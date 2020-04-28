Релиз Linux-дистрибутива Fedora 32

|
|1.1, КО (?), 17:17, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
"принудительно завершит работу процесса, наиболее активно потребляющего память имеющего самое большое значение"
Почему такое простое решение раньше не применялось?
Надеюсь хоть сообщение о потреблении памяти при завершении/до завершения сделали?
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 17:20, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Ну раньше применялось решение не хуже - забить IO на 100% и повесить машину
|
|
|
|
|
|4.43, Аноним (43), 19:58, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я в последнее время наблюдаю большое количество упоминаний Kali и Manjaro. Это может быть связано с двумя причинами. 1. На уроках информатики учителя их советовали. 2. ФСБ пропихивает дистрибутивы с дырявыми пакетами.
|
|2.26, Аноним (22), 18:16, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А не проще было настроить vm.min_free_kbytes и предлагать всем zram на десктопе? Я как-то стрессил систему со 128Гб оперативы и 300ГБ+ подкачки забивая и то, и другое до предела. Система оставалась отзывчивой и не отстреливала "ноги".
|
|
|
|3.45, Антон (??), 20:09, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>настроить vm.min_free_kbytes
Это не является хорошим решением. Это может улучшать интерактивность иногда, но не решает проблему зависаний при исчерпании.
>предлагать всем zram на десктопе
Намечено на F33 https://pagure.io/fedora-workstation/issue/127
>стрессил систему со 128Гб оперативы
Не всякий стресс приводит к зависанию. Например, tail /dev/zero практически всегда заканчивается приходом киллера.
|
|2.42, Антон (??), 19:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Надеюсь хоть сообщение о потреблении памяти при завершении/до завершения сделали?
earlyoom может информировать о завершении процесса, но по умолчанию это отключено. Информация об объеме памяти после убийства - это избыточная инфа. Инфа в попапе должна быть краткой, чтоб юзер успел ее прочитать.
Если вас интересуют сообщения о нехватке памяти, то они есть в https://github.com/hakavlad/nohang
>сообщение о потреблении памяти при завершении/до завершения сделали?
nohang и earlyoom пишут это в журнал, но не показывают во всплывающем
|
|1.2, johny (??), 17:19, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>-fno-semantic-interposition
Вот это мне понравилось, сейчас попробую на генте так собрать.
|
|1.3, Аноним (3), 17:20, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Сборки сформированы для архитектур x86, x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM.
Автора - с разморозкой. Вообще-то сборок для архитектуры x86 нет приблизительно с 25-го выпуска.
|
|
|
|2.7, Пользователь Fedora (?), 17:24, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
c 31-го выпуска нет x86 сборок. Вообще они отказывались от x86 два раза, и потом без каких либо уведомлений возвращали x86 со следующим выпуском, но последний раз это случилось начиная с 31-го выпуска, про 25 выпуск ты похоже наговариваешь, ничего такого не было в те давние времена...
|
|
|
|
|
|
|
|5.37, Аноним (37), 19:29, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Так это ссылка на релиз 26, а не 25 :)
мда, тебе как бы и намекают, что на 25 все кончилось
Со слов другого анонима сборок нет "приблизительно" с 25
> но последний раз это случилось начиная с 31-го выпуска,
это с твоих слов.
покаж выпуск 25-31, в котором есть x86 бинари
|
|
|
|2.12, Аноним (3), 17:35, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Будет. Когда все приложения перетащат на flathub и Fedora Silverblue станет мейнстримом.
|
|
|
|3.46, коржик (?), 20:11, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
флетпаки тяжелые и рантайма за собой тянут много. Мне с моим 500 КБ/сек интернетом не подходит
|
|
|
|4.51, Аноним (-), 20:22, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Оно на обновлениях эффективнее пакетов, так как скачиваеть только измененные файлы. Но не те, которые fedora-flatpak, которые в Silverblue дефолтом суют (репозитории fedora и fedora-testing). То дрянь редкая в плане загрузки, но федоровцы их продвигают ради унификации с контейнерами. На Silverblue их первым делом отключаю.
