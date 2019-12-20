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Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

21.03.2021 08:45

На конференции LibrePlanet 2021, которая как и в прошлом году проводилась online, состоялась виртуальная церемония награждения, на которой объявлены лауреаты ежегодной премии "Free Software Awards 2020", учрежденной Фондом свободного ПО (FSF) и присуждаемой людям, внесшим наиболее значительный вклад в развитие свободного ПО, а также социально значимым свободным проектам. Вручаемые на церемонии памятные пластинки и грамоты отправлены победителям по почте (премия FSF не подразумевает денежного вознаграждения).

Премию за продвижение и развитие свободного ПО получил Бредли Кун (Bradley M. Kuhn), исполнительный директор и один из создателей правозащитной организации Software Freedom Conservancy (SFC). Бредли известен своей деятельностью по убеждению в необходимости соблюдения GPL, выявлению нарушений GPL и юридическому принуждению к выполнению требований GPL.

В номинации, вручаемой проектам, принёсшим значительную пользу обществу и способствовавшим решению важных социальных задач, награда присуждена проекту CiviCRM, развивающему открытую платформу для управления общественными и некоммерческими организациями, а также сообществами волонтёров. Проект развивается как свободная альтернатива коммерческим CRM, оптимизированная для организации взаимодействия с вовлечёнными в работу участниками и планирования работы сотрудников некоммерческих организаций. Код написан на PHP, поставляется в форме модулей для Drupal, Joomla, Backdrop и WordPress, и распространяется под лицензией AGPLv3.

В номинации за выдающийся вклад нового участника в развитие свободного ПО, которая присуждается новичкам, первый вклад которых показал заметную приверженность движению свободного ПО, премию получила Алиса Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig) из компании Collabora, развивающая свободный драйвер Panfrost для GPU Mali на базе микроархитектур Midgard и Bifrost, а также вовлечённая в работу по обратному инижинирингу GPU Apple M1.

Список прошлых победителей:

  • 2019 Джим Мейринг (Jim Meyering), с 1991 года занимается сопровождением пакета GNU Coreutils, один из основных разработчиков autotools и создатель Gnulib.
  • 2018 Дебора Николсон (Deborah Nicholson), директор по взаимодействию с сообществом в организации Software Freedom Conservancy;
  • 2017 Карен Сэндлер (Karen Sandler), директор правозащитной организации Software Freedom Conservancy;
  • 2016 Александре Олива (Alexandre Oliva), бразильский популяризатор и разработчик свободного ПО, основатель Латиноамериканского Фонда СПО, автор проекта Linux-Libre (полностью свободный вариант ядра Linux);
  • 2015 Вернер Кох (Werner Koch), создатель и основной разработчик инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard);
  • 2014 Себастьян Жодонь (Sébastien Jodogne), автор Orthanc, свободного DICOM-сервера для обеспечения доступа к данным компьютерной томографии;
  • 2013 Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), один из разработчиков ядра Linux, входящий в технический совет организации Linux Foundation, внёсший значительный вклад в обеспечение загрузки Linux на системах с UEFI Secure Boot;
  • 2012 Фернандо Переc (Fernando Perez), автор IPython, интерактивной оболочки для языка Python;
  • 2011 Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автору языка программирования Ruby. Юкихиро уже на протяжении 20 лет участвует в развитии проектов GNU, Ruby и других открытых проектов;
  • 2010 Роб Савуа (Rob Savoye), лидер проекта по созданию свободного Flash-плеера Gnash, участник разработки GCC, GDB, DejaGnu, Newlib, Libgloss, Cygwin, eCos, Expect, основатель компании Open Media Now;
  • 2009 Джон Гилмор (John Gilmore), один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, создатель легендарного списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*. Учредитель компании Cygnus Solutions, первой начавшей оказывать коммерческую поддержку для решений на базе свободного ПО. Основатель свободных проектов Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN;
  • 2008 Wietse Venema (известный эксперт в области компьютерной безопасности, создатель таких популярных проектов, как Postfix, TCP Wrapper, SATAN и The Coroner's Toolkit);
  • 2007 Harald Welte (архитектор мобильной платформы OpenMoko, один из 5 основных разработчиков netfilter/iptables, мантейнер подсистемы пакетной фильтрации Linux ядра, активист движения свободного программного обеспечения, создатель сайта gpl-violations.org);
  • 2006 Theodore T'so (разработчик Kerberos v5, файловых систем ext2/ext3, известный хакер Linux ядра и участник группы, разработавшей спецификацию IPSEC);
  • 2005 Andrew Tridgell (создатель проектов samba и rsync);
  • 2004 Theo de Raadt (руководитель проекта OpenBSD);
  • 2003 Alan Cox (вклад в разработку Linux ядра);
  • 2002 Lawrence Lessig (популяризатор открытого ПО);
  • 2001 Guido van Rossum (автор языка Python);
  • 2000 Brian Paul (разработчик библиотеки Mesa 3D);
  • 1999 Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME);
  • 1998 Larry Wall (создатель языка Perl).

