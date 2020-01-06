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Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов

06.01.2020 22:44

Брам Моленар (Bram Moolenaar), автор текстового редактора Vim, объявил о создании репозитория Vim9, в котором ведётся работа над экспериментальным форком Vim, нацеленным на изучение возможных способов повышения производительности и качества работы языка сценариев Vim.

Основные оптимизации связаны с переработкой методов определения, вызова и выполнения функций, а также c уходом от применения словарей для аргументов и локальных переменных. Начальный прототип новой реализации, в которой функции вначале компилируются в последовательность инструкций, сохраняющих промежуточные результаты и локальные переменные в стеке, продемонстрировал сокращение времени выполнения теста цикличного вызова функции с 5.018541 до 0.073595 секунд, а теста обработки строк с 0.853752 до 0.190276 секунд. В Vim9 также развиваются средства для написания плагинов не только на встроенном языке сценариев, но и на различных языках программирования, включая Python, Go и Java.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  3. OpenNews: Доступен Neovim 0.4, модернизированный вариант редактора Vim
  4. OpenNews: Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла
  5. OpenNews: Выпуск SpaceVim 1.1, дистрибутива редактора Vim
  6. OpenNews: Второй выпуск vis, текстового редактора в стиле vim
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: vim
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:53, 06/01/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем оно нужно, если уже есть neovim?
     
     
  • 2.6, LinusTorvalds (?), 00:20, 07/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    neovim гуано
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:00, 07/01/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошая новость...правда вимскрипт - самый худший из всех скриптовых языков. Хуже только луа.
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:04, 07/01/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Java

    Картина Репина, "vim-моська и JVM™©®-СЛОНИЩЕ"

     
  • 1.4, An0n (?), 00:06, 07/01/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну раз Брэм возглавляет, то вполне реально, что получится толк, а не гироскутер.
     
  • 1.5, n1rdeks (ok), 00:09, 07/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Давно пора было развивать дополнения. Как редактор - состоялся, но большинство пишет код с большим количеством плагинов.

    Плюс выбор языков даст "новую кровь".

    Удачи проекту.

     
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