Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО

Возвращение Ричарда Столлмана в совет директоров Фонда СПО вызвало негативную реакцию со стороны некоторых организаций и разработчиков. В частности, правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC), директор которой на днях стал лауреатом премии за вклад в развитие свободного ПО, объявила о разрыве всех отношений с Фондом СПО и сворачивании любой деятельности, пересекающейся с данной организацией, в том числе отказалась от предоставленного Фондом СПО финансирования работы участника программы Outreachy (требуемые $6500 SFC выделит из собственных средств).

Организация Open Source Initiative (OSI), занимающаяся проверкой соответствия лицензий критериям Open Source, заявила об отказе участвовать в мероприятиях, в которых будет участвовать Столлман и прекращении сотрудничества с Фондом СПО до тех пор, пока Столлман не будет отстранён от руководства организацией.

Отмечается, что последнее время сообщество стремиться к предоставлению инклюзивной среды, которая приветствует любых участников. По мнению OSI построение такой среды невозможно, если лидирующие позиции занимают те, кто придерживается модели поведение, не соответствующей данной цели. OSI считает, что Столлман не должен занимать руководящие позиции в сообществах, связанных со свободным и открытым ПО. OSI призывает Фонд СПО отстранить Столлмана от участия в жизни организации и предпринять меры для возмещения вреда, который Столлман причинил в прошлом своими словами и действиями.

Дополнительно опубликовано открытое письмо, подписавшие которое требуют отставки всего состава совета директоров Фонда СПО и смещения Столлмана со всех лидирующих позиций, включая руководство проектом GNU. Пока это требование не выполнено предлагается прекратить любую поддержку Фонда СПО и участие в проводимых им мероприятиях. Письмо уже подписало почти 700 человек, среди которых лидеры GNOME Foundation, Software Freedom Conservancy и OSI, бывший лидер проекта Debian, бывший директор Apache Software Foundation, а также некоторые известные разработчики, такие как Мэтью Гаррет.

Утверждается, что в прошлом Столлман демонстрировал недостойное поведение, женоненавистничество, негативное отношение к транссексуалам и эйблизм (не равное отношение к обычным людям и инвалидам), что в современно мире недопустимо для лидера сообщества. В письме говориться, что сообщество уже достаточно много терпело выходки Столлмана, но таким как он больше нет места в сообществе разработчиков открытого и свободного ПО, а его лидерство может восприниматься как принятие вредной и опасной идеологии.



