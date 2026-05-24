The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Нарушение AGPL производителем 3D-принтеров Bambu Lab и создание форка Bambu Studio

24.05.2026 13:17 (MSK)

В ответ на недавние угрозы разработчику, вернувшему возможность прямой печати на 3D-принтерах Bambu Lab без использования проприетарного приложения Bambu Connect, правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) объявила о проведении расследования возможных нарушений свободных лицензий в ПО и прошивках компании Bambu Lab, Помимо этого, запущена инициатива по отстаиванию права самостоятельно проводить ремонт, в рамках которой началась работа по обратному инжинирингу проприетарных библиотек Bambu Lab и создан независимый форк платформы Bambu Studio.

Развиваемый компанией Bambu Lab пакет Bambu Studio является форком свободного проекта Prusa Slicer и так же как исходный проект распространяется под лицензией AGPLv3. В выпущенное год назад обновление прошивки к 3D-принтерам Bambu Lab было внесено изменение, блокирующее возможность прямой печати. После обновления прошивки для продолжения работы с 3D-принтером в альтернативных пакетах подготовки моделей к 3D-печати, таких как OrcaSlicer, требовалась установка дополнительного проприетарного приложения Bambu Connect, без которого послойный вывод на печать перестал работать.

Один из энтузиастов реализовал для OrcaSlicer возможность напрямую отправлять команды 3D-принтерам Bambu Lab без необходимости установки Bambu Connect, но компания Bambu Studio под угрозой судебного разбирательства вынудила разработчика удалить репозиторий с созданным кодом, при том, что реализованный энтузиастом метод прямой отправки команд на 3D-принтеры был основан на содержимом из репозитория AGPL-проекта Bambu Studio.

Организация SFС трактовала данный шаг как ущемление прав, предоставляемых лицензией AGPLv3. При давлении на энтузиаста компания Bambu Lab применила тактику запугивания и утверждала, что условия использования продукта (terms of service) превалируют над требованиями AGPLv3, что является нарушение пункта 10.3 лицензии AGPL. Данный пункт запрещает налагать дополнительные ограничения, мешающие осуществлению прав, предоставленных лицензией.

Помимо этого, правозащитная организация SFC выявила прямое нарушения условий лицензии AGPLv3 в приложении Bambu Studio, в котором используется библиотека libbambu_networking, исходный код которой не предоставляется. Так как Bambu Studio является ответвлением от другого открытого AGPL-проекта, он должен распространяться строго под исходной лицензией APGLv3 и не имеет права вносить в неё исключения. Соответственно, все компоненты должны быть доступны в исходном коде без дополнительных ограничений и комбинирование AGPL-кода с проприетарной библиотеке в одном продукте недопустимо. Библиотека libbambu_networking загружается через интерактивный запрос в интерфейсе пользователя, но подобный манёвр не позволяет обойти условия AGPL.

Для оказания помощи пользователям 3D-принтеров, испытывающим трудности из-за нарушений AGPLv3 компанией Bambu Lab, создан проект baltobu, в рамках которого под защитой SFC создано три репозитория:

  • reverse-networking - проект по обратному инжинирингу библиотек libbambu_networking.so, bambu_networking.dll и libbambu_networking.dylib, и создания их открытой замены. Подразумевается, что так как данные библиотеки используются в коде под лицензией AGPLv3, на них тоже распространяется данная лицензия, что даёт право на проведение обратного инжиниринга.
  • orca-slicer-for-bambu - репозиторий для продолжения работы над форком OrcaSlicer, поддерживающим прямую работу с 3D-принтерами Bambu Lab. Репозиторий воссоздаёт код проекта OrcaSlicer-bambulab, который ранее был удалён после угроз от Bambu Lab.
  • Viscose - репозиторий в форком ПО Bambu Studio, гарантирующий сохранение предоставляемых AGPL свобод и прав пользователей, а также поддерживающий открытую кодовую базу на случай, если компания Bambu Lab решит что-то удалить из своего репозитория.


  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: Bambu Lab добилась удаления альтернативного проекта для отправки команд на свои 3D-принтеры
  3. OpenNews: Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах
  4. OpenNews: Stockfish и ChessBase урегулировали разбирательство, связанное с нарушением лицензии GPL
  5. OpenNews: В закон DMCA внесены исключения, разрешающие замену прошивок маршрутизаторов
  6. OpenNews: В коде Winamp обнаружено нарушение лицензии GPL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65511-gpl
Ключевые слова: gpl, bambu, 3dprint, slicer, law, license, viscose
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 13:37, 24/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Так как Bambu Studio является ответвлением от другого открытого AGPL-проекта, он должен распространяться строго под исходной лицензией APGLv3 и не имеет права вносить в неё исключения.

