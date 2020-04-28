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Релиз Linux-дистрибутива Fedora 32

28.04.2020 17:11

Представлен релиз Linux-дистрибутива Fedora 32. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, CoreOS, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Публикация сборок Fedora Silverblue и Fedora IoT Edition задерживается.

Наиболее заметные улучшения в Fedora 32:

  • В сборках для рабочих станций по умолчанию активирован фоновый процесс earlyoom, который позволит более оперативно реагировать на нехватку памяти, не доходя до вызова обработчика OOM (Out Of Memory) в ядре, который срабатывает, когда ситуация становится критичной и система, как правило, уже не реагирует на действия пользователя. Если объём доступной памяти меньше заданного значения, то earlyoom через отправку SIGTERM (свободной памяти меньше 10%) или SIGKILL (< 5%) принудительно (завершит работу процесса, наиболее активно потребляющего память (имеющего самое большое значение /proc/*/oom_score), не доводя состояние системы до очистки системных буферов.
  • Включён по умолчанию systemd-таймер fstrim.timer, раз в неделю запускающий сервис fstrim.service для выполнения команды "/usr/sbin/fstrim --fstab --verbose --quiet", передающей устройствам хранения сведения о неиспользуемых блоках в примонтированных файловых системах и в динамически расширяемых хранилищах LVM. Данный механизм сглаживает износ SSD- и NVMe-накопителей и повышает эффективность очистки блоков, а также в LVM улучшает использование свободных логических экстентов при динамическом выделении места в хранилище ("thin provisioning") за счёт их возвращения в пул.
  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 3.36, в котором появилось отдельное приложение для управления дополнениями к GNOME Shell, модернизировано оформление интерфейсов входа в систему и разблокирования экрана, переработано большинство системных диалогов, появилась функция запуска приложений с использованием дискретного GPU на системах с гибридной графикой, в обзорном режиме реализована возможность переименования каталогов с приложениями, в систему уведомлений добавлена кнопка "не беспокоить", в мастер начальной настройки добавлена опция включения системы родительского контроля и т.п.
  • В связи с прекращением времени жизни Python 2 из Fedora будет удалён пакет python2 и все пакеты, требующие Python 2 для своей работы или сборки. Для разработчиков и пользователей, которым необходим Python 2, будет предоставлен обособленный пакет python27, который будет оформлен в стиле "всё в одном" (без разбивки на субпакеты) и не рассчитан на использование в качестве зависимости.
  • По умолчанию вместо iptables-legacy задействован пакет iptables-nft, предлагающий набор утилит для обеспечения совместимости с iptables, имеющих такой же синтаксис командной строки, но транслирующих полученные правила в байткод nf_tables.
  • Динамический межсетевой экран firewalld переведён на работу поверх nftables. Для прямого вызова правил продолжат использоваться iptables и ebtables.
  • Для сборки задействован GCC 10. Обновлены версии многих пакетов, включая Glibc 2.31, Binutils 2.33, LLVM 10-rc, Python 3.8, Ruby 2.7, Go 1.14, MariaDB 10.4, Mono 6.6, PostgreSQL 12, PHP 7.4.
  • В пакетах, определяющих собственных пользователей и групп, осуществлён переход на определения пользователей в формате, идентичном sysusers.d (сама утилита systemd-sysusers для формирования содержимого /etc/passwd и /etc/group пока не применяется, речь только о формате данных с информацией о пользователях, для создания пользователей по-прежнему вызывается useradd).
  • В пакетный менеджер DNF добавлен код для отправки сведений, необходимых для более точной оценки пользовательской базы дистрибутива. Вместо изначально планировавшейся передачи уникального UUID-идентификатора реализована более простая схема на основе счётчика времени установки и переменной с данными об архитектуре и версии ОС. Счётчик "countme" будет сбрасываться в "0" после первого успешного обращения к серверу и через 7 дней начнёт увеличиваться каждую неделю, что позволит оценить как давно установлен используемый выпуск. При желании пользователь может отключить отправку указанной информации.
  • Интерпретатор Python собран с флагом "-fno-semantic-interposition", применение которого в тестах показало прирост производительности от 5 до 27%.
  • В состав включены дополнительные растровые шрифты в формате OpenType для использования в таких программах, как gnome-terminal (после перехода на HarfBuzz возникли проблемы с использованием старых растровых шрифтов в gnome-terminal).
  • При подготовке релиза прекращено тестирование качества установочных сборок для оптических носителей.

Одновременно для Fedora 32 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами, эмуляторами. Формирование сборок Russian Fedora прекращено.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Lenovo начнёт предустановку Fedora Linux на ноутбуки ThinkPad
  3. OpenNews: В Fedora 33 планируют перейти на использование systemd-resolved
  4. OpenNews: Проект по эмуляции сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora
  5. OpenNews: Fedora и CentOS запускают Git Forge. GitLab открывает 18 проприетарных возможностей
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 31
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52828-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, КО (?), 17:17, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "принудительно завершит работу процесса, наиболее активно потребляющего память имеющего самое большое значение"

    Почему такое простое решение раньше не применялось?
    Надеюсь хоть сообщение о потреблении памяти при завершении/до завершения сделали?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:20, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ну раньше применялось решение не хуже - забить IO на 100% и повесить машину
     
     
  • 3.17, JeanClaude Van Damme (?), 17:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чем Федора лучше Кали Линукса?
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 18:05, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем Федора :)
     
  • 4.43, Аноним (43), 19:58, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в последнее время наблюдаю большое количество упоминаний Kali и Manjaro. Это может быть связано с двумя причинами. 1. На уроках информатики учителя их советовали. 2. ФСБ пропихивает дистрибутивы с дырявыми пакетами.
     
