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В Firefox 73 появится режим браузера одного сайта. Усиление защиты аккаунтов разработчиков дополнений

14.12.2019 23:07

После добавления в Firefox 71 поддержки работы в режиме интернет-киоска, разработчики Mozilla добавили в ночные сборки Firefox, на базе которых будет сформирован релиз Firefox 73, возможность открытия ссылки с использованием концепции "Site Specific Browser" (SSB). Новый режим ограничивает открытие в окне только ссылок на страницы текущего сайта (внешние ссылки открываются в отдельном окне браузера), а также скрывает меню, адресную строку и прочие элементы интерфейса браузера.

В отличие от ранее добавленного режима киоска, работа осуществляется не в полноэкранном режиме, а в обычном окне, но без специфичных для Firefox элементов интерфейса. При помощи новой возможности можно организовать работу с web-приложением как с обычной настольной программой. Для открытия ссылки в режиме SSB предложен флаг командной строки "--ssb", который можно применять при создании ярлыков для web-приложений, и кнопка "Launch Site Specific Browser", размещённая в меню действий со страницей (открывается через многоточие справа от адресной строки).

Дополнительно можно упомянуть решение ввести в практику обязательное применение двухфакторной аутентификации для учётных записей разработчиков дополнений. При подключении к addons.mozilla.org будет дополнительно запрашиваться код верификации, генерируемый отдельным приложением (FreeOTP, Authy, Google Authenticator, Duo Mobile, andOTP или KeepassXC). Изменение планируется ввести в начале 2020 года. Ожидается, что принудительное использование двухфакторной аутентификации поможет предотвратить неавторизированный доступ в случае утечки параметров учётной записи разработчика и защитить от захвата злоумышленниками контроля за дополнениями.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2019/12/f...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование проекта Mozilla Prism 1.0
  3. OpenNews: Представлен Cage, композитный сервер на базе Wayland для создания киосков
  4. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 4.8.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  5. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска
  6. OpenNews: Релиз Firefox 71
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Дегенератор (ok), 23:13, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Радуюсь новшествам самого шустрого браузера. Вот только после рекомендаций по переходу с хрома наверно сменю сим-карту. Как в начало 90х окунулся, мы тоже когда писали лабораторки не парились с мелочами. Кому надо - разберутся сами, на это есть форумы. )))
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:23, 14/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.6, Дегенератор (ok), 23:26, 14/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.24, Аноним (24), 04:54, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    opennet.ru##.cblk:has(.chdr:has-text(Дегенератор))

    >добавить правило в ublock, чтобы он скрывал автоматом (в этом году добавили фичу, которая это позволит без проблем осуществить)

     
     
  • 3.25, Аноним (24), 05:06, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фичи то этой сто лет. Добавили функцию nth-ancestor.
     
  • 3.26, Аноним (26), 05:57, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОМГ, спасибо Анон, теперь я больше никогда не увижу постов поха!
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:20, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Огнелисатрон?
     
  • 1.3, Аноним (5), 23:20, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько безопасно пользоваться всеми этими OTP сегодня? Я пытаюсь максимально избегать, как и привязки к сим, но быть может оно вполне безопасно? Хотя строить всю безопасность на том, что почту не взломают и не украдут, тоже сомнительно конечно. Но в почту не обязательно с телефона заходить.

    >SSB

    Для киосков выглядит полезно, я что-то даже не видел хромиума в киосках - там всегда фф.

     
     
  • 2.7, Товарищ Тамбовский Волк (?), 23:48, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Очень безопасно. В смысле придётся вам сначала привязать TOTP. Потом привязать телефон, потому что телефон с TOTP вы можете сломать. Потом привязать биометрию, потому что телефон у вас могут украсть. А потом носить электроный ошейник с электрошокером и словомером-транспондером для "Тухлберг и партнёры" - это потому, что биометрию могут подделать, а с ошейником есть уверенность, что это именно вы, ведь те, кто биометрию подделывает, такие ошейники носить не захотят.
     
  • 2.9, Дегенератор (ok), 23:52, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для киосков есть свой софт, дистры - ФФ туда уже не место.
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 23:59, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот что за дистры не интересовался как-то. Там обычно веб сайт открыт и ничего больше не требуется.
     
     
  • 4.14, Дегенератор (ok), 00:20, 15/12/2019 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.22, Fyjy (?), 04:42, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое отношение TOTP имеет к сим? TOTP не имеет никакого отношения к сим, описан в RFC, есть куча реализаций, вплоть до cliшных, можешь и сам написать, если совсем параноик.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:21, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ввести в практику обязательное применение двухфакторной аутентификации

    ... похоже не за горами и TEE-аттестация через WebAuthn ...

     
     
  • 2.11, Аноним (4), 00:13, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    защита бесполезна. Пароли либо воруются малварью на компе разраба, либо вебсайтами, на которых пароли переиспользуются. Последнее лечится PAKE, но могилла не захотела это запилить.
     
     
  • 3.13, Аноним (4), 00:14, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    первое лечится только TEE и отъёмом у разраба контроля над железом.
     

  • 1.8, Петр (??), 23:50, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В хроме есть SSB?
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 00:23, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chrome OS сплошной SSB
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:30, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополнительные инструменты - Создать ярлык - В отдельном окне
    Не оно?
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:14, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >обязательное применение двухфакторной аутентификации для учётных записей разработчиков дополнений

    Плохая новость для тех, кто разрабатывает дополнения по работе. Неадекватные работодатели захотят привязать это к личным телефонам.

     
     
  • 2.23, Fyjy (?), 04:44, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К каким еще телефонам? TOTP не имеет отношений к телефонам, просто есть удобные проги для него под мобилы, а есть и https://github.com/WhyNotHugo/totp-cli какой-нибудь.
     

  • 1.17, Аноним (17), 00:59, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, почему все самые плохие опасения всегда сбываются?..
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 01:00, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... когда речь идет о теперешнем фурифоксе.
     
  • 2.19, Аноним (19), 01:21, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока это мелочи же все. Правда есть опасение, что когда-нибудь их может накопиться критическое количество.. ну или нет))
     

  • 1.20, Аноним (20), 02:05, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Ожидается, что принудительное использование двухфакторной аутентификации поможет предотвратить неавторизированный доступ...

    а на самом деле люди просто будут класть секретый ключ от OTP-скрипта -- рядышком (в том же txt-файле) где они же и пароль записали :-) ..

    потомучто вы закалибали своей двухфакторной авторизацией. и если не делать то что абзацем выше -- то стоит сламать свой телефон/брилок и сразу же гемороя просто необерёшься (в ситуациях если OTP используется по назначению)

     
  • 1.21, Аноним (21), 03:42, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    firefox.exe --ssb https://horoscopes.rambler.ru
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 05:58, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    firefox.exe --sszb
     

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