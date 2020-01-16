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На фоне реструктуризации из Mozilla уволено 70 сотрудников

16.01.2020 07:00

Компания Mozilla объявила о проведении реструктуризации. Доходы Mozilla продолжают сильно зависеть от отчислений за использование поисковых систем. Последнее время наблюдается снижение подобных отчислений, которые в 2019 и 2020 годах планировалось компенсировать за счёт развития новых платных сервисов (например, Firefox Premium и Private Network) и областей, не связанных с поисковыми системами. В конечном счёте, прогнозы не оправдались и на развитие новых платных сервисов потребовалось больше времени, чем ожидалось, поэтому Mozilla намерена начать "жить по средствам" и заранее адаптироваться к возможным пессимистичным финансовым прогнозам, для чего принято решение сократить расходы за счёт увольнения сотрудников.

В настоящее время в Mozilla по всему миру трудоустроено примерно 1000 сотрудников, из которых вчера были уволены как минимум 70 человек (7% от всего персонала). Увольнения ещё могут продолжиться, так как не принято окончательное решения о сокращении работников из Германии и Франции.

Руководство компании также рассматривало возможность закрытия фонда развития инноваций, но решило пока не делать этого, признав его необходимым для развития новых продуктов (на создание новых продуктов Mozilla выделяет 43 млн долларов). Mozilla продолжит инвестирование в инновации, так как считает работу по улучшению интернета одной из своих основных задач.

При этом, это не первая волна увольнений, в 2017 году из Mozilla было уволено 50 сотрудников, занимавшихся разработкой Firefox OS. На этот раз, волна увольнений затронула в том числе инженеров, занимавшихся тестированием качества (QA), безопасностью и управлением релизами. Также уволен разработчик генератора кода Cranelift для WebAssembly.

Бренден Айк (Brendan Eich), создатель языка JavaScript и бывший руководитель Mozilla, намекнул, что сокращать расходы нужно в другой области и привёл график роста зарплаты Митчелл Бейкер (Mitchell Baker), председателя совета директоров Mozilla Corporation, в зависимости от падения рыночной доли Firefox. С момента ухода Брендена Айка из Mozilla в 2014 году размер компенсации Бейкер увеличился с 1 до 2.5 млн долларов в год.

Напомним, что в соответствии с финансовым отчётом Mozilla за 2018 год (за 2019 год данные пока не раскрываются), доходы Mozilla уменьшились на 112 млн долларов и составили 450 млн долларов, из которых 429 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. На разработку в 2018 году было потрачено 277 млн долларов, поддержку сервисов - 33.4 млн долларов, маркетинг - 53 млн долларов, административные расходы - 86 млн долларов, гранты 4.8 млн долларов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год
  3. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год
  4. OpenNews: Компания Mozilla распределила 539 тысяч долларов на гранты открытым проектам
  5. OpenNews: Компания Mozilla определила получателей грантов исследовательским проектам
  6. OpenNews: Mozilla увольняет 50 сотрудников, занимавшихся разработкой Firefox OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 07:59, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Скоро капец последенему нормальному браузеру наступит. Печалька.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:01, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предпоследнему ( ͡° ͜ʖ ͡°)
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 08:02, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Windows уже пошло развёртывание Edge на Chromium 😀
     
     
  • 3.10, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:27, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Windows уже пошло развёртывание Edge на Chromium 😀

    Ога-ога, Микрософты-то умеют ре-струк-тури-зиро-в-ать [I]![/I]

    Не 100 ч-к за два года, а по тыще-две не меньше двух раз в год.
    И это они ещё не отчитались об экономии (и увольнениях=) с хромиума!

    Не считая "правильной" бухгалтерии,
    аутсорс-потогонки и обмана "сотрудников",
    отмывания преступно нажитого и сокрытие от налогов в офшорах и "благо"творителях.
    [I] Читайте на techrights.org !! [/I]  Ура.

     
  • 2.5, Аноним (5), 08:08, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Скоро капец последенему нормальному браузеру наступит

    Он уже наступил в 2017.

     

  • 1.2, Аноним (2), 07:59, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Придётся пользоваться хромом.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 08:35, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По любому придется. Слабых или затопчут или посадят на шишку и будут вертеть.
    Как собственно с мозилой и всеми остальными и делают.
    И вы даже знаете кто. :-)
     
     
  • 3.17, Нанобот (ok), 08:39, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И вы даже знаете кто. :-)

    Рептилоиды?

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:12, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Невидимая рука рынка в действии:)
     
  • 1.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:17, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >>Бренден Айк (Brendan Eich), создатель языка JavaScript и бывший руководитель Mozilla, намекнул, что сокращать расходы нужно в другой области и привёл график роста зарплаты Митчелл Бейкер (Mitchell Baker), председателя совета директоров Mozilla Corporation
    >>На разработку в 2018 году было потрачено 277 млн долларов

    Как-то дороговато им обошлась "разработка" отмены User-Agent-та, неуёмная переделка значков адресной строки и расчёсывание зуда перемещения кнопок...

     
     
  • 2.9, Аноним (3), 08:24, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > дороговато им обошлась "разработка" отмены User-Agent-та

    Митрофанушка опять прочитал глагол будущего времени как прошедшего.

     

  • 1.8, Аноним (8), 08:18, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Бренден Айк (Brendan Eich),

    да он просто завидует

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:31, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, просто (почти) любое руководство в своём репертуаре.
    Увольняй сотрудников @ не думай о последствиях.
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:28, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И главное, если на эту мишель начать гнать за царские замашки, она станет прикрываться своей LGBT-армией
     
  • 1.13, Аноним (13), 08:33, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Инженеров увольняют, менеджеры остаются. Это успех.
     
  • 1.14, Аноним (15), 08:33, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начали разгонять контору. Давно пора прочистить ряды. Это ж надо, так испоганить браузер! До неузноваемости!
     
  • 1.16, youtube (?), 08:37, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо последних натуралов уволили
     
  • 1.18, HappyPony (?), 08:39, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы АвтоВАс Весь инженерный состав уволила, глядишь и к лучшему дело пошло.
     
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