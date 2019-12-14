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Релиз текстового редактора Vim 8.2

14.12.2019 12:24

После полутора лет разработки состоялся релиз текстового редактора Vim 8.2, который отнесён к категории незначительных выпусков, в котором устранены накопившиеся ошибки и предложены единичные новшества.

Код Vim распространяется под собственной копилефт лицензией, совместимой с GPL, и позволяющей без ограничений использовать, распространять и перерабатывать код. Основная особенность лицензии Vim связана с возвратом изменений - реализованные в сторонних продуктах улучшения должны быть переданы в исходный проект, если мэйнтейнер Vim посчитает эти улучшения заслуживающими внимания и отправит соответствующий запрос. По типу распространения, Vim относится к Сharityware, т.е. вместо продажи программы или сбора пожертвований на нужды проекта, авторы Vim просят перечислить любую сумму на благотворительность, если программа понравится пользователю.

В новой версии:

  • Реализована поддержка всплывающих окон, которые, наряду со свойствами текста, в ходе опроса на конференции VimConf 2018 были отмечены разработчиками плагинов как наиболее востребованные возможности, которых не хватает в Vim. Всплывающие окна позволяют отображать сообщения, отрывки кода и любую другую информацию поверх редактируемого текста. Данные окна могут быть подсвечены разными способами, быстро открыты и закрыты. Реализация указанной функциональности потребовала существенно доработки ранее используемых механизмов вывода на экран, а также расширения API для обеспечения работы со всплывающими окнами из плагинов.
  • Добавлена возможность определения свойств текста, при помощи которых можно выделять цветом куски текста или подсвечивать произвольные области. Свойства текста можно использовать в форме работающего в асинхронном режиме механизма выделения текста, альтернативного ранее доступным возможностям подсветки синтаксиса на базе шаблонов. Особенностью свойств текста также является, то что они прикреплены со связанным с ними текстом и сохраняются даже при вставке новых слов перед выделенным текстом.
  • Для наглядной демонстрации новых возможностей Vim 8.2 подготовлен плагин с игрой, позволяющей стрелять в бегущих по экрану овец. Бегущие овцы отображаются при помощи всплывающих окон, а расцветка реализована через свойства текста.
  • Для демонстрации свойств текста дополнительно опубликован плагин govim, используемый для подсветки синтаксиса в программах на языке Go, получая информацию о семантике языка с внешнего LSP-сервера (Language Server Protocol). Всплывающие окна в govim используются для вывода контекстных подсказок для автодополнения имён и отображния описаний функций.
  • Предложена новая команда ":const" для определения переменных, которые невозможно изменить: 
    
        const TIMER_DELAY = 400
  • Добавлена возможность определения словарей с буквенными ключами без использования кавычек: 
    
       let options = #{width: 30, height: 24}
  • Добавлена возможность блочных присвоений, упрощающих присвоение переменным многострочных кусков текста: 
    
       let lines =<< trim END
          line one
          line two
       END
  • Добавлена возможность построения цепочек функций при вызове методов: 
    
       mylist->filter(filterexpr)->map(mapexpr)->sort()->join()
  • В основной состав включена библиотека xdiff, позволившая значительно улучшить представление различий разных вариантов текста;
  • Добавлена настройка "modifyOtherKeys" для задания расширенных комбинаций клавиш
  • Добавлена поддержка консоли ConPTY, позволяющая добиться отображения всех цветов в консоли Windows 10;
  • Модернизирован установщик для Windows.

Дополнительно можно отметить, подготовку экспериментальной ветки редактора Neovim 0.5. Neovim представляет собой ответвления от Vim, сфокусированное на повышении расширяемости и гибкости. В рамках проекта уже более пяти лет проводится агрессивная переработка кодовой базы Vim, в результате которой вносятся изменения, упрощающие сопровождение кода, предоставляющие средства разделения труда между несколькими мэйнтейнерами, отделяющие интерфейс от базовой части (интерфейс можно менять не трогая внутренности) и реализующие новую расширяемую архитектуру на основе плагинов. Плагины к Neovim запускаются как отдельные процессы, для взаимодействия с которыми используется формат MessagePack.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.vim.org/news/news....)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.1
  3. OpenNews: Выпуск SpaceVim 1.1, дистрибутива редактора Vim
  4. OpenNews: Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла
  5. OpenNews: Доступен Neovim 0.4, модернизированный вариант редактора Vim
  6. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vim
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  • 1.1, Аноним (1), 13:13, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А тени для всплывающих окон есть, композитор поддерживается? ;)
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 13:27, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    Композитор только музыкальный поддерживается: вы могли слышать такие его работы как "До-мажор Бибикало в ночи" и "Гудок безысходности".
     
     
  • 3.49, Суп из потрошков (?), 17:48, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И нестареющий шлягер "Как мне это закрыть!?" Помните эти бессмерртные строки: Зашёл на беду и не выйти уже/Ребут со смущением на лице..
     
     
  • 4.51, Анонимчжан (?), 18:13, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и не говори лет так 10 назад зашел... и вышел "со смущением" через ребут. самое смешное запустил систему на 2 уровне запуска. и короче смущался долго. потом посмотрел , что ed  и  nano вполне хватило бы и больше vim  не запускал на tty))) по крайней мере не на 2 уровне. только эксперементы в консоле кед. да это смущало, но что поделать. хотя я и сейчас не особо то часто его запускаю. просто не особо нужно.
     
  • 2.26, YetAnotherOnanym (ok), 15:03, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, композитор сам на ногах стоит.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:19, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > плагин с игрой, позволяющей стрелять в бегущих по экрану овец

    Украли идею у игры Sven Bømwøllen. Там тоже ходишь стреляешь своим пистолетом в овец.

     
     
  • 2.4, Аноним (-), 13:26, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Украли идею у игры Sven Bømwøllen

    Который сам украл свои идеи у Bill Pitts и Hugh Tuck. А Bill Pitts и Hugh Tuck находились сами под влиянием... вообщем тут целая история, которая потянет на диссертацию.

     
     
  • 3.19, тоже Аноним (ok), 14:22, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Каждый раз, когда обсуждается преемственность в стрелялках, где-то смеется высунувшаяся из кустов собака.
     
     
  • 4.22, A.Stahl (ok), 14:36, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно подумать что она знает свою родословную.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 15:13, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Можно подумать что она знает свою родословную.

    — Все собаки происходят от волков!
    — А от кого произошёл наш хозяин?
    — От обезьяны...
    — Какой стыд!

     
  • 5.31, тоже Аноним (ok), 15:44, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Можно подумать что она знает свою родословную.

    Не могу найти точную цитату, но Гаспод по этому поводу высказывался примерно так:
    "Не вижу ничего плохого в том, чтобы быть сукиным сыном. Я - сукин сын. Мой отец был сукиным сыном. И его отец, и прочие деды и прадеды, причем некоторые из них были одним и тем же псом..."

     
  • 2.30, Аноним (30), 15:39, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ходишь стреляешь своим пистолетом

    А можно стрелять чужим? Или это по Фрейду оговорочка?

     

  • 1.3, Аноним (-), 13:25, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >>плагин govim, используемый для подсветки синтаксиса в программах на языке Go, получая информацию о семантике языка с внешнего LSP-сервера (Language Server Protocol).

    Одному мне это кажется маразмом получать список подсвечиваемых конструкций ЯП с *сервера*? Неужели людям нечего больше запрограммировать?

     
     
  • 2.6, MedoedSC2 (?), 13:28, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это просто вынос логики из приложения, к примеру, те же иксы, или композитор вейленда, - это тоже "сервер".
     
     
  • 3.23, Alex007sc2 (?), 14:50, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Бр0тик, че по слотам?

    Про иксы ошибочка - xorg это клиент, в клиентсерверной архитектуре иксов

     
     
  • 4.32, Наше имя Легион (?), 15:47, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    иксорг как раз таки сервер, но выполняемый локально
     
  • 4.37, SOska (?), 16:21, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иди маны почитай
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:40, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Как же вы зае$али своим сраным вимом!!!
    Пальцы можно сломать об его извращенные клавиатурные комбинации!
    Когда уже, наконец, его выкинут изо всех дистров и оставят только нормальные, человеколюбивые редакторы??
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 13:47, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Vim нужен хотя бы уж за тем чтобы вимеры не расползались по другим проектам. Эдакий добровольный карантин.
     
     
  • 3.20, sayonalion (?), 14:31, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Существует достаточное количество программных продуктов, в которых в той или иной мере поддерживается навигация в vim-стиле.
     
     
  • 4.21, A.Stahl (ok), 14:35, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, карантин получается не слишком строгий.
     
  • 4.45, Аноним (45), 17:20, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для меня как вимера остаётся загадкой, зачем они это делают.
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:58, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чем же они извращенные? Вполне норм.
     
  • 2.17, Некто (??), 14:02, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Вы vim  c емаксом не спутали?
     
