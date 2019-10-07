The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска

07.10.2019 10:12

В ночные сборки Firefox, на основе которых 3 декабря будет сформирован релиз Firefox 71, добавлена поддержка запуска браузера в режиме интернет-киоска, который можно использовать для организации работы различных автономных терминалов, рекламных стендов, демонстрационных панелей и прочих систем, ограниченных работой с одним сайтом/web-приложением.

Новый режим активируется при указании в командной строке опции "--kiosk" и приводит к возможности работы только в полноэкранном режиме. Показ управляющих элементов интерфейса, всплывающих окон, контекстных меню и индикаторов состояния загрузки страницы (отображения ссылок и текущего URL) блокируется. Ввод с клавиатуры сильно ограничивается, например, отключается обработка клавиш Alt и Ctrl, что не позволяет выйти из браузера, переключиться на другое приложение или открыть другой сайт.

Не все задуманные возможности пока реализованы. Интеграция функций киоска разделена на две фазы. В первой фазе планируется добиться паритета в функциональности с режимом киоска, предоставляемом в браузере Chrome. Так как киоск в Chrome подразумевает работу без подключенной клавиатуры, связанные с клавиатурой ограничения, а также дополнительные блокировки навигации между окнами и вкладками, пока не добавлены и будут воплощены в будущем, во время реализации второй фазы. Из планов также отмечается намерение реализовать команду "--kiosk-printing", обеспечивающую мгновенный вывод указанной страницы на печать без отображения промежуточных диалогов.

Интересно, что предложение реализовать режим киоска было отправлено ещё 17 лет назад и было реализовано только сейчас. Ранее для организации работы интернет-киоска требовалось использование сторонних дополнений например, Modern Kiosk, Kiosk Link Blocker, Full Screen Multiple Monitor и Webflix) или применение специализированных дистрибутивов, таких как Webconverger и Porteus Kiosk.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2019/10/m...)
  2. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 4.8.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  3. OpenNews: Представлен Cage, композитный сервер на базе Wayland для создания киосков
  4. OpenNews: Новые выпуски дистрибутивов для создания интернет-киосков: Webconverger 18.0 и Porteus 2.0 Kiosk Edition
  5. OpenNews: Доступен дисплейный сервер Mir 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, kiosk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:39, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Мда, это уже не смешно. Когда ждать Firefox OS?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:41, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +49 +/
    Да ты не поверишь...
     
  • 2.4, анонимус (??), 10:42, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    уже не ждать
     
  • 2.47, th3m3 (ok), 14:22, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты всё проспал. Но если интересно, у меня ещё осталось пару смартов на Firefox OS.
     
  • 2.67, Чё (?), 19:36, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Idiot-ы это реально не смешно.
     

  • 1.2, Нанобот (ok), 10:40, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    по-моему более логичным было бы сделать этот режим дополнением
     
     
  • 2.5, z (??), 10:42, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    слишком на многое влияет режим для обычного дополнения
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:10, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основные вещи можно дополнением сделать
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:35, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тогда отдельной сборкой. Большинству пользователей киоск даром не нужен.
     
  • 3.58, Michael Shigorin (ok), 18:11, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то хватало -- например, r-kiosk был вполне неплох.
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:18, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Более логичным было бы вообще не впихивать подобный функционал в веб-браузер. Что на очереди? В лису засунут музыкальный синтезатор? Или драйвера на видео?
     
     
  • 3.14, мазило (?), 11:31, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > засунут музыкальный синтезатор

    tone.js

    > драйвера на видео

    Ну почти, видеокодек есть:
    "Видеокодек OpenH264, предоставленный Cisco Systems, Inc.
    Этот плагин автоматически установлен Mozilla для реализации спецификации WebRTC и выполнения звонков через WebRTC на устройства, требующие использования видеокодека H.264."

     
     
  • 4.30, iPony129412 (?), 12:06, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видеокодек OpenH264

    Ну так и кодек на VP8 там давным давно с браузером поставляется, только внутри.

