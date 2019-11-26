Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2018 год. В 2018 году доходы Mozilla уменьшились на 112 млн долларов и составили 450 млн долларов, в то время как в 2017 году компания Mozilla заработала 562 млн долларов, в 2016 году - 520 млн долларов, в 2015 - 421 млн долларов, в 2014 - 329 млн долларов, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн.

429 млн из 450 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2017 году размер подобных отчислений составил 539 млн. 6.3 млн долларов составили пожертвования, что на 100 тысяч меньше, чем в 2017 году. Объём средств, вложенных в инвестиции в 2018 году составил 368 млн долларов (в 2017 году 414 млн, в 2016 году - 329 млн, в 2015 году - 227 млн, в 2014 году - 137 млн).

Среди затрат доминируют расходы на разработку (277 млн долларов в 2018 против 259 млн в 2017 году, в режиме полного рабочего дня трудоустроено более 1000 сотрудников), поддержку сервисов (33.4 млн долларов в 2018 против 20.7 млн в 2017), маркетинг (53 млн долларов в 2018 против 66 млн в 2017) и административные расходы (86 млн долларов в 2018 и 74 млн в 2017). 4.8 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2017 году - 5.4 млн). Общая сумма затрат составила 451 млн долларов (в 2017 году - 421.8, в 2016 году - 360.6, в 2015 году - 337.7, в 2014 - 317.8, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 514 млн долларов, на конец года - 523 млн долларов.