  • 2.25, sayonalion (?), 15:03, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если говорить о редактировании текста в консоли, то существует только три достаточно распространенных текстовых редактора — Vim, Emacs и Nano. В двух последних также используются клавиатурные комбинации, которые многими могут быть сочтены „извращенными“.

    Что же тогда останется пользователям коммандных интерфейсов? Sed, Awk?

     
     
  • 3.39, SOska (?), 16:22, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще есть mcedit
     
  • 2.28, Аноним (27), 15:16, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Занятный способ попросить добавки.


     
  • 2.29, Wfhm (?), 15:32, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нормальных лицензия не позволяет включать их в дистрибутивы ;)
     
     
  • 3.34, Наше имя Легион (?), 15:50, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть только одим нормальный релактор: vim!
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:15, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда нибудь и ты его осилишь
     
  • 2.43, Аноним (45), 17:18, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что почти везде первая половина учебника про команды типа "удалить от 19-й буквы Ъ в текущей строке до 7-й буквы Ы в предпоследней строке окна". Фичи типа фолдинга вполне совместимы с более привычным стилем редактирования.
     
     
  • 3.46, Аноним (45), 17:25, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально это костыль для настолько медленной связи, что сочинение подобных команд быстрее пересылки нескольких строк.
     

  • 1.8, Пряникё (?), 13:40, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно как-то сделать, чтобы он автоматом при открытии файла сам в режим редактирования переходил?
     
     
  • 2.9, Аноним (2), 13:46, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://lmgtfy.com/?q=vim+insert+mode+default
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 13:59, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1. Правильно загуглить это надо уметь! :)
     
  • 3.18, твой лучший друг (?), 14:20, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и тут грабли: надо бы чтоб без клика на google search мышка сама через секунд пять нажимала на кнопку.
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:47, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что?
    Возомнил себе избежать страдания?!
    Иди стреляй по овцам.
     
  • 2.12, paul (??), 13:55, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты чЁ ?? хочешь чтобы вим опустился до текстового редактора ??
     
  • 2.15, Аноним (-), 14:02, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он разве не по умолчанию в режиме редактирования?
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 14:02, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А... ты имеешь в виду режим вставки?
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:49, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А можно как-то сделать, чтобы при ударе по гвоздю у микроскопа по окуляру трещин... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.38, sayonalion (?), 16:22, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для справки, документация по Vim'у насчитывает 3496 страниц. Для тех, кто всерьёз задумал освоить этот редактор — дерзайте (https://yadi.sk/i/fB1UjtCqhRdtWQ)!
     

  • 1.24, myhand (ok), 15:01, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в Emacs помимо Vi есть текстовый редактор!
     
     
  • 2.35, Некто с соседней планеты (?), 16:04, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я искал. Нашёл там психотрепевта, елисп, тетрис, почтовый клиент...
    А вот текстого редектора мне найти не удалось.Заигрался в сокобан...

     
     
  • 3.40, Гоги (?), 16:59, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гонишь, в емаксе есть все, включая vim.
     
     
  • 4.42, myhand (ok), 17:14, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Гонишь, в емаксе есть все, включая vim.

    На vi можно только чижик-пыжик бибикать и текст портить.

     
     
  • 5.47, Некто с соседней планеты (?), 17:42, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Но не только. Ещё можно быстро кодить и конфиги править.  Очень быстро и эффективно. Можно тексты обрабатывать самым разноообразным способом.И это только малая часть того, что можно делать с удобством и комфортом...
     
     
  • 6.50, myhand (ok), 18:11, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с удобством и комфортом...

    Граждане, вот прекрасный пример вышеизложенной необходимости в emacs психотерапевта!

     
  • 3.44, myhand (ok), 17:19, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом мудрость, унаследованная разработчиками emacs от атлантов с Нибиру.

    Лучше, чтобы большая часть ищущих текстовый редактор первее нашла психотерапевта.

     

  • 1.41, Аноним (45), 17:10, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Vim ужасен, но его нечем заменить.
     
  • 1.48, Суп из потрошков (?), 17:43, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если знаешь vim, то сразу и запросто можешь в нём написать роман "Идиот". Если умеешь в emacs, то "Преступление и Наказание" - лехко! А вот в "Блокноте" ничего глубокого не напишешь, потому что "Блокнот" и сам не глубок. Вот Дарья Донцова пишет в "Блокноте", а Достоевский и vim и emacs одинаково виртуозно владел. Мог одной рукой там, а другой здесь. И ногами ещё на педалях сноски из буферов во все поля. Это вам не винда.
     
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