Премию за развитие социально значимых свободных проектов получили организации и сообщества: Let's Encrypt (2019), OpenStreetMap (2018), Public Lab (2017), SecureDrop (2016), Library Freedom Project (2015), Reglue (2014), GNOME Outreach Program for Women (2013), OpenMRS (2012), GNU Health (2011), Tor Project (2010), Internet Archive (2009), Creative Commons (2008), Groklaw (2007), Sahana (2006) и Wikipedia (2005).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/free-...)
  2. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2020)
  3. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2019)
  4. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2018)
  5. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2017)
  6. OpenNews: Фонд СПО назвал обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2016)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54802-awards
Ключевые слова: awards, fsf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 09:43, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и никакой инклюзивности и прочей ереси?..
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:47, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Ты шутишь? Почитай пост в самом низу домашней страницы "Алисы", которая на самом деле "Алис" :-)
     
     
  • 3.5, Леголас (ok), 09:53, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    ну ёмоё, теперь всегда надо искать подвох
     
     
  • 4.28, n00by (ok), 11:00, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    — Поручик, что Вы себе позволяете?!
    — Простите, мадам, я проверил, нет ли у Вас подвоха.
     
     
  • 5.31, leibniz (ok), 11:23, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему я подумал о мадам из Бегущего по лезвию 2049?..
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:56, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты шутишь?

    Ну хоть с Бредли Куном все ОК?

     
     
  • 4.8, Леголас (ok), 10:01, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на вики (которая, к слову, в 2005 получала награду) написано, что он профессионально поигрывал в покер
     
     
  • 5.34, псевдонимус (?), 11:36, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну так это плюс!
     
  • 5.83, Аноним (-), 16:38, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это баг или фича?
     
  • 4.20, Аноним (20), 10:40, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ммм... Кун на самом деле Тян?
     
     
  • 5.35, псевдонимус (?), 11:36, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага.
     
  • 3.7, Козлетто (?), 09:57, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Справедливости ради, "она" действительно пилит драйвер для mali. Хотя среди драйверописателей есть и более достойные кандидаты.
     
     
  • 4.16, n00by (ok), 10:37, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Йоанна Рутковска тоже якобы сама пилила, спросите любого Анона, они подтвердят ссылками на Википедию. Но в действительности всё не так, как на самом деле.
     
     
  • 5.29, Леголас (ok), 11:09, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но в действительности всё не так, как на самом деле

    на самом деле всё так, как в действительности 😄

     
  • 5.48, lockywolf (ok), 12:47, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как на самом деле?
     
     
  • 6.65, n00by (ok), 15:09, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ответил https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123638.html#64
     
  • 5.57, InuYasha (??), 13:38, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как в действительности?
     
     
  • 6.64, n00by (ok), 15:08, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительность всё в той же Википедии и описана, если вдуматься в потдекст:

    "По словам Йоанны, они вместе с Александром занимаются изучением угроз и консультационными проектами, однако Александр немного больше времени уделяет программистской работе, а сама Рутковская сосредоточена непосредственно на бизнес-задачах"

    90210 слишком скромен и его больше интересовала наука, чем светиться на людях. А эта икона сцены банально покаталась на шее, да ещё хватило ума приехать к нему в гости с очень близкой подружкой.

