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SFC готовит иск против нарушителей GPL и будет развивать альтернативные прошивки

02.10.2020 08:28

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) представила новую стратегию обеспечения соблюдения требований лицензии GPL в устройствах, прошивки которых построены на основе Linux. Для воплощения в жизнь предложенной инициативы Фонд ARDC (Amateur Radio Digital Communications) уже выделил организации SFC грант, размером 150 тысяч долларов.

Работу планируют вести в трёх направлениях:

  • Принуждение производителей к соблюдению GPL и устранению имеющихся нарушений.
  • Проведение совместно с другими организациями продвижения идеи, что соответствие продукта GPL является важной деталью для защиты конфиденциальности и прав потребителей.
  • Развитие проекта Firmware Liberation по созданию альтернативных прошивок.

По мнению Бредли Куна (Bradley M. Kuhn), исполнительного директора SFC, предпринимаемые ранее усилия по убеждению необходимости соблюдения GPL, проводимые через просвещение и информирование, не оправдали себя и сегодня в индустрии устройств интернета вещей наблюдается всеобщее игнорирование выполнения требований GPL. Для выхода из сложившейся ситуации предлагается использовать более жёсткие юридические меры для привлечения нарушителей к ответственности за невыполнение условий копилефт лицензий.

Используя в своих продуктах код под копилефт лицензиями производитель для сохранения свободы ПО обязан предоставить исходные тексты, включая код производных работ и инструкции по установке. Без подобных действий пользователь теряет контроль над программным обеспечением. Для того чтобы самостоятельно исправить ошибки, удалить лишнюю функциональность для защиты своей конфиденциальности или заменить прошивку пользователь должен иметь возможность внесения изменений и переустановки ПО на устройствах.

За последний год организация SFC выявила серию нарушений GPL компаниями-производителями встраиваемой электроники, с которыми не удаётся договориться мирным путём и без судебных разбирательств не обойтись. Планируется выбрать одного из таких нарушителей, не предоставляющих код, достаточный для пересборки и установки Linux, и устроить в США показательный судебный процесс. В случае устранения нарушения ответчиком, выполнения всех требований и предоставления обязательства соблюдать GPL в будущем, SFC готов сразу завершить судебный процесс.

Кроме работы по принуждению к соблюдению GPL, в рамках проекта Firmware Liberation планируется выбрать определённый класс продуктов из категории встраиваемых решений на базе Linux и создать для них альтернативные свободные прошивки, основанные на коде, открытом производителем в результате устранения нарушений GPL, как в своей время был создан проект OpenWrt на основе кода прошивки для WRT54G. В конечном счёте, опыт создания таких успешных проектов, как OpenWrt и SamyGo, планируется перенести на другие категории устройств.

Отмечается, что организация SFC выявила нарушения GPL в Linux-прошивках для таких устройств, как холодильники, электронные няни, виртуальные помощники звуковые панели, дверные звонки, камеры безопасности, автомобильные системы, AV-ресиверы и телевизоры. Создание альтернативных прошивок для подобных устройств или объединение усилий с существующими проектами по разработке альтернативных прошивок, работа которых затруднена из-за недоступности специфичных для устройств изменений, приведёт к расширению свободы пользователей этих устройств.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
  3. OpenNews: Amazon представил редакцию Elasticsearch, решающую проблемы с открытостью кода
  4. OpenNews: Linux Foundation унифицирует инструментарий для проверки соблюдения открытых лицензий
  5. OpenNews: Вторая редакция рекомендаций по соблюдению требований GPL
  6. OpenNews: SFC начнёт привлекать к ответственности за нарушение GPL в продуктах, использующих Samba и ядро Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53821-compliance
Ключевые слова: compliance, gpl, sfc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:40, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –20 +/
    П-сы. Просто иначе SFC назвать нельзя.
     
     
  • 2.10, Fracta1L (ok), 10:18, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Вор gpl-кода порвался
     
     
  • 3.27, Дмитрий (??), 11:33, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Жаль
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:45, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > созданию альтернативных прошивок.

    уже и туда добрались

     
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:54, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даёшь дайверсити в прошивках, хватит угнетать холодильники
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:47, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Все правильно делают, молодцы, закон надо соблюдать
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:53, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну нормально. Станет больше открытых прошивок и открытых железок.
     
  • 1.5, ksjdjfgklsjdklgfj (?), 09:54, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GPL  в дверных звонках?
     
     
  • 2.8, ryoken (ok), 09:58, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего такого в звонок напхали, что туда вообще прошивка и устройство исполнения программ понадобилось?
     
     
  • 3.13, A.Stahl (ok), 10:24, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я видел звонки со сменными "мелодиями"
     
     
  • 4.17, Супернуб (?), 10:43, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я тоже видел. Со вшитыми наглухо (ещё в 90е) - зачем там линукс и прочие микропроцессорные извращения?
    А не наглухо - любой голимый mp3 плеер с динамиком + 555 микруха (реле времени). Будет играть что угодно безо всяких "прошивок".

