The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Утверждён переход Fedora Desktop на Btrfs и замена редактора vi на nano

16.07.2020 13:17

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora, утвердил предложение об использовании по умолчанию файловой системы Btrfs в редакциях Fedora для рабочего стола и ноутбуков. Комитет также одобрил перевод дистрибутива на использование текстового редактора nano по умолчанию вместо vi.

Применение встроенного менеджера разделов Btrfs позволит решить проблемы с исчерпанием свободного дискового пространства при раздельном монтировании каталогов / и /home. При Btrfs данные разделы можно будет поместить в два подраздела, монтируемые раздельно, но использующие общее дисковое пространство. Btrfs также позволит использовать такие возможности, как снапшоты, прозрачное сжатие данных, корректную изоляцию операций ввода/вывода через cgroups2, изменение размера разделов на лету.

Использование по умолчанию nano вместо vi обусловлено желанием сделать дистрибутив более доступным для новичков, предоставив редактор, которым сможет пользоваться любой пользователь, не имеющий специальных знаний о методах работы в редакторе Vi. При этом планируется продолжить поставку пакета vim-minimal в базовом составе дистрибутива (прямой вызов vi сохранится) и предоставить возможность изменения редактора по умолчанию на vi или vim по желанию пользователя. В настоящее время в Fedora не выставляется переменная окружения $EDITOR и по умолчанию в командах, подобных "git commit", вызывается vi.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: В Fedora рассматривают возможность прекращения поддержки BIOS при загрузке
  3. OpenNews: В Fedora намерены по умолчанию использовать текстовый редактор nano вместо vi
  4. OpenNews: В Fedora планируют предоставить возможность сборки пакетов в Clang вместо GCC
  5. OpenNews: В пакете с Firefox для Fedora появилась поддержка ускорения декодирования видео через VA-API
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 32
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53374-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:19, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну, слава богу, люди наконец-то признают, что btrfs is better.
     
     
  • 2.3, freehck (ok), 13:21, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    зависит от того, с чем сравнивать и по каким критериям
    она неплоха, но а а как же raid 5? его уж который год обещают завезти, а не завозят, а мы всё ждём и ждём.
     
     
  • 3.16, Аноним (1), 13:46, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, согласен, несколько категорично заявил, хотя "Better FS" - это один из одобренных вариантов произношения Btrfs :D

    Но она реально универсальна, проста в конфигурации и показывает себя хорошо на многих юзкейсах, даже если того же самого можно добиться какими-то ещё путями (например, LVM'ом, ZFS и т.д.). Многие фичи попробовав раз - уже не слезешь. Рефлинки, дедупликация, data checksumming, сжатие данных и т.д.

    С RAID 5 действительно, конечно, фейл.

     
  • 2.18, анон (?), 13:47, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что более разрушительно после внезапного отключения электричества или отвала батареи:
    btrfs или ext?
     
     
  • 3.26, Аноним (1), 13:53, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ни разу не видел, чтобы btrfs рассыпалась после отключения электричества.
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:55, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похер - зависит от твоего личного везения, а не от fs. Любой можно умудриться нажать reset так, что придется сидеть с hex-редактором (и любая даже не заметит - в большинстве случаев)

    А вот _починить_ потом, если оно действительно содержало что-то более ценное чем котики - ты и сам догадаешься, что просто, а что - не совсем, и чревато приобретением массы ненужных знаний о внутреннем устройстве, причем без всяких гарантий что они тебе помогут.

    Впрочем, речь о plain ext4, а не о подсовываемом по умолчанию бутерброде из lvm+xfs - там вопросов нет (даже если заменить xfs на ext - легче не станет).

     
  • 2.35, nameman (?), 13:59, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, она уже перестала непредсказуемо отваливаться, ругаясь на забитые метаданные?
     
     
  • 3.44, Аноним (27), 14:05, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теперь она предсказуемо отваливается, ругаясь на забитые метаданные. Причем без возможности починить разумными способами. Разработчики федоры уже привыкли, и вам придется.


