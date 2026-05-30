Доступен выпуск дистрибутива Rocky Linux 10.2, развивающего свободную сборку Red Hat Enterprise Linux, способную занять место классического CentOS. Дистрибутив бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 10.2 и CentOS 10 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 10 будет осуществляться до 2035 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86-64-v3, aarch64, ppc64le (IBM POWER), s390x (IBM Z) и riscv64. Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME и KDE, опубликованные для архитектуры x86_64. Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux главным образом изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в Rocky Linux 10.2 можно познакомиться в анонсе RHEL 10.2. Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить официальную поддержку архитектуры RISC-V, реализованную для плат StarFive VisionFive 2 (VF2) и SiFive HiFive Premier P550, а также запуска в эмуляторе QEMU. Кроме того, проектом развивается несколько собственных репозиториев с дополнительными пакетами: security - внеплановые публикации срочных обновлений пакетов с устранением критических уязвимостей, для которых в RHEL ещё не успели сформировать обновления с исправлениями.

plus - доступны пакеты 7zip 25.01, iftop 1.0, nmon 16q и Valkey 8.0.7 (форк Redis).

NFV - пакеты для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization).

CRB (Code Ready Builder) - дополнительные пакеты для разработчиков.

RT - пакеты для работы в режиме реального времени.

HighAvailability - пакеты для создания высоконадёжных систем.

SAP и SAPHANA - пакеты для SAP и SAP HANA, такие как resource-agents, sap-hana-ha, sap-cluster-connector и vhostmd.



