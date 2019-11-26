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Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год

26.11.2019 10:35

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2018 год. В 2018 году доходы Mozilla уменьшились на 112 млн долларов и составили 450 млн долларов, в то время как в 2017 году компания Mozilla заработала 562 млн долларов, в 2016 году - 520 млн долларов, в 2015 - 421 млн долларов, в 2014 - 329 млн долларов, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн.

429 млн из 450 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2017 году размер подобных отчислений составил 539 млн. 6.3 млн долларов составили пожертвования, что на 100 тысяч меньше, чем в 2017 году. Объём средств, вложенных в инвестиции в 2018 году составил 368 млн долларов (в 2017 году 414 млн, в 2016 году - 329 млн, в 2015 году - 227 млн, в 2014 году - 137 млн).

Среди затрат доминируют расходы на разработку (277 млн долларов в 2018 против 259 млн в 2017 году, в режиме полного рабочего дня трудоустроено более 1000 сотрудников), поддержку сервисов (33.4 млн долларов в 2018 против 20.7 млн в 2017), маркетинг (53 млн долларов в 2018 против 66 млн в 2017) и административные расходы (86 млн долларов в 2018 и 74 млн в 2017). 4.8 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2017 году - 5.4 млн). Общая сумма затрат составила 451 млн долларов (в 2017 году - 421.8, в 2016 году - 360.6, в 2015 году - 337.7, в 2014 - 317.8, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 514 млн долларов, на конец года - 523 млн долларов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год
  3. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2016 год
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2015 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla, report
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  • 1.1, Аноним (1), 10:48, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Ну и сколько миллионов пришло за сбор, анализ и продажу телеметрии?
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 10:50, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    ~0. +/- 0;
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:04, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вы, батенька, оптимист!
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:04, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Как же вы достали нытики. Есть разница между рекламной и технической телеметрией.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:23, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ты не шаришь
     
  • 3.5, siropchik (??), 11:27, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И не говори...)
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:31, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не, не. Нет разницы. А иначе ныть не получится.
    Это-одно и то же, я настаиваю!
    Во имя защиты чувств всех нытиков!
     
  • 3.19, Fracta1L (ok), 13:23, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У этих блондинок ассоциативное мышление в ходу. Телеметрия это же отсылка данных, а если отсылка данных - значит, слежка, подглядывание в вебку и ухо АНБ в микрофоне. Этого достаточно для истерики.
     
  • 3.25, пох. (?), 14:38, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шпион Касперский тоже, знаешь ли, врал, что документы пользователей никогда-никогда не отсылаются на сервер, отсылаются только метаданные и свертки, только и исключительно для анализа.
    И многие в общем-то ему верили - пока израильтяне не поймали таки на горячем.

    Конечно же мы верим мурзиле, что телеметрия никогда-никогда не продается, и используется только и исключительно для "технических" целей.

     
     
  • 4.30, Fracta1L (ok), 15:23, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сравнивать техническую телеметрию с документами пользователя - образцовое слабоумие.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 16:01, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чукча не читатель. А если вдумчиво прочитать, что пох написал?
     
  • 4.31, Антон (??), 15:43, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "шпион Касперский тоже, знаешь ли, врал, что документы пользователей никогда-никогда не отсылаются на сервер, отсылаются только метаданные и свертки, только и исключительно для анализа.
    И многие в общем-то ему верили - пока израильтяне не поймали таки на горячем."

    Как дакажешь свои слова? https://www.kaspersky.ru/blog/kaspersky-in-the-shitstorm/19003/

     
     
  • 5.32, Аноним (32), 16:01, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Приводить блог лаборатории касперского как опровержение. Гениально! Ты у продавцов тоже всегда спрашиваешь, хорошие ли они товары продают?
     
  • 4.41, Аноним (41), 16:14, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при отключенной KSN отсылает?
     
  • 3.45, Аноним (45), 16:32, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нету.
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:56, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >анализ и продажу телеметрии

    Это же свабодная телеметрия! Это так надо во имя секты, так гораздо лучше, помощь спо! Ещё мне, больше, толще, чаще, глубже!

     
  • 2.35, Аноним (35), 16:01, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну и сколько миллионов пришло за сбор, анализ и продажу телеметрии?

    Это вопрос лучше задавать в ветке про Goodle Chrome.

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:40, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >DuckDuckGo

    Откуда у них деньги на отчисления? Они ж вроде персональными данными пользователей не торгуют в отличие от других поисковиков.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:47, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там точно такая же реклама есть. Просто она не основана на персональных данных пользователей
     
  • 2.10, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:53, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>DuckDuckGo
    > Откуда у них деньги на отчисления? Они ж вроде персональными данными пользователей
    > не торгуют в отличие от других поисковиков.

    Ну, это ж https://duckduckgo.com/?q=duckduckgo+site:techrights.org
    "все знают"ТМ!

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:37, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Весь трафик до techrights.org вообще не зашифрован, тупой HTTP. Аррригинальная у них борьба за прайвеси.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 14:53, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты действительно считашь, что продукт, находящийся под юрисдикцией США, может позиционировать себя как инструмент для защиты приваси? Парни, откуда вы такие берётесь?
     
     
  • 5.38, анон (?), 16:08, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, НСА не сдаст меня ФСБ.
     
  • 5.46, Аноним (45), 16:33, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А под какой юрисдикцией может?
     
  • 3.17, iPony129412 (?), 13:09, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Искал, искал компромат. Обычно всегда хоть какие-то ссылки дают, но тут видать не стали заморачиваться - тупо короче "Get The Facts". Ну пропагандисты особенно не заморачиваются обычно.

