В Fedora 32 намерены включить earlyoom для раннего реагирования на нехватку памяти

2.11 , Аноним ( 8 ), 22:43, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это официальное признание поражения, что даже у красношляпы нет возможности пофиксить это

> долбанное ядро. А МС не будет - у них винда есть,

> кому не нравится говноядро - тот юзает винду. Пофиксить то легко. Отключите оверкоммит, и будет у вас маллок фейлиться, как в венде. А какие ещё варианты? Это физически не решаемо. Разве что резервировать памяти ядру на такие случаи, чтобы oom-killer не зависал. Идея просить процессы умерить аппетиты выглядит здраво, это всяко лучше насильного прибития части детей. Только дальше то всё равно работать киллеру придётся.

3.13 , Аноним ( 13 ), 22:50, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот да, пару килобайт памяти ему зарезервировать и будет идеально, а то когда все намертво зависает я так понимаю он даже запуститься не может.

3.38 , Оно Ним ( ? ), 00:33, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И доблестный Хромиум проигнорит SIGTERM, SIGKILL. Прям вот верю. )))

3.41 , Аноним ( 41 ), 01:04, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А какие ещё варианты? А починить ядерный OOM killer это не вариант??

4.43 , Аноним ( 10 ), 01:31, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да не оом-киллер надо чинить, а планировщик свопинга.

3.42 , Аноним ( 10 ), 01:29, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >и будет у вас маллок фейлиться, как в венде. Но в виндк-то не фейлится. В тех же программах тех же версий из тех же сырцов. На системах с в разы меньшей памятью.

4.45 , Аноним ( 8 ), 01:40, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверно там 32 битный софт и ему надо на 15% меньше памяти. Конечно фейлится, именно поэтому система не зависает, а софт знает, что память получить не удалось, в связи с чем не пытается использовать её. Можете мне поверить, у виндоус ровно такая же проблема и при исчерпании всей памяти и свопа она замечательно зависает целиком и полностью. И высока вероятность, что перезагружаться придётся с кнопки ресет, а перед тем она ещё хорошенько понасилует диски со свопом, если того в наличии много, но внезапно не достаточно много. Другой разговор, что в такой угол её надо постараться загнать, а у линукса это обычная ситуация.

5.48 , Аноним ( 8 ), 03:04, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И кстати, я очень оценил отсутствие киллера и magic-key в той ситуации. Но зато у виндоус есть хоткей для перезапуска графического драйвера, что не совсем то, но иногда помогает при зависании. Главное только не ждать, пока зависнет окончательно. Прямо как в линуксе.

5.50 , Аноним ( 41 ), 03:07, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линукс легко доходит до ручки потому что у людей обычно и своп включён и высокий лимит на размер кеша записи. Когда какой-нибудь проге не хватает памяти, ей сначала отдаётся на откуп дисковый кеш чтения (от чего система начинает дико тупить). Затем, если памяти всё равно не хватает, забивается ВЕСЬ своп. Затем сбрасывается на диск ВЕСЬ кэш записи. Именно весь - не по частям, не сколько нужно для выделения памяти, а весь сразу, в один заход. Естественно, кэш может легко содержать несколько гигабайт ещё не закончившихся копироваться данных. Пока все они не окажутся на диске, система висит. И только ПОТОМ ядро начинает прибивать "лишние" процессы.

4.65 , Аноним ( 65 ), 06:51, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Прекрасно фейлится. Дайте к примеру в hyper-v виртуальной машине памяти не строго 2 gb например, а по умолчанию "от" и "до" и вы тут же увидите как гость сожрёт всю память и винда зависнет.

2.22 , VINRARUS ( ok ), 23:16, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > кому не нравится говноядро - тот юзает ...говноОС?

2.27 , кирилл ( ? ), 23:23, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пофиксить лаги при исчерпании памяти стоит не дороже самого дешёвого ssd. И ничего не стоит если он уже есть. А вот привести в приличный вид венду... Ну удачи вам там, чтобы и интерфейс, и памяти меньше полгига, и обновления адекватно и при этом без телеметрии и вирусов...

3.44 , Аноним ( 10 ), 01:34, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >стоит не дороже самого дешёвого ssd. Неверно. Стоит не дороже купленной на торрентах лицензии на 7ку. ссд же портятся от использования, особенно под своп. не ссд с памятью надо покупать, а ядро фиксить.

>кирилл Суть токова?

4.58 , кирилл ( ? ), 05:02, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>не ссд с памятью надо покупать, а ядро фиксить. См. ниже. У меня чуть меньше гига оперативки и браузер буквально живёт в свопе, иногда выпадая в оперу. О зависаниях системы речи не идёт вообще, так, фризы временами. Ядро по части управления паматью разумеется стоковое 4.4. Сдыхающие от свопа ssd это устаревший миф. Всё из за того, что страничное управление памятью отлично помогает работе блока ftl.

