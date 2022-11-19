Stockfish и ChessBase урегулировали разбирательство, связанное с нарушением лицензии GPL

Проект Stockfish сообщил о достижении соглашения в судебном разбирательстве с компанией ChessBase, которая обвинялась в нарушении лицензии GPLv3 из-за включения в свои проприетарные продукты Fat Fritz 2 и Houdini 6 кода из свободного шахматного движка Stockfish без открытия исходных текстов производной работы и без информирования клиентов об использовании GPL-кода. Соглашение предусматривает отмену отзыва у ChessBase лицензии GPL на код Stockfish и предоставление данной компании возможности распространять своё ПО. В рамках достигнутого соглашения компания ChessBase прекратит продажу шахматных программ, в которых используется движок Stockfish, и уведомит об этом клиентов через публикацию информации на своём сайте. Существующие клиенты смогут продолжить использование уже купленных программ, а также смогут загружать уже приобретённые копии, если ChessBase приведёт процесс загрузки в соответствие с требованиями GPL. Через год после заключения соглашения разработчики Stockfish отменят отзыв лицензии GPL и предоставят возможность использования своего кода компанией ChessBase, которая признала значение и потенциал свободного ПО и дала обязательство соблюдать его принципы. GPL предусматривает возможность отзыва лицензии у нарушителя и прекращения всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией. В соответствии с принятыми в GPLv3 правилами расторжения лицензии, если нарушения были выявлены впервые и устранены за 30 дней с момента уведомления, права на лицензию восстанавливаются, и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Права возвращаются сразу также в случае устранения нарушений, если правообладатель не уведомил о нарушении в течение 60 дней. Если сроки истекли, то нарушение лицензии можно трактовать как нарушение договора, за которое у суда можно добиться взысканий. Для предотвращения возможных нарушений в будущем в ChessBase будет назначен отдельный сотрудник, который станет следить за соблюдением требований GPL. Компания также создаст сайт foss.chessbase.com, на котором будет опубликована информация о продуктах, использующих открытый код. Кроме того, ChessBase откроет под GPL или совместимой лицензией реализации нейронных сетей, поставляемые для использования с Stockfish. Финансовой компенсации и возмещения ущерба соглашение не предусматривает, так как команда проекта Stockfish представляет некоммерческое сообщество, добивавшееся соблюдения GPL и своих прав.



