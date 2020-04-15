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В Fedora 33 планируют перейти на использование systemd-resolved

15.04.2020 09:37

Для реализации в Fedora 33 намечено изменение, переводящее дистрибутив на использование по умолчанию systemd-resolved для резолвинга DNS-запросов. Glibc будет переведён на nss-resolve от проекта systemd вместо встроенного NSS-модуля nss-dns.

Systemd-resolved выполняет такие функции как поддержание настроек в файле resolv.conf на основании данных DHCP и статической конфигурации DNS для сетевых интерфейсов, поддерживает DNSSEC и LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution). Из достоинств перехода на systemd-resolved называется поддержка DNS over TLS, возможность включения локального кэширования DNS-запросов и поддержка привязки разных обработчиков к разным сетевым интерфейсам (в зависимости от сетевого интерфейса выбирается DNS-сервер для обращения, например для VPN-интерфейсов DNS-запросы будут отправляться через VPN). DNSSEC в Fedora применять не планируется (systemd-resolved будет собран с флагом DNSSEC=no).

Systemd-resolved уже используется по умолчанию в Ubuntu, начиная с выпуска 16.10, но в Fedora интеграция будет проведена иначе - Ubuntu продолжает применять традиционный nss-dns из glibc, т.е. glibc продолжает обрабатывать /etc/resolv.conf, в то время как в Fedora намечена замена nss-dns на nss-resolve из состава systemd. Для тех кто не желает использовать systemd-resolved будет предусмотрена возможность его отключения (нужно деактивировать сервис systemd-resolved.service и перезапустить NetworkManager, который создаст традиционный /etc/resolv.conf).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Уязвимость в systemd-resolved
  3. OpenNews: Ассоциации провайдеров США выступили против централизации при внедрении DNS-over-HTTPS
  4. OpenNews: DNS-over-HTTPS включён по умолчанию в Firefox для пользователей из США
  5. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.16.0
  6. OpenNews: Новая версия systemd 213 с поддержкой службы синхронизации времени
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52738-fedora
Ключевые слова: fedora, systemd-resolved, dns
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:49, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слава космонавтам!
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:50, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то консистентность и респект к системным настройкам вместо каких-то ссобственных велосипедов.
     
     
  • 2.10, Шарп (ok), 10:30, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Да! Все утилиты, созданные до 2010 года, должны быть переписаны Лёней.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:15, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гига-NIH синдром
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:57, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Но ведь системда и есть лисапед.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:41, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лёнисапед
     

  • 1.3, timur.davletshin (ok), 09:54, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я на Debian Stable давно его использую даже. Кешировать и плюшки умеет - why not?
     
     
  • 2.7, Michael Shigorin (ok), 10:10, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кэшировать умеет и резолвер в составе glibc сто лет в обед, если что.  А вот systemd-resolved вполне способен достаточно долго тупить перед сбросом полученных настроек в /etc/resolv.conf.
     
     
  • 3.12, timur.davletshin (ok), 10:42, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Кэшировать умеет и резолвер в составе glibc сто лет в обед, если
    > что.  А вот systemd-resolved вполне способен достаточно долго тупить перед
    > сбросом полученных настроек в /etc/resolv.conf.

    DNSSEC тоже умеет, а DNS over TLS? Он настройки туда и не сбрасывает. Они в /lib/systemd/resolv.conf хранятся, а означенный файл надо только симлинком сделать. Затупов не заметил - только что перепроверил. Багрепорт есть?

     
     
  • 4.14, заметил (?), 11:10, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расслабся, это типичный говноальт экспириенс.
     

  • 1.4, iPony129412 (?), 10:03, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, там не этот самый восемь-восемь?
     
  • 1.5, Ю.Т. (?), 10:04, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Культура заката.
     
  • 1.6, n1rdeks (ok), 10:04, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SystemOS не за горами.
     
     
  • 2.9, GnomeOS (?), 10:28, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все идёт к GnomeOS. Тем более предпосылки есть, достаточно почитать бложики разработчиков.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:22, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предпосылки это в смысле "скоро их пошлют"?
     
     
  • 4.16, GnomeOS (?), 11:46, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики GnomeOS пошлют всех протестующих в пешее путешествие.
     
     
  • 5.22, Аноним (21), 13:11, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да мы к ним в компанию и не набиваемся, нам с ними не по пути.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:23, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть сначала починят https://github.com/systemd/systemd/issues/6076

    After connected to VPN, systemd-resolve still use ISP's DNS server( which was polluted because of regulation )

     
     
  • 2.11, Мимокрокодил (?), 10:41, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну так возьми и почини.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:05, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну так возьми и почини.

    Ну, т.е. чуваки сами хотят протолкнуть свои велосипеды, довольно кривые, надо сказать, а сами пользователи, которым они хотят это скормить должны починять их гомнокод?!
    Л-логика!
    Хотя чойто я, этож опеннет и его авторитетные имеющие мнение специалисты.


     
     
  • 4.25, Fracta1L (ok), 15:04, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А до этого все проги лично ты разрабатывал?
     
  • 2.23, Аноним (21), 13:12, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего чинить-то? Not a bug.
     

  • 1.17, КО (?), 11:56, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чую, суют всякую фигню в ядро/менеджер служб чтоб потом ботов делать.
     
  • 1.18, Crazy Alex (ok), 11:58, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А кто подскажет нормальный настраиваемый кэширующий DNS, кстати? Ну вот чтобы все плюшки были - от DoH/DoT до разных вариантов ресолва в зависимости от домена? Можно, конечно, на базе bind всё сделать, но это немного перебор
     
  • 1.24, user (??), 13:39, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Совместимость с shorewall?
     
  • 1.26, Аноним (26), 15:06, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Glibc будет переведён на nss-resolve от проекта systemd вместо встроенного NSS-модуля nss-dns.

    В результате чего программы начнут делать резолв не через 53 порт UDP, а через DBUS, и их DNS-запросы будет невозможно перехватить фаерволом и изолировать в network namespace.

     
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