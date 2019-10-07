В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска

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|2.47, th3m3 (ok), 14:22, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты всё проспал. Но если интересно, у меня ещё осталось пару смартов на Firefox OS.
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|2.5, z (??), 10:42, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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слишком на многое влияет режим для обычного дополнения
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|3.19, Аноним (19), 11:35, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тогда отдельной сборкой. Большинству пользователей киоск даром не нужен.
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|2.13, Аноним (13), 11:18, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Более логичным было бы вообще не впихивать подобный функционал в веб-браузер. Что на очереди? В лису засунут музыкальный синтезатор? Или драйвера на видео?
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|3.14, мазило (?), 11:31, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> засунут музыкальный синтезатор
tone.js
> драйвера на видео
Ну почти, видеокодек есть:
"Видеокодек OpenH264, предоставленный Cisco Systems, Inc.
Этот плагин автоматически установлен Mozilla для реализации спецификации WebRTC и выполнения звонков через WebRTC на устройства, требующие использования видеокодека H.264."
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|4.30, iPony129412 (?), 12:06, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Видеокодек OpenH264
Ну так и кодек на VP8 там давным давно с браузером поставляется, только внутри.
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|3.22, Аноним (22), 11:39, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хейтерам лишь бы хейтить и обсасывать. на деле приходилось выбирать для режима киоска мужду хромом и... хромом.
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|4.55, Аноним (55), 17:16, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хейтерам лишь бы хейтить и обсасывать. на деле нельзя критику высказать что бы какой-нибудь хейтер не обозвал тебя хейтером, а кисок и на firefox делают без особых проблем.
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|4.42, тоже Аноним (ok), 13:23, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ерунда. Хром сто лет как умеет в киоск, но хрен вы из браузера под Линем покомандуете потрохами банкомата.
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|1.6, Аноним (6), 10:43, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Я думал это уже давно есть.
В юлмарте терминалы самообслуживания как раз с лисицей в режиме киоска.
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|2.26, кккк (?), 11:52, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати да. И не только там. Если это всё можно было добиться плагины, то зачем тянуть это всё в основную базу?
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|3.32, Аноним (32), 12:12, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если тонзиллэктомию можно делать ректально, с помощью автогена,
то зачем тратить время на придумывание, реализацию и отработку других способов?
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|3.68, Чё (?), 19:43, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что такого там "тянут" что аж столько пуканов подорвалось? Всего лишь возможность запустить браузИр в определённом режиме с определёнными ограничениями. Конец света bljat-ь.
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|2.38, hiveliberty (ok), 12:35, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Угу, я тоже помню, что ещё в 12-м году делал некоторым товарищам под ubuntu с режимом киоска Firefox. Без каких-либо плагинов и т.д.
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|1.7, Аноним (7), 10:49, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>например, отключается обработка клавиш Alt и Ctrl,
И Ctrl+Alt+Del, конечно, тоже отключается.
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|2.31, тоже Аноним (ok), 12:08, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вы что, на винде собирались киоск собирать, что ли? Бред какой.
Актуальнее комбинация Ctrl-Alt-F1, но с нормальным нетривиальным логином и паролем хрен она поможет.
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|3.46, Аноним (7), 14:22, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А вы что, на винде собирались киоск собирать, что ли?
Все киоски, которые я видел вживую, были на винде. Можно сказать de-facto industry standard. И клавиши ctrl там физически не было.
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|4.48, тоже Аноним (ok), 14:40, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Де-факто индустриальный стандарт - это собрать из говна и палок.
То есть из винды и склепанного на дотНете приложения во весь экран.
Помнится, в казанском музее "Городская панорама" пришлось, пользуясь джойстиком и урезанной клавиатуркой, перезапускать этот колхоз, чтобы хоть что-нибудь увидеть на экране...
А так-то у меня в цеху в качестве клиентов к ERP работают старые системники с Debian + Chromium в качестве оболочки. Де-факто работают и есть не просят ;)
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|3.49, Ordu (ok), 15:28, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Актуальнее комбинация Ctrl-Alt-F1
Если она включена в xorg.conf
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|3.56, Аноним (56), 17:35, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иногда проще с вендой, т.к. могут быть проблемы с отображением видео и с настройкой экрана и печати.
Если проблем нет, можно и на линуксе.
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|1.8, imho (ok), 10:53, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Я думал это уже давно есть
Ага, вспомнили, блин (в хроме, не ко ночи будет упомянут, давно есть)
ох, да почти всё в новости описано… дочитал :)
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|2.37, Аноним (37), 12:30, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Память течет у нерадивых JS погроммистов.
Которые понятия не имеют как работает сборщик мусора, почему иногда переменные надо подчищать и почему с замыканиями нужно работать с умом.
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|1.10, Аноним (11), 11:09, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ждать firefox не надо, берите бесплатный браузер для киосков на Blink:
https://kioskbrowser.elibsystem.ru/
В комплекте:
- русская виртуальная клавиатура
- предотвращение скачивания файлов
- большой скроллбар (помогает при сбитой юстировке сенсорного экрана)
- отображение PDF
- удаленный контроль URL (можно интегрировать со считывателями RFID)
- изменение цветовой гаммы
- кнопка возврата назад
- режим предотвращения выгорания пикселей
- подхватывает плагин Adobe Flash (только на Windows)
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|3.17, Аноним (17), 11:32, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> зачем пиаришь несвободное ненужно на зондах
Не нужно - не используй.
Много энергии - доделай свободное, чтобы им можно было пользоваться как-то более менее, русскую клавиатуру вона в Porteus Kiosk прикрути.
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|4.24, Аноним (24), 11:44, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Новость про функцию киоск в свободном браузере Фраерфокс.
Это не сообщество киоскёров.
Если нужен киоск найми ненужного человека, пусть на кусок хлеба заработает.
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|5.36, Аноним (11), 12:28, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну Portues Kiosk вполне себе коммерческий дистрибутив, пиарящийся на opennet регулярно. Правда деньги там делаются не на самом дистрибутиве, а на допсервисах управлении и обновлении киосковым хозяйством: https://porteus-kiosk.org/automatic-updates.html.
А вот про режим киоска в тоже открытом Хроме как-то забывают упомянуть.
Да и закрытость исходников не является самоценностью для бесплатного ПО. Исходники можно и открыть, если будут желающие за это заплатить.
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|5.63, Аноним (63), 18:43, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А готовое, чтобы не надо было самому код писать, что блокирует скачивание или печать (кому-то надо чтобы печать работала без вопросов, а кому-то чтобы вообще не работало), чтобы виртуальная клавиатура была и ею нельзя было закрыть приложение, чтобы история стиралась (а то залогинятся тута, а разлогинеться забывают), чтобы ctrl+s ничего никуда не сохраняло, чтобы файл с киоска нельзя было в интернет отправить или чтобы на полный экран браузер был открыт всегда?
Т.е. вопрос про то, чтобы что-то готовое было, а не "чо ты как слабак, запили свой porteus kiosk".
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|2.60, Michael Shigorin (ok), 18:18, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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License
Copyright: Arsen I. Borovinskiy. All rights reserved.
You can free install and run the KioskBrowser software for commercial and personal purpose.
[B]You can not redistribute software from any sites.[/B]
You can install KioskBrowser on your hardware and redistribute KioskBrowser with hardware only. If you redistribute KioskBrowser as installed on hardware, you must add URL-link on official KioskBrowser site https://kioskbrowser.elibsystem.ru and add notice on you site with hardware product about KioskBrowser usage.
You can not sell the KioskBrowser.
You can not disassembling, modify or rebrand the KioskBrowser.
KioskBrowser created from Chromium, Node.js, NW.js and same other software under permissive BSD and MIT license.
Увы.
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|1.15, Dkg (?), 11:31, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Есть же уже дистрибутивы готовые, типа Porteus-kiosk. Кому надо уже давно пользуются.
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|2.18, Аноним (17), 11:35, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Есть же уже дистрибутивы готовые, типа Porteus-kiosk. Кому надо уже давно пользуются.
Portues Kiosk русской клавиатуры не имеет, поэтому хорошо подходит для показа рекламы, но плохо для каких-то сайтов, где требуется пользовательский ввод.
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|3.21, Аноним (19), 11:37, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому надо не русскую плаву прикручивать, а делать киоск из браузера?
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|1.16, Аноним (16), 11:32, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Qđ erat demonſtrandũ: фф играет лишь догоняющую роль в отношении божественного Хромиума.
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|1.20, maint (ok), 11:37, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ха, скоро будет так же как с писалкой на CD/DVD диски Nero.С каждой новой версией люди будут думать, а просто то как бразер еще можно использовать будет огнелиса, или уже нет?
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|1.25, Аноним (24), 11:48, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лучше бы Мозилла делала свой линукс дистрибутив: Mate, Firefox, Thunderbird, Instabird, но без systemd.
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|2.27, Аноним (24), 11:58, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ещё songbird, spicebird. В общем все на XUL. Линукс дистрибутив от Мозилы сам напрашивается для продвижения линейки софта, а они отказываются от хулы и делают только браузер...
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|3.29, iPony129412 (?), 12:04, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так уже проходили с FirefoxOS на мобилках — в итоге денег нет.
Тоже самое касается и других приложений. Почтовик так вообще один убыток без всякого дохода.
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|4.34, Аноним (24), 12:13, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты пони-маешь разницу между шляпой на хтмл и дистрибутив линух который можно ставить на пека и продавать?
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|5.40, iPony129412 (?), 12:46, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да понимаю.
Чтобы сделать "дистрибутив линух который можно ставить на пека и продавать", которое имело бы спрос вообще куча бабла надо вложить.
И результат никто не гарантирует.
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|5.62, НяшМяш (ok), 18:22, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты пони-маешь разницу между шляпой на хтмл и дистрибутив линух который можно ставить на пека и продавать?
У гугла же прокатило ставить на пека и продавать шляпу на хтмл под названием ChromeOS ?
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|2.35, Аноним (33), 12:16, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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IBM почему то не хочет класть на это денежки в фонд мозиллы. Интересно почему? Какая красивая у IBM шляпа. Красная.
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|1.50, Аноним (50), 15:30, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А режим браузера - быстрого и нетребовательного к ресурсам - будет когда-нибудь?
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|1.64, Аноним (64), 18:58, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Режим киоска может пригодиться и в офисе, в мирных целях. Например для круглосуточного верчения какого-нить автообновляемого dashboard-а или revuejs-презентации на большом ТВ. Раньше был Chrome, но у него нет тех расширений, что есть под лисой.
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|1.66, X4asd (ok), 19:18, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ввод с клавиатуры сильно ограничивается, например, отключается обработка клавиш Alt и Ctrl, что не позволяет выйти из браузера, переключиться на другое приложение или открыть другой сайт.
а это ничего страшного что кнопка super (windows) отвечает за переключение окон?
super+tab
super+'
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