На фоне реструктуризации из Mozilla уволено 70 сотрудников

Компания Mozilla объявила о проведении реструктуризации. Доходы Mozilla продолжают сильно зависеть от отчислений за использование поисковых систем. Последнее время наблюдается снижение подобных отчислений, которые в 2019 и 2020 годах планировалось компенсировать за счёт развития новых платных сервисов (например, Firefox Premium и Private Network) и областей, не связанных с поисковыми системами. В конечном счёте, прогнозы не оправдались и на развитие новых платных сервисов потребовалось больше времени, чем ожидалось, поэтому Mozilla намерена начать "жить по средствам" и заранее адаптироваться к возможным пессимистичным финансовым прогнозам, для чего принято решение сократить расходы за счёт увольнения сотрудников.

В настоящее время в Mozilla по всему миру трудоустроено примерно 1000 сотрудников, из которых вчера были уволены как минимум 70 человек (7% от всего персонала). Увольнения ещё могут продолжиться, так как не принято окончательное решения о сокращении работников из Германии и Франции.

Руководство компании также рассматривало возможность закрытия фонда развития инноваций, но решило пока не делать этого, признав его необходимым для развития новых продуктов (на создание новых продуктов Mozilla выделяет 43 млн долларов). Mozilla продолжит инвестирование в инновации, так как считает работу по улучшению интернета одной из своих основных задач.

При этом, это не первая волна увольнений, в 2017 году из Mozilla было уволено 50 сотрудников, занимавшихся разработкой Firefox OS. На этот раз, волна увольнений затронула в том числе инженеров, занимавшихся тестированием качества (QA), безопасностью и управлением релизами. Также уволен разработчик генератора кода Cranelift для WebAssembly.

Бренден Айк (Brendan Eich), создатель языка JavaScript и бывший руководитель Mozilla, намекнул, что сокращать расходы нужно в другой области и привёл график роста зарплаты Митчелл Бейкер (Mitchell Baker), председателя совета директоров Mozilla Corporation, в зависимости от падения рыночной доли Firefox. С момента ухода Брендена Айка из Mozilla в 2014 году размер компенсации Бейкер увеличился с 1 до 2.5 млн долларов в год.

Напомним, что в соответствии с финансовым отчётом Mozilla за 2018 год (за 2019 год данные пока не раскрываются), доходы Mozilla уменьшились на 112 млн долларов и составили 450 млн долларов, из которых 429 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. На разработку в 2018 году было потрачено 277 млн долларов, поддержку сервисов - 33.4 млн долларов, маркетинг - 53 млн долларов, административные расходы - 86 млн долларов, гранты 4.8 млн долларов.



