В Fedora намерены по умолчанию использовать текстовый редактор nano вместо vim

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|2.5, A.Stahl (ok), 09:40, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+20 +/–
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В нижних двух строчках редактора всё сказано. Даже вимер осилит. Ну... большинство вимеров во всяком случе.
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|3.11, iPony129412 (?), 09:46, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Nano даже вимер осилит. Ну... большинство вимеров во всяком случе.
Эх... Опять я в меньшинстве 🙁
Не знаю как им пользоваться, сразу в панике орать начинаешь.
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|4.21, asdasd (?), 09:59, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не знаю что у вас там за проблемы, но из него можно выйти по Ctrl+X (внезапно стандартный SIGTERM для *nix), а по выходу он предложит сохранится через псевдо GUI. Проще некуда.
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|5.99, Аноним (99), 11:31, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато по внезапно стандартному SIGINT - нельзя, от така оказия. И по ctrl+d тоже не получится. А в остальном да-да, всё верно.
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|4.25, Аноним (25), 10:00, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Есть чем гордиться. Память закончилась, после запоминания комбо вима?
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|6.66, iPony129412 (?), 10:47, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чего тут странного?
В институте изнасиловали. Даже лабы по vi были (по емаксу не было).
А там уж как в пословицах: «это вам молодым всё легко» или «one trick pony».
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|3.14, iPony129412 (?), 09:53, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А теперь мало того что и в ubuntu каждый раз вспоминаешь как там (за столько лет не могу запомнить)
update-alternatives --config editor
(вот 100%, что чуть-чуть не так написал).
Так теперь ещё и в Fedora засадили этот редактор для этих самых, извиняюсь, людей каких-то 😡
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|4.37, kazh (?), 10:16, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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юзверям нравиться, а админ в состоянии себе прописать $EDITOR=vim
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|5.75, iPony129412 (?), 10:53, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И тут сразу вопрос куда? Всё же меняется со скоростью пули. Одни технологии на другие.
А так конечно всё можно, кто же спорит.
+1 пункт в книге предпоготовки перед полётом.
Не трагедия конечно.
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|6.105, Аноним (105), 11:44, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эм, export'ом в ~/.bashrc, как обычно? До сих пор работает же, и ломаться не собирается.
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|1.3, A.Stahl (ok), 09:38, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Давно пора. Концепция использования по умолчанию редактора, требующего спец.навыков даже для самых тривиальных действий, весьма странная. И это в Линуксе, где без правки файлов с конфигами далеко не уедешь...
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|2.24, Аноним (18), 09:59, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Установить mc (если не установлен) и пользоваться его встроенным редактором. Заодним и по структуре диска лазить проще.
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|3.31, ryoken (ok), 10:11, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, тут федор-овцы не доглядели. Вообще надо по дефолту ставить mc и в качестве редактора - mcedit же :D. (ШУТКА)
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|2.102, пох. (?), 11:40, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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действительно. Концепция использования в юниксе редактора, предполагающего минимальные навыки использования юниксов - весьма странная.
Конечно же надо лезть править конфиги, нихрена не понимая самых основ системы. Ведь полный стековерфлов готовой копипасты, зачем что-то уметь и в чем-то разбираться.
Ну а чо вы хотите - "новый стандарт".
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|3.108, A.Stahl (ok), 11:46, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что? Какая связь между Юниксом и vim? Да и Юниксом никто уже лет 30 как не пользуется. Что ты несёшь?
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|1.4, Аноним (2), 09:39, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Onivim 2, сочетающего в себе производительность Sublime, возможности интеграции VSCode и методы модального редактирования Vim.
То есть из vim они взяли худшее?
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|1.7, Аноним (7), 09:41, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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И правильно. Всегда нано ставил для консольного редактирования. А для всего остального есть графические редакторы.
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|2.60, Аноним (60), 10:43, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для нормальных людей интерфейсы нормальные делают, а для админов сойдет вообще cat > setup.conf так что не нужно в один котел и мух и слонов
Хотите удобств заказывайте UI или вообще сайт (это сейчас можно). а хотите поднастроить по быстрому так вам и наны наны достаточно
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|1.10, Аноним (10), 09:45, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>В качестве мотива использования по умолчанию nano вместо vim упоминается желание сделать дистрибутив более доступным для новичков
А что сложного в виме?
>Дополнительно можно отметить развитие экспериментального редактора Onivim 2
Чем оно лучше ванильного вима?
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|3.65, Annoynymous (ok), 10:46, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У меня студенты без проблем выходят из vi, используя крестик в правом верхнем углу эмулятора терминала.
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|3.78, Аноним (10), 10:56, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я не знаю каким надо быть дебилом, чтобы не увидеть в приветствии вима исчерпывающего руководства по выходу из него.
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|2.50, Аноним (42), 10:33, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А что сложного в виме?
Редактирование в vim, это как операция на гландах через задний проход.
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|1.15, Аноним (15), 09:55, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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nano какой-то дурацкий. Чуть ошибешься с Ctrl+O Ctrl+X и начнет что-то неведомое слабочитаемое просить и мусорить буферными файлами в каталоге редактирования. Надо бы нормальный GUI редактор запустить под рутом и чтобы конфиги не портились. Но ведь тогда надо еще файловые менеджер, который показывает привычные имена desktop файлов (часто их редактирую).
Так и писать:
su -
thunar
su-
leafpad
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|2.16, iPony129412 (?), 09:56, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тех кто под линуксами запускает гуёвые приложения из под рута, надо жёстко пенетрировать
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|3.32, ryoken (ok), 10:12, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Запустите gparted не из-под рута, но чтоб оно работало и позволяло диски разбивать.
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|3.67, Annoynymous (ok), 10:47, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот кстати, да. Надо просто добавить в gedit функциональность, чтоб если пользователь хочет писать в файл, недоступный на запись, она бы через PolicyKit выспрашивала разрешения с вводом пароля рута.
И ноу проблем.
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|2.85, eugener (ok), 11:07, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чуть ошибешься с Ctrl+O
Особенно забавно если запущен mc, нажимаешь Ctrl-O, запускаешь nano, нажимаешь Ctrl-O... 😱️
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|1.17, Аноним (9), 09:57, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да какая разница что там по-умолчанию? После чистой установки все равно нужно ставить нужный софт, какая проблема добавить еще Вим если надо? Думаю это не сильно прям трудоемкий процесс, ведь чистая установка - это же не такое частое действие? Или в Федоре как то по другому?
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|2.20, КО (?), 09:59, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Да какая разница что там по-умолчанию?"
Скажи это домохозяйкам
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|3.41, kazh (?), 10:25, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так умолчание и подстраивают под домохозяек, а админ может сам под себя настроить.
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|4.104, пох. (?), 11:42, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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только вот может - не значит хочет пользоваться "новым стандартом" для тyпорылых.
А зачем домохозяйке консольный редактор - совершенно осталось неясным.
Ворда ей мало?
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|3.71, Аноним (42), 10:50, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Домохозяйки, не обнаружив vim в свежеустановленной системе, будут ф шоке!
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|2.79, leap42 (ok), 10:57, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всё верно, и драма именно в этом
я новость исправил, не знаю, одобрят или нет
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|1.26, Наноним (?), 10:02, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какгрится "божьи жернова мелют медленно, но - верно".
Снобам-извращенцам, наконец-то, сказали, что их номер - семнадцатый.
Если бы раньше именно так сделали, глядишь, больше бы народу не отпрянуло от системы, где со старта предполагают, что новичок должен быть извращенцем со знанием эзотерического секса с мультимодальными редакторами и - совершенно фантастически неочевидными комбинациями и последовательностями клавиш.
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|2.30, iPony129412 (?), 10:06, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, ну да.
Прибежал такой новичок (не тот) с умением notepad.exe.
И всё остальное его не испугает, nano не испугает, а вот от vi волосы встанут дыбом.
Вериться с трудом.
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|3.51, A.Stahl (ok), 10:33, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Nano всегда говорит как им пользоваться. Даже про man знать не нужно. Nano не испугает никого, умеющего читать хотя бы на уровне "I dooin my monin eksesizez evry dey"
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|4.70, Annoynymous (ok), 10:49, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Давно nano-то видел?
Ну расскажи, как новичок отреагирует на надпись «M-6 Копировать ^Q Where Was»
Очевидно же любой корове, не правда ли?
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|5.88, A.Stahl (ok), 11:11, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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^ как Сtrl довольно распространённое сокращение. Не идеально, да, но всё же намного лучше чем vim. Тем более что если Nano можно довести до ума лишь более толковой текстовкой, то vim непонятен by design и мелкими правками его не улучшить.
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|6.94, Аноним (99), 11:25, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ситуации "для новичка по дефолту" - монопенисуально. Те же "тайные знания", вид в профиль. Но, конечно же - "Это другое!"
P.S. За ctrl+c/ctrl+d отдельные лучи поноса.
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|3.54, Аноним (54), 10:36, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не поверите, но вот в своё время именно отсутствие нормального — подчёркиваю, НОРМАЛЬНОГО — текстового редактора очень обламывало.
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|1.27, Аноним (27), 10:03, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Все еще не достаточно интуитивно для новичков (когда эти новички уже кончатся или поумнеют)
Давайте уже придумывайте настоящий редактор для новичков, потому что новички это главная ЦА этой помойки.
Как направление изысканий я предлагаю использовать либо очередное поделие на электроне. Либо запускать виртуалбокс с вендой где несчастный файл будет открыт в блокноте - самым новичковым редактором на сегодня
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|1.35, Аноним (35), 10:14, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какую бы новость на опеннет бы не выложили её надо обязательно раскритиковать.
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|2.62, Аноним (59), 10:43, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чуйство сопричастности к демократическим политическим процессам... )
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|1.38, Аноним (25), 10:16, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Onivim 2 выглядит прикольно, но как его собирать - не понятно. Есть инфа? И что значит "бесплатен для некомерческого использования"? Если я делаю сайт - это комерческое использование?
