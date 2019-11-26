Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год

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|1.1, Аноним (1), 10:48, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Ну и сколько миллионов пришло за сбор, анализ и продажу телеметрии?
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|2.3, Аноним (3), 11:04, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Как же вы достали нытики. Есть разница между рекламной и технической телеметрией.
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|3.11, Аноним (11), 12:31, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не, не. Нет разницы. А иначе ныть не получится.
Это-одно и то же, я настаиваю!
Во имя защиты чувств всех нытиков!
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|3.19, Fracta1L (ok), 13:23, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У этих блондинок ассоциативное мышление в ходу. Телеметрия это же отсылка данных, а если отсылка данных - значит, слежка, подглядывание в вебку и ухо АНБ в микрофоне. Этого достаточно для истерики.
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|3.25, пох. (?), 14:38, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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шпион Касперский тоже, знаешь ли, врал, что документы пользователей никогда-никогда не отсылаются на сервер, отсылаются только метаданные и свертки, только и исключительно для анализа.
И многие в общем-то ему верили - пока израильтяне не поймали таки на горячем.
Конечно же мы верим мурзиле, что телеметрия никогда-никогда не продается, и используется только и исключительно для "технических" целей.
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|4.30, Fracta1L (ok), 15:23, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сравнивать техническую телеметрию с документами пользователя - образцовое слабоумие.
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|5.32, Аноним (32), 16:01, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Приводить блог лаборатории касперского как опровержение. Гениально! Ты у продавцов тоже всегда спрашиваешь, хорошие ли они товары продают?
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|2.28, Аноним (28), 14:56, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>анализ и продажу телеметрии
Это же свабодная телеметрия! Это так надо во имя секты, так гораздо лучше, помощь спо! Ещё мне, больше, толще, чаще, глубже!
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|2.35, Аноним (35), 16:01, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну и сколько миллионов пришло за сбор, анализ и продажу телеметрии?
Это вопрос лучше задавать в ветке про Goodle Chrome.
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|1.6, Аноним (6), 11:40, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>DuckDuckGo
Откуда у них деньги на отчисления? Они ж вроде персональными данными пользователей не торгуют в отличие от других поисковиков.
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|2.8, Аноним (8), 11:47, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там точно такая же реклама есть. Просто она не основана на персональных данных пользователей
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|3.14, Аноним (14), 12:37, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Весь трафик до techrights.org вообще не зашифрован, тупой HTTP. Аррригинальная у них борьба за прайвеси.
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|4.27, Аноним (27), 14:53, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты действительно считашь, что продукт, находящийся под юрисдикцией США, может позиционировать себя как инструмент для защиты приваси? Парни, откуда вы такие берётесь?
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|3.17, iPony129412 (?), 13:09, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Искал, искал компромат. Обычно всегда хоть какие-то ссылки дают, но тут видать не стали заморачиваться - тупо короче "Get The Facts". Ну пропагандисты особенно не заморачиваются обычно.
> Oh, and just to be sure… everyone knows that DuckDuckGo (DDG) is also surveillance (and false marketing of privacy). Right? Everyone is aware, we hope. We covered this several times more than half a decade ago.
PS: не являюсь фанатом Утки, хотя и пользуюсь ей по принципу "хоть что, только не Гугл"
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|1.7, dkg (?), 11:42, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И вот эти 1000 сотрудников за 277млн пилят один браузер?
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|2.18, iPony129412 (?), 13:21, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не один браузер.
Платформы: Windows, macOS, Linux, Android (несколько разных браузеров), iOS.
WebThings на IoT.
Многочисленные сервисы: файло обменик, Private Network, синхронизации паролей https://www.mozilla.org/en-US/firefox/lockwise/, адаптация браузера для шлемов VR
Это я сходу вспомнил только... Всё это требует кучу людей с разной специализацией.
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|3.22, Аноним (21), 14:07, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Их сервисы, как правило, довольно быстро накрываются медным тазом, словно бы компания хочет делать что-то полезное (для себя) и куда-то двигаться, но не знает что и куда.
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|4.29, Аноним (-), 15:15, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Их сервисы, как правило, довольно быстро накрываются медным тазом, словно бы компания
> хочет делать что-то полезное (для себя) и куда-то двигаться, но не
> знает что и куда.
Прямо как google.
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|3.47, Аноним (47), 16:37, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё это требует кучу людей с разной специализацией.
Выпиливание собственного кода требует кучу людей с альтернативной ориентацией.
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|2.56, Ordu (ok), 16:57, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, хз сколько там сотрудников. В новости здесь не указан источник откуда взято число. По ссылкам в новости вроде ничего нет такого. В википедии написано 1000+ со ссылкой на какую-то статью от 2014 в NYT, где нет точного числа, лишь "более 1000 сотрудников" (что может означать как 1001, так и 1500). Напрашивается предположение, что число в этой новости, прямо или косвенно из того же источника, а значит это оценка с точностью "плюс-минус километр" да ещё и пятилетней давности.
Во-вторых, они пилят не один браузер, а несколько, и они пилят не только браузеры.
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|1.12, vz_2 (?), 12:35, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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О, 1000 сотрудников, я думал там раз в 10 меньше, и то ерундой страдают.
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|2.15, Аноним (15), 12:46, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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там из 1000 сотрудников только около 200 могут кодить, остальные - различные менеджеры
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|4.42, Аноним (42), 16:17, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы чекбоксы и прочие контролы рисовали, чесслово. Лису препарировать у них время есть, а сделать нестрашные контролы некогда.
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|3.48, Аноним (47), 16:40, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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классическая буржуйская горизонтальная структура, когда начальник не только сверху (пирамида), но и спереди, сзади, слева и справа (обратная пирамида - чем выше, тем больше манагеров).
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|2.49, Аноним (47), 16:42, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда гомо победили гетеро... а что вы хотели от альтернативно ориентированных?
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|1.16, Аноним (16), 13:03, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всегда любил чужие деньги считать, но тут уныние вызывает. За такие деньги мне кажется можно было бы и Thunderbird разабатывать и instantbird и свой дист.
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|2.23, Аноним (23), 14:25, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Можно, но, скажем честно, в сравнении с браузером почтовый клиент мало кому нужен. 99% людей почту через браузер читают.
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|3.39, Аноним (34), 16:10, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вынужден так поступать. Потому, как протокол ProtonMail почтовиками не поддерживается. А так, с удовольствием с помощью Кмыла читал бы.
P.S. Слышал, что если аккаунт платный, то, вроде как, предоставляют доступ с помощью IMAPS. Но 4 Euro в месяц для страны третьего мира...
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|2.52, Аноним (47), 16:51, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> За такие деньги ... можно было бы ...
Можно, но западная коррупция не позволяет. Там цель пилить бабло, а не делать продукт.
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|1.37, Аноним (35), 16:04, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В 2018 году доходы Mozilla уменьшились на 112 млн долларов и составили 450 млн долларов
Положительное в этом предложении то, что росиянцы по своей старой привычке будут меньше завидовать.
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|1.40, анон (?), 16:11, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так много денег, так мало народу. Там бабло с серого отмывают, да?
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|2.55, Аноним (47), 16:54, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошим он был, когда его делали гетеро, но потом гомо вытеснили гетеро и стали убивать код, преподнося это как новые фичи (то одно заблочат, то другое удалят, то третье начнут переписывать, сломав всё вокруг).
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