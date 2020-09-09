В Fedora 34 намерены убрать отключение SELinux на лету и перевести сборку с KDE на Wayland

|
|1.1, Аноним (1), 07:58, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Там блендер недавно перевели только на wayland, а эти уже его вводят.
Алсо федора дистр от которого за километр пасёт майкрософтом. Не понимаю почему его так любят.
|
|
|
|2.2, Аноним (1), 07:59, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Имел ввиду добавили поддержку wayland в блендер. И много новостей где поддержку только начинают добавлять. Значит пользователи KDE рискуют не запустить какую нибудь программу без костылей.
|
|2.20, Аноним (20), 08:51, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>федора дистр от которого за километр пасёт майкрософтом.
Сейчас любая большая контора кормится микрософтом. Уверен, что и RedHat, так же, как и Ubuntu, и Suse, и Linux Foundation. Дебиан совсем в глупом положении - не кормится, но при этом стелется.
Независимыми остаются такие как NixOS, Void, Slackware. Но общий знаменатель всёравно подводят прихвостни MS, через всем известные проекты типа Гнома, Вяленого и Системд, т.к. они пронизывают инфраструктуру горизонтально.
|
|
|
|3.46, Аноним (46), 09:38, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Слаку не кормят из-за сектанства - Патрик же бох. Вот когда ласты склеит и Слаку к рукам приберут. Дебиан у космонавта скорее всего уже давно плюшки получает.
|
|
|
|4.51, Аноним (51), 09:56, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот когда ласты склеит и Слаку к рукам приберут
И она станет никому не нужна, потому что Патрик избавляет её от многих драм, которые уже произошли в Debian, например.
|
|4.68, eee (??), 10:56, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Дебиан у космонавта скорее всего уже давно плюшки получает
у меня для тебя плохие новости: большая часть разрабов демьяна - сотрудники каноникла
|
|2.44, Аноним (46), 09:34, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он эпично прост и удобен. Днф божественен.) К тому же недошляпа.
|
|2.45, Аноним (45), 09:35, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> эти уже его вводят
Именно поэтому его называют передовым дистром. Самые радикальные изменения в десктопе происходят вначале в федоре, а потом уже подтягиваются вторичные дистры.
> федора дистр от которого за километр пасёт майкрософтом
Фантомные запахи - тревожный симптом, обратись к врачу.
|
|
|
|2.8, malloc (?), 08:30, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Замечу, что иксы стагнируют умышленно, так как их курирует... Угадайте кто? Правильно! Редхэт их курирует.
Дело не в том, что всë, попавшее в руки шапки стагнирует, не всë. Дело в том, что шапка хочет пропихнуть вялого. Зачем им присовывать вялого? А это уже домашнее задание, "на подумать".
|
|
|
|3.23, йцукен (??), 08:52, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
> Замечу, что иксы стагнируют умышленно, так как их курирует
Немного не так. Точнее часть правды у вас есть. Да, редхат вносит (вносила) свою лепту. Но это не объясняет почему сообщество также потеряло интерес к развитию x11. Вот вы, например, вам кто-то мешает развивать иксы? Из той сотни тысяч программистов - им кто-то мешает развивать иксы? Вот то-то и оно.
|
|
|
|4.52, Аноним (52), 09:58, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мнения "сообщества" никто не спрашивает. Не спрашивали, когда отломали видеодрайвера SiS и других мелких вендоров GPU. Не спрашивают и сейчас.
|
|3.53, Аноним (51), 09:59, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не соглашусь, красношапка как раз курирует вяленого и пытается его внедрить везде, как и systemd. Но так как разработчики софта упорно сопротивляются переводу на вяленого, редхат ничего с этим сделать не может.
|
|3.54, iPony129412 (?), 10:01, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Замечу, что иксы стагнируют умышленно, так как их курирует... Угадайте кто? Правильно! Редхэт их курирует.
Так не работает. Чтобы проект не стагнировал должно быть заинтересованное лицо в этом.