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|2.58, Аноним (60), 10:40, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот новый поворт и мотор ревет что он нам несет омут или брод
А несет он новый редактор
Подождем черрез пару лет будет микро уже
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|1.48, grayich (ok), 10:31, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шило на мыло. Что то, что это - не вариант.
Нужен [u]простейший[/u] редактор, а не полноценный текстовый процессор.
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|2.57, Аноним (60), 10:39, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой на%№ процессор текстовый это унылое говно что вим что нано так конфиги подправить и идти дальше
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|1.55, Аноним (-), 10:37, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> и методы модального редактирования Vim.
Это когда чтобы скопипастить кусочек текста нужно нажать десяток клавиш? Спасибо, ешьте сами.
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|2.69, Перастерос (ok), 10:49, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Это когда чтобы скопипастить кусочек текста нужно нажать десяток клавиш? Спасибо, ешьте сами.
одна кнопка мыши. колесовая
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|3.77, Аноним (42), 10:55, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это уже спасибо gpm, если у кого для консоли установлен, а не заслуга vim.
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|2.109, пох. (?), 11:47, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это когда чтобы скопипастить кусочек текста нужно нажать десяток клавиш?
астральный интерфейс пока еще в разработке.
Чтобы скопипастить кусочек текста - надо как-то объяснить редактору, откуда, докуда и куда.
Если все три элемента не умещаются в одном экране - внезапно, vi оказывается наиболее быстрым для подобной задачи. Но ты продолжай др...ть мышью низ окошка, дожидаясь, когда оно допрокрутится - ой, промазал, теперь вверх др..чи.
Впрочем, в nano, наверное, еще "удобней".
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|1.56, Аноним (60), 10:37, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Терминалы становяться все мощьнее и мощьнее. Скоро минимальные требования будут писать, что нужно обязательно хорошую скорость обеспечивать для работы в консоли. Это тебе не по диалапу висеть во всяких там вимах
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|1.72, anonymous (??), 10:51, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Собсна VIM сейчас и нужен только для того, чтобы в комментах на опеннете козырнуть. Много таких было: "лучший редактор", "никакая IDE нинужна", "всё настраивается", а потом хренакс и все в Visual Studio сидят и не выделываются.
Внезапно, капча 00900
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|2.84, Аноним (10), 11:05, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а потом хренакс и все в Emacs сидят и не выделываются.
Поправил тебя.
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|2.86, Gefest (?), 11:08, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Помнится 15 лет назад это писали про emacs. Но с тех пор , народ разучился работать с лиспом ...
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|3.100, anonymous (??), 11:34, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да как-то и связываться не хочется, глядя на обилие скобок. Можно, конечно иногда поковыряться, но только - конфиг Emacs'у подправить, но не более.
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|1.73, Аноним (42), 10:52, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду, когда в busybox вместо встроенного vi запилят что-либо более вменяемое.
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|1.81, Аноним (81), 11:00, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Поддерживаю. В Fedora я всегда первым делом ставлю nano. Для быстрой правки конфигов в консоли удобнее ничего нет.
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|1.87, Аноним (87), 11:08, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Onivim 2 ... сочетающего в себе производительность Sublime
Onivim 2 написан на: Reason -> OCaml -> JavaScript
Sublime написан на: C++ и Python
похоже на то как ежи меряют ужей
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|2.101, анонимомус (?), 11:36, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Onivim 2 написан на: Reason -> OCaml -> JavaScript
Скорее Reason -> OCaml -> native
"Reason compiles to JavaScript thanks to our partner project, BuckleScript, which compiles OCaml/Reason into readable JavaScript with smooth interop. Reason also compiles to fast, barebone assembly, thanks to OCaml itself."
"The ability to compile to native code. OCaml's native (assembly) startup time is in single digit milliseconds. People are already starting to use Reason for native use cases today; meanwhile, we're focusing on adoption through great JavaScript compatibility."
https://reasonml.github.io/docs/en/what-and-why
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|1.96, анонимомус (?), 11:29, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Vim далек от интуитивности, но в его комбинациях есть логика, но нано, многие ли знают, что nano поддерживает выделение и копирование текста(не только ^k ^u), как перейти к след совпадению в поиске, что есть отмена и повторение действий, комментирование, авто-дополнение, запись макросов, работа с несколькими файлами, даже отображение строк и пробелов есть.. хорошо, допустим знаете, кто этим реально пользуется и помнит горячие клавиши которые ни на что не похожи? Также важно заметить что сделано все это гораздо менее функционально чем в голом vim.
Почему в качестве дефолта не использовать что-то вроде ne(nice editor) или micro?
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|2.103, Аноним (103), 11:40, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не знал. Зато это делать очень просто в вим. А вот макросы вим я не осилил, зачем они нужны?
ПС. В генте так вообще при удалении нано очень ругается, емнип. Странные люди, нано же неудобный.
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|2.106, anonymous (??), 11:45, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дефолтный редактор должен быть максимально похожим на Notepad.exe или на какой-нибудь редактор из ***commander|Far|DosNavigator, чтобы нубы могли хоть как-то настроить систему.
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