    ЗЫ. Недавно видел, как человек просил помочь со схемой лифта на гидравлике (т.е. "вниз" под собственным весом. 3 этажа и возможность вызова/блокировки на каждом). Из пары сотен советов только один советчик нарисовал свою схему на простых реле и один предложил готовую из 50х годов -тоже на реле и с минимумом проводки. Вся остальная "пара сотен" советов - сплошные микропроцессоры всех видов с программами (даже на "малине" предлагали.лицо-рука..) для управления ... теми же реле.
    Зачем усложнять то, что можно сделать проще (а значит - надёжнее)?
    А потом они удивляются откуда в утюгах микрофоны..

     
     
  • 5.18, A.Stahl (ok), 10:47, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Со вшитыми наглухо

    Что, вообще без кода? Вряд ли. Да и заменить мелодию не получится.

    >голимый mp3 плеер

    Ну так плеерам тоже прошвка нужна.

     
  • 5.21, Аноним (21), 11:10, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрошавший сам виноват, не озвучил сразу на какой элементной базе он хочет.
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:46, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <quote>в индустрии устройств интернета вещей<quote>
    Я так предполагаю эту фразу все пропустили.
    Девайсам из этого класса нужно как-то выходить в интернет и контактировать с себе подобными.
    Вот тут-то быстрее всего и используется готовые линукс решения.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:55, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >Для выхода из сложившейся ситуации предлагается использовать более жёсткие юридические меры для привлечения нарушителей к ответственности за невыполнение условий копилефт лицензий.

    Ответка прилетит. SFC всё - его просто возьмут и разорят на судах. С пьяным не дерись, с богатым не судись.

     
     
  • 2.9, имя_ (?), 10:18, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    из разряда "не были богатыми - нечего и начинать"
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:56, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сразу вспоминаю покетбуко-проблемы. С проприетарным модулем ядра для работы экрана. Да и в целом с платной прошивкой за 400 рублей.
     
  • 1.11, IdeaFix (ok), 10:21, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, глядишь, однибсдшный моновол реанимируют, другие перелицензируют свой код не только под гпл и.... будет альтернатива. Всё польза.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:22, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как они будут отлавливать нарушителей? С щупами в звонки будут лезть?
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:29, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я правильно понимаю что они на Гугл подадут за Андроид?
     
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 10:36, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет
    https://sfconservancy.org/sponsors/
     
  • 2.19, Аноним (21), 11:04, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугель в андроидном ядре GPL не нарушал. Он сделал обходную подлянку, разрешил делать драйверы в пространстве пользователя с рантаймом под Apache.
     

  • 1.15, iPony129412 (?), 10:34, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Да, знатные говнюки там.
    Вообще если в проектах громко звучит слово "Freedom", то обычно это мало чего хорошего сулит...
     
     
  • 2.20, Аноним (21), 11:05, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё один защитничек проприерасов.
     
     
  • 3.25, iPony129412 (?), 11:30, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ещё один защитничек проприерасов.

    Во. Такому можно втирать, что угодно. Главное вывеску красивую сделать с лозунгом "за всё хорошее"ю
    И всё. Так просто.

     
  • 3.29, iPony129412 (?), 11:42, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причём спроси такого фанатика, кто там кто есть кто во всех этих Free организациях. Он же не скажет

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48520

    Просто видеть ключевое слово "freedom" - и всё... штамповочное мышление.

     
  • 2.23, Аноним (-), 11:26, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сущая ерунда в сравнении с - когда вместе с устройством получаешь урезанную по геополитическим причинам прошивку, когда из-за грубых преднастроек не удаётся нужный результат и т.д.
     
     
  • 3.28, iPony129412 (?), 11:36, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И? Связи нет.
    SFC очень давно существует. Поэтому их дела можно судить.
    А не так, что фантазировать - вот только вылезли и сейчас такую кучу хорошего наделают...
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 11:43, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага помнится тут пролетало про наезд на опенсорс разработчика
     

  • 1.22, Аноним (-), 11:19, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть что-то позитивное. Еслиб научить пользователей не покупать всякое, далеко не дешевое г-но. Наметка на полезный социальный опенсорс проект ;)
     
  • 1.24, gefest (??), 11:30, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема элементарно решается наймом русских научных сотрутников. Оне пишу код без комментариев, дабы злобный копеталист не отчуждил продукт их трудов.
    Хочу посмотреть, как sfc будет с ними судиццо по поводу является ли код без комментариев обсфукацией ....
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:48, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тебе открою тайну - код без комментов это после трансляции.
    Он компилируется.
    А изначально там просто другой язык. Пишут на чем нравится.
     

  • 1.26, Козлетто (?), 11:31, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо в первую очередь mediatek наказать, а то даже исходников ядра не дают. Как мне делать порт postmarketOS? Чтобы оно не просто запускалось, а ещё и работало. И то если загрузчик не залочен
     
  • 1.30, Аноним (31), 11:42, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пускай наше Министерство обороны заставят :)
     
     
  • 2.34, AKTEON (?), 11:51, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мы покажем. Только потом не выпустим.
     
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