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Обновление Firefox 72.0.2. В Firefox 74 появится возможность запрета открепления вкладок

20.01.2020 22:23

Доступен корректирующий выпуск Firefox 72.0.2, в котором устранено несколько проблем, влияющих на стабильность:

  • Исправлена ошибка, приводящая к невозможности открытия загруженных файлов, содержащих символы пробела в имени файла;
  • Устранено зависание при открытии страницы about:logins при установленном мастер-пароле;
  • Решена проблема с совместимостью реализации CSS Shadow Parts, добавленной Firefox 72;
  • Исправлены проблемы с низкой производительностью воспроизведения видео с качеством 1080p на полном экране.

Дополнительно можно, отметить реализацию в ночных сборках Firefox, на базе которых будет сформирован выпуск Firefox 74, настройки "browser.tabs.allowTabDetach" (в about:config), позволяющей запретить отсоединение вкладок в новые окна. Случайное отсоединение вкладки является одной из самых раздражающих недоработок Firefox, устранения которой добивались 9 лет. Браузер позволяет мышью перетащить вкладку в новое окно, но при определённом стечении обстоятельств вкладка отсоединяется в отдельное окно и в процессе работы при неосторожном движении мыши во время клика на вкладку. Для того чтобы избежать подобного поведения до сих пор приходилось использовать дополнения, такие как Disable Tab Detach 2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 72.0.1 и 68.4.1 с устранением критической 0-day уязвимости
  3. OpenNews: Релиз Firefox 72
  4. OpenNews: Mozilla перейдёт с IRC на Matrix и добавит в Firefox второго провайдера DNS-over-HTTPS
  5. OpenNews: В Firefox 73 появится режим браузера одного сайта. Усиление защиты аккаунтов разработчиков дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sluggard (ok), 22:38, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Случайное отсоединение вкладки является одной из самых раздражающих недоработок Firefox, устранения которой добивались 9 лет. Браузер позволяет мышью перетащить вкладку в новое окно, но при определённом стечении обстоятельств вкладка отсоединяется в отдельное окно и в процессе работы при неосторожном движении мыши во время клика на вкладку.

    Ура, пофиксили. Чьё-то письмо Дедушке Морозу дошло.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:39, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алилуйя, разум восторжествует!
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:48, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понимаю, как при всей телеметрии которую они собирают, они так долго мурыжили с исправлением реально бесящей багофичи. Подозреваю, что по телеметрии в отчётах было про то, какая это классная штука отсоединение вкладок и все ей постоянно пользуются, а на деле вкладки отсоединялись ненамеренно.
    Они сами своим браузером не пользуются или каждый раз вначале наводят мышью на вкладку, останавливают курсор и потом кликают?
     
     
  • 3.5, Sluggard (ok), 22:54, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слушай, ну даже если у тебя телеметрия отсылается, там же не написано, нарочно ты вкладки отсоединяешь, или случайно. Может тебе удобнее всё по окнам растаскать, которыми у тебя тайловый WM рулит.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:46, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда будут вкладки в несколько строк уже?!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:09, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больной извращуга, и так бы убрать их в полоску или какую-нибудь подменюшку вызываемую, чтобы зря место не жрали, а ты хочешь в несколько рядов...
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:22, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зачем столько вкладок?
     
  • 2.12, An0n (?), 23:27, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они TreeStyleTab убили, от этих прогресса в юзабилити не жди.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:09, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    привет альфатестеры FF, обновляйтесь
     
  • 1.8, Sluggard (ok), 23:11, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, Максим какие-то новые стрелочки к комментам добавил. Эт чо?
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 23:21, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же на стрелке
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:12, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автообновление там теперь неотключаемое? Левые запросы реально убрать?
     

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