А те что на флатхабе, те обновляются через ostree, и сама Silverblue на ostree, и обновляются очень эффективно.
|
|1.13, Аноним (13), 17:39, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
>Релиз Linux-дистрибутива Fedora 32
Релиз!
>Для сборки задействован GCC 10.
Где релиз?
Не, Fedora совсем не тестовый полигон, нет.
|
|
|
|2.19, Аноним (3), 17:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Для старьёвщиков есть Дебиан. Там этот GCC 10 появится тогда, когда он будет уже неактуален.
|
|2.28, Аноним (29), 18:29, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кому надо, тот подождет 1-2 месяца. Никто не гонит.
PS: ничёси, оказывается они теперь не год поддерживают прежнюю ветку, а до 2 месяцев.
|
|1.15, iPony129412 (?), 17:43, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> прекращено тестирование качества установочных сборок для оптических носителей
> удалён пакет python2 и все пакеты, требующие Python 2 для своей работы или сборки
> Формирование сборок Russian Fedora прекращено
Выкидыванием старых технологий удовлетворён 👌
|
|1.21, Аноним (22), 18:03, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Всех пользователей линукса следует в обязательном порядки информировать, что Линус Торвальдс сидит именно на федоре :)
|
|
|
|2.33, Аноним (33), 18:55, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Он сидит не на Федоре, а на шляпе красного цвета, которая им и вертит. Шаг влево - шаг вправо, и отправка на вольные хлеба. Желание хорошо покушать провоцирует рак, вроде systemd и gnome3/gtk3, а там и метастазы, вроде 1.5 гектаров на старте.
|
|
|
|3.35, llolik (ok), 19:11, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Линуса интересует разработка ядра и ему глубоко начхать что там вокруг наворотили.
systemd-team он не раз посылал, кстати, когда они пихали очередную дичь. В результате обошлись без засовывания dbus в ядро.
|
|2.40, Аноним (37), 19:55, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Линус Торвальдс сидит именно на федоре :)
собираете средства на лечение, реабилитацию или чего?
Пусть он хоть на абаке сидит, главное чтобы работал продуктивно и без всяких новомодных веяний.
|
|1.25, Michael Shigorin (ok), 18:08, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Прям какой-то день безумного шляпника ;-)
Всех пользователей федоры -- поздравляю!
(пойду поздравлю обоих знакомых разработчиков)
PS: ой, мягкий знак потерялся
|
|1.30, Аноним (30), 18:41, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В Ubuntu молодцы, из коробки переключатель дробного масштабирования сделали, а эти все тянут резину (хотя скажу, что масштабирование в F32 стало лучше).
|
|1.31, Аноним (33), 18:43, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Годы идут, а установщик всё так же, не даёт нормально разметить диск, если выбран русский язык, или автоматом, или фирменный/корявый.
|
|
|
|2.34, Аноним (30), 18:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чет такого не замечал. Выбираю русский и английский, и все нормально.
|
|
|
|3.54, Анони (?), 20:46, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
есть такие проблемы если устанавливать в виртуалку, и в центосе соответственно такая же проблема
|
|1.39, Антон (??), 19:50, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>earlyoom через отправку SIGTERM (свободной памяти меньше 10%) или SIGKILL (< 5%)
В федоре пакет earlyoom имеет настандартные настройки, см https://src.fedoraproject.org/rpms/earlyoom/blob/master/f/earlyoom-fedora-opti и обсуждение https://pagure.io/fedora-workstation/issue/119#comment-638366.
Вместо порога 10% применяется порог 4%, но не более 400 MiB для оставшейся доступной памяти, ибо 10% - слишком расточительное значение.
Также процессы лисы Web Content получают повышенный приоритет при убийстве.
А процессы типа Xorg, Xwayland, gnome-shell и прочие процессы, убийство которых приводит к убийству всей сессии, получают пониженный приоритет при выборе жертвы.
|