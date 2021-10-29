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В закон DMCA внесены исключения, разрешающие замену прошивок маршрутизаторов

29.10.2021 19:06

Правозащитные организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Electronic Frontier Foundation (EFF) добились внесения поправок в "Закон об авторском праве в цифровую эпоху" (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), добавляющих прошивки к маршрутизаторам в список исключений, на которые не распространяются ограничения DMCA.

Раз в три года в Библиотеке Конгресса США созывается специальная комиссия, которая в ходе публичных слушаний принимает решение о пересмотре списка исключений с описанием ситуаций к которым закон DMCA не может быть применим. Данный список формируется для защиты от возможных злоупотреблений и необоснованных ограничений, которые могут продвигаться под прикрытием DMCA, не являясь при этом объектом нарушения авторских прав.

Утверждённые в этом году исключения разрешают установку альтернативных прошивок на маршрутизаторы и другие сетевые устройства (в том числе совершая jailbreak и обходя привязки к прошивкам с DRM). Исключение даёт пользователю возможность продлить жизненный цикл своего устройства после истечения срока поддержки производителем, установив альтернативную прошивку, такую как OpenWrt.

Также одобрены исключения, позволяющие легально проводить исследования прошивок устройств с целью выявления и подтверждения возможного нарушения копилефт-лицензий, требующих открытия производных работ. Исключение действует для всех типов устройств, кроме игровых консолей.

Ранее действующие исключения, связанные с разрешением разблокирования, смены прошивки, ремонта и установки приложений, независимо от того одобрены они производителем или нет, ранее действующие для смартфонов (jailbreak), планшетов и прочих мобильных устройств, расширены в отношении возможности замены программной начинки умных телевизоров.

Расширены категории устройств для которых действуют исключения, позволяющие самостоятельно проводить ремонт. Проект Right to Repair добивается предоставления исключений для ремонта любых устройств и в этом году удалось приблизится к намеченной цели. Одобрены поправки, разрешающие диагностику, техническое обслуживание и ремонт любых потребительских устройств, включая электронные книги, проигрыватели дисков и умные динамики, а также ремонт транспортных средств, морских судов и медицинских устройств. Для медицинских устройств разрешён как ремонт так и извлечение данных, хранящихся на собственном устройстве, независимо от того имплантировано устройство или нет.

Продлены исключения, связанные дешифровкой материалов c DVD, Blu-Ray и online-сервисов, которые используются для составления ремиксов с включением в них отдельных отрывков видео. Из действия DMCA также выведены компьютерные игры и игровые консоли, производители которых прекратили поддержку своих продуктов (любители компьютерных игр могут легально вносить изменения в старые игровые приложения и прошивки игровых консолей для обхода привязок к внешним игровым сервисам и серверам аутентификации). Продлены исключения, позволяющие использовать альтернативные материалы в 3D-принтерах.

Не был удовлетворён запрос на включение исследований соблюдения конфиденциальности в продлённое исключение, разрешающее исследователям безопасности анализировать программные продукты с целью выявления уязвимостей и самостоятельно исправлять найденные уязвимости. Комиссия заключила, что в подобном изменении нет необходимости, так как исследования конфиденциальности подпадают под определение исследований безопасности и принятия отдельного исключения для них не требуется.

Не одобрены были и поправки, допускающие ремонт игровых консолей (ремонт игровых консолей ограничен возможностью самостоятельной замены оптических накопителей) и устройств с прошивками, применяемыми в коммерческих или промышленных целях за исключением транспортных средств и медицинских устройств. Например самостоятельный ремонт и изменение настроек робота-пылесоса считается нелегальным.

Из нерешённых проблем также отмечается отсутствие исключений для распространения инструментов, используемых для ремонта - поставка утилит, обходящих блокировки производителей, по-прежнему считается нелегальной. Отмечается, что комиссия не имеет полномочий принять исключение по этому вопросу, так как он требует реформирования законодательства. Таким образом складывается ситуация, что пользователь получил право самостоятельно изменить прошивку и обойти привязку к периферийным устройствам на своём Xbox, но распространение кода для осуществления таких действий является незаконным.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: В закон DMCA внесены исключения, разрешающие анализ и изменение автомобильного ПО
  3. OpenNews: В закон DMCA внесены существенные смягчающие поправки
  4. OpenNews: TP-Link согласился вернуть поддержку альтернативных прошивок
  5. OpenNews: Вступили в силу поправки в DMCA, разрешающие изменение прошивок автомобилей
  6. OpenNews: GitHub учредил службу для защиты разработчиков от необоснованных DMCA-блокировок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56066-dmca
Ключевые слова: dmca, law
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sluggard (ok), 19:44, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ремонт собственного, законно приобретённого устройства может считаться незаконным.  Насколько же долбанулся этот мир?
    Спасибо, хоть обработка собственных ран антисептиком пока не запрещена.
     
