Утверждён переход Fedora Desktop на Btrfs и замена редактора vi на nano

2.10 , Аноним ( 10 ):
В nano целая панель хоткеев снизу, но ты не читай, а сразу пиши!

3.14 , нечитатель ( ? ):
и что весь написанный там словесный понос означает, читатель? особенно когда надо побыстрому выйти из этого уродца, не испортив файл, чтобы сперва его удалить, а потом продолжить нормальную работу.

3.23 , RomanCh ( ok ):
Вы конечно же про это! Да что бы я без вас делал, спасибо что подсказали! ^G Помощь ^O Записать ^R ЧитФайл ^Y ПредCтр ^K Вырезать ^C ТекПозиц

^X Выход ^J Выровнять ^W Поиск ^V СледCтр ^U ОтмВырезк ^T Словарь

Ну это же очевидно, вот это вот ^X и прочий бред. Ну нажал я ^ а потом X. Ну получил в тексте ^X. Теперь что надо, прыгнуть и хлопнуть три раза для выхода?

4.34 , Owlet ( ? ):
Люди, которые не знают, что такое ^, из vi тем более даже не выйдут.

5.41 , RomanCh ( ok ):
А вот не надо гадать за других людей. Выйдут, не выйдут. Речь вообще не об этом. Я не собираюсь спорить что удобней и проще - vim, nano, emacs или mcedit. Мне пофигу что там и кто использует и любит - да хоть через Office365 /etc/fstab редактируйте. Раздражает другое - для продвижения nano используется аргумент "он понятней всем!", что полная чушь исходя из примера выше. Реальный аргумент здесь это - "мне так привычней и удобней => удобней всем".

Для неподготовленного пользователя nano примерно такой же понятный как и vim/emacs и прочие консольные. И что бы не было проблем, нужно продвигать чтение мануалов и книжек. Но нынче это не модно, ведь есть стековерфлоу, гуголь и прочие мозгозаменители.

Для неподготовленного пользователя nano примерно такой же понятный как и vim/emacs и прочие консольные. И что бы не было проблем, нужно продвигать чтение мануалов и книжек. Но нынче это не модно, ведь есть стековерфлоу, гуголь и прочие мозгозаменители.

4.37 , нечитатель ( ? ):
Да ок, предположим я даже догадался что означает ^X (у них на маке, наверное, так всегда пишут?) - меня другое интересует - "выход", это без записи ненужных мне изменений, или с ней? И как я об этом должен догадаться, не попробовав?

Да ну его нахрен, сейчас с соседней консоли лучше прибью это недоразумение. Забавно, что банального undo в списке нет, видимо, в этой команде интуитивно-понятливые не нуждаются вообще.