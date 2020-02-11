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Релиз Firefox 73

11.02.2020 18:32

Состоялся релиз web-браузера Firefox 73, а также мобильной версии Firefox 68.5 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 68.5.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 74, релиз которой намечен на 10 марта (проект перешёл на 4-недельный цикл разработки).

Основные новшества:

  • В режиме обращения к DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS), помимо ранее предлагавшегося по умолчанию DNS-сервера CloudFlare ("https://1.1.1.1/dns-query") добавлена поддержка сервиса NextDNS. Активировать DoH и выбрать провайдера можно в настройках сетевого соединения.
  • Реализован первый этап прекращения поддержки дополнений, устанавливаемых обходным путём через прямое копирование файлов в каталог с дополнениями (/usr/lib/mozilla/extensions/, /usr/share/mozilla/extensions/ или ~/.mozilla/extensions/), обрабатываемый всеми экземплярами Firefox в системе (без привязки к пользователю). Подобный метод обычно применяется для предустановки дополнений в дистрибутивах, непрошенной подстановки дополнений в момент установки в систему какого-то приложения, интеграции вредоносных дополнений или для обособленной поставки дополнения со своим инсталлятором. В Firefox 73 подобные дополнения продолжат работать, но будут перенесены из общего для всех экземпляров браузера каталога в индивидуальные профили пользователей, т.е. будут преобразованы в формат, применяемый при установке через менеджер дополнений.
  • Реализована возможность установки глобального базового уровня масштабирования, применяемого ко всем страницам, а не привязываемого к отдельным сайтам. Изменить общий масштаб можно в настройках (about:preferences) в секции "Language and Appearance";
  • Диалог с предложением сохранения логинов теперь выводится только если было изменено значение логина в поле ввода;
  • На системах с проприетарными драйверами NVIDIA новее выпуска 432 и разрешением экрана меньше 1920x1200 обеспечено применение системы композитинга WebRender. Ранее WebRender включался только для GPU NVIDIA c драйвером Nouveau, а также для GPU AMD и Intel. Cистема композитинга WebRender написана на языке Rust и выносит на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы;
  • Добавлена возможность использования концепции "Site Specific Browser" (SSB) для работы с web-приложением как с обычной настольной программой. В режиме SSB скрываются меню, адресная строка и прочие элементы интерфейса браузера, а в текущем окне допускается только открытие ссылок на страницы текущего сайта (внешние ссылки открываются в отдельном окне браузера). В отличие от уже имеющегося режима киоска, работа осуществляется не в полноэкранном режиме, а в обычном окне, но без специфичных для Firefox элементов интерфейса. Для открытия ссылки в режиме SSB предложен флаг командной строки "--ssb", который можно применять при создании ярлыков для web-приложений;
  • В режиме высококонтрастного отображения, применяемом людьми с ослабленным зрением или нарушенным восприятием цветов, появилась поддержка фоновых изображений. Для сохранения читаемости и обеспечения должного уровня контраста видимый текст отделяется отдельным фоном, в котором используется цвет активной темы оформления;
  • Повышено качество звука при повышении или понижении скорости воспроизведения;
  • Улучшено автоопределение старых текстовых кодировок на страницах, на которых явно не указана информация о кодировке;
  • В строке поиска в web-консоли появилась возможность фильтрации по отсутствующему ключу через указание символа "-" перед маской или регулярным выражением. Например, поисковый запрос "-img" выведет все элементы, в которых отсутствует строка "img", а "-/(cool|rad)/" покажет элементы не соответствующие регулярному выражению "/(cool|rad)/".
  • Добавлены новые CSS-свойства overscroll-behavior-inline и overscroll-behavior-block для управления поведением прокруткой при достижении логической границы области прокрутки.
  • В SVG добавлена поддержка свойств letter-spacing и word-spacing.
  • В HTMLFormElement добавлен метод requestSubmit(), который инициирует программную отправку данных формы по аналогии с кликом на кнопку отправки данных. Функция может применяться при разработке собственных кнопок отправки формы, для которых вызова form.submit() недостаточно из-за того, что он не приводит к интерактивной проверке параметров, генерации события 'submit' и передаче привязанных к кнопке отправки данных;
  • Свойства innerWidth и innerHeight объектов Window теперь всегда возвращает фактическую заданную ширину и высоту области (Viewport Layout), а не размер видимой части (Visual Viewport).
  • В инструментах для web-разработчиках в разделе инспектирвоания сети обеспечено декодирование сообщений (JSON, MsgPack и CBOR) в формате WAMP (WebSocket Web Application Messaging Protocol), передаваемых через соединение WebSocket.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 73 устранено 15 уязвимостей, из которых из которых 11 (собраны подCVE-2020-6800 и CVE-2020-6801) помечены как потенциально способные привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Напомним, что проблемы с памятью, такие как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти, с недавних пор помечаются как опасные, но не критические.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 72.0.2. В Firefox 74 появится возможность запрета открепления вкладок
  3. OpenNews: Mozilla тестирует систему голосового управления Firefox Voice
  4. OpenNews: Релиз Firefox 72
  5. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
  6. OpenNews: На фоне реструктуризации из Mozilla уволено 70 сотрудников
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, б.б. (?), 18:34, 11/02/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    в режиме "сам себе бедный буратино" открывается только опеннет :)
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:35, 11/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Годно!
     
  • 1.3, Аноним (3), 18:44, 11/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Откровенно плохой браузер, в особенности по части соблюдения веб-стандартов. Вот пример: contenteditable-редактор, в котором для наглядности выставлен большой line-height, ну и реализован placeholder. Попробуйте вставить туда курсор; в хроме курсор встанет аккурат перед первой буквой плейсхолдера, а в фф куда-то в левый верхний угол. https://jsfiddle.net/wpkrs75x/
     
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 18:50, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой любимый пример - это bugmenot

    http://bugmenot.com/view/opennet.ru

    Там в Firefox при кликании в поле и копировании куча пробелов вылезает.
    В чём дело местные эксперты сказать не могут. Во всех других браузерах нормально.

     
  • 2.8, Чебур (?), 18:50, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно пруфы что это беда фф, а не как обычно расплывчатые формулировки стандартов?
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:50, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugzilla.mozilla.org репорти.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:46, 11/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    > проблемы с памятью, такие как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти, с недавних пор помечаются как опасные, но не критические.

    Прогресс однако! Теперь С/С++ и rust unsafe тоже безопасны!

     
  • 1.5, Аноним (5), 18:49, 11/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Реализована возможность установки глобального базового уровня масштабирования, применяемого ко всем страницам, а не привязываемого к отдельным сайтам.

    не прошло и 18 лет

     
  • 1.6, vz_2 (?), 18:49, 11/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Масштаб только текста по-умолчанию, зачётно, давно напрашивалось.
     
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