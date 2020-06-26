The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Fedora намерены по умолчанию использовать текстовый редактор nano вместо vim

26.06.2020 09:19

Для реализации в Fedora 33 намечено изменение, переводящее дистрибутив на использование текстового редактора nano по умолчанию. Предложение внесено Крисом Мерфи (Chris Murphy) из рабочей группы по развитию Fedora Workstation, но ещё не утверждено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

В качестве мотива использования по умолчанию nano вместо vim упоминается желание сделать дистрибутив более доступным для новичков, предоставив редактор, которым сможет пользоваться любой пользователь, не имеющий специальных знаний о методах работы в редакторе Vi. При этом планируется продолжить поставку пакета vim-minimal в базовом составе дистрибутива (прямой вызов vi сохранится) и предоставить возможность изменения редактора по умолчанию на vi или vim по желанию пользователя. В настоящее время в Fedora не выставляется переменная окружения $EDITOR и в по умолчанию в командах, подобных "git commit", вызывается vi.

Дополнительно можно отметить развитие экспериментального редактора Onivim 2, сочетающего в себе производительность Sublime, возможности интеграции VSCode и методы модального редактирования Vim. Редактор предоставляет современный интерфейс пользователя, поддерживает плагины VSCode, работает в Linux, macOS и Windows. Проект написан с использованием языка Reason (использует синтаксис OCaml для JavaScript) и фреймворка построения графических интерфейсов Revery. Для работы с буферами и организации редактирования используется libvim. Проект развивается под своеобразной лицензией - спустя 18 месяцев код становится доступен под лицензией MIT, а до этого распространяется под EULA, накладывающей ограничение на применение в коммерческих целях.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Выпуск SpaceVim 1.1, дистрибутива редактора Vim
  3. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 4.0
  4. OpenNews: Доступен Neovim 0.4, модернизированный вариант редактора Vim
  5. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  6. OpenNews: Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53235-nano
Ключевые слова: nano, vi, fedora, onivim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (108) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:37, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Как этой гадостью (nano) пользоваться?
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 09:40, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    В нижних двух строчках редактора всё сказано. Даже вимер осилит. Ну... большинство вимеров во всяком случе.
     
     
  • 3.11, iPony129412 (?), 09:46, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Nano даже вимер осилит. Ну... большинство вимеров во всяком случе.

    Эх... Опять я в меньшинстве 🙁
    Не знаю как им пользоваться, сразу в панике орать начинаешь.

     
     
  • 4.21, asdasd (?), 09:59, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не знаю что у вас там за проблемы, но из него можно выйти по Ctrl+X (внезапно стандартный SIGTERM для *nix), а по выходу он предложит сохранится через псевдо GUI. Проще некуда.
     
     
  • 5.99, Аноним (99), 11:31, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато по внезапно стандартному SIGINT - нельзя, от така оказия. И по ctrl+d тоже не получится. А в остальном да-да, всё верно.
     
  • 4.25, Аноним (25), 10:00, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Есть чем гордиться. Память закончилась, после запоминания комбо вима?
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 10:25, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, маковозник Поня пользуется vim, охотно верю. ;)
     
     
  • 6.66, iPony129412 (?), 10:47, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего тут странного?
    В институте изнасиловали. Даже лабы по vi были (по емаксу не было).
    А там уж как в пословицах: «это вам молодым всё легко» или «one trick pony».
     
  • 4.43, Аноним (42), 10:26, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже ежам понятно, а поням почему-то нет.
     
  • 3.14, iPony129412 (?), 09:53, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А теперь мало того что и в ubuntu каждый раз вспоминаешь как там (за столько лет не могу запомнить)

    update-alternatives --config editor
    (вот 100%, что чуть-чуть не так написал).

    Так теперь ещё и в Fedora засадили этот редактор для этих самых, извиняюсь, людей каких-то 😡

     
     
  • 4.37, kazh (?), 10:16, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    юзверям нравиться, а админ в состоянии себе прописать $EDITOR=vim
     
     
  • 5.75, iPony129412 (?), 10:53, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И тут сразу вопрос куда? Всё же меняется со скоростью пули. Одни технологии на другие.

    А так конечно всё можно, кто же спорит.
    +1 пункт в книге предпоготовки перед полётом.
    Не трагедия конечно.

     
     
  • 6.105, Аноним (105), 11:44, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм, export'ом в ~/.bashrc, как обычно? До сих пор работает же, и ломаться не собирается.
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:04, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это твой дебильный VIM гадость.
     
