В Firefox 73 появится режим браузера одного сайта. Усиление защиты аккаунтов разработчиков дополнений

После добавления в Firefox 71 поддержки работы в режиме интернет-киоска, разработчики Mozilla добавили в ночные сборки Firefox, на базе которых будет сформирован релиз Firefox 73, возможность открытия ссылки с использованием концепции "Site Specific Browser" (SSB). Новый режим ограничивает открытие в окне только ссылок на страницы текущего сайта (внешние ссылки открываются в отдельном окне браузера), а также скрывает меню, адресную строку и прочие элементы интерфейса браузера.

В отличие от ранее добавленного режима киоска, работа осуществляется не в полноэкранном режиме, а в обычном окне, но без специфичных для Firefox элементов интерфейса. При помощи новой возможности можно организовать работу с web-приложением как с обычной настольной программой. Для открытия ссылки в режиме SSB предложен флаг командной строки "--ssb", который можно применять при создании ярлыков для web-приложений, и кнопка "Launch Site Specific Browser", размещённая в меню действий со страницей (открывается через многоточие справа от адресной строки).

Дополнительно можно упомянуть решение ввести в практику обязательное применение двухфакторной аутентификации для учётных записей разработчиков дополнений. При подключении к addons.mozilla.org будет дополнительно запрашиваться код верификации, генерируемый отдельным приложением (FreeOTP, Authy, Google Authenticator, Duo Mobile, andOTP или KeepassXC). Изменение планируется ввести в начале 2020 года. Ожидается, что принудительное использование двухфакторной аутентификации поможет предотвратить неавторизированный доступ в случае утечки параметров учётной записи разработчика и защитить от захвата злоумышленниками контроля за дополнениями.



