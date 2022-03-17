Итоги судебного разбирательства, связанного с проектом Neo4j и лицензией AGPL

Апелляционный суд США оставил в силе решение, ранее принятое окружным судом в деле против компании PureThink, связанном с нарушением интеллектуальной собственности компании Neo4j Inc. Иск касается нарушения торговой марки Neo4j и использования ложных заявлений в рекламе при распространении форка СУБД Neo4j.

Изначально СУБД Neo4j развивалась как открытый проект, поставляемый под лицензией AGPLv3. Со временем, продукт разделился на бесплатную Community-редакцию и коммерческую версию Neo4 EE, которая продолжала поставляться под лицензией AGPL. Несколько выпусков назад компания Neo4j Inc изменила условия поставки и внесла изменения в текст AGPL для продукта Neo4 EE, устанавливающие дополнительные условия "Commons Clause", ограничивающие применение в облачных сервисах. Добавление условий "Commons Clause" перевело продукт в разряд проприетарного ПО.

В тексте лицензии AGPLv3 присутствует пункт, запрещающий налагать дополнительные ограничения, ущемляющие предоставляемые лицензией права, а в случае добавления в текст лицензии дополнительных ограничений позволяющий использовать ПО под оригинальной лицензией, удалив добавленные ограничения. Компания PureThink воспользовалась данной особенностью и на основе кода продукта Neo4 EE, переведённого на изменённую лицензию AGPL, начала развитие форка ONgDB (Open Native Graph Database), поставляемого под чистой лицензией AGPLv3 и позиционируемого как бесплатный и полностью открытый вариант Neo4 EE.

Суд встал на сторону разработчиков Neo4j и счёл действия PureThink недопустимыми, а заявления о полностью открытом характере их продукта ложными. В судебном решении озвучены два утверждения, заслуживающие внимания: