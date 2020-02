Релиз Firefox 73

Состоялся релиз web-браузера Firefox 73, а также мобильной версии Firefox 68.5 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 68.5.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 74, релиз которой намечен на 10 марта (проект перешёл на 4-недельный цикл разработки). Основные новшества: В режиме обращения к DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS), помимо ранее предлагавшегося по умолчанию DNS-сервера CloudFlare ("https://1.1.1.1/dns-query") добавлена поддержка сервиса NextDNS. Активировать DoH и выбрать провайдера можно в настройках сетевого соединения.

Реализован первый этап прекращения поддержки дополнений, устанавливаемых обходным путём через прямое копирование файлов в каталог с дополнениями (/usr/lib/mozilla/extensions/, /usr/share/mozilla/extensions/ или ~/.mozilla/extensions/), обрабатываемый всеми экземплярами Firefox в системе (без привязки к пользователю). Подобный метод обычно применяется для предустановки дополнений в дистрибутивах, непрошенной подстановки дополнений в момент установки в систему какого-то приложения, интеграции вредоносных дополнений или для обособленной поставки дополнения со своим инсталлятором. В Firefox 73 подобные дополнения продолжат работать, но будут перенесены из общего для всех экземпляров браузера каталога в индивидуальные профили пользователей, т.е. будут преобразованы в формат, применяемый при установке через менеджер дополнений.

Реализована возможность установки глобального базового уровня масштабирования, применяемого ко всем страницам, а не привязываемого к отдельным сайтам. Изменить общий масштаб можно в настройках (about:preferences) в секции "Language and Appearance";

Диалог с предложением сохранения логинов теперь выводится только если было изменено значение логина в поле ввода;

На системах с проприетарными драйверами NVIDIA новее выпуска 432 и разрешением экрана меньше 1920x1200 обеспечено применение системы композитинга WebRender. Ранее WebRender включался только для GPU NVIDIA c драйвером Nouveau, а также для GPU AMD и Intel. Cистема композитинга WebRender написана на языке Rust и выносит на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы;

Добавлена возможность использования концепции "Site Specific Browser" (SSB) для работы с web-приложением как с обычной настольной программой. В режиме SSB скрываются меню, адресная строка и прочие элементы интерфейса браузера, а в текущем окне допускается только открытие ссылок на страницы текущего сайта (внешние ссылки открываются в отдельном окне браузера). В отличие от уже имеющегося режима киоска, работа осуществляется не в полноэкранном режиме, а в обычном окне, но без специфичных для Firefox элементов интерфейса. Для открытия ссылки в режиме SSB предложен флаг командной строки "--ssb", который можно применять при создании ярлыков для web-приложений;

В режиме высококонтрастного отображения, применяемом людьми с ослабленным зрением или нарушенным восприятием цветов, появилась поддержка фоновых изображений. Для сохранения читаемости и обеспечения должного уровня контраста видимый текст отделяется отдельным фоном, в котором используется цвет активной темы оформления;

Повышено качество звука при повышении или понижении скорости воспроизведения;

Улучшено автоопределение старых текстовых кодировок на страницах, на которых явно не указана информация о кодировке;

В строке поиска в web-консоли появилась возможность фильтрации по отсутствующему ключу через указание символа "-" перед маской или регулярным выражением. Например, поисковый запрос "-img" выведет все элементы, в которых отсутствует строка "img", а "-/(cool|rad)/" покажет элементы не соответствующие регулярному выражению "/(cool|rad)/".

Добавлены новые CSS-свойства overscroll-behavior-inline и overscroll-behavior-block для управления поведением прокруткой при достижении логической границы области прокрутки.

В SVG добавлена поддержка свойств letter-spacing и word-spacing.

В HTMLFormElement добавлен метод requestSubmit(), который инициирует программную отправку данных формы по аналогии с кликом на кнопку отправки данных. Функция может применяться при разработке собственных кнопок отправки формы, для которых вызова form.submit() недостаточно из-за того, что он не приводит к интерактивной проверке параметров, генерации события 'submit' и передаче привязанных к кнопке отправки данных;

Свойства innerWidth и innerHeight объектов Window теперь всегда возвращает фактическую заданную ширину и высоту области (Viewport Layout), а не размер видимой части (Visual Viewport).

В инструментах для web-разработчиках в разделе инспектирвоания сети обеспечено декодирование сообщений (JSON, MsgPack и CBOR) в формате WAMP (WebSocket Web Application Messaging Protocol), передаваемых через соединение WebSocket. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 73 устранено 15 уязвимостей, из которых из которых 11 (собраны подCVE-2020-6800 и CVE-2020-6801) помечены как потенциально способные привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Напомним, что проблемы с памятью, такие как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти, с недавних пор помечаются как опасные, но не критические.