  • 3.8, JeanClaude Van Damme (?), 17:28, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    По мне так наоборот, винда в виртуалке для игр и экселя.
    Основная система убунта 20.04
     
     
  • 4.10, Fracta1L (ok), 17:30, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > По мне

    Это кардинально меняет положение дел!

     
  • 3.23, deadgnom32 (ok), 18:05, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    был лет 10 назад
     
  • 2.26, Аноним (22), 18:16, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А не проще было настроить vm.min_free_kbytes и предлагать всем zram на десктопе? Я как-то стрессил систему со 128Гб оперативы и 300ГБ+ подкачки забивая и то, и другое до предела. Система оставалась отзывчивой и не отстреливала "ноги".
     
     
  • 3.45, Антон (??), 20:09, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >настроить vm.min_free_kbytes

    Это не является хорошим решением. Это может улучшать интерактивность иногда, но не решает проблему зависаний при исчерпании.

    >предлагать всем zram на десктопе

    Намечено на F33 https://pagure.io/fedora-workstation/issue/127

    >стрессил систему со 128Гб оперативы

    Не всякий стресс приводит к зависанию. Например, tail /dev/zero практически всегда заканчивается приходом киллера.

     
  • 2.42, Антон (??), 19:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Надеюсь хоть сообщение о потреблении памяти при завершении/до завершения сделали?

    earlyoom может информировать о завершении процесса, но по умолчанию это отключено. Информация об объеме памяти после убийства - это избыточная инфа. Инфа в попапе должна быть краткой, чтоб юзер успел ее прочитать.

    Если вас интересуют сообщения о нехватке памяти, то они есть в https://github.com/hakavlad/nohang

    >сообщение о потреблении памяти при завершении/до завершения сделали?

    nohang и earlyoom пишут это в журнал, но не показывают во всплывающем

     

  • 1.2, johny (??), 17:19, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >-fno-semantic-interposition

    Вот это мне понравилось, сейчас попробую на генте так собрать.

     
  • 1.3, Аноним (3), 17:20, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сборки сформированы для архитектур x86, x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM.

    Автора - с разморозкой. Вообще-то сборок для архитектуры x86 нет приблизительно с 25-го выпуска.

     
     
  • 2.7, Пользователь Fedora (?), 17:24, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    c 31-го выпуска нет x86 сборок. Вообще они отказывались от x86 два раза, и потом без каких либо уведомлений возвращали x86 со следующим выпуском, но последний раз это случилось начиная с 31-го выпуска, про 25 выпуск ты похоже наговариваешь, ничего такого не было в те давние времена...
     
     
  • 3.18, Аноним (3), 17:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и где тут x86 или i386? https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/releases/26/Workst
     
     
  • 4.20, Пользователь Fedora (?), 18:00, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это ссылка на релиз 26, а не 25 :)
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 19:29, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так это ссылка на релиз 26, а не 25 :)

    мда, тебе как бы и намекают, что на 25 все кончилось
    Со слов другого анонима сборок нет "приблизительно" с 25
    > но последний раз это случилось начиная с 31-го выпуска,

    это с твоих слов.

    покаж выпуск 25-31, в котором есть x86 бинари

     
     
  • 6.38, Аноним (37), 19:31, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опечатался таки, интересуют выпуски 26-31
     
  • 2.24, Michael Shigorin (ok), 18:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Под новостью есть ссылка "исправить", а сделана она наверняка по мотивам предыдущей.
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:21, 28/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:40, 28/04/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     

  • 1.9, Аноним (14), 17:30, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучший дистрибутив.
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 17:35, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Будет. Когда все приложения перетащат на flathub и Fedora Silverblue станет мейнстримом.
     
     
  • 3.46, коржик (?), 20:11, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    флетпаки тяжелые и рантайма за собой тянут много. Мне с моим 500 КБ/сек интернетом не подходит
     
     
  • 4.51, Аноним (-), 20:22, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно на обновлениях эффективнее пакетов, так как скачиваеть только измененные файлы. Но не те, которые fedora-flatpak, которые в Silverblue дефолтом суют (репозитории fedora и fedora-testing). То дрянь редкая в плане загрузки, но федоровцы их продвигают ради унификации с контейнерами. На Silverblue их первым делом отключаю.

    А те что на флатхабе, те обновляются через ostree, и сама Silverblue на ostree, и обновляются очень эффективно.

     
  • 2.41, Fracta1L (ok), 19:55, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Лучший дистрибутив.

