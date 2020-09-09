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В Fedora 34 намерены убрать отключение SELinux на лету и перевести сборку с KDE на Wayland

09.09.2020 07:55

Для реализации в Fedora 34 намечено изменение, убирающее возможность отключения SELinux во время работы. Возможность переключение режимов "enforcing" и "permissive" в процессе загрузки будет сохранена. После инициализации SELinux LSM-обработчики будут переведены в режим только для чтения, что позволяет повысить защиту от атак, нацеленных на отключение SELinux после эксплуатации уязвимостей, позволяющих изменить содержимое памяти ядра.

Для отключения SELinux потребуется перезагрузить систему с передачей параметра "selinux=0" в командной строке ядра. Отключение через изменение настроек /etc/selinux/config (SELINUX=disabled) поддерживаться не будет. Ранее в ядре Linux 5.6 поддержка выгрузки модуля SELinux была объявлена устаревшей.

Кроме того, в Fedora 34 предложено перевести по умолчанию сборки с рабочим столом KDE на использование Wayland по умолчанию. Сеанс на базе X11 планируется перевести в разряд опции. В настоящее время работа KDE поверх Wayland относится к экспериментальным возможностям, но в KDE Plasma 5.20 данный режим работы намерены довести до паритета в функциональности с режимом работы поверх X11. В том числе в сеансе KDE 5.20 на базе Wayland будут решены проблемы с ведением скринкастов и вставкой средней кнопкой мыши. Для работы при использовании проприетарных драйверов NVIDIA будет задействован пакет kwin-wayland-nvidia. Совместимость с X11-приложениями будет обеспечена при помощи компонента XWayland.

В качестве аргумента против сохранения по умолчанию сеанса на базе X11 упоминается стагнация сервера X11, который последние годы практически прекратил развитие и в код вносятся лишь исправления опасных ошибок и уязвимостей. Перевод сборки по умолчанию на Wayland станет стимулом для усиления активности разработки, связанной с поддержкой новых графических технологий в KDE, как в своё время на разработке отразился перевод на Wayland сеанса GNOME в Fedora 25.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  3. OpenNews: В Fedora 33 начнёт поставляться официальная редакция для интернета вещей
  4. OpenNews: Утверждён переход Fedora Desktop на Btrfs и замена редактора vi на nano
  5. OpenNews: В пакете с Firefox для Fedora появилась поддержка ускорения декодирования видео через VA-API
  6. OpenNews: В Fedora 25 утверждено использование Wayland по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53678-fedora
Ключевые слова: fedora, selinux, kde, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 07:58, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Там блендер недавно перевели только на wayland, а эти уже его вводят.
    Алсо федора дистр от которого за километр пасёт майкрософтом. Не понимаю почему его так любят.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 07:59, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Имел ввиду добавили поддержку wayland в блендер. И много новостей где поддержку только начинают добавлять. Значит пользователи KDE рискуют не запустить какую нибудь программу без костылей.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 09:02, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например рискуют не запустить VirtualBox
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 09:38, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде работает virtualbox на вяленом
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 10:12, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через Xwayland разве что
     
  • 2.20, Аноним (20), 08:51, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >федора дистр от которого за километр пасёт майкрософтом.

    Сейчас любая большая контора кормится микрософтом. Уверен, что и RedHat, так же, как и Ubuntu, и Suse, и Linux Foundation. Дебиан совсем в глупом положении - не кормится, но при этом стелется.

    Независимыми остаются такие как NixOS, Void, Slackware. Но общий знаменатель всёравно подводят прихвостни MS, через всем известные проекты типа Гнома, Вяленого и Системд, т.к. они пронизывают инфраструктуру горизонтально.

     
     
  • 3.46, Аноним (46), 09:38, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слаку не кормят из-за сектанства - Патрик же бох. Вот когда ласты склеит и Слаку к рукам приберут. Дебиан у космонавта скорее всего уже давно плюшки получает.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 09:56, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот когда ласты склеит и Слаку к рукам приберут

    И она станет никому не нужна, потому что Патрик избавляет её от многих драм, которые уже произошли в Debian, например.

     
  • 4.68, eee (??), 10:56, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дебиан у космонавта скорее всего уже давно плюшки получает

    у меня для тебя плохие новости: большая часть разрабов демьяна - сотрудники каноникла

     
  • 2.44, Аноним (46), 09:34, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он эпично прост и удобен. Днф божественен.) К тому же недошляпа.
     