    > Oh, and just to be sure… everyone knows that DuckDuckGo (DDG) is also surveillance (and false marketing of privacy). Right? Everyone is aware, we hope. We covered this several times more than half a decade ago.

    PS: не являюсь фанатом Утки, хотя и пользуюсь ей по принципу "хоть что, только не Гугл"

     
     
  • 4.50, anonom (?), 16:48, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пришёл тот день, когда я Поню заплюсил
     

  • 1.7, dkg (?), 11:42, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И вот эти 1000 сотрудников за 277млн пилят один браузер?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:48, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    они пилят деньги, а не браузер.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 16:32, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
  • 2.18, iPony129412 (?), 13:21, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не один браузер.
    Платформы: Windows, macOS, Linux, Android (несколько разных браузеров), iOS.
    WebThings на IoT.
    Многочисленные сервисы: файло обменик, Private Network, синхронизации паролей https://www.mozilla.org/en-US/firefox/lockwise/, адаптация браузера для шлемов VR

    Это я сходу вспомнил только... Всё это требует кучу людей с разной специализацией.

     
     
  • 3.22, Аноним (21), 14:07, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Их сервисы, как правило, довольно быстро накрываются медным тазом, словно бы компания хочет делать что-то полезное (для себя) и куда-то двигаться, но не знает что и куда.
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 15:15, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Их сервисы, как правило, довольно быстро накрываются медным тазом, словно бы компания
    > хочет делать что-то полезное (для себя) и куда-то двигаться, но не
    > знает что и куда.

    Прямо как google.

     
  • 3.47, Аноним (47), 16:37, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё это требует кучу людей с разной специализацией.

    Выпиливание собственного кода требует кучу людей с альтернативной ориентацией.

     
  • 2.56, Ordu (ok), 16:57, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, хз сколько там сотрудников. В новости здесь не указан источник откуда взято число. По ссылкам в новости вроде ничего нет такого. В википедии написано 1000+ со ссылкой на какую-то статью от 2014 в NYT, где нет точного числа, лишь "более 1000 сотрудников" (что может означать как 1001, так и 1500). Напрашивается предположение, что число в этой новости, прямо или косвенно из того же источника, а значит это оценка с точностью "плюс-минус километр" да ещё и пятилетней давности.

    Во-вторых, они пилят не один браузер, а несколько, и они пилят не только браузеры.

     

  • 1.12, vz_2 (?), 12:35, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    О, 1000 сотрудников, я думал там раз в 10 меньше, и то ерундой страдают.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:46, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    там из 1000 сотрудников только около 200 могут кодить, остальные - различные менеджеры
     
     
  • 3.20, TormoZilla (?), 13:26, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    и 100 дизайнеров логотипов
     
     
  • 4.36, Аноним (34), 16:04, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и новомодных интерфейсов
     
  • 4.42, Аноним (42), 16:17, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы чекбоксы и прочие контролы рисовали, чесслово. Лису препарировать у них время есть, а сделать нестрашные контролы некогда.
     
  • 3.26, vz_2 (?), 14:39, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как обычно, на одного рабочего по 5 начальников.
     
  • 3.48, Аноним (47), 16:40, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    классическая буржуйская горизонтальная структура, когда начальник не только сверху (пирамида), но и спереди, сзади, слева и справа (обратная пирамида - чем выше, тем больше манагеров).
     
  • 3.54, Аноним (54), 16:53, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько надо могущих кодить? Думаешь больше всегда лучше? https://singaporedatacompany.com/blog/more-developers-more-problems
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:36, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так наговнокодить в браузере - это талант.
     
     
  • 2.49, Аноним (47), 16:42, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда гомо победили гетеро... а что вы хотели от альтернативно ориентированных?
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:03, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всегда любил чужие деньги считать, но тут уныние вызывает. За такие деньги мне кажется можно было бы и Thunderbird разабатывать и instantbird и свой дист.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:25, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Можно, но, скажем честно, в сравнении с браузером почтовый клиент мало кому нужен. 99% людей почту через браузер читают.
     
     
  • 3.33, жареная картошка (?), 16:01, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    виндозники не люди
     
  • 3.39, Аноним (34), 16:10, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вынужден так поступать. Потому, как протокол ProtonMail почтовиками не поддерживается. А так, с удовольствием с помощью Кмыла читал бы.

    P.S. Слышал, что если аккаунт платный, то, вроде как, предоставляют доступ с помощью IMAPS. Но 4 Euro в месяц для страны третьего мира...

     
     
  • 4.51, Аноним (47), 16:48, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за такую цену можно свой хостинг с почтовиком поднять :)
     
  • 2.52, Аноним (47), 16:51, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За такие деньги ... можно было бы ...

    Можно, но западная коррупция не позволяет. Там цель пилить бабло, а не делать продукт.

     

  • 1.24, Аноним (24), 14:35, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откаты от яху уже проели? Теперь ещё меньше будет.
     
  • 1.37, Аноним (35), 16:04, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В 2018 году доходы Mozilla уменьшились на 112 млн долларов и составили 450 млн долларов

    Положительное в этом предложении то, что росиянцы по своей старой привычке будут меньше завидовать.

     
  • 1.40, анон (?), 16:11, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так много денег, так мало народу. Там бабло с серого отмывают, да?
     
     
  • 2.53, Аноним (47), 16:52, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    коррупция, сэр. всё распилили.
     

  • 1.43, Аноним (43), 16:23, 26/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Был хороший браузер когда то, но окончательно испортили его.
     
     
  • 2.55, Аноним (47), 16:54, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошим он был, когда его делали гетеро, но потом гомо вытеснили гетеро и стали убивать код, преподнося это как новые фичи (то одно заблочат, то другое удалят, то третье начнут переписывать, сломав всё вокруг).
     
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