     

  • 1.2, Аноним (2), 13:20, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А чо тянуть, сразу уж переходили бы на ntfs и wordpad... :)
     
     
  • 2.4, Anonim (??), 13:23, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    они на маках сидят, что линксоидам нужно им виднее  
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 13:28, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Линуксоид, не осиливший vi - не тру!
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:43, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это про юниксоидов 1970-х.
     
     
  • 5.15, АнонимЪ (?), 13:46, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В начале нулевых осилил vi, это был единственный текстовые редактор доступный на всем парке *nix у местного провайдера. Рута у меня не было чтоб ставить что-то свое.
     
     
  • 6.17, del (??), 13:47, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :q

    Не благодарите

     
  • 5.21, анон (?), 13:49, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что ж вы там такое пишете в 2к20, что vi не справляется?
     
     
  • 6.38, Аноним (12), 14:01, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конфиги. Но vi для них в 2020-м неудобен.
     
  • 6.40, Аноним (27), 14:03, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CoC.md
     
  • 4.24, Аноним (1), 13:51, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несмотря на порог вхождения, который сначала отталкивает от vi - освоив его уже блюёшь от других редакторов, у которых нет vi-mode или хотя бы плагина, его завозящего и понимаешь, насколько убого сидеть и тыкать по 100 раз в клавишу, когда можно сказать vi просто 100 раз повторить команду. Я уже не говорю, про свои макросы для часто используемых действий и т.д. Бесценно для работы с конфигами, написания кода и т.д.
     
  • 4.39, zzz (??), 14:02, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там осваивать, там всего два режима - в одном режиме портит текст, в другом бибикает.
     
  • 2.30, Аноним (27), 13:56, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чо тянуть, сразу уж переходили бы на ntfs и wordpad... :)

    а они из wordpad выйти не могут - сколько ни жамкают ctrl-c, нихрена не выходит, и даже подсказок не появляется, представляешь!

      

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:24, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но как же... Redhat признавала его deprecated.
     
     
  • 2.7, Анонимныйаноним (?), 13:28, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да перепризнает, господи. RedHat - это же какой-то конкретный типан с тем или иным набором психических расстройств
     
     
  • 3.33, Аноним (27), 13:57, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А целая орава, с разными?

    Объединяет их, похоже, только общая альтернативная одаренность.

     

  • 1.6, Ilya Indigo (ok), 13:27, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Применение встроенного менеджера разделов Btrfs позволит решить проблемы с исчерпанием свободного дискового пространства при раздельном монтировании каталогов / и /home.

    Вместо того, чтобы просто не монтировать отдельно /home (всё равно пользовательские настройки каждого дистрибутива свои), они пошли самым сложным и извращённым путём...
    Или они предлагают пользователям в /home хранить файлопомойку... вместе с необходимыми для работы любого DE настройками?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:43, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В какой директории православно сделать файлопомойку?
     
     
  • 3.31, Аноним (12), 13:56, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сделайте под неё отдельный раздел и примонтируйте куда вам удобно.
     
     
  • 4.43, НяшМяш (ok), 14:05, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделал раздел и примонтировал его в /home, так нормально?
     
  • 2.25, Аноним (1), 13:52, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто типичный пользователь федоры не может настроить себе автомонтирование файлопомойки.
     
  • 2.36, Owlet (?), 13:59, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вместо того, чтобы просто не монтировать отдельно /home (всё равно пользовательские настройки каждого дистрибутива свои)

    ... и терять его при неудачной (или вообще любой - как сейчас) переустановке?

     

  • 1.9, RomanCh (ok), 13:38, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Использование по умолчанию nano вместо vi обусловлено желанием сделать дистрибутив более доступным для новичков, предоставив редактор, которым сможет пользоваться любой пользователь, не имеющий специальных знаний о методах работы в редакторе Vi.

    Я просто размещу здесь это:

    $ nano

    * Ctrl + Q: [ XON проигнорирован, мр-бр-бр ]
    * Ctrl + C: [ строка 1/1 (100%), столбец 1/1 (100%), символ 0/0 (0%) ]

    Всё понятно. Не то что в этом вашем vi(m), в котором на Ctrl+C пишут какое-то непонятное: Введите :quit<Enter>  для выхода из Vim

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:40, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В nano целая панель хоткеев снизу, но ты не читай, а сразу пиши!
     
     
  • 3.14, нечитатель (?), 13:45, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    и что весь написанный там словесный понос означает, читатель?

    особенно когда надо побыстрому выйти из этого уродца, не испортив файл, чтобы сперва его удалить, а потом продолжить нормальную работу.

     
  • 3.23, RomanCh (ok), 13:50, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы конечно же про это! Да что бы я без вас делал, спасибо что подсказали!

    ^G Помощь                         ^O Записать                       ^R ЧитФайл                        ^Y ПредCтр                        ^K Вырезать                       ^C ТекПозиц
    ^X Выход                          ^J Выровнять                      ^W Поиск                          ^V СледCтр                        ^U ОтмВырезк                      ^T Словарь


    Ну это же очевидно, вот это вот ^X и прочий бред. Ну нажал я ^ а потом X. Ну получил в тексте ^X. Теперь что надо, прыгнуть и хлопнуть три раза для выхода?

     
     
  • 4.34, Owlet (?), 13:58, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди, которые не знают, что такое ^, из vi тем более даже не выйдут.
     
     
  • 5.41, RomanCh (ok), 14:03, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот не надо гадать за других людей. Выйдут, не выйдут. Речь вообще не об этом.

    Я не собираюсь спорить что удобней и проще - vim, nano, emacs или mcedit. Мне пофигу что там и кто использует и любит - да хоть через Office365 /etc/fstab редактируйте.

    Раздражает другое - для продвижения nano используется аргумент "он понятней всем!", что полная чушь исходя из примера выше. Реальный аргумент здесь это - "мне так привычней и удобней =>  удобней всем".
    Для неподготовленного пользователя nano примерно такой же понятный как и vim/emacs и прочие консольные. И что бы не было проблем, нужно продвигать чтение мануалов и книжек. Но нынче это не модно, ведь есть стековерфлоу, гуголь и прочие мозгозаменители.

     
  • 4.37, нечитатель (?), 14:01, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ок, предположим я даже догадался что означает ^X (у них на маке, наверное, так всегда пишут?) - меня другое интересует - "выход", это без записи ненужных мне изменений, или с ней? И как я об этом должен догадаться, не попробовав?
    Да ну его нахрен, сейчас с соседней консоли лучше прибью это недоразумение.

    Забавно, что банального undo в списке нет, видимо, в этой команде интуитивно-понятливые не нуждаются вообще.

     

  • 1.11, vitalif (ok), 13:42, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Блин, хоть вим и редактор для инопланетян от инопланетян, но nano - это просто недоразумение. mcedit им в попу!!! И паровоз навстречу.
     
     
  • 2.19, del (??), 13:48, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вим так то не редактор, а язык программирования :)
     
  • 2.20, нечитатель (?), 13:48, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще один. Видишь ли, большинство "разработчиков" федоры никогда в жизни не видели нортоновского убожища. Они родились когда это имя уже никому ни о чем не говорило. И что это за синяя хрень и как из нее выйти, не испортив конфиг (в который уже добавилась пара лишних букв, потому что нажали раньше чем сообразили что вместо редактора открылась какая-то лажа) - для них тоже полная загадка.

    А вот пользоваться nano они кое-как научились (именно научились, а не получили это знание свыше). vim - для них оказался слишком сложно.

     
  • 2.22, Аноним (12), 13:49, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им бы обоим и nano, и mcedit основные горячие клавиши сделать бы как у гуевых текстовых редакторов.
    Ctrl-C копировать
    Ctrl-V вставить
    Ctrl-X вырезать
    Ctrl-Z отменить
     
     
  • 3.29, mamonts (ok), 13:56, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по этому вопросу micro
    https://micro-editor.github.io/
     

  • 1.28, Агл (?), 13:55, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    тут тоже изменения пакетом впихивают?
     
  • 1.32, swine (ok), 13:57, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Nano для начинающего понятен и прост. В отличии от vi/vim, которые непонятны не только начинающим, но судя по решению и большинству пользователей с некоторым опытом.
     
  • 1.42, Fracta1L (ok), 14:04, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В кои-то веки до них дошло, что текстовый редактор должен быть текстовым редактором, а не игрулькой для аутистов
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру