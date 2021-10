В закон DMCA внесены исключения, разрешающие замену прошивок маршрутизаторов

Правозащитные организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Electronic Frontier Foundation (EFF) добились внесения поправок в "Закон об авторском праве в цифровую эпоху" (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), добавляющих прошивки к маршрутизаторам в список исключений, на которые не распространяются ограничения DMCA. Раз в три года в Библиотеке Конгресса США созывается специальная комиссия, которая в ходе публичных слушаний принимает решение о пересмотре списка исключений с описанием ситуаций к которым закон DMCA не может быть применим. Данный список формируется для защиты от возможных злоупотреблений и необоснованных ограничений, которые могут продвигаться под прикрытием DMCA, не являясь при этом объектом нарушения авторских прав. Утверждённые в этом году исключения разрешают установку альтернативных прошивок на маршрутизаторы и другие сетевые устройства (в том числе совершая jailbreak и обходя привязки к прошивкам с DRM). Исключение даёт пользователю возможность продлить жизненный цикл своего устройства после истечения срока поддержки производителем, установив альтернативную прошивку, такую как OpenWrt. Также одобрены исключения, позволяющие легально проводить исследования прошивок устройств с целью выявления и подтверждения возможного нарушения копилефт-лицензий, требующих открытия производных работ. Исключение действует для всех типов устройств, кроме игровых консолей. Ранее действующие исключения, связанные с разрешением разблокирования, смены прошивки, ремонта и установки приложений, независимо от того одобрены они производителем или нет, ранее действующие для смартфонов (jailbreak), планшетов и прочих мобильных устройств, расширены в отношении возможности замены программной начинки умных телевизоров. Расширены категории устройств для которых действуют исключения, позволяющие самостоятельно проводить ремонт. Проект Right to Repair добивается предоставления исключений для ремонта любых устройств и в этом году удалось приблизится к намеченной цели. Одобрены поправки, разрешающие диагностику, техническое обслуживание и ремонт любых потребительских устройств, включая электронные книги, проигрыватели дисков и умные динамики, а также ремонт транспортных средств, морских судов и медицинских устройств. Для медицинских устройств разрешён как ремонт так и извлечение данных, хранящихся на собственном устройстве, независимо от того имплантировано устройство или нет. Продлены исключения, связанные дешифровкой материалов c DVD, Blu-Ray и online-сервисов, которые используются для составления ремиксов с включением в них отдельных отрывков видео. Из действия DMCA также выведены компьютерные игры и игровые консоли, производители которых прекратили поддержку своих продуктов (любители компьютерных игр могут легально вносить изменения в старые игровые приложения и прошивки игровых консолей для обхода привязок к внешним игровым сервисам и серверам аутентификации). Продлены исключения, позволяющие использовать альтернативные материалы в 3D-принтерах. Не был удовлетворён запрос на включение исследований соблюдения конфиденциальности в продлённое исключение, разрешающее исследователям безопасности анализировать программные продукты с целью выявления уязвимостей и самостоятельно исправлять найденные уязвимости. Комиссия заключила, что в подобном изменении нет необходимости, так как исследования конфиденциальности подпадают под определение исследований безопасности и принятия отдельного исключения для них не требуется. Не одобрены были и поправки, допускающие ремонт игровых консолей (ремонт игровых консолей ограничен возможностью самостоятельной замены оптических накопителей) и устройств с прошивками, применяемыми в коммерческих или промышленных целях за исключением транспортных средств и медицинских устройств. Например самостоятельный ремонт и изменение настроек робота-пылесоса считается нелегальным. Из нерешённых проблем также отмечается отсутствие исключений для распространения инструментов, используемых для ремонта - поставка утилит, обходящих блокировки производителей, по-прежнему считается нелегальной. Отмечается, что комиссия не имеет полномочий принять исключение по этому вопросу, так как он требует реформирования законодательства. Таким образом складывается ситуация, что пользователь получил право самостоятельно изменить прошивку и обойти привязку к периферийным устройствам на своём Xbox, но распространение кода для осуществления таких действий является незаконным.