     
  • 5.69, Аноним (69), 15:42, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказал А - говори Б
     
     
  • 6.81, n00by (ok), 16:33, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вопрос про подружку из #64?
     
  • 3.19, Аноним999 (ok), 10:40, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ты шутишь? Почитай пост в самом низу домашней страницы "Алисы", которая на самом деле "Алис" :-)

    Хм… И правда…
    «Me, I take alternative hormones to affirm my alternative sex, and since I was eleven, I’ve used an alternative name and alternative pronouns».
    https://rosenzweig.io/blog/life-on-the-other-side.html

     
     
  • 4.30, n00by (ok), 11:11, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зимин, ты опять пьян и собираешь пакетики в Rosa Tresh? Там же по фото всё видно. Прекращай бухать, пока не проснулся с такой вот.
     
  • 3.42, Аноним (42), 12:29, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"Алисы", которая на самом деле "Алис"

    Ну не смотря на, от этой Алисы реальная польза - драйвер Panfrost.

     
  • 2.12, Аноним (-), 10:14, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    тебя забыли спросить
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:52, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что китайцев уже обязали открывать прошивки роутеров и открывать код блобов, которые на линуксе (внутри)/андроиде крутятся?
     
  • 1.9, Анонимчег (?), 10:07, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Юрист, нишевой плагин к cms и Алисо, пилящее нишевой драйвер для нишевого проца - ну что ж, отличный выбор! Конечно, теперь на их фоне Larry Wall, Miguel de Icaza, Guido van Rossum и Ко будут выглядеть довольно блекло, но это раньше премию присуждали абы кому, теперь-то это не так!
     
     
  • 2.11, YetAnotherOnanym (ok), 10:11, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > GPU Mali на базе микроархитектур Midgard и Bifrost

    Фигасе "нишевый"...

     
     
  • 3.22, n00by (ok), 10:44, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "...объявлено о присоединении компании ARM к процессу разработки проекта Panfrost, развивающего открытый драйвер для видеоядер Mali. Компания ARM выразила готовность предоставить разработчикам драйвера необходимую информацию и документацию..."
    https://opennet.ru/53738-panfrost (18.09.2020)

    Фигасе "реверс" ,)

    Собственно фоточка с сотрудником ARM https://www.collabora.com/news-and-blog/blog/2019/12/20/opening-up-mali-t720/
    была опубликована https://opennet.ru/52070-panfrost (20.12.2019)
    до официального анонса.

     
  • 2.23, Аноним (23), 10:49, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юристов действительно надо было выкинуть из данного списка. Создателей CMS включить, но только когда их CMS обгонит по качеству и станет адекватной заменой для 1С. А "Алиса" реально заслужило премию, и на мой взгляд, даже больше, чем эту премию. По крайней мере до него сделать свободные драйвера для нашего потреблятельского говна, которое мы берём по дешёвке у алчных корпорастов, никто не сподобился.
     

  • 1.13, Zenitur (ok), 10:18, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А Ричард Столлман где?
     
     
  • 2.14, Леголас (ok), 10:24, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    в наших сердцах
     
  • 2.15, СеменСеменыч777 (?), 10:25, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у него уже все есть.
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:37, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а также вовлечённая в работу по обратному инижинирингу GPU Apple M1.

    А это вообще законно? Раньше в лицензиях всегда писали, что реверс незаконен.

     
     
  • 2.21, iPony129412 (?), 10:41, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) не стоит путать нарушение закона, и нарушение лицензии
    2) что-то не помню такого про железо
     
     
  • 3.32, Аноним (23), 11:30, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нарушение лицензии есть нарушение законов о копирайте и контрактного "права".
     
     
  • 4.40, iPony129412 (?), 12:09, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Зависит от кучи факторов.


