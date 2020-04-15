В Fedora 33 планируют перейти на использование systemd-resolved

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|1.2, Аноним (2), 09:50, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец-то консистентность и респект к системным настройкам вместо каких-то ссобственных велосипедов.
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|2.10, Шарп (ok), 10:30, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Да! Все утилиты, созданные до 2010 года, должны быть переписаны Лёней.
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|2.7, Michael Shigorin (ok), 10:10, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кэшировать умеет и резолвер в составе glibc сто лет в обед, если что. А вот systemd-resolved вполне способен достаточно долго тупить перед сбросом полученных настроек в /etc/resolv.conf.
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|3.12, timur.davletshin (ok), 10:42, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кэшировать умеет и резолвер в составе glibc сто лет в обед, если
> что. А вот systemd-resolved вполне способен достаточно долго тупить перед
> сбросом полученных настроек в /etc/resolv.conf.
DNSSEC тоже умеет, а DNS over TLS? Он настройки туда и не сбрасывает. Они в /lib/systemd/resolv.conf хранятся, а означенный файл надо только симлинком сделать. Затупов не заметил - только что перепроверил. Багрепорт есть?
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|2.9, GnomeOS (?), 10:28, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все идёт к GnomeOS. Тем более предпосылки есть, достаточно почитать бложики разработчиков.
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|3.19, Аноним (19), 12:05, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так возьми и почини.
Ну, т.е. чуваки сами хотят протолкнуть свои велосипеды, довольно кривые, надо сказать, а сами пользователи, которым они хотят это скормить должны починять их гомнокод?!
Л-логика!
Хотя чойто я, этож опеннет и его авторитетные имеющие мнение специалисты.
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|1.17, КО (?), 11:56, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чую, суют всякую фигню в ядро/менеджер служб чтоб потом ботов делать.
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|1.18, Crazy Alex (ok), 11:58, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А кто подскажет нормальный настраиваемый кэширующий DNS, кстати? Ну вот чтобы все плюшки были - от DoH/DoT до разных вариантов ресолва в зависимости от домена? Можно, конечно, на базе bind всё сделать, но это немного перебор
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|1.26, Аноним (26), 15:06, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Glibc будет переведён на nss-resolve от проекта systemd вместо встроенного NSS-модуля nss-dns.
В результате чего программы начнут делать резолв не через 53 порт UDP, а через DBUS, и их DNS-запросы будет невозможно перехватить фаерволом и изолировать в network namespace.
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