  • 2.82, Gefest (?), 11:01, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Надо не валять дурака  и сразу включить mc и mcedit.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:37, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И эти не осилили.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:57, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А и не надо. Word есть.
     
     
  • 3.45, Аноним (42), 10:27, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы оба так любите крайности?
     
  • 3.63, Annoynymous (ok), 10:43, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    $ apt-cache search word | wc -l
    1680


    Что именно ты имел в виду?

     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 09:38, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Давно пора. Концепция использования по умолчанию редактора, требующего спец.навыков даже для самых тривиальных действий, весьма странная. И это в Линуксе, где без правки файлов с конфигами далеко не уедешь...
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:57, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не нравится, всегда есть cat sed
     
     
  • 3.46, Аноним (42), 10:29, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хрен редьки не слаще.
     
  • 2.24, Аноним (18), 09:59, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Установить mc (если не установлен) и пользоваться его встроенным редактором. Заодним и по структуре диска лазить проще.
     
     
  • 3.31, ryoken (ok), 10:11, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тут федор-овцы не доглядели. Вообще надо по дефолту ставить mc и в качестве редактора - mcedit же :D. (ШУТКА)
     
     
  • 4.83, Gefest (?), 11:02, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не шутка , а руководство к действию (снявши волосы ...)
     
  • 2.102, пох. (?), 11:40, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    действительно. Концепция использования в юниксе редактора, предполагающего минимальные навыки использования юниксов - весьма странная.
    Конечно же надо лезть править конфиги, нихрена не понимая самых основ системы. Ведь полный стековерфлов готовой копипасты, зачем что-то уметь и в чем-то разбираться.

    Ну а чо вы хотите - "новый стандарт".

     
     
  • 3.108, A.Stahl (ok), 11:46, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что? Какая связь между Юниксом и vim? Да и Юниксом никто уже лет 30 как не пользуется. Что ты несёшь?


     

  • 1.4, Аноним (2), 09:39, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Onivim 2, сочетающего в себе производительность Sublime, возможности интеграции VSCode и методы модального редактирования Vim.

    То есть из vim они взяли худшее?

     
     
  • 2.22, qetuo (?), 09:59, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Типобезопасность C, скорость Smalltalk.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:41, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Учи ансибл позорник )))
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:41, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    И правильно. Всегда нано ставил для консольного редактирования. А для всего остального есть графические редакторы.
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 10:43, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для нормальных людей интерфейсы нормальные делают, а для админов сойдет вообще cat > setup.conf так что не нужно в один котел и мух и слонов

    Хотите удобств заказывайте UI или вообще сайт (это сейчас можно). а хотите поднастроить по быстрому так вам и наны наны достаточно

     

  • 1.8, BlackRot (ok), 09:45, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Одобряю 🙂
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:45, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    :q
     
     
  • 2.52, Аноним (60), 10:34, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы даже сказал :q!
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:45, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >В качестве мотива использования по умолчанию nano вместо vim упоминается желание сделать дистрибутив более доступным для новичков

    А что сложного в виме?
    >Дополнительно можно отметить развитие экспериментального редактора Onivim 2

    Чем оно лучше ванильного вима?

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 10:33, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что сложного в виме?

    https://stackoverflow.com/questions/11828270/how-do-i-exit-the-vim-editor

     
     
  • 3.65, Annoynymous (ok), 10:46, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У меня студенты без проблем выходят из vi, используя крестик в правом верхнем углу эмулятора терминала.
     
     
  • 4.76, commiethebeastie (ok), 10:55, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом опять логинятся по ssh?
     
  • 4.89, Lex (??), 11:14, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настолько толсто что тонко
     
  • 3.78, Аноним (10), 10:56, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я не знаю каким надо быть дебилом, чтобы не увидеть в приветствии вима исчерпывающего руководства по выходу из него.
     
  • 2.50, Аноним (42), 10:33, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А что сложного в виме?

    Редактирование в vim, это как операция на гландах через задний проход.

     
     
  • 3.80, Аноним (10), 10:58, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Аргументация на высоте.
     