Теперь показывай кто это. Вроде есть толко Valve и то на минималке.
|
|
|
|3.35, Аноним (29), 09:07, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А что именно там не развивают, что требуется развивать? Меня как пользователя ОС и X-ов вместе с ней, X11 полностью устраивают. Или необходимо развитие ради развития? Чтобы то, что еще вчера работало на компьютере 10-ти летней давности перестало на нём работать и требовало нового железа?
|
|
|
|4.41, Аноним (41), 09:17, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как пользователя тебя может и устраивает, а как разработчика - нет. Иксы сейчас как карточный домик - выглядит норм, но любое изменение мучительно.
|
|
|
|5.66, Аноним (66), 10:46, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Как пользователя тебя может и устраивает, а как разработчика - нет
Разработчики говорят про необходимость рефакторинга кода и другие уловками, чтобы оправдать собственную работу и непомерные зарплаты.
|
|
|
|6.72, Java (?), 11:05, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Разработчики говорят про необходимость рефакторинга, когда их уже заебывают: а почему новая фича так долго релизится? А почему так медленно работает?
|
|4.48, Аноним (46), 09:42, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы же ретроград и потому вам не понять все суть и смысл прогресса. Надо как с кедами - вылизали, причесали до идеального состояния и в помойку. Пилим новый...
|
|2.42, Анонннннннннн (?), 09:22, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>X11 стагнирует, а Wayland не работает. Вся суть линукса.
Да нет, вся суть линукса это когда что-то, что очень плохо работает натянули поверх старого и стагнирующего, который в свою очередь тоже работает очень плохо, и его натянули поверь... Ну в общм понятно, говно подпирают старым костылем, собранным из старых костылей. Вангую, когда вялого допилят, то ему из-за кучи костылей нужно будет срочно искать замену на что-то современное и молодежное, ну а дальше понято.
|
|
|
|3.59, iPony129412 (?), 10:06, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Да нет, вся суть линукса это когда что-то, что очень плохо работает
Так тот же Wayland хорошо работает. Только крупные компании заинтересованы в экранах для киосков и IoT.
Вот и результат.
А на 1% десктоп пытаются натянуть. Ресурсов нет. Поэтому как есть...
Так в линуксах везде. В сторону серверов, IoT — хорошо. В сторону десктопов — нищета какая-то.
|
|1.4, Лентяй (??), 08:08, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>>>>>>KDE на Wayland<<<<<
Ура товарищи, вернусь на свои любимые KDE <3
|
|
|
|
|
|3.57, Myyx (?), 10:04, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
эт у него эмодзи
ну толи чмоки толи выдох толи есче че
зы вабы если уж смузи не потребляите то хотябы нухали его по утрам чели а то как денозавр какойто прм
|
|2.43, Аноним (30), 09:28, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ты невнимательно читал новость
> перевести сборку с KDE на Wayland
вместо KDE теперь будет Wayland
|
|2.67, Аноним (66), 10:48, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ура товарищи, вернусь на свои любимые KDE <3
Я используют TDE Trinity форк KDE 3.5. TDE самая удобная СРС среда рабочего стола.
|
|1.5, Аноним (5), 08:12, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Федора - декстопный дистр. Зачем нужен SELinux на десктопе? Тем более, что существующие инструменты для администрирования этого поделия, то еще говно.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 08:35, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для того что бы ты через полученный файл (к примеру) из браузера не уложил всю систему из за очередной дыры (в браузере, ядре, жава и т.д.) если тебе плевать то да se можно вырубить.
|
|
|
|3.55, Аноним (51), 10:01, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я не понимаю как умудрялись ложить системы, что на венде, что на линуксе. Я клал лично много раз, но всегда исключительно по своей вине, когда экспериментировал. А вот вирусы всякие и прочее никогда не ловил, где вы их вообще берёте? На какие сайты нужно ходить, чтобы их получить? Или дело всё-таки в сознании людей, которые скачивают mp3, а им качается exe и в голове ничего не щёлкает?
|
|2.15, malloc (?), 08:43, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Просто мальчики варятся в собственных испражнениях и будучи в своëм идеалистическом вакууме упорно отрицают реальность.
А в реальности одним из первых пунктов по настройке любого шапочного дистрибутива - "убедитесь, что selinux отключëн и не мешает работе ос и по". И так написано не от праздного безделия.
