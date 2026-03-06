The OpenNET Project / Index page

Релиз OpenWrt 25.12 с заменой пакетного менеджера и системой обновления прошивки

06.03.2026 09:53 (MSK)

После года разработки представлен значительный выпуск дистрибутива OpenWrt 25.12.0, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает более 2200 устройств и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 41 целевой платформы (в прошлой ветке поддерживалось 39 платформ).

Основные изменения в OpenWrt 25.12:

  • Осуществлён переход с инструментария opkg на пакетный менеджер APK (Alpine Package Keeper), развиваемый проектом Alpine. Переход расширил возможности управления пакетами, повысил эффективность работы с метаданными, позволил реализовать проверку цифровых подписей для локально установленных пакетов и модернизировал процесс обновления всей системы до новой версии дистрибутива. APK поддерживает большую часть возможностей opkg, но параметры командной строки у данных пакетных менеджеров отличаются.

    Из расширенных возможностей APK также выделяется: Команда "apk list --installed --orphaned", при помощи которой можно посмотреть все не используемые зависимости, которые без ущерба для системы могут быть удалены. Возможность обойтись без отдельной команды обновления индекса - операции opkg, требовавшие запуска разных команд, в apk могут быть сведены к одной команде, например, вместо "opkg update && opkg install dnsmasq-full" можно запустить "apk --update-cache add dnsmasq-full".

    Сравнение некоторых команд apk и opkg для выполнения типовых действий:

    apk update opkg update
    apk add pkg opkg install pkg
    apk del pkg opkg remove pkg
    apk list opkg list
    apk list P opkg list P
    apk list --installed [P] opkg list-installed
    apk list --upgradeable [P] opkg list-upgradable
    apk list --providers [P] opkg -A whatprovides P
    apk info P opkg info P
    apk info --all P нет эквивалента
    apk info --contents P opkg files P
  • Включён по умолчанию сервис ASU (Attended SysUpgrade), позволяющий обновить прошивку до новой версии системы без потери имеющихся настроек и установленных пользователем пакетов. Через web-интерфейс LuCI или инструментарий командной строки пользователь отправляет запрос на формирование обновлённого образа прошивки, указывая установленные в его системе пакеты. Через какое-то время сервер ASU формирует образ, соответствующий заказанному содержимому, после чего пользователь загружает его и прошивает его на своё устройство. Дополнительно предоставляется опция, позволяющая сохранить в обновлённой прошивке имеющиеся настройки.
  • Обеспечено сохранение истории операций в командной строке между сеансами. История операций сохраняется в RAM-диске и не теряется после повторного входа. Хранение истории в оперативной памяти позволяет избежать лишних операций записи на Flash-накопители, но в качестве опции можно включить сохранение истории и на постоянном носителе, отредактировав скрипт '/etc/profile.d/busybox-history-file.sh'.
  • В базовой поставке включён репозиторий, содержащий Qt5, GTK, SDL3, wlroots, wayland и прочие библиотеки для создания графических интерфейсов и организации запуска графических приложений.
  • Shell-скрипты для работы с Wi-Fi и управления сетевой конфигурацией переписаны на языке uCode, имеющем синтаксис близкий к JavaScript. uCode отмечен как более безопасный и производительный язык, упрощающий сопровождение и позволяющий обеспечить прямую интеграцию с ubus и UCI.
  • Добавлена поддержка более 180 новых устройств. Общее число поддерживаемых устройств превысило 2200.
  • Для устройств на чипах Realtek расширена поддержка Ethernet-коммутаторов, включая 10-гигабитные варианты.
  • В платформу qualcommax добавлена поддержка SoC ipq50xx и ipq60xx.
  • Добавлена новая платформа siflower для SoC Siflower SF21A6826/SF21H8898.
  • Добавлены платформы sunxi/arm926ejs и microchipsw/lan969x для SoC Allwinner F1C100/200s и коммутаторов Microchip LAN969x.
  • Обновлены версии пакетов, включая musl 1.2.5, glibc 2.41, gcc 14.3.0, binutils 2.44, dnsmasq 2.91, dropbear 2025.89 и busybox 1.37.0.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 6.12.71 с беспроводным стеком cfg80211/mac80211, портированным из ядра 6.18.7 (в прошлой ветке поставлялось ядро 6.6 с беспроводным стеком из ядра 6.12).


  • 1, Аноним (1), 10:07, 06/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    > ”на пакетный менеджер APK”

    Теперь можно установить android приложения?))))

     
     
  • 2, Аноним (2), 10:19, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Android имя заимствовал, а не наоборот. Первый релиз Alpine состоялся в 2005 года, а первый публичный выпуск Android датирован 2008 годом.
     

  • 3, Жироватт (ok), 10:20, 06/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Слишком корпоративно-размытое, водянистое описание профитов от внедрения - признак того, что шиллинг разменян на сто мыллингов и реально добавлена только опция "--orphaned"
     
  • 4, Carantin (?), 10:32, 06/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Так, на роутере можно фильмы теперь смотреть 0_о?
     