  • 1.13, nebularia (ok), 09:49, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там по дефолту был вим? XD
     
  • 1.15, Аноним (15), 09:55, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    nano какой-то дурацкий. Чуть ошибешься с Ctrl+O Ctrl+X и начнет что-то неведомое слабочитаемое просить и мусорить буферными файлами в каталоге редактирования. Надо бы нормальный GUI редактор запустить под рутом и чтобы конфиги не портились. Но ведь тогда надо еще файловые менеджер, который показывает привычные имена desktop файлов (часто их редактирую).
    Так и писать:
    su -
    thunar

    su-
    leafpad

     
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 09:56, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тех кто под линуксами запускает гуёвые приложения из под рута, надо жёстко пенетрировать
     
     
  • 3.28, Наноним (?), 10:03, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотри, пенетралка сломается...
     
  • 3.32, ryoken (ok), 10:12, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запустите gparted не из-под рута, но чтоб оно работало и позволяло диски разбивать.
     
  • 3.53, Аноним (42), 10:36, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты же сам в MacOS так делаешь, признайся ;)
     
  • 3.67, Annoynymous (ok), 10:47, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот кстати, да. Надо просто добавить в gedit функциональность, чтоб если пользователь хочет писать в файл, недоступный на запись, она бы через PolicyKit выспрашивала разрешения с вводом пароля рута.

    И ноу проблем.

     
  • 2.85, eugener (ok), 11:07, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чуть ошибешься с Ctrl+O

    Особенно забавно если запущен mc, нажимаешь Ctrl-O, запускаешь nano, нажимаешь Ctrl-O... 😱️

     

  • 1.17, Аноним (9), 09:57, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да какая разница что там по-умолчанию? После чистой установки все равно нужно ставить нужный софт, какая проблема добавить еще Вим если надо? Думаю это не сильно прям трудоемкий процесс, ведь чистая установка - это же не такое частое действие? Или в Федоре как то по другому?
     
     
  • 2.20, КО (?), 09:59, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Да какая разница что там по-умолчанию?"
    Скажи это домохозяйкам
     
     
  • 3.36, Аноним (9), 10:15, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домохозяйке в принципе без разницы
     
  • 3.41, kazh (?), 10:25, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так умолчание и подстраивают под домохозяек, а админ может сам под себя настроить.
     
     
  • 4.104, пох. (?), 11:42, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только вот может - не значит хочет пользоваться "новым стандартом" для тyпорылых.

    А зачем домохозяйке консольный редактор - совершенно осталось неясным.
    Ворда ей мало?

     
  • 3.71, Аноним (42), 10:50, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домохозяйки, не обнаружив vim в свежеустановленной системе, будут ф шоке!
     
  • 2.59, Аноним (59), 10:41, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стиле Альт?
     

  • 1.23, Аноним (-), 09:59, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вместо vi, вообще-то. Одна из причин, что даже вимеры в нем теряются.
     
     
  • 2.79, leap42 (ok), 10:57, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё верно, и драма именно в этом

    я новость исправил, не знаю, одобрят или нет

     

  • 1.26, Наноним (?), 10:02, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какгрится "божьи жернова мелют медленно, но - верно".
    Снобам-извращенцам, наконец-то, сказали, что их номер - семнадцатый.
    Если бы раньше именно так сделали, глядишь, больше бы народу не отпрянуло от системы, где со старта предполагают, что новичок должен быть извращенцем со знанием эзотерического секса с мультимодальными редакторами и - совершенно фантастически неочевидными комбинациями и последовательностями клавиш.
     
     
  • 2.30, iPony129412 (?), 10:06, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, ну да.
    Прибежал такой новичок (не тот) с умением notepad.exe.
    И всё остальное его не испугает, nano не испугает, а вот от vi волосы встанут дыбом.
    Вериться с трудом.
     
     
  • 3.34, ryoken (ok), 10:13, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Вериться с трудом.

    Премного прошу прощения, но - tsya.ru

     
  • 3.51, A.Stahl (ok), 10:33, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Nano всегда говорит как им пользоваться. Даже про man знать не нужно. Nano не испугает никого, умеющего читать хотя бы на уровне "I dooin my monin eksesizez evry dey"


     
     
  • 4.70, Annoynymous (ok), 10:49, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Давно nano-то видел?

    Ну расскажи, как новичок отреагирует на надпись «M-6 Копировать  ^Q Where Was»

    Очевидно же любой корове, не правда ли?

     
     
  • 5.88, A.Stahl (ok), 11:11, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ^ как Сtrl довольно распространённое сокращение. Не идеально, да, но всё же намного лучше чем vim. Тем более что если Nano можно довести до ума лишь более толковой текстовкой, то vim непонятен by design и мелкими правками его не улучшить.


