Организация OSI проведёт перевыборы управляющего совета из-за компрометации системы голосования

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|1.1, _hide_ (ok), 11:54, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Выдвигайте Столмана и он войдет в совет. После чего совет самораспустится и повторит выборы...
И так, пока кандидатуру Столмана не снимут.
Демократия/технократия по молодёжному, чё...
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|2.2, имя_ (?), 11:57, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ПОГАНАЯ МОЛОДЕЖЬ!
никогда такого не было, и вот - опять
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|3.11, _hide_ (ok), 12:51, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Причем тут Столман и OSI?
Притом, что участники OSI очень воняют в интернете. Видимо проблемы с гигиеной.
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|2.16, R753 (?), 13:57, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока нет, но после независимого расследования в полне вероятно выяснится, что это так. ..Ну или китайские.
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|1.8, Аноним (8), 12:22, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Дайте угадаю: слишком мало геев и трансух избрали в управляющий совет?
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|2.12, Аноним (12), 13:00, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, наоборот подстилок выбрали, которые поддержали снятие Столлмана.
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