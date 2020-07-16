Утверждён переход Fedora Desktop на Btrfs и замена редактора vi на nano

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|2.3, freehck (ok), 13:21, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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зависит от того, с чем сравнивать и по каким критериям
она неплоха, но а а как же raid 5? его уж который год обещают завезти, а не завозят, а мы всё ждём и ждём.
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|3.16, Аноним (1), 13:46, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, согласен, несколько категорично заявил, хотя "Better FS" - это один из одобренных вариантов произношения Btrfs :D
Но она реально универсальна, проста в конфигурации и показывает себя хорошо на многих юзкейсах, даже если того же самого можно добиться какими-то ещё путями (например, LVM'ом, ZFS и т.д.). Многие фичи попробовав раз - уже не слезешь. Рефлинки, дедупликация, data checksumming, сжатие данных и т.д.
С RAID 5 действительно, конечно, фейл.
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|2.18, анон (?), 13:47, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что более разрушительно после внезапного отключения электричества или отвала батареи:
btrfs или ext?
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|3.26, Аноним (1), 13:53, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ни разу не видел, чтобы btrfs рассыпалась после отключения электричества.
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|3.27, Аноним (27), 13:55, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похер - зависит от твоего личного везения, а не от fs. Любой можно умудриться нажать reset так, что придется сидеть с hex-редактором (и любая даже не заметит - в большинстве случаев)
А вот _починить_ потом, если оно действительно содержало что-то более ценное чем котики - ты и сам догадаешься, что просто, а что - не совсем, и чревато приобретением массы ненужных знаний о внутреннем устройстве, причем без всяких гарантий что они тебе помогут.
Впрочем, речь о plain ext4, а не о подсовываемом по умолчанию бутерброде из lvm+xfs - там вопросов нет (даже если заменить xfs на ext - легче не станет).
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|2.35, nameman (?), 13:59, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что, она уже перестала непредсказуемо отваливаться, ругаясь на забитые метаданные?
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|3.44, Аноним (27), 14:05, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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теперь она предсказуемо отваливается, ругаясь на забитые метаданные. Причем без возможности починить разумными способами. Разработчики федоры уже привыкли, и вам придется.
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|5.15, АнонимЪ (?), 13:46, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В начале нулевых осилил vi, это был единственный текстовые редактор доступный на всем парке *nix у местного провайдера. Рута у меня не было чтоб ставить что-то свое.
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|5.21, анон (?), 13:49, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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что ж вы там такое пишете в 2к20, что vi не справляется?
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|4.24, Аноним (1), 13:51, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Несмотря на порог вхождения, который сначала отталкивает от vi - освоив его уже блюёшь от других редакторов, у которых нет vi-mode или хотя бы плагина, его завозящего и понимаешь, насколько убого сидеть и тыкать по 100 раз в клавишу, когда можно сказать vi просто 100 раз повторить команду. Я уже не говорю, про свои макросы для часто используемых действий и т.д. Бесценно для работы с конфигами, написания кода и т.д.
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|4.39, zzz (??), 14:02, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что там осваивать, там всего два режима - в одном режиме портит текст, в другом бибикает.
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|2.30, Аноним (27), 13:56, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чо тянуть, сразу уж переходили бы на ntfs и wordpad... :)
а они из wordpad выйти не могут - сколько ни жамкают ctrl-c, нихрена не выходит, и даже подсказок не появляется, представляешь!
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|2.7, Анонимныйаноним (?), 13:28, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да перепризнает, господи. RedHat - это же какой-то конкретный типан с тем или иным набором психических расстройств
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|3.33, Аноним (27), 13:57, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А целая орава, с разными?
Объединяет их, похоже, только общая альтернативная одаренность.
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|1.6, Ilya Indigo (ok), 13:27, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Применение встроенного менеджера разделов Btrfs позволит решить проблемы с исчерпанием свободного дискового пространства при раздельном монтировании каталогов / и /home.
Вместо того, чтобы просто не монтировать отдельно /home (всё равно пользовательские настройки каждого дистрибутива свои), они пошли самым сложным и извращённым путём...
Или они предлагают пользователям в /home хранить файлопомойку... вместе с необходимыми для работы любого DE настройками?
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|3.31, Аноним (12), 13:56, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сделайте под неё отдельный раздел и примонтируйте куда вам удобно.
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|2.25, Аноним (1), 13:52, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто типичный пользователь федоры не может настроить себе автомонтирование файлопомойки.
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|2.36, Owlet (?), 13:59, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вместо того, чтобы просто не монтировать отдельно /home (всё равно пользовательские настройки каждого дистрибутива свои)
... и терять его при неудачной (или вообще любой - как сейчас) переустановке?
