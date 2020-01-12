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Mozilla тестирует систему голосового управления Firefox Voice

12.01.2020 09:10

Компания Mozilla начала тестирование дополнения Firefox Voice с реализацией экспериментальной системы голосовой навигации, позволяющей использовать речевые команды для выполнения типовых действий в браузере. В настоящее время поддерживается обработка команд только на английском языке. Для активации требуется нажать на индикатор в адресной строке и выдать голосовую команду (в фоне микрофон отключён).

От типовых систем голосового управления предложенное дополнение отличает тем, что оно сосредоточено не на замене мыши и клавиатуры при манипуляциях с интерфейсом, а позиционируется как вспомогательный инструмент для обработки вопросов на естественном языке, выполняющий роль голосового помощника. Например, пользователь может передавать такие команды, как "какая сейчас погода", "найди вкладку с Gmail", "отключи звук", "сохрани как PDF", "увеличь масштаб", "открой сайт mozilla".

После установки дополнения, пользователю предлагается предоставить право сбора и анализа голосовых шаблонов, с их передачей на серверы Mozilla для увеличения точности работы сервиса (данные собирают анонимно, и не передаются третьим лицам). При этом отправка телеметрии с голосовыми данными опциональна и от неё можно отказаться.

По данным издания soeren-hentzschel.at обработка команд производится с задействованием службы распознавания речи Google (Google Cloud Speech Service), но в коде дополнения определены серверы Mozilla (настройки могут быть переопределены при сборке). В файле, определяющем политику конфиденциальности, упомянута возможность отправки голосовых данных как в Mozilla, так и в Google Cloud Speech.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Mozilla рассматривает возможность создания системы голосовой навигации для браузера
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование голосового ввода
  4. OpenNews: Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.6
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала голосовые данные Common Voice
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, voice
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:19, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > обработка команд производится с задействованием службы распознавания речи Google (Google Cloud Speech Service)

    Погодите, а как же их DeepSpeech?

     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 10:02, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очевидно пока не готов. Они же недавно только семплы собирали...
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:42, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФФ просто тестовый полигон Гугл. ФФ из головной компании сказали что делать они и делают.
     
  • 2.12, nshmyrev (ok), 10:59, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тянет он пока, скоро они его закроют, я думаю.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:47, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Собирает телеметрию, не собирает, да какая разница? Пользователю главное чтобы браузер был быстрым, простым и безопасным, чего не скажешь о FF.
     
     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 10:22, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, до curl далеко.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:57, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Очередная бесполезная фигня от Mozilla, которая не взлетит. Жизнь их ничему не учит?
     
     
  • 2.7, Fyjy (?), 10:17, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожелаем же тебе, что бы тебе отрезали руки и ты попробовал понять, что голосовое управление необходимо в определенных случаях, а те кто об этом думают молодцы.
     
     
  • 3.9, VINRARUS (ok), 10:23, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что бы тебе отрезали руки и ты попробовал понять, что голосовое управление необходимо в определенных случаях

    Курсор до адресной панели вести носом?

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:05, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теоретически "открой ххх" или там "иди на" быстрее чем шастать по менюшкам. Я бы может даже пользовался, сейчас я довольствуюсь однобуквенными закладками в bookmarks toolbar. Наверно "перезапустись" и "открой хромиум" будут самые часто используемые всё-таки.
     
  • 1.6, microcoder (ok), 10:07, 12/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > данные собирают анонимно, и не передаются третьим лицам

    До тех пор, пока не всплывёт новость об утечке данных )))

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 10:43, 12/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они скажут что это не мы это русские хакеры. И все на этом успокоится.
     
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