Нарушение AGPL производителем 3D-принтеров Bambu Lab и создание форка Bambu Studio

|1.3, Аноним (3), 13:37, 24/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Так как Bambu Studio является ответвлением от другого открытого AGPL-проекта, он должен распространяться строго под исходной лицензией APGLv3 и не имеет права вносить в неё исключения.
Вот ещё один пример. Пускай тогда пишут всё сами и делают проприетарным и не лезут в Open Source, но нет же сами то пользуются открытыми наработками:
https://habr.com/ru/news/940664/
Репутацию себе заработали, хотя кто в теме про них и так всё понимали.
|2.9, Аноним (9), 14:02, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Заработали репутацию производителя топовых, надёжных и удобных в использовании принтеров. С запчастями, гарантией и т д. Потому почти все промышленные 3д печатники берут именно бамбуки.
|3.10, Аноним (3), 14:20, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>промышленные 3д печатники берут именно бамбуки
Это не так, или вы только про РФ ?
Они выходят на рынки за счёт демпинга, но поговорка старая и рабочая, что скупой платит дважды.
Потом получаем такие вот запреты.
Профессиональные промышленные 3d принтеры это например Formlabs, 3D Systems, EOS GmbH.
|4.11, Аноним (11), 14:30, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Очевидно, персонаж имеет в виду держателей ферм бытовых принтеров, занимающихся печатью за деньги. Для таких — да, младшие модели бамбуков являются идеальным выбором по соотношению «цена–качество».
Причина лежит на поверхности: младшие модели поставляются с огромным демпингом, поскольку имеют целью не сколько приносить прибыли, сколько отнять рынок у других производителей массовых ультрадешёвых принтеров (Creality, Anycubic, тысячи их) и подсадить пользователей на экосистему Bambu (как запчасти, так и ПО).
|2.14, Аноним324 (ok), 14:43, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну тогда давайте бамбу заберёт всё что она добавила в опенсорс, а это примерно весь функционал пруса слайсера так-то и уйдёт в закат, а вы будете сидеть с вариантом софта образца 2014 года без ничего, зато свободные.
|3.16, Аноним (11), 15:05, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А что, интересно, она добавила в опенсорс и конкретно в прюшеслайсер? Поганый вебкит, из–за которого слайсеры теперь весят по несколько сотен мегабайт? Выкинула профили для всех остальных принтеров кроме своих (из–за чего был сформирован форк OracSlicer)?
Все технологии Bambulab (ну, кроме разве что приколов с AI) — взяты напрямую у сообщества, но старательно присвоены и огорожены. Всё что уже было придумано энтузиастами и выстрелило в той или иной форме, или в серийных принтерах, или в топовых самоделках.
|3.17, Аноним (17), 15:19, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Забрать она не может, лицензия же неотзывная.
Но следующие китайцы, желающие прокатиться на горбу свободных лицензий, десять раз подумают, а не написать ли с нуля своё, проприетарное.
И никто их не упрекнёт: они имеют полное право написать проприетарное ПО. Но без заимствования свободного кода. Пожалуйста, никто не возражает.
|3.18, Аноним (18), 15:41, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ну тогда давайте бамбу заберёт всё что она добавила в опенсорс
Уже не выйдет. Вирусные лицензии запрещают.
На самом деле забавно выходит, развитие ситуации идёт в направлении когда люди из принципа будут дизассемблировать все блобы от бамбы и переводить их в разряд опенсорц. Ситуация может не дойти до этого уровня, но будет очень смешно, если дойдёт.
И дело не только в том, что они нарушали AGPL, дело ещё в том, что они на других наезжали с лицензионными претензиями. Типа им можно, а другим нельзя? Ох как мне хочется, чтобы их конкретно повозили бы лицом по темной материи. По той, которую прямая кишка выделяет.
|1.5, Аноним (5), 13:43, 24/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
О, будет очень кстати, если поставят Bambu Lab на место. К тому же, желательно и отменить все патенты, которые они украли у сообщества.
|3.15, Аноним (3), 14:54, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так это не отход, а реакция человека имеющего своё производство и свою разработку.
https://blog.prusa3d.com/the-state-of-open-source-in-3d-printing-in-2023_76659
Если отойти от сферы 3d принтеров и Open Source, есть много наших отечественных примеров (ещё года с 2008 или раньше), как люди решались сэкономить и отдавали свой продукт на производство в Китай и через какое-то время они появлялись на том же "алике" от китайских продавцов, которым плевать на права.
И это хороший урок из которого надо делать выводы.
|1.7, Аноним (7), 13:54, 24/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Поддерживаю. Привет анониму, критикущему свободу и поддерживающему MIT.
