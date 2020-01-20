Обновление Firefox 72.0.2. В Firefox 74 появится возможность запрета открепления вкладок

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|1.1, Sluggard (ok), 22:38, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Случайное отсоединение вкладки является одной из самых раздражающих недоработок Firefox, устранения которой добивались 9 лет. Браузер позволяет мышью перетащить вкладку в новое окно, но при определённом стечении обстоятельств вкладка отсоединяется в отдельное окно и в процессе работы при неосторожном движении мыши во время клика на вкладку.
Ура, пофиксили. Чьё-то письмо Дедушке Морозу дошло.
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|2.4, Аноним (4), 22:48, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не понимаю, как при всей телеметрии которую они собирают, они так долго мурыжили с исправлением реально бесящей багофичи. Подозреваю, что по телеметрии в отчётах было про то, какая это классная штука отсоединение вкладок и все ей постоянно пользуются, а на деле вкладки отсоединялись ненамеренно.
Они сами своим браузером не пользуются или каждый раз вначале наводят мышью на вкладку, останавливают курсор и потом кликают?
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|3.5, Sluggard (ok), 22:54, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слушай, ну даже если у тебя телеметрия отсылается, там же не написано, нарочно ты вкладки отсоединяешь, или случайно. Может тебе удобнее всё по окнам растаскать, которыми у тебя тайловый WM рулит.
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|2.7, Аноним (7), 23:09, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больной извращуга, и так бы убрать их в полоску или какую-нибудь подменюшку вызываемую, чтобы зря место не жрали, а ты хочешь в несколько рядов...
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|2.12, An0n (?), 23:27, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они TreeStyleTab убили, от этих прогресса в юзабилити не жди.
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|1.9, Аноним (9), 23:12, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автообновление там теперь неотключаемое? Левые запросы реально убрать?
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