     
  • 2.2, QwertyReg (ok), 19:45, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не "ремонт", а "поломка кривыми руками кривой прошивкой и последующий приход в магазин с требованием замены".
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 19:48, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про кривые руки это ты точно подметил, с яблочной-то аватаркой
     
     
  • 4.13, QwertyReg (ok), 20:09, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А аватарка ещё и чёрная, значит, я за SJW.
    И эти люди запрещают мне ковырять в носу, лол.
     
  • 4.23, Аноним (23), 20:40, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В эпл давно что-то поняли и перестали выпускать фирменные роутеры.
     
  • 3.5, Уасян (?), 19:51, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ох уж эти яблочники с альтернативным мировозрением
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:52, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, могут. Это не твоё устройство. Да и ты сам не твой.
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:07, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для полноценной работы этих законов нужен Цифровой Патруль, который регулярно обходит все дома, квартиры, личные хозяйства, с целью проверки нарушений DMCA с правом на обыск даже при отсутствии хозяев.

     
     
  • 3.24, Аноним (23), 20:41, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В свете того сколько сейчас ботнетов из не обновленных устройств это имеет смысл.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:45, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется, это довольно не здоровая тема, когда издатель разрешает стримить игру, но ютуб раздаёт страйки за саундтрек (лицензированный для этой игры). Какое может быть решение для этой копирастии? Я так подумал, и не вижу никакого выхода. С воспроизведением видеофрагментов тоже такая бодяга.
    Это страйки за крайне затыквленное низкокачественное воспроизведение (да будут прокляты стриминговые сервисы и их жажда экономить гроши), где копирайченный контент даже не является основным.
     
     
  • 2.19, Аноньимъ (ok), 20:21, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Международный трибунал за преступления против человечества.
    Какое ещё?
     

  • 1.6, Аноним (7), 19:51, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Из действия DMCA также выведены компьютерные игры и игровые консоли, производители которых прекратили поддержку своих продуктов (любители компьютерных игр могут легально вносить изменения в старые игровые приложения и прошивки игровых консолей для обхода привязок к внешним игровым сервисам и серверам аутентификации)

    Что re3 реабилитируют?

     
     
  • 2.8, Sluggard (ok), 19:58, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они ж не от серверов и сервисов отвязывают. А говнюки из Take-Two скажут, что у них всё поддерживается, есть порты VC на мобилки и консоли, и вообще.
     

  • 1.10, Растоманя (ok), 20:03, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да, друзья, не все сразу. Сначала небольшие исключения на замену прошивок, потом исключат старое железо. А потом.. потом выставят на мороз старые языки программирования! мммм
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:09, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10 приплетений из 10.
     
     
  • 3.20, Растоманя (ok), 20:35, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется тенденция, читайте книги
     
  • 2.18, Аноньимъ (ok), 20:20, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно было просто фашистский античеловечный закон не вводить.
     
  • 2.22, Аноним (23), 20:39, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот запретит какой-нибудь закон твой раст и за что ты тогда будешь топить за zig? Да за такое тебе еще более забавную статью найдут.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:04, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, вот так покупаешь какой-нибудь локализованный D-Link DIR-620S, а под него неофициальных прошивок то и нету.
     
  • 1.15, Ми (?), 20:14, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По мне в консолях должны разрешить. Хотя бы не jailbreak официальной прошивки, а установку альтернативной. Может кто-то захочет использовать ее в качестве сервера, а так получается, что человек не владеет вещью лишь на полшишечки, вроде есть потанцевал, а использовать его можно только с позволения производителя.
     
     
  • 2.17, Аноним (3), 20:20, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С читерами что делать? А так ты не владеешь там ничем, дрм по самые гланды, ну и кластеры из плоек очень расстраивали голубых.
     

  • 1.16, Аноньимъ (ok), 20:19, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну в всё, это теперь не роутер, а игровая консоль с функций роутера будет.
     
  • 1.21, Аноним (23), 20:37, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замена прошивок, на прошивки с вирусами.
     

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