Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

2.21 , iPony129412 ( ? ), 10:41, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) не стоит путать нарушение закона, и нарушение лицензии

2) что-то не помню такого про железо

3.32 , Аноним ( 23 ), 11:30, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Нарушение лицензии есть нарушение законов о копирайте и контрактного "права".

4.40 , iPony129412 ( ? ), 12:09, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. Зависит от кучи факторов.

2.24 , Аноним ( 23 ), 10:52, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Незаконно в РФ, если производится дизассеблирование и/или декомпиляция. Законно, если black box. В США законно, если clean room и подпадает под исключения из DMCA.

3.27 , Аноним ( 23 ), 10:58, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ... если хватит денег, связей, нервов и времени на суды, и сможешь доказать судье, что делал black box или clean room (даже если в действительности декомпилировал, но следов).

3.67 , Аноним ( 67 ), 15:26, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в РФ как раз можно дизассеблировать и/или декомпилировать.

4.68 , Аноним ( 67 ), 15:30, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ссылка: ГК РФ, ст. 1280

5.71 , Аноним ( 23 ), 15:55, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – читайте внимательно и видьте то, что написано, а не то, что хочется.

2.25 , n00by ( ok ), 10:56, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >> а также вовлечённая в работу по обратному инижинирингу GPU Apple M1.

> А это вообще законно? Раньше в лицензиях всегда писали, что реверс незаконен. Это такой пиар Apple M1.

2.37 , Lex ( ?? ), 11:39, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В итоге окажется, что яблоко им ещё и доплачивало :)

Ведь иначе получается абсолютно огороженная железка с абсолютно огороженной ОСью, малым выбором ПО, нетипичной для десктопов архитектурой... крч., перспективы весьма неоднозначные, если уже прямо сейчас не начинать работать над поддержкой стороннего ПО, прямо или косвенно п.с: учитывая, что во многих штатах даже самостоятельный ремонт незаконен, то самостоятельное расковыривание железок и алгоритмов, а то и с публикацией изысканий.. в общем, не будь тут прямого согласия яблока, контору уже нагнули бы( а АлисО только этого и ждёт:) )

3.41 , iPony129412 ( ? ), 12:14, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какая-то бредятина.

А так пожалуйста - пиши.

Тема же не нова. Уже этак лет пятнадцать минимум в том же ядре линукса чего-то есть на тему поддержки железа от Apple.

Что могут, то могут...

4.55 , Lex ( ?? ), 13:30, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сам айпони разрешил мне писать комменты на опеннете.. день прошёл не зря

5.61 , iPony129412 ( ? ), 14:20, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я имел в виду драйвера пиши. Хоть хайку портируй на macOS.

Флаг 🚩 и барабан 🥁 в нужные места, и вперёд, не бойся.

3.89 , Школьник ( ok ), 16:52, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >перспективы весьма неоднозначные У кого, у линукс десктопа? Да нет, там как раз всё очень даже однозначно - кина не будет в ближайшие лет 20-30. А у Apple M как раз таки перспективы очень хорошие. При таком энергопотреблении показывать производительность на уровне топовых мобильных и предтоповых десктопных процессорах AMD - это прямой путь к успеху, и этот успех уже к ним пришёл. И да, весь тот софт, который есть для десктопного линукса, на маке тоже есть, и работает в целом не хуже. А вот почти всего того софта, что есть только на Маке, на линуксе нет и не будет. И аналогов, хоть немного близких по качеству, тоже нет и не будет. Если интересно - сравните как-нибудь, как работает на Маке тот же Dash (просмотрщик документации от Богдана Попеску) и вдохновленный им попен-соурсный аналог с названием Zeal на линуксе или винде.

2.56 , Аноним ( 56 ), 13:34, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Раньше в лицензиях всегда писали, что реверс незаконен. Железо не лицензируется, а продаётся. Лицензия на дрова может запрещать реверс, но может и не запрещать. Если запрещает — драйвер не используется для реверса. Хотя и тут есть нюанс: локальное законодательство может разрешать реверс, и тогда лицензиары идут лесом (см., например, ГК РФ, ст. 1280, пп. 2 и 3).

3.72 , Аноним ( 23 ), 15:57, 21/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – читайте внимательно и видьте то, что написано, а не то, что хочется.