     
  • 4.59, Michael Shigorin (ok), 18:14, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> засунут музыкальный синтезатор
    > tone.js

    Кстати, наткнулся тут недавно -- кое-что очень даже пошло на фоновую музычку под разбирательства в коде: https://modarchive.org/index.php?request=view_artist_modules&page=0&query=7780 :)

    (а вспомнил потому, что там есть chiptune2.js)

     
  • 3.22, Аноним (22), 11:39, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хейтерам лишь бы хейтить и обсасывать. на деле приходилось выбирать для режима киоска мужду хромом и... хромом.
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 17:16, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хейтерам лишь бы хейтить и обсасывать. на деле нельзя критику высказать что бы какой-нибудь хейтер не обозвал тебя хейтером, а кисок и на firefox делают без особых проблем.
     
  • 3.41, ананим.orig (?), 12:52, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наоборот.
    сделали бы раньше, глядишь и не было бы банкоматов на вантузе.
     
     
  • 4.42, тоже Аноним (ok), 13:23, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ерунда. Хром сто лет как умеет в киоск, но хрен вы из браузера под Линем покомандуете потрохами банкомата.
     
     
  • 5.57, ананим.orig (?), 17:58, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу. 35-лет об этом слышу.
    но вот вам возможно поверю наконец. не разочаруйте.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:43, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Я думал это уже давно есть.

    В юлмарте терминалы самообслуживания как раз с лисицей в режиме киоска.

     
     
  • 2.26, кккк (?), 11:52, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати да. И не только там. Если это всё можно было добиться плагины, то зачем тянуть это всё в основную базу?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:12, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тонзиллэктомию можно делать ректально, с помощью автогена,
    то зачем тратить время на придумывание, реализацию и отработку других способов?
     
  • 3.68, Чё (?), 19:43, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такого там "тянут" что аж столько пуканов подорвалось? Всего лишь возможность запустить браузИр в определённом режиме с определёнными ограничениями. Конец света bljat-ь.
     
  • 2.38, hiveliberty (ok), 12:35, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Угу, я тоже помню, что ещё в 12-м году делал некоторым товарищам под ubuntu с режимом киоска Firefox. Без каких-либо плагинов и т.д.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:49, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >например, отключается обработка клавиш Alt и Ctrl,

    И Ctrl+Alt+Del, конечно, тоже отключается.

     
     
  • 2.31, тоже Аноним (ok), 12:08, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вы что, на винде собирались киоск собирать, что ли? Бред какой.

    Актуальнее комбинация Ctrl-Alt-F1, но с нормальным нетривиальным логином и паролем хрен она поможет.

     
     
  • 3.46, Аноним (7), 14:22, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А вы что, на винде собирались киоск собирать, что ли?

    Все киоски, которые я видел вживую, были на винде. Можно сказать de-facto industry standard. И клавиши ctrl там физически не было.

     
     
  • 4.48, тоже Аноним (ok), 14:40, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Де-факто индустриальный стандарт - это собрать из говна и палок.
    То есть из винды и склепанного на дотНете приложения во весь экран.
    Помнится, в казанском музее "Городская панорама" пришлось, пользуясь джойстиком и урезанной клавиатуркой, перезапускать этот колхоз, чтобы хоть что-нибудь увидеть на экране...

    А так-то у меня в цеху в качестве клиентов к ERP работают старые системники с Debian + Chromium в качестве оболочки. Де-факто работают и есть не просят ;)

     
  • 4.65, KonstantinB (ok), 18:59, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум в Юлмарте (мир праху его) было на Линуксе.
     
  • 3.49, Ordu (ok), 15:28, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Актуальнее комбинация Ctrl-Alt-F1

    Если она включена в xorg.conf

     
  • 3.56, Аноним (56), 17:35, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда проще с вендой, т.к. могут быть проблемы с отображением видео и с настройкой экрана и печати.

    Если проблем нет, можно и на линуксе.

     

  • 1.8, imho (ok), 10:53, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Я думал это уже давно есть

    Ага, вспомнили, блин (в хроме, не ко ночи будет упомянут, давно есть)
    ох, да почти всё в новости описано… дочитал :)

     
  • 1.9, Аноним (9), 10:57, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А память течь уже прекратила?
    А то пару суток и oom.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 12:30, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Память течет у нерадивых JS погроммистов.
    Которые понятия не имеют как работает сборщик мусора, почему иногда переменные надо подчищать и почему с замыканиями нужно работать с умом.
     

