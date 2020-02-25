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DNS-over-HTTPS включён по умолчанию в Firefox для пользователей из США

25.02.2020 17:50

Разработчики Firefox объявили о включении по умолчанию режима DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS) для пользователей из США. Шифрование DNS-трафика рассматривается как принципиально важный фактор защиты пользователей. Начиная с сегодняшнего дня во всех новых установках, выполненных пользователями из США, DoH активирован по умолчанию. Существующих пользователей из США планируется переключить на DoH в течение нескольких недель. В Евросоюзе и других странах активировать DoH по умолчанию пока не планируют.

После активации DoH пользователю выводится предупреждение, которое позволяет при желании отказаться от обращения к централизованным DoH-серверам DNS и вернуться к традиционной схеме отправки незашифрованных запросов к DNS-серверу провайдера. Вместо распределённой инфраструктуры резолверов DNS, в DoH использована привязка к определённому DoH-сервису, который может рассматриваться как единая точка отказа. В настоящее время предлагается работа через два DNS-провайдера - CloudFlare (по умолчанию) и NextDNS.

Изменить провайдера или отключить DoH можно в настройках сетевого соединения. Например, можно указать альтернативный сервер DoH "https://9.9.9.9/dns-query" для обращения к серверам Google, "https://dns.quad9.net/dns-query" - Quad9 и "https://doh.opendns.com/dns-query" - OpenDNS. В about:config также предусмотрена настройка network.trr.mode, через которую можно изменить режим работы DoH: значение 0 полностью отключает DoH; 1 - используется DNS или DoH, в зависимости от того, что быстрее; 2 - используется DoH по умолчанию, а DNS как запасной вариант; 3 - используется только DoH; 4 - режим зеркалирования при котором DoH и DNS задействованы параллельно.

Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика (например, при подключении к публичным Wi-Fi), противостояния блокировкам на уровне DNS (DoH не может заменить VPN в области обхода блокировок, реализованных на уровне DPI) или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

Для отбора предлагаемых в Firefox провайдеров DoH сформулированы требования к заслуживающим доверие DNS-резолверам, в соответствии с которыми DNS-оператор может использовать получаемые для резолвинга данные только для обеспечения работы сервиса, не должен хранить логи дольше 24 часов, не может передавать данные третьим лицам и обязан раскрывать сведения о методах обработки данных. Сервис также должен дать обязательства не цензурировать, не фильтровать, не вмешиваться и не блокировать DNS-трафик, за исключением ситуаций, предусмотренным законодательством.

Применять DoH следует с осторожностью. Например, в РФ IP-адреса 104.16.248.249 и 104.16.249.249, связанные с предлагаемым по умолчанию в Firefox DoH-сервером mozilla.cloudflare-dns.com, занесены в списки блокировки Роскомнадзора по требованию суда г. Ставрополя от 10.06.2013. Применение DoH также может привести к проблемам в таких областях, как системы родительского контроля, доступ к внутренним пространствам имён в корпоративных системах, выбор маршрутов в системах оптимизации доставки контента и выполнение судебных предписаний в области противодействия распространению нелегального контента и эксплуатации несовершеннолетних. Для обхода подобных проблем реализована и протестирована система проверок, автоматически отключающих DoH при определённых условиях.

Для определения корпоративных резолверов выполняются проверки нетипичных доменов первого уровня (TLD) и возвращение системным резолвером интранет-адресов. Для определения включения родительского контроля осуществляется попытка резолвинга имени exampleadultsite.com и если результат не совпадает с фактическим IP, считается, что активна блокировка взрослого контента на уровне DNS. В качестве признаков также проверяются IP-адреса Google и YouTube на предмет их подмены на restrict.youtube.com, forcesafesearch.google.com и restrictmoderate.youtube.com. Данные проверки дают возможность атакующим, контролирующим работу резолвера или способным вмешаться в трафик, симулировать подобное поведение для отключения шифрования DNS-трафика.

