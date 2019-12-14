В Firefox 73 появится режим браузера одного сайта. Усиление защиты аккаунтов разработчиков дополнений

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|1.1, Дегенератор (ok), 23:13, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Радуюсь новшествам самого шустрого браузера. Вот только после рекомендаций по переходу с хрома наверно сменю сим-карту. Как в начало 90х окунулся, мы тоже когда писали лабораторки не парились с мелочами. Кому надо - разберутся сами, на это есть форумы. )))
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|2.24, Аноним (24), 04:54, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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opennet.ru##.cblk:has(.chdr:has-text(Дегенератор))
>добавить правило в ublock, чтобы он скрывал автоматом (в этом году добавили фичу, которая это позволит без проблем осуществить)
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|3.26, Аноним (26), 05:57, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ОМГ, спасибо Анон, теперь я больше никогда не увижу постов поха!
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|1.3, Аноним (5), 23:20, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Насколько безопасно пользоваться всеми этими OTP сегодня? Я пытаюсь максимально избегать, как и привязки к сим, но быть может оно вполне безопасно? Хотя строить всю безопасность на том, что почту не взломают и не украдут, тоже сомнительно конечно. Но в почту не обязательно с телефона заходить.
>SSB
Для киосков выглядит полезно, я что-то даже не видел хромиума в киосках - там всегда фф.
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|2.7, Товарищ Тамбовский Волк (?), 23:48, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Очень безопасно. В смысле придётся вам сначала привязать TOTP. Потом привязать телефон, потому что телефон с TOTP вы можете сломать. Потом привязать биометрию, потому что телефон у вас могут украсть. А потом носить электроный ошейник с электрошокером и словомером-транспондером для "Тухлберг и партнёры" - это потому, что биометрию могут подделать, а с ошейником есть уверенность, что это именно вы, ведь те, кто биометрию подделывает, такие ошейники носить не захотят.
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|3.10, Аноним (5), 23:59, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот что за дистры не интересовался как-то. Там обычно веб сайт открыт и ничего больше не требуется.
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|2.22, Fyjy (?), 04:42, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое отношение TOTP имеет к сим? TOTP не имеет никакого отношения к сим, описан в RFC, есть куча реализаций, вплоть до cliшных, можешь и сам написать, если совсем параноик.
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|1.4, Аноним (4), 23:21, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>ввести в практику обязательное применение двухфакторной аутентификации
... похоже не за горами и TEE-аттестация через WebAuthn ...
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|2.11, Аноним (4), 00:13, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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защита бесполезна. Пароли либо воруются малварью на компе разраба, либо вебсайтами, на которых пароли переиспользуются. Последнее лечится PAKE, но могилла не захотела это запилить.
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|3.13, Аноним (4), 00:14, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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первое лечится только TEE и отъёмом у разраба контроля над железом.
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|2.16, Аноним (16), 00:30, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дополнительные инструменты - Создать ярлык - В отдельном окне
Не оно?
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|1.12, Аноним (12), 00:14, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>обязательное применение двухфакторной аутентификации для учётных записей разработчиков дополнений
Плохая новость для тех, кто разрабатывает дополнения по работе. Неадекватные работодатели захотят привязать это к личным телефонам.
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|2.19, Аноним (19), 01:21, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока это мелочи же все. Правда есть опасение, что когда-нибудь их может накопиться критическое количество.. ну или нет))
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|1.20, Аноним (20), 02:05, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Ожидается, что принудительное использование двухфакторной аутентификации поможет предотвратить неавторизированный доступ...
а на самом деле люди просто будут класть секретый ключ от OTP-скрипта -- рядышком (в том же txt-файле) где они же и пароль записали :-) ..
потомучто вы закалибали своей двухфакторной авторизацией. и если не делать то что абзацем выше -- то стоит сламать свой телефон/брилок и сразу же гемороя просто необерёшься (в ситуациях если OTP используется по назначению)
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