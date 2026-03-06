Релиз OpenWrt 25.12 с заменой пакетного менеджера и системой обновления прошивки

После года разработки представлен значительный выпуск дистрибутива OpenWrt 25.12.0, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает более 2200 устройств и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 41 целевой платформы (в прошлой ветке поддерживалось 39 платформ). Основные изменения в OpenWrt 25.12: Осуществлён переход с инструментария opkg на пакетный менеджер APK (Alpine Package Keeper), развиваемый проектом Alpine. Переход расширил возможности управления пакетами, повысил эффективность работы с метаданными, позволил реализовать проверку цифровых подписей для локально установленных пакетов и модернизировал процесс обновления всей системы до новой версии дистрибутива. APK поддерживает большую часть возможностей opkg, но параметры командной строки у данных пакетных менеджеров отличаются. Из расширенных возможностей APK также выделяется: Команда "apk list --installed --orphaned", при помощи которой можно посмотреть все не используемые зависимости, которые без ущерба для системы могут быть удалены. Возможность обойтись без отдельной команды обновления индекса - операции opkg, требовавшие запуска разных команд, в apk могут быть сведены к одной команде, например, вместо "opkg update && opkg install dnsmasq-full" можно запустить "apk --update-cache add dnsmasq-full". Сравнение некоторых команд apk и opkg для выполнения типовых действий: apk update opkg update apk add pkg opkg install pkg apk del pkg opkg remove pkg apk list opkg list apk list P opkg list P apk list --installed [P] opkg list-installed apk list --upgradeable [P] opkg list-upgradable apk list --providers [P] opkg -A whatprovides P apk info P opkg info P apk info --all P нет эквивалента apk info --contents P opkg files P

Включён по умолчанию сервис ASU (Attended SysUpgrade), позволяющий обновить прошивку до новой версии системы без потери имеющихся настроек и установленных пользователем пакетов. Через web-интерфейс LuCI или инструментарий командной строки пользователь отправляет запрос на формирование обновлённого образа прошивки, указывая установленные в его системе пакеты. Через какое-то время сервер ASU формирует образ, соответствующий заказанному содержимому, после чего пользователь загружает его и прошивает его на своё устройство. Дополнительно предоставляется опция, позволяющая сохранить в обновлённой прошивке имеющиеся настройки.

Обеспечено сохранение истории операций в командной строке между сеансами. История операций сохраняется в RAM-диске и не теряется после повторного входа. Хранение истории в оперативной памяти позволяет избежать лишних операций записи на Flash-накопители, но в качестве опции можно включить сохранение истории и на постоянном носителе, отредактировав скрипт '/etc/profile.d/busybox-history-file.sh'.

В базовой поставке включён репозиторий, содержащий Qt5, GTK, SDL3, wlroots, wayland и прочие библиотеки для создания графических интерфейсов и организации запуска графических приложений.

Shell-скрипты для работы с Wi-Fi и управления сетевой конфигурацией переписаны на языке uCode, имеющем синтаксис близкий к JavaScript. uCode отмечен как более безопасный и производительный язык, упрощающий сопровождение и позволяющий обеспечить прямую интеграцию с ubus и UCI.

Добавлена поддержка более 180 новых устройств. Общее число поддерживаемых устройств превысило 2200.

Для устройств на чипах Realtek расширена поддержка Ethernet-коммутаторов, включая 10-гигабитные варианты.

В платформу qualcommax добавлена поддержка SoC ipq50xx и ipq60xx.

Добавлена новая платформа siflower для SoC Siflower SF21A6826/SF21H8898.

Добавлены платформы sunxi/arm926ejs и microchipsw/lan969x для SoC Allwinner F1C100/200s и коммутаторов Microchip LAN969x.

Обновлены версии пакетов, включая musl 1.2.5, glibc 2.41, gcc 14.3.0, binutils 2.44, dnsmasq 2.91, dropbear 2025.89 и busybox 1.37.0.

Ядро Linux обновлено до выпуска 6.12.71 с беспроводным стеком cfg80211/mac80211, портированным из ядра 6.18.7 (в прошлой ветке поставлялось ядро 6.6 с беспроводным стеком из ядра 6.12).



