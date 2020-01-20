Обновление Firefox 72.0.2. В Firefox 74 появится возможность запрета открепления вкладок

Доступен корректирующий выпуск Firefox 72.0.2, в котором устранено несколько проблем, влияющих на стабильность: Исправлена ошибка, приводящая к невозможности открытия загруженных файлов, содержащих символы пробела в имени файла;

Устранено зависание при открытии страницы about:logins при установленном мастер-пароле;

Решена проблема с совместимостью реализации CSS Shadow Parts, добавленной Firefox 72;

Исправлены проблемы с низкой производительностью воспроизведения видео с качеством 1080p на полном экране. Дополнительно можно, отметить реализацию в ночных сборках Firefox, на базе которых будет сформирован выпуск Firefox 74, настройки "browser.tabs.allowTabDetach" (в about:config), позволяющей запретить отсоединение вкладок в новые окна. Случайное отсоединение вкладки является одной из самых раздражающих недоработок Firefox, устранения которой добивались 9 лет. Браузер позволяет мышью перетащить вкладку в новое окно, но при определённом стечении обстоятельств вкладка отсоединяется в отдельное окно и в процессе работы при неосторожном движении мыши во время клика на вкладку. Для того чтобы избежать подобного поведения до сих пор приходилось использовать дополнения, такие как Disable Tab Detach 2.



