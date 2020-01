В Fedora 32 намерены включить earlyoom для раннего реагирования на нехватку памяти

2.51 , Аноним ( 52 ), 03:51, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тоже на это ОЧЕНЬ надеюсь! Давно пора!

2.54 , Аноним ( 52 ), 04:10, 06/01/2020 Уже есть: https://software.opensuse.org/package/earlyoom?search_term=earlyoom

Вот этот пакет вроде корректно сделан - home:embar-:Lietukas: https://software.opensuse.org/ymp/home:embar-:Lietukas/openSUSE_Tumbleweed/earlyoom.ymp?base=openSUSE%3AFactory&query=earlyoom Поставил себе.

3.55 , Ilya Indigo ( ok ), 04:43, 06/01/2020 > Уже есть: https://software.opensuse.org/package/earlyoom?search_term=earlyoom Для ALL Distributions нет официального пакета > Вот этот пакет вроде корректно сделан https://build.opensuse.org/package/view_file/home:embar-:Lietukas/earlyoom/earlyoom.spec?expand=1 [code]%if 0%{?suse_version} >= 1230 || 0%{?rhel} >= 7

%bcond_without systemd

%else

%bcond_with systemd

%endif %if 0%{?rhel} && 0%{?rhel} == 6

%bcond_without upstart

%else

%bcond_with upstart

%endif %if ! 0%{?_fillupdir:1}

%global _fillupdir /var/adm/fillup-templates

%endif %global rpm_version %(rpm -q --qf %%{version} rpm)[/code] Это называется костыль на костылях с ненужным мусором, а не вроде корректно сделан.

Не удивительно, что его в Factory нет и с таким spec-файлом и не будет.

4.56 , Аноним ( 52 ), 04:55, 06/01/2020 В чём костыль то?! Просто расчитаноо на разные системы - универально сделано. Всё там правильно: сейчас у меня earlyoom запущен и работает нормально, в системных службах присутствует, запускается и останавливается нормально, логи - всё есть.

5.59 , Ilya Indigo ( ok ), 05:09, 06/01/2020 > В чём костыль то?! Просто расчитаноо на разные системы - универально сделано.

> Всё там правильно: сейчас у меня earlyoom запущен и работает нормально,

> в системных службах присутствует, запускается и останавливается нормально, логи - всё

> есть. Костыль в том что в openSUSE есть только systemd, а версия 12.3, для которой идёт проверка уже давно не существует, а в Factory нет никаких редхетов, только openSUSE.

Release: wiz%{?extraver:0.}1%{?dist}

Release в openSUSE всегда должен быть равен 0, тег Group в openSUSE не нужен. %{__sed}

%{__make} %{?_smp_mflags} Боже мой, у меня глаза на лоб лезут от такого...

Этот мусор просто не нужен! Из-за подобного мусора невозможно нормально не то что сопровождать пакет, а даже провести его аудит. То что он сейчас работает только для x86_64 не факт что он будет работать на других поддерживаемых в openSUSE архитекторах и что он не повлияет на другие пакеты. На данный момент видно что автор просто залил spec-файл из апстрима, совершенно не понимая как устроена OBS в openSUSE и подерживает его просто для галочки. Я бы мог сам взяться за его доведения до ума и сопровождение, но считаю что этим должен заняться ментайнер из низкоуровневых подсистем, который разбирается в этом.

Я ниже сетевых приложений не лезу.

6.62 , Аноним ( 52 ), 05:53, 06/01/2020 А я считаю, что ты бы мог запросто взяться за доведение его до ума раз так хорошо разбираешься в этом, тем более, что там практиченски всё сделано и работает, нужно только отполировать, чтобы в основную ветку могли взять. Сделай пожалуйста, мне мейнтейнеры предлагали, но у меня не так много опыта, я спеки давно не делал, тем более не для себя, а для серьёзного дистра. Они тебе помогут, поправят, если что, когда в основном всё будет сделано. Здесь низкоуровнего ничего нету. https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1114589

4.57 , Аноним ( 52 ), 04:58, 06/01/2020 Посмотри ещё внимательно: этот пакет у него на всех системах работает включая старые:

- openSUSE:Leap:15.0

- openSUSE:Leap:42.2

и т.д. Так что там ВСЁ правильно и корректно.

5.60 , Ilya Indigo ( ok ), 05:14, 06/01/2020 > Посмотри ещё внимательно: этот пакет у него на всех системах работает включая

> старые:

> - openSUSE:Leap:15.0

> - openSUSE:Leap:42.2

> и т.д. Так что там ВСЁ правильно и корректно. Это мёртвые дистрибутивы, в них он и не должен работать...

Архитектуры это: aarch64 armv7l ppc64le s390x riscv64