     
     
  • 6.94, Аноним (99), 11:25, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ситуации "для новичка по дефолту" - монопенисуально. Те же "тайные знания", вид в профиль. Но, конечно же - "Это другое!"
    P.S. За ctrl+c/ctrl+d отдельные лучи поноса.
     
  • 3.54, Аноним (54), 10:36, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не поверите, но вот в своё время именно отсутствие нормального — подчёркиваю, НОРМАЛЬНОГО — текстового редактора очень обламывало.
     
     
  • 4.93, Аноним (99), 11:18, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    notepad.exe через wine жы!!!
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:03, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Все еще не достаточно интуитивно для новичков (когда эти новички уже кончатся или поумнеют)
    Давайте уже придумывайте настоящий редактор для новичков, потому что новички это главная ЦА этой помойки.
    Как направление изысканий я предлагаю использовать либо очередное поделие на электроне. Либо запускать виртуалбокс с вендой где несчастный файл будет открыт в блокноте - самым новичковым редактором на сегодня
     
     
  • 2.47, hackroute (?), 10:30, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нравится дистр? собирайте свой - свобода же?
     

  • 1.33, Iponya (?), 10:13, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прогиб защитан.
     
  • 1.35, Аноним (35), 10:14, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какую бы новость на опеннет бы не выложили её надо обязательно раскритиковать.
     
     
  • 2.39, dimcha (??), 10:20, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так новости такие...
     
  • 2.62, Аноним (59), 10:43, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуйство сопричастности к демократическим политическим процессам... )
     

  • 1.38, Аноним (25), 10:16, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Onivim 2 выглядит прикольно, но как его собирать - не понятно. Есть инфа? И что значит "бесплатен для некомерческого использования"? Если я делаю сайт - это комерческое использование?
     
  • 1.40, Аноним (40), 10:23, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вотетоповорот!
     
     
  • 2.58, Аноним (60), 10:40, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот новый поворт и мотор ревет что он нам несет омут или брод
    А несет он новый редактор
    Подождем черрез пару лет будет микро уже
     
  • 2.98, Аноним (98), 11:31, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нахрена его собирать, он в пакетах есть. Наркоман?
     

  • 1.44, Аноним (44), 10:27, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сделать дистрибутив более доступным для новичков, предоставив редактор, которым сможет пользоваться любой пользователь, не имеющий специальных знаний...

    Подскажите уже им кто-нибудь... https://packages.debian.org/sid/micro

     
  • 1.48, grayich (ok), 10:31, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шило на мыло. Что то, что это - не вариант.
    Нужен [u]простейший[/u] редактор, а не полноценный текстовый процессор.
     
     
  • 2.57, Аноним (60), 10:39, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой на%№ процессор текстовый это унылое говно что вим что нано так конфиги подправить и идти дальше
     
  • 2.61, Аноним (42), 10:43, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чтобы на разделе /usr библиотек не содержал.
     
     
  • 3.91, grayich (ok), 11:16, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И чтобы на разделе /usr библиотек не содержал.

    само собой

     

  • 1.55, Аноним (-), 10:37, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > и методы модального редактирования Vim.

    Это когда чтобы скопипастить кусочек текста нужно нажать десяток клавиш? Спасибо, ешьте сами.

     
     
  • 2.69, Перастерос (ok), 10:49, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Это когда чтобы скопипастить кусочек текста нужно нажать десяток клавиш? Спасибо, ешьте сами.

    одна кнопка мыши. колесовая

     
     
  • 3.77, Аноним (42), 10:55, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это уже спасибо gpm, если у кого для консоли установлен, а не заслуга vim.
     
  • 2.109, пох. (?), 11:47, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это когда чтобы скопипастить кусочек текста нужно нажать десяток клавиш?

    астральный интерфейс пока еще в разработке.
    Чтобы скопипастить кусочек текста - надо как-то объяснить редактору, откуда, докуда и куда.

    Если все три элемента не умещаются в одном экране - внезапно, vi оказывается наиболее быстрым для подобной задачи. Но ты продолжай др...ть мышью низ окошка, дожидаясь, когда оно допрокрутится - ой, промазал, теперь вверх др..чи.

    Впрочем, в nano, наверное, еще "удобней".