Селинукс, как и большинство безопасных свистоперделок, только бессмысленно тратит ресурсы вычислительных систем, нежли предлагает реальную защиту от чего-то нелегального.
|
|2.22, Сейд (ok), 08:51, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Затем, чтобы заражённый троянской программой браузер не прочитал SSH-ключи пользователя.
|
|
|
|3.56, Аноним (51), 10:03, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я вот выше у анонима спрашивал как этим самым трояном заразиться, спрошу и у вас, уважаемый. Так как? :) Вот ни разу не ловил, а китайские боты регулярно пытаются подобрать пароль к SSH, улетают в бан.
|
|3.63, AlexYeCu_not_logged (?), 10:30, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Затем, чтобы заражённый троянской программой браузер не прочитал SSH-ключи пользователя.
firejail. Он, по крайней мере, затрагивает работу лишь явно указанных пользователем приложений.
|
|2.69, F (?), 11:03, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Android - мобильный дистр. Зачем нужен SELinux на мобиле? Тем более, что существующие инструменты для администрирования этого поделия, то еще говно.
|
|1.10, Аноним (9), 08:37, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Для отключения SELinux потребуется перезагрузить систему с передачей параметра "selinux=0" в командной строке ядра. Отключение через изменение настроек /etc/selinux/config (SELINUX=disabled) поддерживаться не будет.
Кто новость писал ? Вы вообще понимаете про что пишите ?
На лету это sestatus а в /etc/selinux/config это тоже с перезагрузкой.
|
|1.11, Любитель Монеточки (?), 08:38, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
То есть сначало Wayland в KDE просунут в Fedora, потом в Debian то же самое сделают? Они уверены, что Wayland для десктопа точно готов?
|
|
|
|2.14, б.б. (?), 08:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в Debian по дефолту wayland уже давно. я случайно узнал года полтора назад, что у меня wayland, так с ним и живу
|
|
|
|
|
|4.31, б.б. (?), 09:02, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты юзаешь гном? (просто вопрос)
да, в дебиане по дефолту идёт гном.
|
|
|
|
|
|6.50, Дима (??), 09:52, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ваш гном полное говно. Не понимаю я тех, кто сидит на этом дерьме.
|
|6.58, Аноним (51), 10:04, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне как кдешнику пофиг совершенно. Не читайте по утрам опеннет.
|
|6.71, Аноним (71), 11:05, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет никакого "зря" и "не зря". При выборе пункта "рабочее окружение Debian" ставится Gnome.
|
|
|
|3.27, Аноним (9), 08:58, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Wayland
Это не оконная система, это просто отображение буфера на экран и все. А проги сами должны в этот буфер пихать что им нужно.
|
|2.70, Аноним (71), 11:04, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При чём здесь Fedora и Debian? Debian отдельно решает что включать, а что нет.
|
|2.73, None (??), 11:06, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он никогда и не станет готов, если его никто не будет использовать.
|
|
|
|
|
|3.21, Аноним (9), 08:51, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И я про тоже тот же, та же - /etc/selinux/config
это только при перезагрузке пашет.
|
|
|
|4.38, Аноним (9), 09:13, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
До меня дошло почему они это сделали. Кто то может проникнуть в систему со времени загрузки ядра и до момента когда утилитка этот файл распарсит.
|
|1.19, Аноним (19), 08:48, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>kwin-wayland-nvidia
Интересно, что в том костылике кроется и почему под блоб нвидии нужны какие-то свои пакеты.
Не пойму на кого агриться, на кривой линукс или на ленивого Хуана.
|
|
|
|2.26, Я (??), 08:55, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
у нвидии свой EGL несовместимый с остальными..
|
|
|
|3.39, Mr. Cake (?), 09:14, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Немного не так. Это у линукса свой EGL, не совместимый с остальными. А нвидия на базе кроссплатформенного стандарта все сделала.
|
|2.49, Аноним (46), 09:51, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При установке блоба там модули подписывать приходиться и нужна эта примочка иначе модули установившись норм работать не будут и графика не стартанет.
|
|1.28, pin (??), 09:01, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В каждом новом релизе мы запиливаем новое никому не нужное, что бы в следующем релизе заменить старое никому не нужное на новое никому не нужное.
|
|1.34, Соня Мармеладова (?), 09:06, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> перевести сборку с KDE на Wayland
Перевести сборку с automake на cmake было. С KDE на Wayland - ушёл курить....
|
|1.61, Аноним (9), 10:22, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> с рабочим столом KDE на использование Wayland
Хм. Теперь Canonical вернет обратно себе сборку Kubuntu.
|
|1.65, YetAnotherOnanym (ok), 10:43, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> стагнация сервера X11
И что же там такого нужного нового должно появиться? Каких таких фич с нетерпением ждут федороводы? Какого функционала им не хватает так, что они кушать не могут?
|