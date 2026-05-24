Нарушение AGPL производителем 3D-принтеров Bambu Lab и создание форка Bambu Studio

В ответ на недавние угрозы разработчику, вернувшему возможность прямой печати на 3D-принтерах Bambu Lab без использования проприетарного приложения Bambu Connect, правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) объявила о проведении расследования возможных нарушений свободных лицензий в ПО и прошивках компании Bambu Lab, Помимо этого, запущена инициатива по отстаиванию права самостоятельно проводить ремонт, в рамках которой началась работа по обратному инжинирингу проприетарных библиотек Bambu Lab и создан независимый форк платформы Bambu Studio. Развиваемый компанией Bambu Lab пакет Bambu Studio является форком свободного проекта Prusa Slicer и так же как исходный проект распространяется под лицензией AGPLv3. В выпущенное год назад обновление прошивки к 3D-принтерам Bambu Lab было внесено изменение, блокирующее возможность прямой печати. После обновления прошивки для продолжения работы с 3D-принтером в альтернативных пакетах подготовки моделей к 3D-печати, таких как OrcaSlicer, требовалась установка дополнительного проприетарного приложения Bambu Connect, без которого послойный вывод на печать перестал работать. Один из энтузиастов реализовал для OrcaSlicer возможность напрямую отправлять команды 3D-принтерам Bambu Lab без необходимости установки Bambu Connect, но компания Bambu Studio под угрозой судебного разбирательства вынудила разработчика удалить репозиторий с созданным кодом, при том, что реализованный энтузиастом метод прямой отправки команд на 3D-принтеры был основан на содержимом из репозитория AGPL-проекта Bambu Studio. Организация SFС трактовала данный шаг как ущемление прав, предоставляемых лицензией AGPLv3. При давлении на энтузиаста компания Bambu Lab применила тактику запугивания и утверждала, что условия использования продукта (terms of service) превалируют над требованиями AGPLv3, что является нарушение пункта 10.3 лицензии AGPL. Данный пункт запрещает налагать дополнительные ограничения, мешающие осуществлению прав, предоставленных лицензией. Помимо этого, правозащитная организация SFC выявила прямое нарушения условий лицензии AGPLv3 в приложении Bambu Studio, в котором используется библиотека libbambu_networking, исходный код которой не предоставляется. Так как Bambu Studio является ответвлением от другого открытого AGPL-проекта, он должен распространяться строго под исходной лицензией APGLv3 и не имеет права вносить в неё исключения. Соответственно, все компоненты должны быть доступны в исходном коде без дополнительных ограничений и комбинирование AGPL-кода с проприетарной библиотеке в одном продукте недопустимо. Библиотека libbambu_networking загружается через интерактивный запрос в интерфейсе пользователя, но подобный манёвр не позволяет обойти условия AGPL. Для оказания помощи пользователям 3D-принтеров, испытывающим трудности из-за нарушений AGPLv3 компанией Bambu Lab, создан проект baltobu, в рамках которого под защитой SFC создано три репозитория: reverse-networking - проект по обратному инжинирингу библиотек libbambu_networking.so, bambu_networking.dll и libbambu_networking.dylib, и создания их открытой замены. Подразумевается, что так как данные библиотеки используются в коде под лицензией AGPLv3, на них тоже распространяется данная лицензия, что даёт право на проведение обратного инжиниринга.

orca-slicer-for-bambu - репозиторий для продолжения работы над форком OrcaSlicer, поддерживающим прямую работу с 3D-принтерами Bambu Lab. Репозиторий воссоздаёт код проекта OrcaSlicer-bambulab, который ранее был удалён после угроз от Bambu Lab.

Viscose - репозиторий в форком ПО Bambu Studio, гарантирующий сохранение предоставляемых AGPL свобод и прав пользователей, а также поддерживающий открытую кодовую базу на случай, если компания Bambu Lab решит что-то удалить из своего репозитория.



