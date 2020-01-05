В Fedora 32 намерены включить earlyoom для раннего реагирования на нехватку памяти

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|1.1, gefest (??), 21:35, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Учитывая, что самый потребляющий память процесс, часто же и самый нужный, - это просто праздник какой-то.
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|3.20, Аноним (20), 23:12, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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о, круто! теперь блотвареписатели будут заносить создателям earlyoom, чтобы те захардкодили их творения в несокращаемый вайтлист.
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|2.6, НяшМяш (ok), 22:11, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Зато будет весело, когда earlyroom будет убивать третьегном )
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|3.31, кирилл (?), 23:31, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если он начнёт убивать третьегном или системд, то я точно буду ржать под столом.
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|4.35, Аноним (35), 00:01, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Системд — пусть убивает, мне прямо даже интересно посмотреть, как он это сделает.
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|2.8, Аноним (8), 22:19, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас те же браузеры успешно выставляют себе скор повыше и OOM-killer прибивает вкладки браузера первыми. Можно сделать с любым софтом.
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|3.9, Аноним (8), 22:22, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я кстати внезапно понял, в чём проблема жирнолиса. И почему из-за него умирают критичные процессы. Он этого не делает. Юзабилити 11/10.
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|2.16, ыфвыфв (?), 23:04, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот пусть он лучше заранее закроется, чем закончится память, система повиснет к чертям и придется reset делать.
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|3.63, Я (??), 06:08, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не надо резет. есть alt+prntscr+b, специально для этих целей.
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|3.36, Аноним (35), 00:02, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отличный совет — бороться не с причиной проблемы, а с кем попало.
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|1.3, Анонимчик (?), 21:49, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Учитывая, что самый потребляющий память процесс, часто же и самый нужный, - это просто праздник какой-то. Очень согласен с вами, я даже ООМ не использую, а то некоторые Игори в Вино у меня часто превращают все в слайдшоу, а со всем этим и сохраниться не успеешь.(
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|2.14, Аноним (8), 22:53, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Докиньте свопа У меня тормоза начинаются только когда своп кончается, либо когд... большой текст свёрнут, показать
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|1.7, n1rdeks (ok), 22:15, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот только это ещё один вирус... А если в Fedora, то скоро и во всех остальных.
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|2.12, Аноним (12), 22:46, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в debian 10 есть пакет earlyoom, хочешь ставь и настраивай, а хочешь не ставь
но если у меня chromium выжирает всю память то система встает колом, даже по ssh невозможно достучаться через termux, только reset
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|3.29, кирилл (?), 23:27, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хромиум? Четвёртый по лёгкости свопинга, после pdf/djvu читалок, гимпа и файерфокса по лёгкости свопинга?! Да научитесь вы наконец включать своп и настраивать этот чёртов zram! Даже hdd 2000-х годов на ide при 512М памяти справляется так, что жить можно.
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|4.37, Аноним (35), 00:04, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Даже hdd 2000-х годов на ide при 512М памяти справляется так, что жить можно.
Как насчет спектрума? Тоже всё летает?
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|2.18, Аноним (18), 23:09, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вирус тут Linux, который при нехватке памяти вешается, делая работу системы невозможной, и при наличии и при отсутствии свопа.
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|1.10, Аноним (10), 22:37, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Это официальное признание поражения, что даже у красношляпы нет возможности пофиксить это долбанное ядро. А МС не будет - у них винда есть, кому не нравится говноядро - тот юзает винду.
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|2.11, Аноним (8), 22:43, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это официальное признание поражения, что даже у красношляпы нет возможности пофиксить это
> долбанное ядро. А МС не будет - у них винда есть,
> кому не нравится говноядро - тот юзает винду.
Пофиксить то легко. Отключите оверкоммит, и будет у вас маллок фейлиться, как в венде. А какие ещё варианты? Это физически не решаемо. Разве что резервировать памяти ядру на такие случаи, чтобы oom-killer не зависал. Идея просить процессы умерить аппетиты выглядит здраво, это всяко лучше насильного прибития части детей. Только дальше то всё равно работать киллеру придётся.
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|3.13, Аноним (13), 22:50, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот да, пару килобайт памяти ему зарезервировать и будет идеально, а то когда все намертво зависает я так понимаю он даже запуститься не может.
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|3.38, Оно Ним (?), 00:33, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И доблестный Хромиум проигнорит SIGTERM, SIGKILL. Прям вот верю. )))
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|3.41, Аноним (41), 01:04, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А какие ещё варианты?
А починить ядерный OOM killer это не вариант??
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|3.42, Аноним (10), 01:29, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>и будет у вас маллок фейлиться, как в венде.
Но в виндк-то не фейлится. В тех же программах тех же версий из тех же сырцов. На системах с в разы меньшей памятью.
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|4.45, Аноним (8), 01:40, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверно там 32 битный софт и ему надо на 15% меньше памяти. Конечно фейлится, именно поэтому система не зависает, а софт знает, что память получить не удалось, в связи с чем не пытается использовать её.
Можете мне поверить, у виндоус ровно такая же проблема и при исчерпании всей памяти и свопа она замечательно зависает целиком и полностью. И высока вероятность, что перезагружаться придётся с кнопки ресет, а перед тем она ещё хорошенько понасилует диски со свопом, если того в наличии много, но внезапно не достаточно много. Другой разговор, что в такой угол её надо постараться загнать, а у линукса это обычная ситуация.
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|5.48, Аноним (8), 03:04, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И кстати, я очень оценил отсутствие киллера и magic-key в той ситуации. Но зато у виндоус есть хоткей для перезапуска графического драйвера, что не совсем то, но иногда помогает при зависании. Главное только не ждать, пока зависнет окончательно. Прямо как в линуксе.
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|5.50, Аноним (41), 03:07, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс легко доходит до ручки потому что у людей обычно и своп включён и высокий лимит на размер кеша записи.
Когда какой-нибудь проге не хватает памяти, ей сначала отдаётся на откуп дисковый кеш чтения (от чего система начинает дико тупить). Затем, если памяти всё равно не хватает, забивается ВЕСЬ своп. Затем сбрасывается на диск ВЕСЬ кэш записи. Именно весь - не по частям, не сколько нужно для выделения памяти, а весь сразу, в один заход. Естественно, кэш может легко содержать несколько гигабайт ещё не закончившихся копироваться данных. Пока все они не окажутся на диске, система висит. И только ПОТОМ ядро начинает прибивать "лишние" процессы.
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|4.65, Аноним (65), 06:51, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прекрасно фейлится. Дайте к примеру в hyper-v виртуальной машине памяти не строго 2 gb например, а по умолчанию "от" и "до" и вы тут же увидите как гость сожрёт всю память и винда зависнет.
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|2.27, кирилл (?), 23:23, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пофиксить лаги при исчерпании памяти стоит не дороже самого дешёвого ssd. И ничего не стоит если он уже есть.
А вот привести в приличный вид венду... Ну удачи вам там, чтобы и интерфейс, и памяти меньше полгига, и обновления адекватно и при этом без телеметрии и вирусов...
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|3.44, Аноним (10), 01:34, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>стоит не дороже самого дешёвого ssd.
Неверно. Стоит не дороже купленной на торрентах лицензии на 7ку.
ссд же портятся от использования, особенно под своп. не ссд с памятью надо покупать, а ядро фиксить.
>кирилл
Суть токова?
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|4.58, кирилл (?), 05:02, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>не ссд с памятью надо покупать, а ядро фиксить.
См. ниже. У меня чуть меньше гига оперативки и браузер буквально живёт в свопе, иногда выпадая в оперу. О зависаниях системы речи не идёт вообще, так, фризы временами. Ядро по части управления паматью разумеется стоковое 4.4.
Сдыхающие от свопа ssd это устаревший миф. Всё из за того, что страничное управление памятью отлично помогает работе блока ftl.
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|1.23, кирилл (?), 23:18, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Федора неадекватна.
rrr@raspberrypi:~$ free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 942 895 46 43 14 144
-/+ buffers/cache: 736 205
Swap: 114873 1128 113745
У меня свободно 4,88% памяти и это норма. С этим милым поделием мой комп бился бы в конвульсях с 10-й минуты аптайма. А так ничего, полёт нормальный.
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|2.25, VINRARUS (ok), 23:20, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А так ничего, полёт нормальный.
Но со стороны он больше похож на падение.
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|3.32, кирилл (?), 23:36, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня как в "крутом пике", вроде бы падение, но если посмотреть на счётчик, то я уже 10 дней падаю и всё забываю файерфокса перезапустить. Вообще хз на сколько он там с прошлого года растёкся. Сижу себе и строчу комменты от нечего делать.
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|2.28, Аноним (8), 23:26, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я иногда запускаю некоторые жаваподелия, там там 3% "свободной" памяти вполне обычно. И оно будет нормально работать часами и часами, даже своп не используется. А когда памяти не хватает, её не хватает резко много — своп тут же кончается, ядро вытесняет всё лишнее в него и тут же всё зависает. Обычно от проблем с тормозами помогает увеличение свопа до границ, в которых никогда он не кончится, ну и vm.swappiness=95.
