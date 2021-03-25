Организация OSI проведёт перевыборы управляющего совета из-за компрометации системы голосования

Организация Open Source Initiative (OSI), занимающаяся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, приняла решение провести повторные выборы управляющего совета из-за выявления уязвимости в платформе для голосования, которая была использована для искажения результатов проведённых выборов.

В настоящий момент уязвимость блокирована и для определения последствий взлома привлечена независимая экспертиза. Детали инцидента будут опубликованы после завершения разбирательства. Изначально повторные выборы планировалось провести с 23 марта по 2 апреля, но данное решение было пересмотрено и повторное голосование отложено до завершения расследования последствий взлома.

Напомним, что кроме проверки лицензий на предмет соответствия критериям Open Source деятельность организации Open Source Initiative также связана с поддержанием единого совещательного органа, в котором различные участники движения Open Source могут вырабатывать решения от лица всего сообщества в вопросах, затрагивающих всех, например, при возникновении угроз возможного патентного давления на открытое ПО. Кроме того, OSI выполняет роль связующего звена между различными частями сообщества для организации более тесного сотрудничества и занимается просветительской деятельностью, связанной с разъяснением сути Open Source.