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|1.9, RomanCh (ok), 13:38, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Использование по умолчанию nano вместо vi обусловлено желанием сделать дистрибутив более доступным для новичков, предоставив редактор, которым сможет пользоваться любой пользователь, не имеющий специальных знаний о методах работы в редакторе Vi.
Я просто размещу здесь это:
$ nano
* Ctrl + Q: [ XON проигнорирован, мр-бр-бр ]
* Ctrl + C: [ строка 1/1 (100%), столбец 1/1 (100%), символ 0/0 (0%) ]
Всё понятно. Не то что в этом вашем vi(m), в котором на Ctrl+C пишут какое-то непонятное: Введите :quit<Enter> для выхода из Vim
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|2.10, Аноним (10), 13:40, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В nano целая панель хоткеев снизу, но ты не читай, а сразу пиши!
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|3.14, нечитатель (?), 13:45, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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и что весь написанный там словесный понос означает, читатель?
особенно когда надо побыстрому выйти из этого уродца, не испортив файл, чтобы сперва его удалить, а потом продолжить нормальную работу.
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|3.23, RomanCh (ok), 13:50, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы конечно же про это! Да что бы я без вас делал, спасибо что подсказали!
^G Помощь ^O Записать ^R ЧитФайл ^Y ПредCтр ^K Вырезать ^C ТекПозиц
^X Выход ^J Выровнять ^W Поиск ^V СледCтр ^U ОтмВырезк ^T Словарь
Ну это же очевидно, вот это вот ^X и прочий бред. Ну нажал я ^ а потом X. Ну получил в тексте ^X. Теперь что надо, прыгнуть и хлопнуть три раза для выхода?
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|4.34, Owlet (?), 13:58, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди, которые не знают, что такое ^, из vi тем более даже не выйдут.
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|5.41, RomanCh (ok), 14:03, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот не надо гадать за других людей. Выйдут, не выйдут. Речь вообще не об этом.
Я не собираюсь спорить что удобней и проще - vim, nano, emacs или mcedit. Мне пофигу что там и кто использует и любит - да хоть через Office365 /etc/fstab редактируйте.
Раздражает другое - для продвижения nano используется аргумент "он понятней всем!", что полная чушь исходя из примера выше. Реальный аргумент здесь это - "мне так привычней и удобней => удобней всем".
Для неподготовленного пользователя nano примерно такой же понятный как и vim/emacs и прочие консольные. И что бы не было проблем, нужно продвигать чтение мануалов и книжек. Но нынче это не модно, ведь есть стековерфлоу, гуголь и прочие мозгозаменители.
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|4.37, нечитатель (?), 14:01, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ок, предположим я даже догадался что означает ^X (у них на маке, наверное, так всегда пишут?) - меня другое интересует - "выход", это без записи ненужных мне изменений, или с ней? И как я об этом должен догадаться, не попробовав?
Да ну его нахрен, сейчас с соседней консоли лучше прибью это недоразумение.
Забавно, что банального undo в списке нет, видимо, в этой команде интуитивно-понятливые не нуждаются вообще.
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|1.11, vitalif (ok), 13:42, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Блин, хоть вим и редактор для инопланетян от инопланетян, но nano - это просто недоразумение. mcedit им в попу!!! И паровоз навстречу.
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|2.20, нечитатель (?), 13:48, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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еще один. Видишь ли, большинство "разработчиков" федоры никогда в жизни не видели нортоновского убожища. Они родились когда это имя уже никому ни о чем не говорило. И что это за синяя хрень и как из нее выйти, не испортив конфиг (в который уже добавилась пара лишних букв, потому что нажали раньше чем сообразили что вместо редактора открылась какая-то лажа) - для них тоже полная загадка.
А вот пользоваться nano они кое-как научились (именно научились, а не получили это знание свыше). vim - для них оказался слишком сложно.
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|2.22, Аноним (12), 13:49, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им бы обоим и nano, и mcedit основные горячие клавиши сделать бы как у гуевых текстовых редакторов.
Ctrl-C копировать
Ctrl-V вставить
Ctrl-X вырезать
Ctrl-Z отменить
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|1.32, swine (ok), 13:57, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Nano для начинающего понятен и прост. В отличии от vi/vim, которые непонятны не только начинающим, но судя по решению и большинству пользователей с некоторым опытом.
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|1.42, Fracta1L (ok), 14:04, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В кои-то веки до них дошло, что текстовый редактор должен быть текстовым редактором, а не игрулькой для аутистов
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