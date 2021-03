Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:47, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +18 + / – Ты шутишь? Почитай пост в самом низу домашней страницы "Алисы", которая на самом деле "Алис" :-)

3.5 , Леголас ( ok ), 09:53, 21/03/2021 ну ёмоё, теперь всегда надо искать подвох

4.28 , n00by ( ok ), 11:00, 21/03/2021 — Поручик, что Вы себе позволяете?!

— Простите, мадам, я проверил, нет ли у Вас подвоха.

5.31 , leibniz ( ok ), 11:23, 21/03/2021 почему я подумал о мадам из Бегущего по лезвию 2049?..

3.6 , Аноним ( 6 ), 09:56, 21/03/2021 > Ты шутишь? Ну хоть с Бредли Куном все ОК?

4.8 , Леголас ( ok ), 10:01, 21/03/2021 на вики (которая, к слову, в 2005 получала награду) написано, что он профессионально поигрывал в покер

5.34 , псевдонимус ( ? ), 11:36, 21/03/2021 Ну так это плюс!

5.83 , Аноним ( - ), 16:38, 21/03/2021 А это баг или фича?

4.20 , Аноним ( 20 ), 10:40, 21/03/2021 Ммм... Кун на самом деле Тян?

5.35 , псевдонимус ( ? ), 11:36, 21/03/2021 Ага.

3.7 , Козлетто ( ? ), 09:57, 21/03/2021 Справедливости ради, "она" действительно пилит драйвер для mali. Хотя среди драйверописателей есть и более достойные кандидаты.

4.16 , n00by ( ok ), 10:37, 21/03/2021 Йоанна Рутковска тоже якобы сама пилила, спросите любого Анона, они подтвердят ссылками на Википедию. Но в действительности всё не так, как на самом деле.

5.29 , Леголас ( ok ), 11:09, 21/03/2021 > Но в действительности всё не так, как на самом деле на самом деле всё так, как в действительности 😄

5.48 , lockywolf ( ok ), 12:47, 21/03/2021 А как на самом деле?

6.65 , n00by ( ok ), 15:09, 21/03/2021 ответил https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123638.html#64

5.57 , InuYasha ( ?? ), 13:38, 21/03/2021 А как в действительности?

6.64 , n00by ( ok ), 15:08, 21/03/2021 Действительность всё в той же Википедии и описана, если вдуматься в потдекст: "По словам Йоанны, они вместе с Александром занимаются изучением угроз и консультационными проектами, однако Александр немного больше времени уделяет программистской работе, а сама Рутковская сосредоточена непосредственно на бизнес-задачах" 90210 слишком скромен и его больше интересовала наука, чем светиться на людях. А эта икона сцены банально покаталась на шее, да ещё хватило ума приехать к нему в гости с очень близкой подружкой.

5.69 , Аноним ( 69 ), 15:42, 21/03/2021 Сказал А - говори Б

6.81 , n00by ( ok ), 16:33, 21/03/2021 Это вопрос про подружку из #64?

3.19 , Аноним999 ( ok ), 10:40, 21/03/2021 > Ты шутишь? Почитай пост в самом низу домашней страницы "Алисы", которая на самом деле "Алис" :-) Хм… И правда…

«Me, I take alternative hormones to affirm my alternative sex, and since I was eleven, I’ve used an alternative name and alternative pronouns».

https://rosenzweig.io/blog/life-on-the-other-side.html

4.30 , n00by ( ok ), 11:11, 21/03/2021 Зимин, ты опять пьян и собираешь пакетики в Rosa Tresh? Там же по фото всё видно. Прекращай бухать, пока не проснулся с такой вот.

3.42 , Аноним ( 42 ), 12:29, 21/03/2021 >"Алисы", которая на самом деле "Алис" Ну не смотря на, от этой Алисы реальная польза - драйвер Panfrost.

2.12 , Аноним ( - ), 10:14, 21/03/2021 тебя забыли спросить