В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска

License Copyright: Arsen I. Borovinskiy. All rights reserved.

You can free install and run the KioskBrowser software for commercial and personal purpose.

[B]You can not redistribute software from any sites.[/B]

You can install KioskBrowser on your hardware and redistribute KioskBrowser with hardware only. If you redistribute KioskBrowser as installed on hardware, you must add URL-link on official KioskBrowser site https://kioskbrowser.elibsystem.ru and add notice on you site with hardware product about KioskBrowser usage.

You can not sell the KioskBrowser.

You can not disassembling, modify or rebrand the KioskBrowser.

KioskBrowser created from Chromium, Node.js, NW.js and same other software under permissive BSD and MIT license. Увы.