  • 2.45, Аноним (45), 09:35, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > эти уже его вводят

    Именно поэтому его называют передовым дистром. Самые радикальные изменения в десктопе происходят вначале в федоре, а потом уже подтягиваются вторичные дистры.

    > федора дистр от которого за километр пасёт майкрософтом

    Фантомные запахи - тревожный симптом, обратись к врачу.

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:01, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +28 +/
    X11 стагнирует, а Wayland не работает. Вся суть линукса.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:14, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Хм, весьма точная формулировка.
     
  • 2.8, malloc (?), 08:30, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Замечу, что иксы стагнируют умышленно, так как их курирует... Угадайте кто? Правильно! Редхэт их курирует.
    Дело не в том, что всë, попавшее в руки шапки стагнирует, не всë. Дело в том, что шапка хочет пропихнуть вялого. Зачем им присовывать вялого? А это уже домашнее задание, "на подумать".
     
     
  • 3.23, йцукен (??), 08:52, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Замечу, что иксы стагнируют умышленно, так как их курирует

    Немного не так. Точнее часть правды у вас есть. Да, редхат вносит (вносила) свою лепту. Но это не объясняет почему сообщество также потеряло интерес к развитию x11. Вот вы, например, вам кто-то мешает развивать иксы? Из той сотни тысяч программистов - им кто-то мешает развивать иксы? Вот то-то и оно.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 09:02, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сами разрабы что пилили Иксы пилят Вяленного
     
  • 4.52, Аноним (52), 09:58, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мнения "сообщества" никто не спрашивает. Не спрашивали, когда отломали видеодрайвера SiS и других мелких вендоров GPU. Не спрашивают и сейчас.
     
  • 3.36, Nonymous (?), 09:10, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шизофреник
     
  • 3.53, Аноним (51), 09:59, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не соглашусь, красношапка как раз курирует вяленого и пытается его внедрить везде, как и systemd. Но так как разработчики софта упорно сопротивляются переводу на вяленого, редхат ничего с этим сделать не может.
     
  • 3.54, iPony129412 (?), 10:01, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Замечу, что иксы стагнируют умышленно, так как их курирует... Угадайте кто? Правильно! Редхэт их курирует.

    Так не работает. Чтобы проект не стагнировал должно быть заинтересованное лицо в этом.
    Теперь показывай кто это. Вроде есть толко Valve и то на минималке.

     
  • 2.24, Аноним (30), 08:54, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не бойся, закрой глаза и прыгай
     
     
  • 3.35, Аноним (29), 09:07, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что именно там не развивают, что требуется развивать?  Меня как пользователя ОС и X-ов вместе с ней, X11 полностью устраивают.  Или необходимо развитие ради развития?  Чтобы то, что еще вчера работало на компьютере 10-ти летней давности перестало на нём работать и требовало нового железа?
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 09:17, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как пользователя тебя может и устраивает, а как разработчика - нет. Иксы сейчас как карточный домик - выглядит норм, но любое изменение мучительно.
     
     
  • 5.66, Аноним (66), 10:46, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как пользователя тебя может и устраивает, а как разработчика - нет

    Разработчики говорят про необходимость рефакторинга кода и другие уловками, чтобы оправдать собственную работу и непомерные зарплаты.

     
     
  • 6.72, Java (?), 11:05, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчики говорят про необходимость рефакторинга, когда их уже заебывают: а почему новая фича так долго релизится? А почему так медленно работает?
     
  • 4.48, Аноним (46), 09:42, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы же ретроград и потому вам не понять все суть и смысл прогресса. Надо как с кедами - вылизали, причесали до идеального состояния и в помойку. Пилим новый...
     
  • 2.42, Анонннннннннн (?), 09:22, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >X11 стагнирует, а Wayland не работает. Вся суть линукса.

    Да нет, вся суть линукса это когда что-то, что очень плохо работает натянули поверх старого и стагнирующего, который в свою очередь тоже работает очень плохо, и его натянули поверь... Ну в общм понятно, говно подпирают старым костылем, собранным из старых костылей. Вангую, когда вялого допилят, то ему из-за кучи костылей нужно будет срочно искать замену на что-то современное и молодежное, ну а дальше понято.

