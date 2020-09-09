В Fedora 34 намерены убрать отключение SELinux на лету и перевести сборку с KDE на Wayland

2.7 , Аноним ( 7 ), 08:14, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Хм, весьма точная формулировка.

2.8 , malloc ( ? ), 08:30, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Замечу, что иксы стагнируют умышленно, так как их курирует... Угадайте кто? Правильно! Редхэт их курирует.

Дело не в том, что всë, попавшее в руки шапки стагнирует, не всë. Дело в том, что шапка хочет пропихнуть вялого. Зачем им присовывать вялого? А это уже домашнее задание, "на подумать".

3.23 , йцукен ( ?? ), 08:52, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – > Замечу, что иксы стагнируют умышленно, так как их курирует Немного не так. Точнее часть правды у вас есть. Да, редхат вносит (вносила) свою лепту. Но это не объясняет почему сообщество также потеряло интерес к развитию x11. Вот вы, например, вам кто-то мешает развивать иксы? Из той сотни тысяч программистов - им кто-то мешает развивать иксы? Вот то-то и оно.

4.30 , Аноним ( 30 ), 09:02, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – сами разрабы что пилили Иксы пилят Вяленного

4.52 , Аноним ( 52 ), 09:58, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мнения "сообщества" никто не спрашивает. Не спрашивали, когда отломали видеодрайвера SiS и других мелких вендоров GPU. Не спрашивают и сейчас.

3.36 , Nonymous ( ? ), 09:10, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Шизофреник

3.53 , Аноним ( 51 ), 09:59, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не соглашусь, красношапка как раз курирует вяленого и пытается его внедрить везде, как и systemd. Но так как разработчики софта упорно сопротивляются переводу на вяленого, редхат ничего с этим сделать не может.

3.54 , iPony129412 ( ? ), 10:01, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Замечу, что иксы стагнируют умышленно, так как их курирует... Угадайте кто? Правильно! Редхэт их курирует. Так не работает. Чтобы проект не стагнировал должно быть заинтересованное лицо в этом.

Теперь показывай кто это. Вроде есть толко Valve и то на минималке.

2.24 , Аноним ( 30 ), 08:54, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не бойся, закрой глаза и прыгай

3.35 , Аноним ( 29 ), 09:07, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А что именно там не развивают, что требуется развивать? Меня как пользователя ОС и X-ов вместе с ней, X11 полностью устраивают. Или необходимо развитие ради развития? Чтобы то, что еще вчера работало на компьютере 10-ти летней давности перестало на нём работать и требовало нового железа?

4.41 , Аноним ( 41 ), 09:17, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как пользователя тебя может и устраивает, а как разработчика - нет. Иксы сейчас как карточный домик - выглядит норм, но любое изменение мучительно.

5.66 , Аноним ( 66 ), 10:46, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Как пользователя тебя может и устраивает, а как разработчика - нет Разработчики говорят про необходимость рефакторинга кода и другие уловками, чтобы оправдать собственную работу и непомерные зарплаты.

6.72 , Java ( ? ), 11:05, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Разработчики говорят про необходимость рефакторинга, когда их уже заебывают: а почему новая фича так долго релизится? А почему так медленно работает?

4.48 , Аноним ( 46 ), 09:42, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы же ретроград и потому вам не понять все суть и смысл прогресса. Надо как с кедами - вылизали, причесали до идеального состояния и в помойку. Пилим новый...

2.42 , Анонннннннннн ( ? ), 09:22, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >X11 стагнирует, а Wayland не работает. Вся суть линукса. Да нет, вся суть линукса это когда что-то, что очень плохо работает натянули поверх старого и стагнирующего, который в свою очередь тоже работает очень плохо, и его натянули поверь... Ну в общм понятно, говно подпирают старым костылем, собранным из старых костылей. Вангую, когда вялого допилят, то ему из-за кучи костылей нужно будет срочно искать замену на что-то современное и молодежное, ну а дальше понято.

3.59 , iPony129412 ( ? ), 10:06, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Да нет, вся суть линукса это когда что-то, что очень плохо работает Так тот же Wayland хорошо работает. Только крупные компании заинтересованы в экранах для киосков и IoT.

Вот и результат.

А на 1% десктоп пытаются натянуть. Ресурсов нет. Поэтому как есть... Так в линуксах везде. В сторону серверов, IoT — хорошо. В сторону десктопов — нищета какая-то.