Работа через единый DoH-сервис также потенциально может привести к проблемам с оптимизацией трафика в сетях доставки контента, которые выполняют балансировку трафика с использованием DNS (DNS-сервер CDN-сети формирует ответ, учитывая адрес резолвера и выдаёт ближайший хост для получения контента). Отправка DNS-запроса c ближайшего к пользователю резолвера в таких CDN приводит к возврату адреса ближайшего к пользователю хоста, но при отправке DNS-запроса с централизованного резолвера будет выдан адрес хоста, ближайший к серверу DNS-over-HTTPS. Тестирование на практике показало, что применение DNS-over-HTTP при использовании CDN практически не приводило к задержкам перед началом передачи контента (для быстрых соединений задержки не превышали 10 миллисекунд, а на медленных каналах связи наблюдалось даже ускорение работы). Для передачи резолверу CDN сведения о местоположении клиента также было рассмотрено применение расширения EDNS Client Subnet.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 73
  3. OpenNews: Ассоциации провайдеров США выступили против централизации при внедрении DNS-over-HTTPS
  4. OpenNews: Mozilla переходит к включению по умолчанию DNS-over-HTTPS в Firefox
  5. OpenNews: В Chrome 78 начнутся эксперименты с включением DNS-over-HTTPS
  6. OpenNews: В Великобритании Firefox не будет использовать DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: doh, dns, https
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  • 1.1, Gemorroj (ok), 17:58, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    зачем они мылят глаза "безопасностью"? ведь, на сколько я понимаю, тут просто вопрос доверия, кому ты будешь делегировать свой dns трафик.
     
     
  • 2.3, n1rdeks (ok), 18:00, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так "рекомендуют" свои 2 площадки. Деньги, Сэр.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 18:52, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    А мне и ProtonVPN хватит, там свои DNS.

    Цель Firefox - зашифрованный DNS для бедных?

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 18:56, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Цель Firefox - добраться до сладкого пирога, к которому они раньше не имели доступа.
     
  • 2.4, VEG (ok), 18:02, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разница в том, что обычный DNS могут подглядывать все по дороге от того кому вы "доверяете" до вас. При использовании DNS-over-HTTPS или DNS-over-TLS кроме вас и того кому вы "доверяете" никто подсматривать и вмешиваться в работу не сможет.
     
     
  • 3.13, пох. (?), 18:23, 25/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 18:37, 25/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.22, Аноним (30), 18:45, 25/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.24, Аноним (24), 18:51, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем что, если плохо себя кто вести будет, отключат (газ) сертификат.
     
  • 2.52, Аноним (-), 19:38, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >зачем они мылят глаза "безопасностью"?

    Потому что дело тут ни в какой не безопасности. У меня, например, локально настроен dnsmasq для разрешения имен. Есть белый список, есть черный список. Белый список содержит адреса, которые я по большей части использую, черный список содержит разнообразное гуглоговно, вроде doubleclick, с перенаправлением на 127.0.0.1. Все случайные DNS запросы выполняются через Tor.
    Обновляется все это специально написанным скриптом, раз в несколько месяцев. И обновляется скопом, то есть провайдеру не удается вычислить количество обращений.
    Вот для борьбы с аналогичными технологиями пользователей это все придумано.

     

  • 1.2, timur.davletshin (ok), 18:00, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А кто вообще решил, что доверять данные какому-то Cloudflare (он вообще юридически представлен у нас?) чем-то надёжнее моего провайдера? С ним у меня хотя бы договор есть.
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 18:08, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто так не решил. Просто шифрование DNS-возни отсекает любопытных вообще-хрен-знает-кого. Остаются лишь машина пользователя и DNS сервер.
     
     
  • 3.7, timur.davletshin (ok), 18:10, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это просто предоставляет ещё одну возможность подарить информацию большой корпорации, нет?
     
     
  • 4.12, A.Stahl (ok), 18:22, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропиши DNS-сервер от маленькой корпорации.
    Ничего не изменилось кроме того что совсем левые люди не смогут сунуть нос куда не нужно. Нет, никто не утверждал что вообще никто не сможет сунуть нос. Просто носов будет меньше.


     
     
  • 5.19, timur.davletshin (ok), 18:44, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, будет один или два с очень и очень большой статистикой.
     
     
  • 6.37, A.Stahl (ok), 19:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу оснований так думать: поднять ДНС с шифрованием задача одного уровня с поднятием ДНС без шифрования.
    Просто нельзя взять и -- бадабыщь! -- все перешли на шифрование. Некоторое время будет ситуация, когжа ДНСов всего несколько. Лично ты можешь пересидеть это время на серверах без шифрования, светя  эти данные не только тем кому они нужны, но и вообще кому попало, раз уж так тебе спокойней и привычней.
     
  • 3.42, Аноним (-), 19:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> чем-то надёжнее моего провайдера?
    > Никто так не решил. Просто шифрование DNS-возни отсекает любопытных вообще-хрен-знает-кого.

    Между тобой и твоим провайдером есть любопытные вообще-хрен-знает-кто? Интересно!


     
     
  • 4.46, Аноним (30), 19:23, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то есть... продукты Мозилы :)
     
  • 2.31, Аноним (-), 18:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кому надо доверять? Товарищ майору, которому несешь бабки за интернет?)
     
     
  • 3.45, Аноним (-), 19:20, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А кому надо доверять? Товарищ майору, которому несешь бабки за интернет?)

    Дятлам, считающим что они "в домике" и провайдер не засечет, куда вдруг пошли пакеты после шифрованного запроса в DoH *facepalm.tiff*

     
  • 2.47, GentooBoy (ok), 19:23, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > какому-то Cloudflare (он вообще юридически представлен у нас?) чем-то надёжнее моего провайдера?

    Это с тех пор как перестали выдавать бумажки экстрасенсам юрик в рф стал оплотом надежности?

     
  • 2.48, Ты бот (?), 19:25, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С кем у тебя договор, вася? С мтс-ами и ему подобными которые с трафиком и пользователями творят всё что хотят наплевав на договора?🤣 Ты дурачок по-ходу если веришь каким-либо провайдерам/опсосам и их договорам.
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:07, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Применение DoH может привести к проблемам в таких областях, как системы родительского контроля, доступ к внутренним пространствам имён в корпоративных системах, выбор маршрутов в системах оптимизации доставки контента и выполнение судебных предписаний в области противодействия распространению нелегального контента и эксплуатации несовершеннолетних. Для обхода подобных проблем реализована и протестирована система проверок, автоматически отключающих DoH при определённых условиях.

    Выпилить!
    И фейсом об тайбл этих умников.

     
     
  • 2.10, Аноним (5), 18:15, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дополнение.

    Ну может быть я чего недопонимаю, но все же!

    > Для передачи резолверу CDN сведения о местоположении клиента также было рассмотрено применение расширения EDNS Client Subnet. .

    Одичали в конец!
    И конечно же фейсом об тайбл.
    Выпилить!

     
  • 2.25, artenox (?), 18:51, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю.
     
  • 2.39, Аноним (-), 19:09, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Родительский контроль" в современном мире - это поставить проприетарную пpибдyдy от одного из тысяч гoвноделов, которая ниxpенa не гарантирует, и свалить на работу, пока чадо плавает в [s]океане говна[/s] этих ваших интернетах, в надежде на то что ничего нехорошего там не всплывет))
     
     
  • 3.49, Ты бот (?), 19:31, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-сравнению с океанами говна во дворе и в школе, интернет просто тихая гавань. В интернете хотя бы твою дочку за гаражами не изнасилуют.
     

  • 1.8, бублички (?), 18:11, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    принудительный DoH - какой-то совершенно детский бред. под красочной вывеской "не доверяйте DNS-резолверам своего провайдера - доверяйте нам. искренне и навеки ваш, Cloudflare" обезъянам в очередной раз пытаются внушить идею что о них заботятся. у любой более-менее IT-компании как-правило своя сеть резолверов. с DoH или без - по желанию
     
     
  • 2.11, Аноним (5), 18:19, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы в общем то всегда доверяем "DNS-резолверам своего провайдера". Особенно мы рады когда нам продають доступ в сеть Интернет, без доступа к некоторым IP. А так да, мы доверяем ;)
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 19:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так это вопросы не к провайдеру, а к законодательству конкретной страны. Строго говоря, провайдеру вообще неинтересно что-то там блокировать, только лишний геморрой.
     
  • 2.36, Аноним (-), 19:05, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключается в настройках.
     
     
  • 3.51, Ты бот (?), 19:36, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бублички нынче слишком тупые пошли 🤣 что-то в настройках отключать это черезчур! Они браузир ставили не для того чтобы в настройках крacноглазить!🤣
     

  • 1.9, Аноним (9), 18:15, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По прежнему не работает при включении. Его вообще как нибудь можно включить? Хотя бы на попробовать.
     
  • 1.14, Тфьу (?), 18:23, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как отключить все эти дополнительные проверки чтобы DoH всегда был включен?
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 18:40, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие именно?
    Если нравится вариант фф - так и ипользуйте, проверок нет.
    Если не нравится - ставьте stubby, и всё это будет реализовываться прямо на оси. Там и сервер выбрать любой можно.
     

  • 1.15, Cloud (ok), 18:36, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда оно появилось пробовал, жутко тормознуто было.
     
     
  • 2.20, timur.davletshin (ok), 18:45, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно и сейчас у меня в 4 раза медленнее DNS от оператора.
     
     
  • 3.28, artenox (?), 18:53, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что не UDP как DNSCrypt.
     
  • 2.34, Аноним (-), 19:02, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи в курсе!
     

  • 1.18, Аноним (30), 18:41, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Начали под централизованный колпак хомячьё пересаживать... А кто даст гарантию, что CloudFlare честно разыменует запрос, а не протуннелирует тебя с подменой сертификата? Тем более, что они-то и занимаются контент-деливери сетями.
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 18:52, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем ее давать, когда люд потребляэ?
     
  • 2.29, Аноним (5), 18:55, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4-й же вариант У Вас наверное какая то особая гарантия Вот, предположим Вы, со... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.35, Аноним (-), 19:03, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Под колпаком COPMа уютнее? :-)
     

  • 1.21, artenox (?), 18:45, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Не должен хранить логи дольше 24 часов

    Почему бы просто не заюзать Tor DNS или DNSCrypt?

     
     
  • 2.33, Аноним (-), 19:01, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и вижу, домохозяйки гуглят мануалы по настройке Tor DNS или DNSCrypt. :D
     
     
  • 3.50, GentooBoy (ok), 19:31, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Товарищ Ленин, может вы залогинетесь?
     

  • 1.23, Аноним (30), 18:49, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сервис также должен дать обязательства не цензурировать, не фильтровать, не вмешиваться и не блокировать DNS-трафик, за исключением ситуаций, предусмотренным законодательством.

    Вопрос: ЧЬИМ законодательством?

     
     
  • 2.55, Ты бот (?), 19:44, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ихним, вася. Они ихние сервисы в инхних странах и ихних-же интернетах продвигают🤣 Интернет это вобще проект ЦРУ по заявлению одного пережившего анальную геополитическую трагедию престарелого карлика🤣🤣🤣
     

  • 1.38, Онаним (?), 19:08, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Stubby на openwrt и нет проблем, работает на все устройства в доме. 👺👺
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 19:11, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    VPN на OpenWRT и нет проблем, работает на все устройства в доме. 💪💪💪
     

  • 1.41, Аноним (41), 19:16, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите как настроить dnscrypt-proxy и включить DoH в firefox и подключиться к dnscrypt-proxy
     
     
  • 2.44, Аноним (30), 19:20, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    звучит как немецкое πορно
     

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