     
     
  • 3.59, iPony129412 (?), 10:06, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Да нет, вся суть линукса это когда что-то, что очень плохо работает

    Так тот же Wayland хорошо работает. Только крупные компании заинтересованы в экранах для киосков и IoT.
    Вот и результат.
    А на 1% десктоп пытаются натянуть. Ресурсов нет. Поэтому как есть...

    Так в линуксах везде. В сторону серверов, IoT — хорошо. В сторону десктопов — нищета какая-то.

     

  • 1.4, Лентяй (??), 08:08, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>>>>>KDE на Wayland<<<<<

    Ура товарищи, вернусь на свои любимые KDE <3

     
     
  • 2.32, Соня Мармеладова (?), 09:04, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > любимые KDE <3

    Так бы и написал - на любимые KDE 2

     
     
  • 3.57, Myyx (?), 10:04, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эт у него эмодзи
    ну толи чмоки толи выдох толи есче че

    зы вабы если уж смузи не потребляите то хотябы нухали его по утрам чели а то как денозавр какойто прм

     
     
  • 4.62, Лентяй (??), 10:27, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бро это сердчеко :3
     
  • 2.43, Аноним (30), 09:28, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты невнимательно читал новость
    > перевести сборку с KDE на Wayland

    вместо KDE теперь будет Wayland

     
  • 2.67, Аноним (66), 10:48, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ура товарищи, вернусь на свои любимые KDE <3

    Я используют TDE Trinity форк KDE 3.5. TDE самая удобная СРС среда рабочего стола.

     

  • 1.5, Аноним (5), 08:12, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Федора - декстопный дистр. Зачем нужен SELinux на десктопе? Тем более, что существующие инструменты для администрирования этого поделия, то еще говно.
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 08:14, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Резонное замечание.
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:35, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того что бы ты через полученный файл (к примеру) из браузера не уложил всю систему из за очередной дыры (в браузере, ядре, жава и т.д.) если тебе плевать то да se можно вырубить.
     
     
  • 3.55, Аноним (51), 10:01, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не понимаю как умудрялись ложить системы, что на венде, что на линуксе. Я клал лично много раз, но всегда исключительно по своей вине, когда экспериментировал. А вот вирусы всякие и прочее никогда не ловил, где вы их вообще берёте? На какие сайты нужно ходить, чтобы их получить? Или дело всё-таки в сознании людей, которые скачивают mp3, а им качается exe и в голове ничего не щёлкает?
     
  • 2.15, malloc (?), 08:43, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто мальчики варятся в собственных испражнениях и будучи в своëм идеалистическом вакууме упорно отрицают реальность.

    А в реальности одним из первых пунктов по настройке любого шапочного дистрибутива - "убедитесь, что selinux отключëн и не мешает работе ос и по". И так написано не от праздного безделия.

    Селинукс, как и большинство безопасных свистоперделок, только бессмысленно тратит ресурсы вычислительных систем, нежли предлагает реальную защиту от чего-то нелегального.

     
  • 2.22, Сейд (ok), 08:51, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем, чтобы заражённый троянской программой браузер не прочитал SSH-ключи пользователя.
     
     
  • 3.56, Аноним (51), 10:03, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот выше у анонима спрашивал как этим самым трояном заразиться, спрошу и у вас, уважаемый. Так как? :) Вот ни разу не ловил, а китайские боты регулярно пытаются подобрать пароль к SSH, улетают в бан.
     
  • 3.63, AlexYeCu_not_logged (?), 10:30, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Затем, чтобы заражённый троянской программой браузер не прочитал SSH-ключи пользователя.

    firejail. Он, по крайней мере, затрагивает работу лишь явно указанных пользователем приложений.

     
  • 2.69, F (?), 11:03, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Android - мобильный дистр. Зачем нужен SELinux на мобиле? Тем более, что существующие инструменты для администрирования этого поделия, то еще говно.
     

  • 1.10, Аноним (9), 08:37, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для отключения SELinux потребуется перезагрузить систему с передачей параметра "selinux=0" в командной строке ядра. Отключение через изменение настроек /etc/selinux/config (SELINUX=disabled) поддерживаться не будет.

    Кто новость писал ? Вы вообще понимаете про что пишите ?
    На лету это sestatus а в /etc/selinux/config это тоже с перезагрузкой.

     
  • 1.11, Любитель Монеточки (?), 08:38, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    То есть сначало Wayland в KDE просунут в Fedora, потом в Debian то же самое сделают? Они уверены, что Wayland для десктопа точно готов?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 08:40, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Практически не готов.
     
