Выпуск дистрибутива Rocky Linux 10.2

30.05.2026 10:12 (MSK)

Доступен выпуск дистрибутива Rocky Linux 10.2, развивающего свободную сборку Red Hat Enterprise Linux, способную занять место классического CentOS. Дистрибутив бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 10.2 и CentOS 10 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 10 будет осуществляться до 2035 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86-64-v3, aarch64, ppc64le (IBM POWER), s390x (IBM Z) и riscv64. Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME и KDE, опубликованные для архитектуры x86_64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux главным образом изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в Rocky Linux 10.2 можно познакомиться в анонсе RHEL 10.2.

Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить официальную поддержку архитектуры RISC-V, реализованную для плат StarFive VisionFive 2 (VF2) и SiFive HiFive Premier P550, а также запуска в эмуляторе QEMU. Кроме того, проектом развивается несколько собственных репозиториев с дополнительными пакетами:

  • security - внеплановые публикации срочных обновлений пакетов с устранением критических уязвимостей, для которых в RHEL ещё не успели сформировать обновления с исправлениями.
  • plus - доступны пакеты 7zip 25.01, iftop 1.0, nmon 16q и Valkey 8.0.7 (форк Redis).
  • NFV - пакеты для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization).
  • CRB (Code Ready Builder) - дополнительные пакеты для разработчиков.
  • RT - пакеты для работы в режиме реального времени.
  • HighAvailability - пакеты для создания высоконадёжных систем.
  • SAP и SAPHANA - пакеты для SAP и SAP HANA, такие как resource-agents, sap-hana-ha, sap-cluster-connector и vhostmd.


  • 1.1, enik (ok), 11:04, 30/05/2026 [ответить]  
    Как проходит суд Oracle vs Google?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:13, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В теплой дружеской обстановке.  

     

  • 1.3, Аноним (4), 14:12, 30/05/2026 [ответить]  
    Единственный нормальный CentOS!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:04, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://www.oracle.com/linux/
     

  • 1.5, adolfus (ok), 14:54, 30/05/2026 [ответить]  
    А что с проприетарными драйверами? Из rpmfusion их можно ставить?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:57, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    можно, кто тебе запретит то
     

