Релиз текстового редактора Vim 8.2

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|2.5, A.Stahl (ok), 13:27, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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Композитор только музыкальный поддерживается: вы могли слышать такие его работы как "До-мажор Бибикало в ночи" и "Гудок безысходности".
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|3.49, Суп из потрошков (?), 17:48, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И нестареющий шлягер "Как мне это закрыть!?" Помните эти бессмерртные строки: Зашёл на беду и не выйти уже/Ребут со смущением на лице..
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|4.51, Анонимчжан (?), 18:13, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и не говори лет так 10 назад зашел... и вышел "со смущением" через ребут. самое смешное запустил систему на 2 уровне запуска. и короче смущался долго. потом посмотрел , что ed и nano вполне хватило бы и больше vim не запускал на tty))) по крайней мере не на 2 уровне. только эксперементы в консоле кед. да это смущало, но что поделать. хотя я и сейчас не особо то часто его запускаю. просто не особо нужно.
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|1.2, Аноним (2), 13:19, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> плагин с игрой, позволяющей стрелять в бегущих по экрану овец
Украли идею у игры Sven Bømwøllen. Там тоже ходишь стреляешь своим пистолетом в овец.
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|2.4, Аноним (-), 13:26, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Украли идею у игры Sven Bømwøllen
Который сам украл свои идеи у Bill Pitts и Hugh Tuck. А Bill Pitts и Hugh Tuck находились сами под влиянием... вообщем тут целая история, которая потянет на диссертацию.
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|3.19, тоже Аноним (ok), 14:22, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Каждый раз, когда обсуждается преемственность в стрелялках, где-то смеется высунувшаяся из кустов собака.
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|5.27, Аноним (27), 15:13, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Можно подумать что она знает свою родословную.
— Все собаки происходят от волков!
— А от кого произошёл наш хозяин?
— От обезьяны...
— Какой стыд!
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|5.31, тоже Аноним (ok), 15:44, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Можно подумать что она знает свою родословную.
Не могу найти точную цитату, но Гаспод по этому поводу высказывался примерно так:
"Не вижу ничего плохого в том, чтобы быть сукиным сыном. Я - сукин сын. Мой отец был сукиным сыном. И его отец, и прочие деды и прадеды, причем некоторые из них были одним и тем же псом..."
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|2.30, Аноним (30), 15:39, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>ходишь стреляешь своим пистолетом
А можно стрелять чужим? Или это по Фрейду оговорочка?
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|1.3, Аноним (-), 13:25, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>>плагин govim, используемый для подсветки синтаксиса в программах на языке Go, получая информацию о семантике языка с внешнего LSP-сервера (Language Server Protocol).
Одному мне это кажется маразмом получать список подсвечиваемых конструкций ЯП с *сервера*? Неужели людям нечего больше запрограммировать?
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|2.6, MedoedSC2 (?), 13:28, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это просто вынос логики из приложения, к примеру, те же иксы, или композитор вейленда, - это тоже "сервер".
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|3.23, Alex007sc2 (?), 14:50, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Бр0тик, че по слотам?
Про иксы ошибочка - xorg это клиент, в клиентсерверной архитектуре иксов
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|1.7, Аноним (7), 13:40, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Как же вы зае$али своим сраным вимом!!!
Пальцы можно сломать об его извращенные клавиатурные комбинации!
Когда уже, наконец, его выкинут изо всех дистров и оставят только нормальные, человеколюбивые редакторы??
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|2.10, A.Stahl (ok), 13:47, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Vim нужен хотя бы уж за тем чтобы вимеры не расползались по другим проектам. Эдакий добровольный карантин.
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|3.20, sayonalion (?), 14:31, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Существует достаточное количество программных продуктов, в которых в той или иной мере поддерживается навигация в vim-стиле.
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|2.25, sayonalion (?), 15:03, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если говорить о редактировании текста в консоли, то существует только три достаточно распространенных текстовых редактора — Vim, Emacs и Nano. В двух последних также используются клавиатурные комбинации, которые многими могут быть сочтены „извращенными“.
Что же тогда останется пользователям коммандных интерфейсов? Sed, Awk?
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|2.29, Wfhm (?), 15:32, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нормальных лицензия не позволяет включать их в дистрибутивы ;)
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|2.43, Аноним (45), 17:18, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что почти везде первая половина учебника про команды типа "удалить от 19-й буквы Ъ в текущей строке до 7-й буквы Ы в предпоследней строке окна". Фичи типа фолдинга вполне совместимы с более привычным стилем редактирования.
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|3.46, Аноним (45), 17:25, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изначально это костыль для настолько медленной связи, что сочинение подобных команд быстрее пересылки нескольких строк.
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|1.8, Пряникё (?), 13:40, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно как-то сделать, чтобы он автоматом при открытии файла сам в режим редактирования переходил?
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|2.11, Аноним (11), 13:47, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что?
Возомнил себе избежать страдания?!
Иди стреляй по овцам.
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|2.12, paul (??), 13:55, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты чЁ ?? хочешь чтобы вим опустился до текстового редактора ??
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|2.33, Аноним (33), 15:49, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
А можно как-то сделать, чтобы при ударе по гвоздю у микроскопа по окуляру трещин... большой текст свёрнут, показать
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|2.35, Некто с соседней планеты (?), 16:04, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я искал. Нашёл там психотрепевта, елисп, тетрис, почтовый клиент...
А вот текстого редектора мне найти не удалось.Заигрался в сокобан...
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|4.42, myhand (ok), 17:14, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Гонишь, в емаксе есть все, включая vim.
На vi можно только чижик-пыжик бибикать и текст портить.
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|5.47, Некто с соседней планеты (?), 17:42, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно. Но не только. Ещё можно быстро кодить и конфиги править. Очень быстро и эффективно. Можно тексты обрабатывать самым разноообразным способом.И это только малая часть того, что можно делать с удобством и комфортом...
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|6.50, myhand (ok), 18:11, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с удобством и комфортом...
Граждане, вот прекрасный пример вышеизложенной необходимости в emacs психотерапевта!
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|3.44, myhand (ok), 17:19, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом мудрость, унаследованная разработчиками emacs от атлантов с Нибиру.
Лучше, чтобы большая часть ищущих текстовый редактор первее нашла психотерапевта.
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|1.48, Суп из потрошков (?), 17:43, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Если знаешь vim, то сразу и запросто можешь в нём написать роман "Идиот". Если умеешь в emacs, то "Преступление и Наказание" - лехко! А вот в "Блокноте" ничего глубокого не напишешь, потому что "Блокнот" и сам не глубок. Вот Дарья Донцова пишет в "Блокноте", а Достоевский и vim и emacs одинаково виртуозно владел. Мог одной рукой там, а другой здесь. И ногами ещё на педалях сноски из буферов во все поля. Это вам не винда.
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