     
  • 2.24, Аноним (23), 10:52, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Незаконно в РФ, если производится дизассеблирование и/или декомпиляция. Законно, если black box. В США законно, если clean room и подпадает под исключения из DMCA.
     
     
  • 3.27, Аноним (23), 10:58, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... если хватит денег, связей, нервов и времени на суды, и сможешь доказать судье, что делал black box или clean room (даже если в действительности декомпилировал, но следов).
     
  • 3.67, Аноним (67), 15:26, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в РФ как раз можно дизассеблировать и/или декомпилировать.
     
     
  • 4.68, Аноним (67), 15:30, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ссылка: ГК РФ, ст. 1280
     
     
  • 5.71, Аноним (23), 15:55, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    читайте внимательно и видьте то, что написано, а не то, что хочется.
     
  • 2.25, n00by (ok), 10:56, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> а также вовлечённая в работу по обратному инижинирингу GPU Apple M1.
    > А это вообще законно? Раньше в лицензиях всегда писали, что реверс незаконен.

    Это такой пиар Apple M1.

     
  • 2.37, Lex (??), 11:39, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В итоге окажется, что яблоко им ещё и доплачивало :)
    Ведь иначе получается абсолютно огороженная железка с абсолютно огороженной ОСью, малым выбором ПО, нетипичной для десктопов архитектурой... крч., перспективы весьма неоднозначные, если уже прямо сейчас не начинать работать над поддержкой стороннего ПО, прямо или косвенно

    п.с: учитывая, что во многих штатах даже самостоятельный ремонт незаконен, то самостоятельное расковыривание железок и алгоритмов, а то и с публикацией изысканий.. в общем, не будь тут прямого согласия яблока, контору уже нагнули бы( а АлисО только этого и ждёт:) )

     
     
  • 3.41, iPony129412 (?), 12:14, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая-то бредятина.
    А так пожалуйста - пиши.
    Тема же не нова. Уже этак лет пятнадцать минимум в том же ядре линукса чего-то есть на тему поддержки железа от Apple.
    Что могут, то могут...


     
     
  • 4.55, Lex (??), 13:30, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сам айпони разрешил мне писать комменты на опеннете.. день прошёл не зря
     
     
  • 5.61, iPony129412 (?), 14:20, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имел в виду драйвера пиши. Хоть хайку портируй на macOS.
    Флаг 🚩 и барабан 🥁 в нужные места, и вперёд, не бойся.
     
  • 3.89, Школьник (ok), 16:52, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >перспективы весьма неоднозначные

    У кого, у линукс десктопа? Да нет, там как раз всё очень даже однозначно - кина не будет в ближайшие лет 20-30.

    А у Apple M как раз таки перспективы очень хорошие. При таком энергопотреблении показывать производительность на уровне топовых мобильных и предтоповых десктопных процессорах AMD - это прямой путь к успеху, и этот успех уже к ним пришёл.

    И да, весь тот софт, который есть для десктопного линукса, на маке тоже есть, и работает в целом не хуже. А вот почти всего того софта, что есть только на Маке, на линуксе нет и не будет. И аналогов, хоть немного близких по качеству, тоже нет и не будет.

    Если интересно - сравните как-нибудь, как работает на Маке тот же Dash (просмотрщик документации от Богдана Попеску) и вдохновленный им попен-соурсный аналог с названием Zeal на линуксе или винде.

     
  • 2.56, Аноним (56), 13:34, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раньше в лицензиях всегда писали, что реверс незаконен.

    Железо не лицензируется, а продаётся. Лицензия на дрова может запрещать реверс, но может и не запрещать. Если запрещает — драйвер не используется для реверса. Хотя и тут есть нюанс: локальное законодательство может разрешать реверс, и тогда лицензиары идут лесом (см., например, ГК РФ, ст. 1280, пп. 2 и 3).

     
     
  • 3.72, Аноним (23), 15:57, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    читайте внимательно и видьте то, что написано, а не то, что хочется.
     

  • 1.45, Anonimous (?), 12:38, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Лично я давным-давно понял, что это только пишется "СПО", а произносится "Условно-Свободное Программное Обеспечение". Причем главное (оно же и обязательное) условие этой свободы - лидирование ключевых (инфраструктурных) OSS-проектов представителями "западной цивилизации". Оптимум - американцами.

    И, честного говоря, при таких условиях, мне в общем-то все равно кого они в своем фонде наградили и за что. Хотя то, что в число наградных попали трансгендеры (или кто там это АлисО есть?) все же ощущается как плевок в лицо. Впрочем, возможно, кто-то, альтернативно воспитанный, вместо плевка почувствует... хм ну, цветочный аромат. например. Альтернатива, она же такая альтернатива.

     
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:46, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конечно предвзято ко всему этому отношусь и являюсь как это модно говорить трансфобом (в основном потому, что там много поехавших), но, если трезво рассудить, кто ещё вносит подобный вклад? Нам нужны новые кадры в попенсорсе. А давать награды за какие-то странные поделки на пхп, как по мне, выглядит ещё более странно.
     
  • 2.59, Аноним (56), 13:44, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Причем главное (оно же и обязательное) условие этой свободы - лидирование ключевых (инфраструктурных) OSS-проектов представителями "западной цивилизации".

    Ты поехавший. Где раньше и сильнее начали ограничивать свободу, там раньше и активнее стали за неё бороться, соответственно и вклад больший внесли. Всё логично, привлекать конспирологию нужды нет, бритва Оккама форева.

     
     
  • 3.60, jOKer (ok), 14:09, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Точно! А фултоновская речь Черчилля вообще просто всем почудилась. Как и неприкрытое стремление американцев управлять всем белым светом. В общем, хорошая попытка... я почти тебе поверил.
     
     
  • 4.87, Последний из могикан (?), 16:50, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У людей память куриная,что с них взять.
     
  • 2.62, myhand (ok), 14:23, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создай лучший инфраструктурный проект, анон.  И набирай туда расовых арийцев (русов, православных медведей, etc), по твоему вкусу.  Ни в чем себе не отказывай - лидируй!
     

  • 1.49, lockywolf (ok), 12:51, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А кто автор новости?

    На Опеннете не пишут?

     
  • 1.50, Аноним (50), 13:02, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Зашёл на https libreplanet org , а там тема конференции 8212 Empowering Use... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.52, ZyklonB (?), 13:16, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот ты и проснулся, Нео.
     
  • 2.53, lockywolf (ok), 13:21, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Или пора нам уже придумывать новое название и создавать новый FSF, потому что старое движение Free Software себя окончательно изжило, это просто труп, на котором корпорации пируют, как мухи.

    Именно, мой анонимный друг. Пора, давно пора делать какое-то русское НКО, которое делало бы то же самое, что и старая FSF, без всего этого woke'ного флёра. Просто собирало деньги со сторонников и  вкладывало их в приоритетные свободные проекты так, чтобы по возможности стимулировать "веерное" производство свободного софта.

    Ты готов заняться? Я готов подписаться на, скажем, 1000 рублей в месяц в русской юрисдикции, или на эквивалентную сумму в какой-нибудь другой. Но чтобы качество работы было как у настоящего НКО, с ежегодными отчётами.

     
     
  • 3.76, Ordu (ok), 16:15, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у нас разве не позапрещали все НКО? В русской юрисдикции, я имею в виду.
     
     
  • 4.84, lockywolf (ok), 16:39, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А у нас разве не позапрещали все НКО? В русской юрисдикции, я
    > имею в виду.

    Нет, с чего бы? Даже иностранное финансирование не запрещали формально, хотя там отчётность такая, что по сути работать невозможно. А с российским всё как раньше.

     
  • 2.74, Ordu (ok), 16:13, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К чему все эти слова? Почему ты пишешь комменты на опеннете, а не свободный софт в vim для самого себя?
     
     
  • 3.80, myhand (ok), 16:30, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я таки знаю почему!
     
