DNS-over-HTTPS включён по умолчанию в Firefox для пользователей из США

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|1.1, Gemorroj (ok), 17:58, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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зачем они мылят глаза "безопасностью"? ведь, на сколько я понимаю, тут просто вопрос доверия, кому ты будешь делегировать свой dns трафик.
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|3.27, Аноним (27), 18:52, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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А мне и ProtonVPN хватит, там свои DNS.
Цель Firefox - зашифрованный DNS для бедных?
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|4.30, Аноним (30), 18:56, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Цель Firefox - добраться до сладкого пирога, к которому они раньше не имели доступа.
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|2.4, VEG (ok), 18:02, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разница в том, что обычный DNS могут подглядывать все по дороге от того кому вы "доверяете" до вас. При использовании DNS-over-HTTPS или DNS-over-TLS кроме вас и того кому вы "доверяете" никто подсматривать и вмешиваться в работу не сможет.
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|2.24, Аноним (24), 18:51, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Затем что, если плохо себя кто вести будет, отключат (газ) сертификат.
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|2.52, Аноним (-), 19:38, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>зачем они мылят глаза "безопасностью"?
Потому что дело тут ни в какой не безопасности. У меня, например, локально настроен dnsmasq для разрешения имен. Есть белый список, есть черный список. Белый список содержит адреса, которые я по большей части использую, черный список содержит разнообразное гуглоговно, вроде doubleclick, с перенаправлением на 127.0.0.1. Все случайные DNS запросы выполняются через Tor.
Обновляется все это специально написанным скриптом, раз в несколько месяцев. И обновляется скопом, то есть провайдеру не удается вычислить количество обращений.
Вот для борьбы с аналогичными технологиями пользователей это все придумано.
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|1.2, timur.davletshin (ok), 18:00, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А кто вообще решил, что доверять данные какому-то Cloudflare (он вообще юридически представлен у нас?) чем-то надёжнее моего провайдера? С ним у меня хотя бы договор есть.
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|2.6, A.Stahl (ok), 18:08, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никто так не решил. Просто шифрование DNS-возни отсекает любопытных вообще-хрен-знает-кого. Остаются лишь машина пользователя и DNS сервер.
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|4.12, A.Stahl (ok), 18:22, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пропиши DNS-сервер от маленькой корпорации.
Ничего не изменилось кроме того что совсем левые люди не смогут сунуть нос куда не нужно. Нет, никто не утверждал что вообще никто не сможет сунуть нос. Просто носов будет меньше.
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|6.37, A.Stahl (ok), 19:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вижу оснований так думать: поднять ДНС с шифрованием задача одного уровня с поднятием ДНС без шифрования.
Просто нельзя взять и -- бадабыщь! -- все перешли на шифрование. Некоторое время будет ситуация, когжа ДНСов всего несколько. Лично ты можешь пересидеть это время на серверах без шифрования, светя эти данные не только тем кому они нужны, но и вообще кому попало, раз уж так тебе спокойней и привычней.
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|3.42, Аноним (-), 19:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> чем-то надёжнее моего провайдера?
> Никто так не решил. Просто шифрование DNS-возни отсекает любопытных вообще-хрен-знает-кого.
Между тобой и твоим провайдером есть любопытные вообще-хрен-знает-кто? Интересно!
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|2.31, Аноним (-), 18:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А кому надо доверять? Товарищ майору, которому несешь бабки за интернет?)
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|3.45, Аноним (-), 19:20, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А кому надо доверять? Товарищ майору, которому несешь бабки за интернет?)
Дятлам, считающим что они "в домике" и провайдер не засечет, куда вдруг пошли пакеты после шифрованного запроса в DoH *facepalm.tiff*
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|2.47, GentooBoy (ok), 19:23, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> какому-то Cloudflare (он вообще юридически представлен у нас?) чем-то надёжнее моего провайдера?
Это с тех пор как перестали выдавать бумажки экстрасенсам юрик в рф стал оплотом надежности?
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|2.48, Ты бот (?), 19:25, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С кем у тебя договор, вася? С мтс-ами и ему подобными которые с трафиком и пользователями творят всё что хотят наплевав на договора?🤣 Ты дурачок по-ходу если веришь каким-либо провайдерам/опсосам и их договорам.
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|1.5, Аноним (5), 18:07, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Применение DoH может привести к проблемам в таких областях, как системы родительского контроля, доступ к внутренним пространствам имён в корпоративных системах, выбор маршрутов в системах оптимизации доставки контента и выполнение судебных предписаний в области противодействия распространению нелегального контента и эксплуатации несовершеннолетних. Для обхода подобных проблем реализована и протестирована система проверок, автоматически отключающих DoH при определённых условиях.
Выпилить!
И фейсом об тайбл этих умников.
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|2.10, Аноним (5), 18:15, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В дополнение.
Ну может быть я чего недопонимаю, но все же!
> Для передачи резолверу CDN сведения о местоположении клиента также было рассмотрено применение расширения EDNS Client Subnet. .
Одичали в конец!
И конечно же фейсом об тайбл.
Выпилить!
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|2.39, Аноним (-), 19:09, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Родительский контроль" в современном мире - это поставить проприетарную пpибдyдy от одного из тысяч гoвноделов, которая ниxpенa не гарантирует, и свалить на работу, пока чадо плавает в [s]океане говна[/s] этих ваших интернетах, в надежде на то что ничего нехорошего там не всплывет))
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|3.49, Ты бот (?), 19:31, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По-сравнению с океанами говна во дворе и в школе, интернет просто тихая гавань. В интернете хотя бы твою дочку за гаражами не изнасилуют.
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|1.8, бублички (?), 18:11, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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принудительный DoH - какой-то совершенно детский бред. под красочной вывеской "не доверяйте DNS-резолверам своего провайдера - доверяйте нам. искренне и навеки ваш, Cloudflare" обезъянам в очередной раз пытаются внушить идею что о них заботятся. у любой более-менее IT-компании как-правило своя сеть резолверов. с DoH или без - по желанию
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|2.11, Аноним (5), 18:19, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мы в общем то всегда доверяем "DNS-резолверам своего провайдера". Особенно мы рады когда нам продають доступ в сеть Интернет, без доступа к некоторым IP. А так да, мы доверяем ;)
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|3.43, Аноним (43), 19:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так это вопросы не к провайдеру, а к законодательству конкретной страны. Строго говоря, провайдеру вообще неинтересно что-то там блокировать, только лишний геморрой.
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|3.51, Ты бот (?), 19:36, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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бублички нынче слишком тупые пошли 🤣 что-то в настройках отключать это черезчур! Они браузир ставили не для того чтобы в настройках крacноглазить!🤣
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|1.9, Аноним (9), 18:15, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По прежнему не работает при включении. Его вообще как нибудь можно включить? Хотя бы на попробовать.
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|1.14, Тфьу (?), 18:23, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как отключить все эти дополнительные проверки чтобы DoH всегда был включен?
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|2.17, Аноним (16), 18:40, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие именно?
Если нравится вариант фф - так и ипользуйте, проверок нет.
Если не нравится - ставьте stubby, и всё это будет реализовываться прямо на оси. Там и сервер выбрать любой можно.
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|1.18, Аноним (30), 18:41, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Начали под централизованный колпак хомячьё пересаживать... А кто даст гарантию, что CloudFlare честно разыменует запрос, а не протуннелирует тебя с подменой сертификата? Тем более, что они-то и занимаются контент-деливери сетями.
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|2.29, Аноним (5), 18:55, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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4-й же вариант У Вас наверное какая то особая гарантия Вот, предположим Вы, со... большой текст свёрнут, показать
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|1.21, artenox (?), 18:45, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Не должен хранить логи дольше 24 часов
Почему бы просто не заюзать Tor DNS или DNSCrypt?
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|2.33, Аноним (-), 19:01, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и вижу, домохозяйки гуглят мануалы по настройке Tor DNS или DNSCrypt. :D
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|1.23, Аноним (30), 18:49, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Сервис также должен дать обязательства не цензурировать, не фильтровать, не вмешиваться и не блокировать DNS-трафик, за исключением ситуаций, предусмотренным законодательством.
Вопрос: ЧЬИМ законодательством?
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|2.55, Ты бот (?), 19:44, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ихним, вася. Они ихние сервисы в инхних странах и ихних-же интернетах продвигают🤣 Интернет это вобще проект ЦРУ по заявлению одного пережившего анальную геополитическую трагедию престарелого карлика🤣🤣🤣
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|2.40, Аноним (-), 19:11, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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VPN на OpenWRT и нет проблем, работает на все устройства в доме. 💪💪💪
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|1.41, Аноним (41), 19:16, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите как настроить dnscrypt-proxy и включить DoH в firefox и подключиться к dnscrypt-proxy
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