    Вот ещё один пример. Пускай тогда пишут всё сами и делают проприетарным и не лезут в Open Source, но нет же сами то пользуются открытыми наработками:
    https://habr.com/ru/news/940664/

    Репутацию себе заработали, хотя кто в теме про них и так всё понимали.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:02, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Заработали репутацию производителя топовых, надёжных и удобных в использовании принтеров. С запчастями, гарантией и т д. Потому почти все промышленные 3д печатники берут именно бамбуки.
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 14:20, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >промышленные 3д печатники берут именно бамбуки

    Это не так, или вы только про РФ ?
    Они выходят на рынки за счёт демпинга, но поговорка старая и рабочая, что скупой платит дважды.
    Потом получаем такие вот запреты.

    Профессиональные промышленные 3d принтеры это например Formlabs, 3D Systems, EOS GmbH.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:30, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно, персонаж имеет в виду держателей ферм бытовых принтеров, занимающихся печатью за деньги. Для таких — да, младшие модели бамбуков являются идеальным выбором по соотношению «цена–качество».

    Причина лежит на поверхности: младшие модели поставляются с огромным демпингом, поскольку имеют целью не сколько приносить прибыли, сколько отнять рынок у других производителей массовых ультрадешёвых принтеров (Creality, Anycubic, тысячи их) и подсадить пользователей на экосистему Bambu (как запчасти, так и ПО).

     
     
  • 5.12, Аноним (3), 14:33, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю вы абсолютно правы.
     
  • 2.14, Аноним324 (ok), 14:43, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну тогда давайте бамбу заберёт всё что она добавила в опенсорс, а это примерно весь функционал пруса слайсера так-то и уйдёт в закат, а вы будете сидеть с вариантом софта образца 2014 года без ничего, зато свободные.
     
     
  • 3.16, Аноним (11), 15:05, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, интересно, она добавила в опенсорс и конкретно в прюшеслайсер? Поганый вебкит, из–за которого слайсеры теперь весят по несколько сотен мегабайт? Выкинула профили для всех остальных принтеров кроме своих (из–за чего был сформирован форк OracSlicer)?

    Все технологии Bambulab (ну, кроме разве что приколов с AI) — взяты напрямую у сообщества, но старательно присвоены и огорожены. Всё что уже было придумано энтузиастами и выстрелило в той или иной форме, или в серийных принтерах, или в топовых самоделках.

     
  • 3.17, Аноним (17), 15:19, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забрать она не может, лицензия же неотзывная.

    Но следующие китайцы, желающие прокатиться на горбу свободных лицензий, десять раз подумают, а не написать ли с нуля своё, проприетарное.

    И никто их не упрекнёт: они имеют полное право написать проприетарное ПО. Но без заимствования свободного кода. Пожалуйста, никто не возражает.

     
  • 3.18, Аноним (18), 15:41, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну тогда давайте бамбу заберёт всё что она добавила в опенсорс

    Уже не выйдет. Вирусные лицензии запрещают.

    На самом деле забавно выходит, развитие ситуации идёт в направлении когда люди из принципа будут дизассемблировать все блобы от бамбы и переводить их в разряд опенсорц. Ситуация может не дойти до этого уровня, но будет очень смешно, если дойдёт.

    И дело не только в том, что они нарушали AGPL, дело ещё в том, что они на других наезжали с лицензионными претензиями. Типа им можно, а другим нельзя? Ох как мне хочется, чтобы их конкретно повозили бы лицом по темной материи. По той, которую прямая кишка выделяет.

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:43, 24/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    О, будет очень кстати, если поставят Bambu Lab на место. К тому же, желательно и отменить все патенты, которые они украли у сообщества.
     
  • 1.6, Аноним (3), 13:45, 24/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Bambu Studio является форком свободного проекта Prusa Slicer

    Вот поэтому и надо поддерживать открытые проекты:
    https://www.youtube.com/@Prusa3D/videos
    https://github.com/prusa3d  

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 14:41, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прюша вроде бы сам явно декларировал отход от принципов СПО и OHW в последних версиях своих принтеров. Как причину назвал невозможность конкурировать по цене с китайцами. Но это было до того, как Bambulab ворвалась на рынок, вышибив дверь с ноги. Надеюсь, теперь ему стыдно за татуировку.

    https://hackaday.com/2024/11/20/with-core-one-prusas-open-source-hardware-drea

     
     
  • 3.15, Аноним (3), 14:54, 24/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не отход, а реакция человека имеющего своё производство и свою разработку.
    https://blog.prusa3d.com/the-state-of-open-source-in-3d-printing-in-2023_76659

    Если отойти от сферы 3d принтеров и Open Source, есть много наших отечественных примеров (ещё года с 2008 или раньше), как люди решались сэкономить и отдавали свой продукт на производство в Китай и через какое-то время они появлялись на том же "алике" от китайских продавцов, которым плевать на права.
    И это хороший урок из которого надо делать выводы.

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:54, 24/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддерживаю. Привет анониму, критикущему свободу и поддерживающему MIT.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру