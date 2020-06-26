В Fedora намерены по умолчанию использовать текстовый редактор nano вместо vim

2.5 , A.Stahl ( ok ), 09:40, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +20 + / – В нижних двух строчках редактора всё сказано. Даже вимер осилит. Ну... большинство вимеров во всяком случе.

3.11 , iPony129412 ( ? ), 09:46, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Nano даже вимер осилит. Ну... большинство вимеров во всяком случе. Эх... Опять я в меньшинстве 🙁

Не знаю как им пользоваться, сразу в панике орать начинаешь.

4.21 , asdasd ( ? ), 09:59, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Не знаю что у вас там за проблемы, но из него можно выйти по Ctrl+X (внезапно стандартный SIGTERM для *nix), а по выходу он предложит сохранится через псевдо GUI. Проще некуда.

5.99 , Аноним ( 99 ), 11:31, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато по внезапно стандартному SIGINT - нельзя, от така оказия. И по ctrl+d тоже не получится. А в остальном да-да, всё верно.

4.25 , Аноним ( 25 ), 10:00, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Есть чем гордиться. Память закончилась, после запоминания комбо вима?

5.42 , Аноним ( 42 ), 10:25, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, маковозник Поня пользуется vim, охотно верю. ;)

6.66 , iPony129412 ( ? ), 10:47, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А чего тут странного?

В институте изнасиловали. Даже лабы по vi были (по емаксу не было).

А там уж как в пословицах: «это вам молодым всё легко» или «one trick pony».

4.43 , Аноним ( 42 ), 10:26, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже ежам понятно, а поням почему-то нет.

3.14 , iPony129412 ( ? ), 09:53, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А теперь мало того что и в ubuntu каждый раз вспоминаешь как там (за столько лет не могу запомнить) update-alternatives --config editor

(вот 100%, что чуть-чуть не так написал). Так теперь ещё и в Fedora засадили этот редактор для этих самых, извиняюсь, людей каких-то 😡

4.37 , kazh ( ? ), 10:16, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – юзверям нравиться, а админ в состоянии себе прописать $EDITOR=vim

5.75 , iPony129412 ( ? ), 10:53, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – И тут сразу вопрос куда? Всё же меняется со скоростью пули. Одни технологии на другие. А так конечно всё можно, кто же спорит.

+1 пункт в книге предпоготовки перед полётом.

Не трагедия конечно.

6.105 , Аноним ( 105 ), 11:44, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эм, export'ом в ~/.bashrc, как обычно? До сих пор работает же, и ломаться не собирается.

2.29 , Аноним ( 29 ), 10:04, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Это твой дебильный VIM гадость.

2.82 , Gefest ( ? ), 11:01, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага. Надо не валять дурака и сразу включить mc и mcedit.