    ...для тестирования технологий Red Hat

     
     
  • 3.52, Аноним (-), 20:23, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О нет, это Red Hat - федора для отсталых.
     

  • 1.13, Аноним (13), 17:39, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Релиз Linux-дистрибутива Fedora 32

    Релиз!
    >Для сборки задействован GCC 10.

    Где релиз?
    Не, Fedora совсем не тестовый полигон, нет.

     
     
  • 2.19, Аноним (3), 17:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Для старьёвщиков есть Дебиан. Там этот GCC 10 появится тогда, когда он будет уже неактуален.
     
  • 2.27, Sarcastic scutosaurus (?), 18:22, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тсс!..
    Не спугни, пущай тестируют. На нашу долю меньше граблей достанется.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 18:29, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительно - и палок-копалок достаточно.
     
  • 2.28, Аноним (29), 18:29, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому надо, тот подождет 1-2 месяца. Никто не гонит.
    PS: ничёси, оказывается они теперь не год поддерживают прежнюю ветку, а до 2 месяцев.
     
     
  • 3.47, коржик (?), 20:13, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да она обновляется без проблем до свежего выпуска. и работает.
     

  • 1.15, iPony129412 (?), 17:43, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > прекращено тестирование качества установочных сборок для оптических носителей
    > удалён пакет python2 и все пакеты, требующие Python 2 для своей работы или сборки
    > Формирование сборок Russian Fedora прекращено

    Выкидыванием старых технологий удовлетворён 👌

     
  • 1.16, Аноним (3), 17:45, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Публикация сборок Fedora Silverblue и Fedora IoT Edition задерживается.

    А это тогда что такое? https://archive.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Silverblue/x86_

     
     
  • 2.48, Аноним (-), 20:14, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Silverblue и IoT выложили, Fedora CoreOS еще нет.
     
     
  • 3.49, Аноним (-), 20:16, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже да.
     

  • 1.21, Аноним (22), 18:03, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всех пользователей линукса следует в обязательном порядки информировать, что Линус Торвальдс сидит именно на федоре :)
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 18:55, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он сидит не на Федоре, а на шляпе красного цвета, которая им и вертит. Шаг влево - шаг вправо, и отправка на вольные хлеба. Желание хорошо покушать провоцирует рак, вроде systemd и gnome3/gtk3, а там и метастазы, вроде 1.5 гектаров на старте.
     
     
  • 3.35, llolik (ok), 19:11, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Линуса интересует разработка ядра и ему глубоко начхать что там вокруг наворотили.
    systemd-team он не раз посылал, кстати, когда они пихали очередную дичь. В результате обошлись без засовывания dbus в ядро.
     
  • 2.40, Аноним (37), 19:55, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Линус Торвальдс сидит именно на федоре :)

    собираете средства на лечение, реабилитацию или чего?
    Пусть он хоть на абаке сидит, главное чтобы работал продуктивно и без всяких новомодных веяний.

     

  • 1.25, Michael Shigorin (ok), 18:08, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Прям какой-то день безумного шляпника ;-)
    Всех пользователей федоры -- поздравляю!
    (пойду поздравлю обоих знакомых разработчиков)

    PS: ой, мягкий знак потерялся

     
  • 1.30, Аноним (30), 18:41, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Ubuntu молодцы, из коробки переключатель дробного масштабирования сделали, а эти все тянут резину (хотя скажу, что масштабирование в F32 стало лучше).
     
  • 1.31, Аноним (33), 18:43, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Годы идут, а установщик всё так же, не даёт нормально разметить диск, если выбран русский язык, или автоматом, или фирменный/корявый.
     
     
  • 2.34, Аноним (30), 18:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чет такого не замечал. Выбираю русский и английский, и все нормально.
     
     
  • 3.54, Анони (?), 20:46, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть такие проблемы если устанавливать в виртуалку, и в центосе соответственно такая же проблема
     

  • 1.32, Анинам (?), 18:49, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Поздравляю всю федорастическую общественность!
     
     
  • 2.36, аноним3 (?), 19:19, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отлично поздравил))добавь еще парочку чтоб уж все обиделись))))
     

  • 1.39, Антон (??), 19:50, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >earlyoom через отправку SIGTERM (свободной памяти меньше 10%) или SIGKILL (< 5%)

    В федоре пакет earlyoom имеет настандартные настройки, см https://src.fedoraproject.org/rpms/earlyoom/blob/master/f/earlyoom-fedora-opti и обсуждение https://pagure.io/fedora-workstation/issue/119#comment-638366.

    Вместо порога 10% применяется порог 4%, но не более 400 MiB для оставшейся доступной памяти, ибо 10% - слишком расточительное значение.

    Также процессы лисы Web Content получают повышенный приоритет при убийстве.

    А процессы типа Xorg, Xwayland, gnome-shell и прочие процессы, убийство которых приводит к убийству всей сессии, получают пониженный приоритет при выборе жертвы.

     
     
  • 2.44, Аноним (43), 20:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно делают. Это workstation, а не server.
     

  • 1.50, Антон (??), 20:18, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как похорошела Федора при Собянине.
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 20:24, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сети гуляют фейки навального, что никсось лучше.
     

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