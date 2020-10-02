SFC готовит иск против нарушителей GPL и будет развивать альтернативные прошивки

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|2.8, ryoken (ok), 09:58, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего такого в звонок напхали, что туда вообще прошивка и устройство исполнения программ понадобилось?
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|4.17, Супернуб (?), 10:43, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я тоже видел. Со вшитыми наглухо (ещё в 90е) - зачем там линукс и прочие микропроцессорные извращения?
А не наглухо - любой голимый mp3 плеер с динамиком + 555 микруха (реле времени). Будет играть что угодно безо всяких "прошивок".
ЗЫ. Недавно видел, как человек просил помочь со схемой лифта на гидравлике (т.е. "вниз" под собственным весом. 3 этажа и возможность вызова/блокировки на каждом). Из пары сотен советов только один советчик нарисовал свою схему на простых реле и один предложил готовую из 50х годов -тоже на реле и с минимумом проводки. Вся остальная "пара сотен" советов - сплошные микропроцессоры всех видов с программами (даже на "малине" предлагали.лицо-рука..) для управления ... теми же реле.
Зачем усложнять то, что можно сделать проще (а значит - надёжнее)?
А потом они удивляются откуда в утюгах микрофоны..
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|5.18, A.Stahl (ok), 10:47, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Со вшитыми наглухо
Что, вообще без кода? Вряд ли. Да и заменить мелодию не получится.
>голимый mp3 плеер
Ну так плеерам тоже прошвка нужна.
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|5.21, Аноним (21), 11:10, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрошавший сам виноват, не озвучил сразу на какой элементной базе он хочет.
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|3.32, Аноним (32), 11:46, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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<quote>в индустрии устройств интернета вещей<quote>
Я так предполагаю эту фразу все пропустили.
Девайсам из этого класса нужно как-то выходить в интернет и контактировать с себе подобными.
Вот тут-то быстрее всего и используется готовые линукс решения.
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|1.6, Аноним (6), 09:55, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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>Для выхода из сложившейся ситуации предлагается использовать более жёсткие юридические меры для привлечения нарушителей к ответственности за невыполнение условий копилефт лицензий.
Ответка прилетит. SFC всё - его просто возьмут и разорят на судах. С пьяным не дерись, с богатым не судись.
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|2.9, имя_ (?), 10:18, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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из разряда "не были богатыми - нечего и начинать"
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|1.7, Аноним (7), 09:56, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сразу вспоминаю покетбуко-проблемы. С проприетарным модулем ядра для работы экрана. Да и в целом с платной прошивкой за 400 рублей.
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|1.11, IdeaFix (ok), 10:21, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну, глядишь, однибсдшный моновол реанимируют, другие перелицензируют свой код не только под гпл и.... будет альтернатива. Всё польза.
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|2.19, Аноним (21), 11:04, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугель в андроидном ядре GPL не нарушал. Он сделал обходную подлянку, разрешил делать драйверы в пространстве пользователя с рантаймом под Apache.
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|1.15, iPony129412 (?), 10:34, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Да, знатные говнюки там.
Вообще если в проектах громко звучит слово "Freedom", то обычно это мало чего хорошего сулит...
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|3.25, iPony129412 (?), 11:30, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ещё один защитничек проприерасов.
Во. Такому можно втирать, что угодно. Главное вывеску красивую сделать с лозунгом "за всё хорошее"ю
И всё. Так просто.
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|2.23, Аноним (-), 11:26, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сущая ерунда в сравнении с - когда вместе с устройством получаешь урезанную по геополитическим причинам прошивку, когда из-за грубых преднастроек не удаётся нужный результат и т.д.
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|3.28, iPony129412 (?), 11:36, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И? Связи нет.
SFC очень давно существует. Поэтому их дела можно судить.
А не так, что фантазировать - вот только вылезли и сейчас такую кучу хорошего наделают...
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|1.22, Аноним (-), 11:19, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хоть что-то позитивное. Еслиб научить пользователей не покупать всякое, далеко не дешевое г-но. Наметка на полезный социальный опенсорс проект ;)
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|1.24, gefest (??), 11:30, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проблема элементарно решается наймом русских научных сотрутников. Оне пишу код без комментариев, дабы злобный копеталист не отчуждил продукт их трудов.
Хочу посмотреть, как sfc будет с ними судиццо по поводу является ли код без комментариев обсфукацией ....
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|2.33, Аноним (33), 11:48, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я тебе открою тайну - код без комментов это после трансляции.
Он компилируется.
А изначально там просто другой язык. Пишут на чем нравится.
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|1.26, Козлетто (?), 11:31, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо в первую очередь mediatek наказать, а то даже исходников ядра не дают. Как мне делать порт postmarketOS? Чтобы оно не просто запускалось, а ещё и работало. И то если загрузчик не залочен
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