  • 1.10, Аноним (11), 11:09, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ждать firefox не надо, берите бесплатный браузер для киосков на Blink:

    https://kioskbrowser.elibsystem.ru/

    В комплекте:

    - русская виртуальная клавиатура
    - предотвращение скачивания файлов
    - большой скроллбар (помогает при сбитой юстировке сенсорного экрана)
    - отображение PDF
    - удаленный контроль URL (можно интегрировать со считывателями RFID)
    - изменение цветовой гаммы
    - кнопка возврата назад
    - режим предотвращения выгорания пикселей
    - подхватывает плагин Adobe Flash (только на Windows)

     
     
  • 2.12, анонимус (??), 11:17, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    зачем пиаришь несвободное ненужно на зондах
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:32, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > зачем пиаришь несвободное ненужно на зондах

    Не нужно - не используй.

    Много энергии - доделай свободное, чтобы им можно было пользоваться как-то более менее, русскую клавиатуру вона в Porteus Kiosk прикрути.

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:44, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Новость про функцию киоск в свободном браузере Фраерфокс.

    Это не сообщество киоскёров.

    Если нужен киоск найми ненужного человека, пусть на кусок хлеба заработает.

     
     
  • 5.36, Аноним (11), 12:28, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну Portues Kiosk вполне себе коммерческий дистрибутив, пиарящийся на opennet регулярно. Правда деньги там делаются не на самом дистрибутиве, а на допсервисах управлении и обновлении киосковым хозяйством: https://porteus-kiosk.org/automatic-updates.html.

    А вот про режим киоска в тоже открытом Хроме как-то забывают упомянуть.

    Да и закрытость исходников не является самоценностью для бесплатного ПО. Исходники можно и открыть, если будут желающие за это заплатить.

     
     
  • 6.43, Аноним (17), 13:24, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так отдельного браузера не появилось бы, если бы существующее открытое устраивало.

    Из открытых браузеров имеет смысл еще http://openkiosk.mozdevgroup.com/ назвать.

     
  • 3.52, Аноним (52), 16:39, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ему за это платят?
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:03, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сырцов нет - не нужен.
     
     
  • 3.54, Аноним (17), 17:11, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что посоветуешь такое-же, но с сырцами?
     
     
  • 4.61, НяшМяш (ok), 18:20, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любое webview на любом тулките?
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 18:43, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А готовое, чтобы не надо было самому код писать, что блокирует скачивание или печать (кому-то надо чтобы печать работала без вопросов, а кому-то чтобы вообще не работало), чтобы виртуальная клавиатура была и ею нельзя было закрыть приложение, чтобы история стиралась (а то залогинятся тута, а разлогинеться забывают), чтобы ctrl+s ничего никуда не сохраняло, чтобы файл с киоска нельзя было в интернет отправить или чтобы на полный экран браузер был открыт всегда?

    Т.е. вопрос про то, чтобы что-то готовое было, а  не "чо ты как слабак, запили свой porteus kiosk".

     
  • 2.33, Аноним (33), 12:12, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ты нам тут свою зондированную проприетарщину не впаривай.
     
  • 2.60, Michael Shigorin (ok), 18:18, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    License

    Copyright: Arsen I. Borovinskiy. All rights reserved.
    You can free install and run the KioskBrowser software for commercial and personal purpose.
    [B]You can not redistribute software from any sites.[/B]
    You can install KioskBrowser on your hardware and redistribute KioskBrowser with hardware only. If you redistribute KioskBrowser as installed on hardware, you must add URL-link on official KioskBrowser site https://kioskbrowser.elibsystem.ru and add notice on you site with hardware product about KioskBrowser usage.
    You can not sell the KioskBrowser.
    You can not disassembling, modify or rebrand the KioskBrowser.
    KioskBrowser created from Chromium, Node.js, NW.js and same other software under permissive BSD and MIT license.

