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Организация OSI проведёт перевыборы управляющего совета из-за компрометации системы голосования

25.03.2021 11:47

Организация Open Source Initiative (OSI), занимающаяся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, приняла решение провести повторные выборы управляющего совета из-за выявления уязвимости в платформе для голосования, которая была использована для искажения результатов проведённых выборов.

В настоящий момент уязвимость блокирована и для определения последствий взлома привлечена независимая экспертиза. Детали инцидента будут опубликованы после завершения разбирательства. Изначально повторные выборы планировалось провести с 23 марта по 2 апреля, но данное решение было пересмотрено и повторное голосование отложено до завершения расследования последствий взлома.

Напомним, что кроме проверки лицензий на предмет соответствия критериям Open Source деятельность организации Open Source Initiative также связана с поддержанием единого совещательного органа, в котором различные участники движения Open Source могут вырабатывать решения от лица всего сообщества в вопросах, затрагивающих всех, например, при возникновении угроз возможного патентного давления на открытое ПО. Кроме того, OSI выполняет роль связующего звена между различными частями сообщества для организации более тесного сотрудничества и занимается просветительской деятельностью, связанной с разъяснением сути Open Source.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.org/electio...)
  2. OpenNews: Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях
  3. OpenNews: Брюс Перенс покинул организацию OSI из-за разногласий, касающихся лицензии CAL
  4. OpenNews: Организация Open Source Initiative выработала критерии открытого стандарта
  5. OpenNews: Объявлены организации-участники реформирования Open Source Initiative (OSI)
  6. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54828-osi
Ключевые слова: osi
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  • 1.1, _hide_ (ok), 11:54, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Выдвигайте Столмана и он войдет в совет. После чего совет самораспустится и повторит выборы...
    И так, пока кандидатуру Столмана не снимут.
    Демократия/технократия по молодёжному, чё...
     
     
  • 2.2, имя_ (?), 11:57, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ПОГАНАЯ МОЛОДЕЖЬ!

    никогда такого не было, и вот - опять

     
     
  • 3.6, fske (?), 12:12, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    да, поганая, без сарказма. что сказать-то хотел?
     
  • 2.9, asdasdasd (?), 12:25, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут Столман и OSI?
     
     
  • 3.11, _hide_ (ok), 12:51, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причем тут Столман и OSI?

    Притом, что участники OSI очень воняют в интернете. Видимо проблемы с гигиеной.

     
  • 2.10, Вася (??), 12:38, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так Демократия - это власть Демократов
     

  • 1.3, InuYasha (??), 12:00, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Снова "русские вмешались в выборы"? )
     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 12:08, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    скорее тривиальные гетеросексуалы
     
     
  • 3.13, InuYasha (??), 13:19, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ущемлённые, что-ли, минусуют )
     
  • 2.16, R753 (?), 13:57, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока нет, но после независимого расследования в полне вероятно выяснится, что это так. ..Ну или китайские.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:01, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хайли лайкли?
     
  • 1.7, iPony129412 (?), 12:15, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Растёт правосознание
    Э-э-э-хей...
    Пойдёт голосование
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:22, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Дайте угадаю: слишком мало геев и трансух избрали в управляющий совет?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:00, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, наоборот подстилок выбрали, которые поддержали снятие Столлмана.
     

  • 1.14, bOOster (ok), 13:41, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть голосовать будут пока "правильный" ответ не получат?
     
     
  • 2.15, White Crow (?), 13:46, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как папа Debian завещал.
     

  • 1.17, Бррынь (?), 14:04, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужны два управляющих с инициалами C-x C-c
     
  • 1.18, псевдонимус (?), 14:15, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дебиан-стайл.
     
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