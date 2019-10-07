В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска

В ночные сборки Firefox, на основе которых 3 декабря будет сформирован релиз Firefox 71, добавлена поддержка запуска браузера в режиме интернет-киоска, который можно использовать для организации работы различных автономных терминалов, рекламных стендов, демонстрационных панелей и прочих систем, ограниченных работой с одним сайтом/web-приложением. Новый режим активируется при указании в командной строке опции "--kiosk" и приводит к возможности работы только в полноэкранном режиме. Показ управляющих элементов интерфейса, всплывающих окон, контекстных меню и индикаторов состояния загрузки страницы (отображения ссылок и текущего URL) блокируется. Ввод с клавиатуры сильно ограничивается, например, отключается обработка клавиш Alt и Ctrl, что не позволяет выйти из браузера, переключиться на другое приложение или открыть другой сайт. Не все задуманные возможности пока реализованы. Интеграция функций киоска разделена на две фазы. В первой фазе планируется добиться паритета в функциональности с режимом киоска, предоставляемом в браузере Chrome. Так как киоск в Chrome подразумевает работу без подключенной клавиатуры, связанные с клавиатурой ограничения, а также дополнительные блокировки навигации между окнами и вкладками, пока не добавлены и будут воплощены в будущем, во время реализации второй фазы. Из планов также отмечается намерение реализовать команду "--kiosk-printing", обеспечивающую мгновенный вывод указанной страницы на печать без отображения промежуточных диалогов. Интересно, что предложение реализовать режим киоска было отправлено ещё 17 лет назад и было реализовано только сейчас. Ранее для организации работы интернет-киоска требовалось использование сторонних дополнений например, Modern Kiosk, Kiosk Link Blocker, Full Screen Multiple Monitor и Webflix) или применение специализированных дистрибутивов, таких как Webconverger и Porteus Kiosk.



