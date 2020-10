SFC готовит иск против нарушителей GPL и будет развивать альтернативные прошивки

2.8 , ryoken ( ok ), 09:58, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чего такого в звонок напхали, что туда вообще прошивка и устройство исполнения программ понадобилось?

Я видел звонки со сменными "мелодиями"

4.17 , Супернуб ( ? ), 10:43, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – я тоже видел. Со вшитыми наглухо (ещё в 90е) - зачем там линукс и прочие микропроцессорные извращения?

А не наглухо - любой голимый mp3 плеер с динамиком + 555 микруха (реле времени). Будет играть что угодно безо всяких "прошивок". ЗЫ. Недавно видел, как человек просил помочь со схемой лифта на гидравлике (т.е. "вниз" под собственным весом. 3 этажа и возможность вызова/блокировки на каждом). Из пары сотен советов только один советчик нарисовал свою схему на простых реле и один предложил готовую из 50х годов -тоже на реле и с минимумом проводки. Вся остальная "пара сотен" советов - сплошные микропроцессоры всех видов с программами (даже на "малине" предлагали.лицо-рука..) для управления ... теми же реле.

Зачем усложнять то, что можно сделать проще (а значит - надёжнее)?

А потом они удивляются откуда в утюгах микрофоны..

> Со вшитыми наглухо Что, вообще без кода? Вряд ли. Да и заменить мелодию не получится. >голимый mp3 плеер Ну так плеерам тоже прошвка нужна.

Вопрошавший сам виноват, не озвучил сразу на какой элементной базе он хочет.

<quote>в индустрии устройств интернета вещей<quote>

Я так предполагаю эту фразу все пропустили.

Девайсам из этого класса нужно как-то выходить в интернет и контактировать с себе подобными.

Вот тут-то быстрее всего и используется готовые линукс решения.