ok ), 12:49, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Если мода пропищит що вывернутые карманы это модно — большынство начнет их выворачивать.

Я уверен шо даже большынство читателей opennet.ru никогда не пробовали панель збоку хотя б на 1 день.

6.45 , Аноним ( 45 ), 13:08, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пробовал и на 10-ке и на кедах, удовольствие весьма сомнительное - банально мозолит глаза что при браузинге, что в vscode каком-нибудь Нет ничего лучше старой-доброй панели сверху и дока снизу, имхо Как-то так: https://i.imgur.com/3yCX73J.png

7.51 , VINRARUS ( ok ), 13:27, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто боковая панель добавляет несколько строчек контента.

7.61 , Аноним ( 50 ), 13:47, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Авто-скрытие и минус—анимация

5.60 , Аноним ( 50 ), 13:46, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сверху прикольно.

Если ты не карлик и не лежиж в кресле.

3.59 , Аноним ( 50 ), 13:44, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Геймер что ли? Для работы только 4к 2k .

4к для мажоров

2.91 , Аноним ( 3 ), 14:55, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет. Вертикальное место хоть и дефицитное, но читаешь ты всё равно горизонтально. Поэтому при случайном наведении на панель вылезет подсказка и закроет тебе полэкрана.