SFC готовит иск против нарушителей GPL и будет развивать альтернативные прошивки

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) представила новую стратегию обеспечения соблюдения требований лицензии GPL в устройствах, прошивки которых построены на основе Linux. Для воплощения в жизнь предложенной инициативы Фонд ARDC (Amateur Radio Digital Communications) уже выделил организации SFC грант, размером 150 тысяч долларов.

Работу планируют вести в трёх направлениях:

Принуждение производителей к соблюдению GPL и устранению имеющихся нарушений.

Проведение совместно с другими организациями продвижения идеи, что соответствие продукта GPL является важной деталью для защиты конфиденциальности и прав потребителей.

Развитие проекта Firmware Liberation по созданию альтернативных прошивок.

По мнению Бредли Куна (Bradley M. Kuhn), исполнительного директора SFC, предпринимаемые ранее усилия по убеждению необходимости соблюдения GPL, проводимые через просвещение и информирование, не оправдали себя и сегодня в индустрии устройств интернета вещей наблюдается всеобщее игнорирование выполнения требований GPL. Для выхода из сложившейся ситуации предлагается использовать более жёсткие юридические меры для привлечения нарушителей к ответственности за невыполнение условий копилефт лицензий.

Используя в своих продуктах код под копилефт лицензиями производитель для сохранения свободы ПО обязан предоставить исходные тексты, включая код производных работ и инструкции по установке. Без подобных действий пользователь теряет контроль над программным обеспечением. Для того чтобы самостоятельно исправить ошибки, удалить лишнюю функциональность для защиты своей конфиденциальности или заменить прошивку пользователь должен иметь возможность внесения изменений и переустановки ПО на устройствах.

За последний год организация SFC выявила серию нарушений GPL компаниями-производителями встраиваемой электроники, с которыми не удаётся договориться мирным путём и без судебных разбирательств не обойтись. Планируется выбрать одного из таких нарушителей, не предоставляющих код, достаточный для пересборки и установки Linux, и устроить в США показательный судебный процесс. В случае устранения нарушения ответчиком, выполнения всех требований и предоставления обязательства соблюдать GPL в будущем, SFC готов сразу завершить судебный процесс.

Кроме работы по принуждению к соблюдению GPL, в рамках проекта Firmware Liberation планируется выбрать определённый класс продуктов из категории встраиваемых решений на базе Linux и создать для них альтернативные свободные прошивки, основанные на коде, открытом производителем в результате устранения нарушений GPL, как в своей время был создан проект OpenWrt на основе кода прошивки для WRT54G. В конечном счёте, опыт создания таких успешных проектов, как OpenWrt и SamyGo, планируется перенести на другие категории устройств.

Отмечается, что организация SFC выявила нарушения GPL в Linux-прошивках для таких устройств, как холодильники, электронные няни, виртуальные помощники звуковые панели, дверные звонки, камеры безопасности, автомобильные системы, AV-ресиверы и телевизоры. Создание альтернативных прошивок для подобных устройств или объединение усилий с существующими проектами по разработке альтернативных прошивок, работа которых затруднена из-за недоступности специфичных для устройств изменений, приведёт к расширению свободы пользователей этих устройств.