    Увы.

     

  • 1.15, Dkg (?), 11:31, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Есть же уже дистрибутивы готовые, типа Porteus-kiosk. Кому надо уже давно пользуются.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 11:35, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Есть же уже дистрибутивы готовые, типа Porteus-kiosk. Кому надо уже давно пользуются.

    Portues Kiosk русской клавиатуры не имеет, поэтому хорошо подходит для показа рекламы, но плохо для каких-то сайтов, где требуется пользовательский ввод.

     
     
  • 3.21, Аноним (19), 11:37, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому надо не русскую плаву прикручивать, а делать киоск из браузера?
     
     
  • 4.23, Аноним (11), 11:43, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Режим киоска в хроме есть.
    Догоняют.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:32, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Qđ erat demonſtrandũ: фф играет лишь догоняющую роль в отношении божественного Хромиума.
     
  • 1.20, maint (ok), 11:37, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ха, скоро будет так же как с писалкой на CD/DVD диски Nero.С каждой новой версией люди будут думать, а просто то как бразер еще можно использовать будет огнелиса, или уже нет?
     
  • 1.25, Аноним (24), 11:48, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы Мозилла делала свой линукс дистрибутив: Mate, Firefox, Thunderbird, Instabird, но без systemd.
     
     
  • 2.27, Аноним (24), 11:58, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё songbird, spicebird. В общем все на XUL. Линукс дистрибутив от Мозилы сам напрашивается для продвижения линейки софта, а они отказываются от хулы и делают только браузер...
     
     
  • 3.29, iPony129412 (?), 12:04, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже проходили с FirefoxOS на мобилках — в итоге денег нет.
    Тоже самое касается и других приложений. Почтовик так вообще один убыток без всякого дохода.
     
     
  • 4.34, Аноним (24), 12:13, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пони-маешь разницу между шляпой на хтмл и дистрибутив линух который можно ставить на пека и продавать?
     
     
  • 5.40, iPony129412 (?), 12:46, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да понимаю.
    Чтобы сделать "дистрибутив линух который можно ставить на пека и продавать", которое имело бы спрос вообще куча бабла надо вложить.
    И результат никто не гарантирует.
     
  • 5.62, НяшМяш (ok), 18:22, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Ты пони-маешь разницу между шляпой на хтмл и дистрибутив линух который можно ставить на пека и продавать?

    У гугла же прокатило ставить на пека и продавать шляпу на хтмл под названием ChromeOS ?

     
  • 2.35, Аноним (33), 12:16, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IBM почему то не хочет класть на это денежки в фонд мозиллы. Интересно почему? Какая красивая у IBM шляпа. Красная.
     

  • 1.39, б.б. (?), 12:37, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    firefox, мне две булки хлеба, пожалуйста
     
  • 1.44, Yar4e (?), 14:03, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не прошло и нацать лет.. Ан нет, уже прошло :)
     
  • 1.45, Zenitur (ok), 14:11, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > киоска

    Разве это не осталось в 90-х?

     
  • 1.50, Аноним (50), 15:30, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А режим браузера - быстрого и нетребовательного к ресурсам - будет когда-нибудь?
     
     
  • 2.51, InuYasha (?), 16:09, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в версиях от Moonchild Prods, по идее, должен работать.
     
     
  • 3.53, Аноним (52), 16:41, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В версиях от мехового пи**раса не работает половина интернета.
     

  • 1.64, Аноним (64), 18:58, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Режим киоска может пригодиться и в офисе, в мирных целях. Например для круглосуточного верчения какого-нить автообновляемого dashboard-а или revuejs-презентации на большом ТВ. Раньше был Chrome, но у него нет тех расширений, что есть под лисой.
     
  • 1.66, X4asd (ok), 19:18, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ввод с клавиатуры сильно ограничивается, например, отключается обработка клавиш Alt и Ctrl, что не позволяет выйти из браузера, переключиться на другое приложение или открыть другой сайт.

    а это ничего страшного что кнопка super (windows) отвечает за переключение окон?

    super+tab

    super+'

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру