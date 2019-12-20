Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

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|2.2, Аноним (2), 09:47, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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Ты шутишь? Почитай пост в самом низу домашней страницы "Алисы", которая на самом деле "Алис" :-)
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|4.28, n00by (ok), 11:00, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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— Поручик, что Вы себе позволяете?!
— Простите, мадам, я проверил, нет ли у Вас подвоха.
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|4.8, Леголас (ok), 10:01, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на вики (которая, к слову, в 2005 получала награду) написано, что он профессионально поигрывал в покер
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|3.7, Козлетто (?), 09:57, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Справедливости ради, "она" действительно пилит драйвер для mali. Хотя среди драйверописателей есть и более достойные кандидаты.
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|4.16, n00by (ok), 10:37, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Йоанна Рутковска тоже якобы сама пилила, спросите любого Анона, они подтвердят ссылками на Википедию. Но в действительности всё не так, как на самом деле.
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|5.29, Леголас (ok), 11:09, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но в действительности всё не так, как на самом деле
на самом деле всё так, как в действительности 😄
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|6.64, n00by (ok), 15:08, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Действительность всё в той же Википедии и описана, если вдуматься в потдекст:
"По словам Йоанны, они вместе с Александром занимаются изучением угроз и консультационными проектами, однако Александр немного больше времени уделяет программистской работе, а сама Рутковская сосредоточена непосредственно на бизнес-задачах"
90210 слишком скромен и его больше интересовала наука, чем светиться на людях. А эта икона сцены банально покаталась на шее, да ещё хватило ума приехать к нему в гости с очень близкой подружкой.
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|4.30, n00by (ok), 11:11, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зимин, ты опять пьян и собираешь пакетики в Rosa Tresh? Там же по фото всё видно. Прекращай бухать, пока не проснулся с такой вот.
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|3.42, Аноним (42), 12:29, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>"Алисы", которая на самом деле "Алис"
Ну не смотря на, от этой Алисы реальная польза - драйвер Panfrost.
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|1.4, Аноним (4), 09:52, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А что китайцев уже обязали открывать прошивки роутеров и открывать код блобов, которые на линуксе (внутри)/андроиде крутятся?
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|1.9, Анонимчег (?), 10:07, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Юрист, нишевой плагин к cms и Алисо, пилящее нишевой драйвер для нишевого проца - ну что ж, отличный выбор! Конечно, теперь на их фоне Larry Wall, Miguel de Icaza, Guido van Rossum и Ко будут выглядеть довольно блекло, но это раньше премию присуждали абы кому, теперь-то это не так!
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|2.23, Аноним (23), 10:49, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юристов действительно надо было выкинуть из данного списка. Создателей CMS включить, но только когда их CMS обгонит по качеству и станет адекватной заменой для 1С. А "Алиса" реально заслужило премию, и на мой взгляд, даже больше, чем эту премию. По крайней мере до него сделать свободные драйвера для нашего потреблятельского говна, которое мы берём по дешёвке у алчных корпорастов, никто не сподобился.
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|1.18, Аноним (18), 10:37, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> а также вовлечённая в работу по обратному инижинирингу GPU Apple M1.
А это вообще законно? Раньше в лицензиях всегда писали, что реверс незаконен.
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|2.21, iPony129412 (?), 10:41, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) не стоит путать нарушение закона, и нарушение лицензии
2) что-то не помню такого про железо
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|3.32, Аноним (23), 11:30, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нарушение лицензии есть нарушение законов о копирайте и контрактного "права".
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|2.24, Аноним (23), 10:52, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Незаконно в РФ, если производится дизассеблирование и/или декомпиляция. Законно, если black box. В США законно, если clean room и подпадает под исключения из DMCA.
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|3.27, Аноним (23), 10:58, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... если хватит денег, связей, нервов и времени на суды, и сможешь доказать судье, что делал black box или clean room (даже если в действительности декомпилировал, но следов).
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|5.71, Аноним (23), 15:55, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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читайте внимательно и видьте то, что написано, а не то, что хочется.
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|2.25, n00by (ok), 10:56, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> а также вовлечённая в работу по обратному инижинирингу GPU Apple M1.
> А это вообще законно? Раньше в лицензиях всегда писали, что реверс незаконен.
Это такой пиар Apple M1.
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|2.37, Lex (??), 11:39, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В итоге окажется, что яблоко им ещё и доплачивало :)
Ведь иначе получается абсолютно огороженная железка с абсолютно огороженной ОСью, малым выбором ПО, нетипичной для десктопов архитектурой... крч., перспективы весьма неоднозначные, если уже прямо сейчас не начинать работать над поддержкой стороннего ПО, прямо или косвенно
п.с: учитывая, что во многих штатах даже самостоятельный ремонт незаконен, то самостоятельное расковыривание железок и алгоритмов, а то и с публикацией изысканий.. в общем, не будь тут прямого согласия яблока, контору уже нагнули бы( а АлисО только этого и ждёт:) )
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|3.41, iPony129412 (?), 12:14, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какая-то бредятина.
А так пожалуйста - пиши.
Тема же не нова. Уже этак лет пятнадцать минимум в том же ядре линукса чего-то есть на тему поддержки железа от Apple.
Что могут, то могут...
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|4.55, Lex (??), 13:30, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сам айпони разрешил мне писать комменты на опеннете.. день прошёл не зря
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|5.61, iPony129412 (?), 14:20, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я имел в виду драйвера пиши. Хоть хайку портируй на macOS.
Флаг 🚩 и барабан 🥁 в нужные места, и вперёд, не бойся.
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|3.89, Школьник (ok), 16:52, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>перспективы весьма неоднозначные
У кого, у линукс десктопа? Да нет, там как раз всё очень даже однозначно - кина не будет в ближайшие лет 20-30.
А у Apple M как раз таки перспективы очень хорошие. При таком энергопотреблении показывать производительность на уровне топовых мобильных и предтоповых десктопных процессорах AMD - это прямой путь к успеху, и этот успех уже к ним пришёл.
И да, весь тот софт, который есть для десктопного линукса, на маке тоже есть, и работает в целом не хуже. А вот почти всего того софта, что есть только на Маке, на линуксе нет и не будет. И аналогов, хоть немного близких по качеству, тоже нет и не будет.
Если интересно - сравните как-нибудь, как работает на Маке тот же Dash (просмотрщик документации от Богдана Попеску) и вдохновленный им попен-соурсный аналог с названием Zeal на линуксе или винде.
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|2.56, Аноним (56), 13:34, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раньше в лицензиях всегда писали, что реверс незаконен.
Железо не лицензируется, а продаётся. Лицензия на дрова может запрещать реверс, но может и не запрещать. Если запрещает — драйвер не используется для реверса. Хотя и тут есть нюанс: локальное законодательство может разрешать реверс, и тогда лицензиары идут лесом (см., например, ГК РФ, ст. 1280, пп. 2 и 3).
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|3.72, Аноним (23), 15:57, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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читайте внимательно и видьте то, что написано, а не то, что хочется.
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|1.45, Anonimous (?), 12:38, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Лично я давным-давно понял, что это только пишется "СПО", а произносится "Условно-Свободное Программное Обеспечение". Причем главное (оно же и обязательное) условие этой свободы - лидирование ключевых (инфраструктурных) OSS-проектов представителями "западной цивилизации". Оптимум - американцами.
И, честного говоря, при таких условиях, мне в общем-то все равно кого они в своем фонде наградили и за что. Хотя то, что в число наградных попали трансгендеры (или кто там это АлисО есть?) все же ощущается как плевок в лицо. Впрочем, возможно, кто-то, альтернативно воспитанный, вместо плевка почувствует... хм ну, цветочный аромат. например. Альтернатива, она же такая альтернатива.
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|2.47, Аноним (47), 12:46, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я конечно предвзято ко всему этому отношусь и являюсь как это модно говорить трансфобом (в основном потому, что там много поехавших), но, если трезво рассудить, кто ещё вносит подобный вклад? Нам нужны новые кадры в попенсорсе. А давать награды за какие-то странные поделки на пхп, как по мне, выглядит ещё более странно.
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|2.59, Аноним (56), 13:44, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Причем главное (оно же и обязательное) условие этой свободы - лидирование ключевых (инфраструктурных) OSS-проектов представителями "западной цивилизации".
Ты поехавший. Где раньше и сильнее начали ограничивать свободу, там раньше и активнее стали за неё бороться, соответственно и вклад больший внесли. Всё логично, привлекать конспирологию нужды нет, бритва Оккама форева.
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|3.60, jOKer (ok), 14:09, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Точно! А фултоновская речь Черчилля вообще просто всем почудилась. Как и неприкрытое стремление американцев управлять всем белым светом. В общем, хорошая попытка... я почти тебе поверил.
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|2.62, myhand (ok), 14:23, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Создай лучший инфраструктурный проект, анон. И набирай туда расовых арийцев (русов, православных медведей, etc), по твоему вкусу. Ни в чем себе не отказывай - лидируй!
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|1.50, Аноним (50), 13:02, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
Зашёл на https libreplanet org , а там тема конференции 8212 Empowering Use... большой текст свёрнут, показать
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|2.53, lockywolf (ok), 13:21, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Или пора нам уже придумывать новое название и создавать новый FSF, потому что старое движение Free Software себя окончательно изжило, это просто труп, на котором корпорации пируют, как мухи.
Именно, мой анонимный друг. Пора, давно пора делать какое-то русское НКО, которое делало бы то же самое, что и старая FSF, без всего этого woke'ного флёра. Просто собирало деньги со сторонников и вкладывало их в приоритетные свободные проекты так, чтобы по возможности стимулировать "веерное" производство свободного софта.
Ты готов заняться? Я готов подписаться на, скажем, 1000 рублей в месяц в русской юрисдикции, или на эквивалентную сумму в какой-нибудь другой. Но чтобы качество работы было как у настоящего НКО, с ежегодными отчётами.
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|3.76, Ordu (ok), 16:15, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у нас разве не позапрещали все НКО? В русской юрисдикции, я имею в виду.
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|4.84, lockywolf (ok), 16:39, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А у нас разве не позапрещали все НКО? В русской юрисдикции, я
> имею в виду.
Нет, с чего бы? Даже иностранное финансирование не запрещали формально, хотя там отчётность такая, что по сути работать невозможно. А с российским всё как раньше.
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|2.74, Ordu (ok), 16:13, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К чему все эти слова? Почему ты пишешь комменты на опеннете, а не свободный софт в vim для самого себя?
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|3.86, lockywolf (ok), 16:50, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К чему все эти слова? Почему ты пишешь комменты на опеннете, а
> не свободный софт в vim для самого себя?
Слова -- это тоже кое-что. Вдруг анонимус после таких слов пойдёт и сделает своё FSF без wokeness.
Но всё-таки неплохо бы чтобы engineering > activism.
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|1.54, Аноним (54), 13:21, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> премия FSF не подразумевает денежного вознаграждения
Лауреаты денег не достойны. :D
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|1.63, Имя (?), 15:05, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Хотели больше женщин в ОпенСорсе, но вместо женщин просто переодели некоторых мужиков в мамкину одежду лол.
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|2.70, ZyklonB (?), 15:49, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пока в интернете пишут подобные комментарии, моя вера в человечество будет жить.
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|1.66, Аноним (67), 15:21, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Как обычно, междусобойчик по распилу бюджета:
- директор ... правозащитной организации;
- проект ... управления НКО;
- Алиса ... не из меньшинств случаем?! Что-то много "она" на своей странице про трансов рассуждает.
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|2.73, Аноним (23), 16:04, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Она не рассуждает, там открытый каминаут. Видите ли американские военные не понимают трансгендеров, лицо биологически мужского пола и женского гендера записали как призывное мясо. Учитывая что со времён вьетнама эта система де-факто ни разу не использовалась, не смотря на все войны, которые СШП ведёт, а данные, которые надо в неё вносить и так у властей есть, чую огроменный распил.
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|3.78, Аноним (4), 16:25, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вооьще-то гендера не существует. Это одна из неудачниц с кривыми мозгами выдала мысль, что якобы у каждого человека свой гендер может быть. Типичное "умозаключение" с IQ ниже 40. А слово пол они уже давно используют не по назначение. Потому что вместо размножения занимаются полом. И потому их воряки никогда не поймут, что их давно обманывают. Там ведь не принято думать и оспаривать бред. А потому обманутые эо как раз представители извращенцев там у них в фонде. Не давали бы им с их бесполезными инициативами денег и было бы лучше. Далеко не извращенцы создавали UNIX, а самые что ни на есть люди с мозгами. Ну потом Линус написал кусок ядра и оно взлетело потому что уже был проект GNU. Награждают тут явно за продвижение извращенства в массы. FreeBSD эти тоже страдает.
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|1.75, Аноним (75), 16:14, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>награда присуждена проекту CiviCRM, развивающему открытую платформу для
>>управления общественными и некоммерческими организациями
С помощью которой будут нести демократию всяким там "дикарям" вроде Русских???
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|2.85, ZyklonB (?), 16:44, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Славяне — это варвары, люди второго сорта, это почти звери.
Вован Гундяев ака Патриарх Кирилл, сын иудейского народа.
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|2.79, Аноним (4), 16:27, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты чо? Вроде нормальная в Японии юристкой стала. Ну там 2% сдают экзамен. И страшных японок там хоть отбавляй. Так что не обобщай.
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|2.82, Имя (?), 16:35, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что это мужик в платье. С елдой. Других женщин у меня для вас нет.
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|1.88, ZyklonB (?), 16:51, 21/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Во все времена их гнали ссаными тряпками: из Египта, Рима, Испании, Пруссии.
А вот фонд СПО пригрел и даже премию выписал.
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