  • 2.14, б.б. (?), 08:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Debian по дефолту wayland уже давно. я случайно узнал года полтора назад, что у меня wayland, так с ним и живу
     
     
  • 3.16, Любитель Монеточки (?), 08:45, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты юзаешь гном? (просто вопрос)
     
     
  • 4.31, б.б. (?), 09:02, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты юзаешь гном? (просто вопрос)

    да, в дебиане по дефолту идёт гном.

     
     
  • 5.40, Аноним (30), 09:16, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    зря ты это в слух произнёс, сейчас кедерасты налетят
     
     
  • 6.50, Дима (??), 09:52, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваш гном полное говно. Не понимаю я тех, кто сидит на этом дерьме.
     
  • 6.58, Аноним (51), 10:04, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне как кдешнику пофиг совершенно. Не читайте по утрам опеннет.
     
  • 6.71, Аноним (71), 11:05, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакого "зря" и "не зря". При выборе пункта "рабочее окружение Debian" ставится Gnome.
     
  • 2.18, Залупа (?), 08:47, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    RedHat и Apple - два пара сапога
     
  • 2.25, Инквизитор Махоун (?), 08:55, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настолько крутая оконная система Wayland, что его тупое внедрение вызывает недовольство?
     
     
  • 3.27, Аноним (9), 08:58, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Wayland

    Это не оконная система, это просто отображение буфера на экран и все. А проги сами должны в этот буфер пихать что им нужно.

     
  • 2.33, Аноним (30), 09:05, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    systemd же готов, а чем Wayland хуже ?
     
  • 2.70, Аноним (71), 11:04, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём здесь Fedora и Debian? Debian отдельно решает что включать, а что нет.
     
  • 2.73, None (??), 11:06, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он никогда и не станет готов, если его никто не будет использовать.
     

  • 1.12, Аноним (9), 08:38, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    тьфу setenforce ... (но неважно)
     
     
  • 2.17, malloc (?), 08:45, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Один раз отключил и забыл. Всë работает хорошо.
     
     
  • 3.21, Аноним (9), 08:51, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я про тоже тот же, та же - /etc/selinux/config
    это только при перезагрузке пашет.
     
     
  • 4.38, Аноним (9), 09:13, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До меня дошло почему они это сделали. Кто то может проникнуть в систему со времени загрузки ядра и до момента когда утилитка этот файл распарсит.
     

  • 1.19, Аноним (19), 08:48, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >kwin-wayland-nvidia

    Интересно, что в том костылике кроется и почему под блоб нвидии нужны какие-то свои пакеты.
    Не пойму на кого агриться, на кривой линукс или на ленивого Хуана.

     
     
  • 2.26, Я (??), 08:55, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у нвидии свой EGL несовместимый с остальными..
     
     
  • 3.39, Mr. Cake (?), 09:14, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Немного не так. Это у линукса свой EGL, не совместимый с остальными. А нвидия на базе кроссплатформенного стандарта все сделала.
     
  • 2.37, Аноним (30), 09:11, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на инклюзивный подход разрабов невидии
     
  • 2.49, Аноним (46), 09:51, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При установке блоба там модули подписывать приходиться и нужна эта примочка иначе модули установившись норм работать не будут и графика не стартанет.
     

  • 1.28, pin (??), 09:01, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В каждом новом релизе мы запиливаем новое никому не нужное, что бы в следующем релизе заменить старое никому не нужное на новое никому не нужное.
     
  • 1.34, Соня Мармеладова (?), 09:06, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > перевести сборку с KDE на Wayland

    Перевести сборку с automake на cmake было. С KDE на Wayland - ушёл курить....

     
  • 1.61, Аноним (9), 10:22, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с рабочим столом KDE на использование Wayland

    Хм. Теперь Canonical вернет обратно себе сборку Kubuntu.

     
  • 1.64, Аноним (64), 10:37, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше бы на CDE перевели.
     
  • 1.65, YetAnotherOnanym (ok), 10:43, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > стагнация сервера X11

    И что же там такого нужного нового должно появиться? Каких таких фич с нетерпением ждут федороводы? Какого функционала им не хватает так, что они кушать не могут?

     
  • 1.74, eRIC (ok), 11:12, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поправка заголовка новости: перевести сборку KDE на Wayland
     
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