     

  • 1.56, Аноним (60), 10:37, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Терминалы становяться все мощьнее и мощьнее. Скоро минимальные требования будут писать, что нужно обязательно хорошую скорость обеспечивать для работы в консоли. Это тебе не по диалапу висеть во всяких там вимах
     
     
  • 2.64, Аноним (42), 10:45, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мощнее
     

  • 1.68, Перастерос (ok), 10:48, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/

    Новость по своей значимости зашкаливает и после перегрева горит )
     
  • 1.72, anonymous (??), 10:51, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Собсна VIM сейчас и нужен только для того, чтобы в комментах на опеннете козырнуть. Много таких было: "лучший редактор", "никакая IDE нинужна", "всё настраивается", а потом хренакс и все в Visual Studio сидят и не выделываются.
    Внезапно, капча 00900
     
     
  • 2.84, Аноним (10), 11:05, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а потом хренакс и все в Emacs сидят и не выделываются.

    Поправил тебя.

     
     
  • 3.97, anonymous (??), 11:29, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Emacs всяко приятнее, чем vim.
     
     
  • 4.107, iPony129412 (?), 11:46, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну Emacs всяко приятнее, чем vim.

    Нет, а с учётом того, что его упоротые разрабатывают, так вдвойне 😠

    https://github.com/emacs-mirror/emacs/commit/9344612d3cd164317170b6189ec431757

     
  • 2.86, Gefest (?), 11:08, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помнится 15 лет назад это писали про emacs. Но с тех пор , народ разучился работать с лиспом ...
     
     
  • 3.100, anonymous (??), 11:34, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как-то и связываться не хочется, глядя на обилие скобок. Можно, конечно иногда поковыряться, но только - конфиг Emacs'у подправить, но не более.
     

  • 1.73, Аноним (42), 10:52, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду, когда в busybox вместо встроенного vi запилят что-либо более вменяемое.
     
  • 1.74, Аноним (74), 10:52, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > nano вместо vim

    Федорино горе!

     
  • 1.81, Аноним (81), 11:00, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поддерживаю. В Fedora я всегда первым делом ставлю nano. Для быстрой правки конфигов в консоли удобнее ничего нет.
     
  • 1.87, Аноним (87), 11:08, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Onivim 2 ... сочетающего в себе производительность Sublime

    Onivim 2 написан на: Reason -> OCaml -> JavaScript
    Sublime написан на: C++ и Python

    похоже на то как ежи меряют ужей

     
     
  • 2.101, анонимомус (?), 11:36, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Onivim 2 написан на: Reason -> OCaml -> JavaScript

    Скорее Reason -> OCaml -> native

    "Reason compiles to JavaScript thanks to our partner project, BuckleScript, which compiles OCaml/Reason into readable JavaScript with smooth interop. Reason also compiles to fast, barebone assembly, thanks to OCaml itself."

    "The ability to compile to native code. OCaml's native (assembly) startup time is in single digit milliseconds. People are already starting to use Reason for native use cases today; meanwhile, we're focusing on adoption through great JavaScript compatibility."

    https://reasonml.github.io/docs/en/what-and-why

     

  • 1.90, Игорь Воскресенский (?), 11:15, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для простых вещей nano годный. Но откуда такое дикое и непривычное сочетание клавиш? В чем там логика всяких Ctrl+O, Ctrl+W?
     
  • 1.92, Сейд (ok), 11:16, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предложение Криса Мерфи спорное, я его не разделяю.
     
  • 1.95, факен (?), 11:25, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    notepad forever
     
  • 1.96, анонимомус (?), 11:29, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Vim далек от интуитивности, но в его комбинациях есть логика, но нано, многие ли знают, что nano поддерживает выделение и копирование текста(не только ^k ^u), как перейти к след совпадению в поиске, что есть отмена и повторение действий, комментирование, авто-дополнение, запись макросов, работа с несколькими файлами, даже отображение строк и пробелов есть.. хорошо, допустим знаете, кто этим реально пользуется и помнит горячие клавиши которые ни на что не похожи? Также важно заметить что сделано все это гораздо менее функционально чем в голом vim.

    Почему в качестве дефолта не использовать что-то вроде ne(nice editor) или micro?

     
     
  • 2.103, Аноним (103), 11:40, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знал. Зато это делать очень просто в вим. А вот макросы вим я не осилил, зачем они нужны?

    ПС. В генте так вообще при удалении нано очень ругается, емнип. Странные люди, нано же неудобный.

     
  • 2.106, anonymous (??), 11:45, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дефолтный редактор должен быть максимально похожим на Notepad.exe или на какой-нибудь редактор из ***commander|Far|DosNavigator, чтобы нубы могли хоть как-то настроить систему.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру