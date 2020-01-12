Mozilla тестирует систему голосового управления Firefox Voice

Компания Mozilla начала тестирование дополнения Firefox Voice с реализацией экспериментальной системы голосовой навигации, позволяющей использовать речевые команды для выполнения типовых действий в браузере. В настоящее время поддерживается обработка команд только на английском языке. Для активации требуется нажать на индикатор в адресной строке и выдать голосовую команду (в фоне микрофон отключён).

От типовых систем голосового управления предложенное дополнение отличает тем, что оно сосредоточено не на замене мыши и клавиатуры при манипуляциях с интерфейсом, а позиционируется как вспомогательный инструмент для обработки вопросов на естественном языке, выполняющий роль голосового помощника. Например, пользователь может передавать такие команды, как "какая сейчас погода", "найди вкладку с Gmail", "отключи звук", "сохрани как PDF", "увеличь масштаб", "открой сайт mozilla".

После установки дополнения, пользователю предлагается предоставить право сбора и анализа голосовых шаблонов, с их передачей на серверы Mozilla для увеличения точности работы сервиса (данные собирают анонимно, и не передаются третьим лицам). При этом отправка телеметрии с голосовыми данными опциональна и от неё можно отказаться.

По данным издания soeren-hentzschel.at обработка команд производится с задействованием службы распознавания речи Google (Google Cloud Speech Service), но в коде дополнения определены серверы Mozilla (настройки могут быть переопределены при сборке). В файле, определяющем политику конфиденциальности, упомянута возможность отправки голосовых данных как в Mozilla, так и в Google Cloud Speech.