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|2.26, VINRARUS (ok), 23:23, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не, в тропическую страну openSUSE ещо не добрался, в репозиториях отсутствует. xD
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|1.34, Аноним (34), 23:44, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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неспроста полезные идиоты активизировались в последнее время, постоянный пиар earlyoom в комментах..
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|1.39, Оно Ним (?), 00:35, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно ж просто не выдавать память, если её мало. Зачем килять-то???
Ну не дали памяти - пусть ждёт в очереди. Пусть пишут так, чтобы ждал и не падал.
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|3.55, Ilya Indigo (ok), 04:43, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уже есть: https://software.opensuse.org/package/earlyoom?search_term=earlyoom
Для ALL Distributions нет официального пакета
> Вот этот пакет вроде корректно сделан
https://build.opensuse.org/package/view_file/home:embar-:Lietukas/earlyoom/earlyoom.spec?expand=1
[code]%if 0%{?suse_version} >= 1230 || 0%{?rhel} >= 7
%bcond_without systemd
%else
%bcond_with systemd
%endif
%if 0%{?rhel} && 0%{?rhel} == 6
%bcond_without upstart
%else
%bcond_with upstart
%endif
%if ! 0%{?_fillupdir:1}
%global _fillupdir /var/adm/fillup-templates
%endif
%global rpm_version %(rpm -q --qf %%{version} rpm)[/code]
Это называется костыль на костылях с ненужным мусором, а не вроде корректно сделан.
Не удивительно, что его в Factory нет и с таким spec-файлом и не будет.
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|4.56, Аноним (52), 04:55, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём костыль то?! Просто расчитаноо на разные системы - универально сделано. Всё там правильно: сейчас у меня earlyoom запущен и работает нормально, в системных службах присутствует, запускается и останавливается нормально, логи - всё есть.
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|5.59, Ilya Indigo (ok), 05:09, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В чём костыль то?! Просто расчитаноо на разные системы - универально сделано.
> Всё там правильно: сейчас у меня earlyoom запущен и работает нормально,
> в системных службах присутствует, запускается и останавливается нормально, логи - всё
> есть.
Костыль в том что в openSUSE есть только systemd, а версия 12.3, для которой идёт проверка уже давно не существует, а в Factory нет никаких редхетов, только openSUSE.
Release: wiz%{?extraver:0.}1%{?dist}
Release в openSUSE всегда должен быть равен 0, тег Group в openSUSE не нужен.
%{__sed}
%{__make} %{?_smp_mflags}
Боже мой, у меня глаза на лоб лезут от такого...
Этот мусор просто не нужен! Из-за подобного мусора невозможно нормально не то что сопровождать пакет, а даже провести его аудит.
То что он сейчас работает только для x86_64 не факт что он будет работать на других поддерживаемых в openSUSE архитекторах и что он не повлияет на другие пакеты.
На данный момент видно что автор просто залил spec-файл из апстрима, совершенно не понимая как устроена OBS в openSUSE и подерживает его просто для галочки.
Я бы мог сам взяться за его доведения до ума и сопровождение, но считаю что этим должен заняться ментайнер из низкоуровневых подсистем, который разбирается в этом.
Я ниже сетевых приложений не лезу.
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|6.62, Аноним (52), 05:53, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я считаю, что ты бы мог запросто взяться за доведение его до ума раз так хорошо разбираешься в этом, тем более, что там практиченски всё сделано и работает, нужно только отполировать, чтобы в основную ветку могли взять. Сделай пожалуйста, мне мейнтейнеры предлагали, но у меня не так много опыта, я спеки давно не делал, тем более не для себя, а для серьёзного дистра. Они тебе помогут, поправят, если что, когда в основном всё будет сделано. Здесь низкоуровнего ничего нету.
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1114589
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|4.57, Аноним (52), 04:58, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотри ещё внимательно: этот пакет у него на всех системах работает включая старые:
- openSUSE:Leap:15.0
- openSUSE:Leap:42.2
и т.д. Так что там ВСЁ правильно и корректно.
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|5.60, Ilya Indigo (ok), 05:14, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Посмотри ещё внимательно: этот пакет у него на всех системах работает включая
> старые:
> - openSUSE:Leap:15.0
> - openSUSE:Leap:42.2
> и т.д. Так что там ВСЁ правильно и корректно.
Это мёртвые дистрибутивы, в них он и не должен работать...
Архитектуры это: aarch64 armv7l ppc64le s390x riscv64
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