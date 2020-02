DNS-over-HTTPS включён по умолчанию в Firefox для пользователей из США

2.6 , A.Stahl ( ok ), 18:08, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Никто так не решил. Просто шифрование DNS-возни отсекает любопытных вообще-хрен-знает-кого. Остаются лишь машина пользователя и DNS сервер.

3.7 , timur.davletshin ( ok ), 18:10, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Это просто предоставляет ещё одну возможность подарить информацию большой корпорации, нет?

4.12 , A.Stahl ( ok ), 18:22, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пропиши DNS-сервер от маленькой корпорации.

Ничего не изменилось кроме того что совсем левые люди не смогут сунуть нос куда не нужно. Нет, никто не утверждал что вообще никто не сможет сунуть нос. Просто носов будет меньше.

5.19 , timur.davletshin ( ok ), 18:44, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, будет один или два с очень и очень большой статистикой.

6.37 , A.Stahl ( ok ), 19:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не вижу оснований так думать: поднять ДНС с шифрованием задача одного уровня с поднятием ДНС без шифрования.

Просто нельзя взять и -- бадабыщь! -- все перешли на шифрование. Некоторое время будет ситуация, когжа ДНСов всего несколько. Лично ты можешь пересидеть это время на серверах без шифрования, светя эти данные не только тем кому они нужны, но и вообще кому попало, раз уж так тебе спокойней и привычней.

3.42 , Аноним ( - ), 19:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> чем-то надёжнее моего провайдера?

> Никто так не решил. Просто шифрование DNS-возни отсекает любопытных вообще-хрен-знает-кого. Между тобой и твоим провайдером есть любопытные вообще-хрен-знает-кто? Интересно!

4.46 , Аноним ( 30 ), 19:23, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так-то есть... продукты Мозилы :)

2.31 , Аноним ( - ), 18:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А кому надо доверять? Товарищ майору, которому несешь бабки за интернет?)

3.45 , Аноним ( - ), 19:20, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А кому надо доверять? Товарищ майору, которому несешь бабки за интернет?) Дятлам, считающим что они "в домике" и провайдер не засечет, куда вдруг пошли пакеты после шифрованного запроса в DoH *facepalm.tiff*

2.47 , GentooBoy ( ok ), 19:23, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > какому-то Cloudflare (он вообще юридически представлен у нас?) чем-то надёжнее моего провайдера? Это с тех пор как перестали выдавать бумажки экстрасенсам юрик в рф стал оплотом надежности?

2.48 , Ты бот ( ? ), 19:25, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С кем у тебя договор, вася? С мтс-ами и ему подобными которые с трафиком и пользователями творят всё что хотят наплевав на договора?🤣 Ты дурачок по-ходу если веришь каким-либо провайдерам/опсосам и их договорам.