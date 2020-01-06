Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов

Брам Моленар (Bram Moolenaar), автор текстового редактора Vim, объявил о создании репозитория Vim9, в котором ведётся работа над экспериментальным форком Vim, нацеленным на изучение возможных способов повышения производительности и качества работы языка сценариев Vim. Основные оптимизации связаны с переработкой методов определения, вызова и выполнения функций, а также c уходом от применения словарей для аргументов и локальных переменных. Начальный прототип новой реализации, в которой функции вначале компилируются в последовательность инструкций, сохраняющих промежуточные результаты и локальные переменные в стеке, продемонстрировал сокращение времени выполнения теста цикличного вызова функции с 5.018541 до 0.073595 секунд, а теста обработки строк с 0.853752 до 0.190276 секунд. В Vim9 также развиваются средства для написания плагинов не только на встроенном языке сценариев, но и на различных языках программирования, включая Python, Go и Java.