  • 3.86, lockywolf (ok), 16:50, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К чему все эти слова? Почему ты пишешь комменты на опеннете, а
    > не свободный софт в vim для самого себя?

    Слова -- это тоже кое-что. Вдруг анонимус после таких слов пойдёт и сделает своё FSF без wokeness.

    Но всё-таки неплохо бы чтобы engineering > activism.

     

  • 1.54, Аноним (54), 13:21, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> премия FSF не подразумевает денежного вознаграждения

    Лауреаты денег не достойны. :D

     
  • 1.63, Имя (?), 15:05, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Хотели больше женщин в ОпенСорсе, но вместо женщин просто переодели некоторых мужиков в мамкину одежду лол.
     
     
  • 2.70, ZyklonB (?), 15:49, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока в интернете пишут подобные комментарии, моя вера в человечество будет жить.
     

  • 1.66, Аноним (67), 15:21, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как обычно, междусобойчик по распилу бюджета:
    - директор ... правозащитной организации;
    - проект ... управления НКО;
    - Алиса ... не из меньшинств случаем?! Что-то много "она" на своей странице про трансов рассуждает.
     
     
  • 2.73, Аноним (23), 16:04, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она не рассуждает, там открытый каминаут. Видите ли американские военные не понимают трансгендеров, лицо биологически мужского пола и женского гендера записали как призывное мясо. Учитывая что со времён вьетнама эта система де-факто ни разу не использовалась, не смотря на все войны, которые СШП ведёт, а данные, которые надо в неё вносить и так у властей есть, чую огроменный распил.
     
     
  • 3.78, Аноним (4), 16:25, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вооьще-то гендера не  существует. Это одна из неудачниц с кривыми мозгами выдала мысль, что якобы у каждого человека свой гендер может быть. Типичное "умозаключение" с IQ ниже 40. А слово пол они уже давно используют не по назначение. Потому что вместо размножения занимаются полом. И потому их воряки никогда не поймут, что их давно обманывают. Там ведь не принято думать и оспаривать бред. А потому обманутые эо как раз представители извращенцев там у них в фонде. Не давали бы им с их бесполезными инициативами денег и было бы лучше. Далеко не извращенцы создавали UNIX, а самые что ни на есть люди с мозгами. Ну потом Линус написал кусок ядра и оно взлетело потому что уже был проект GNU. Награждают тут явно за продвижение извращенства в массы. FreeBSD эти тоже страдает.
     

  • 1.75, Аноним (75), 16:14, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>награда присуждена проекту CiviCRM, развивающему открытую платформу для
    >>управления общественными и некоммерческими организациями

    С помощью которой будут нести демократию всяким там "дикарям" вроде Русских???

     
     
  • 2.85, ZyklonB (?), 16:44, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Славяне — это варвары, люди второго сорта, это почти звери.

    Вован Гундяев ака Патриарх Кирилл, сын иудейского народа.

     

  • 1.77, Umata (?), 16:19, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему все умные бабы такие страшные?
     
     
  • 2.79, Аноним (4), 16:27, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чо? Вроде нормальная в Японии юристкой стала. Ну там 2% сдают экзамен. И страшных японок там хоть отбавляй. Так что не обобщай.
     
  • 2.82, Имя (?), 16:35, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что это мужик в платье. С елдой. Других женщин у меня для вас нет.
     
     
  • 3.91, Аноним (-), 16:54, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она сделала операцию, иначе бы в армию забрали
     
  • 2.90, Аноним (90), 16:53, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тебе нормальная: https://static.fsf.org/nosvn/libreplanet/2021/assets/nadya.jpg
     
     
  • 3.92, ZyklonB (?), 16:54, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот тебе нормальная: https://static.fsf.org/nosvn/libreplanet/2021/assets/nadya.jpg

    Даже страшно теперь переходить по ссылкам на этот домен.

     

  • 1.88, ZyklonB (?), 16:51, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во все времена их гнали ссаными тряпками: из Египта, Рима, Испании, Пруссии.

    А вот фонд СПО пригрел и даже премию выписал.

     

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