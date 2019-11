Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год

Искал, искал компромат. Обычно всегда хоть какие-то ссылки дают, но тут видать не стали заморачиваться - тупо короче "Get The Facts". Ну пропагандисты особенно не заморачиваются обычно. > Oh, and just to be sure… everyone knows that DuckDuckGo (DDG) is also surveillance (and false marketing of privacy). Right? Everyone is aware, we hope. We covered this several times more than half a decade ago. PS: не являюсь фанатом Утки, хотя и пользуюсь ей по принципу "хоть что, только не Гугл"