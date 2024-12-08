Уязвимости, позволяющие подменить образы и выполнить код на ASU-серверах проекта OpenWrt

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|1.1, Аноним (1), 17:13, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кто нибудь посоветуйте m2 wifi 5,6,7 что бы из коробки сразу работал на opewrt... а то две карты купил а они не подошли(
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|3.20, Аноним (-), 20:42, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Впрочем оговорюсь - возможно что проблема то и программная, если вы удостоверились что ваш тип M2 поддерживается. Тогда вам нужно всего-то установить драйвера, если их нет и все настроить. Но судя по вопросу, я лично подумал что вопрос в аппаратной части.
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|1.5, Krtek (?), 18:02, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Почитал гайды по сборке и установке этого нечто и пришёл к выводу, что проще взять нормальную железку и поставить туда alpine.
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|2.25, Аноним (25), 21:25, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удачи тебе взгромоздить alpine на циску или джунипер, если уж мы про нормальное сетевое железо говорим, а не про очередной нескучный китайский хлам на rk3568 или что там сейчас модно?
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|2.28, Аноним (28), 23:16, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл сабжа только для китайцев которые на его основе клепают готовые вэбморды. В профессиональном сегменте никто не будет использоваться openwrt (мы не говорим про локалxoсты и каптёрки в конторе рога & копыта), на худой конец возьмут микротик.
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|1.8, rm3 (?), 18:49, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пользователям ASU рекомендуется на своих устройствах заменить прошивки OpenWrt на ту же версию.
Вот это забавно звучит. Дописали бы: если вдруг заменятель прошивки у вас не забэкдорен и на самом деле что-то там заменяет, или копирует бэкдоры после прошивки в новую тоже.
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|1.12, Аноним (12), 19:19, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Уязвимость вызвана отсутствием должной проверки спецсимволов в именах пакетов перед их использованием в числе аргументов утилиты make
Уж сколько раз твердили миру: make, как и любые скрипты через командную строку - это рак. Любая интеграция сборочных систем должна делаться переводом пакетов на нормальную сборочную систему, после чего вызова её через API. Если апстрим дебил - то да, придётся поддерживать свой патч. К счастью патчи апстрима наложение патча не попортят.
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|2.13, Аноним (13), 19:28, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все так, но переделать OpenWRT не представляется возможным. Там не просто autotools и make, там kconfig/kbuild для настройки и сборки всей ОС, не только ядра...
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|3.15, Аноним (12), 19:43, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё очень даже возможно. Более того, нужно и в ядре линкс переделать. Вчера пытался собрать ядерный модуль с помощью связки ядерных мейкфайлов, ckati и ninja - нихрена хорошего не вышло. Вообще за использование make и присущих ему грязных хаков и говнокода гнать из профессии надо взашей. Недавно переделывал навороченный мейкфайл на питон с помощью нейросетей. Это у меня несколько дней упорной работы заняло, где каждую строчку приходилось растаскивать по пяти присваиваниям, и каждое верифицировать на эквивалентность поведения. А для конструкций без эквивалента приходилось глубоко вникать и придумывать эквиваленты. Теперь это говно придётся рефакторить. К сожалению злые люди - владельцы lmarena решили прикрыть богадельню, и повесили вредоносное ПО reCAPTCHA (в коде также есть следы вредоносного ПО hCAPTCHA, но она пока не энфорсится, но рекатча тоже некоторое время не энфорсилась, и принимала ответы вроде "recaptcha_is_malware_stop_that" вместо оригинальных аттестаций от рекапчи, что пользователь - хорошая годная скотина). Лучше бы полностью прикрыли, чем так, поэтому злые люди. а не потому что богадельню решили прикрыть. Там вообще не богадельня, они дейтасеты для цензуры ИИ собирают, и хотя на сайте висит "резервируем право опубликовать всё написанное в паблике под свободной лицензией", это не знатит, что они на стороне добра, это даже не обещание и не гарантия опубликовать (то есть ничто не мешает им это всё в проприетарный дейтасет запишнуть, который они продавать будут, или на котором свою компанию будут строить). Мне одного не понятно, откуда деньги, Зин! При их популярности расходы на оплату API-запросов для васянов должны миллионами исчисляться (на каждую из компаний).
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|2.16, Аноним (16), 20:12, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Частично согласен, однако openwrt в данном случае - исключение.
Тут система сборки частично само-писная, как правильно понял, но при этом ОЧЕНЬ лёгкая в плане использования и модификации.
Надо всё-таки учитывать, что здесь крайне специфичный случай для разных систем сборок. И далеко не факт, что их конфиги будут понятны для чтения и модификации. Например, с трудом себе представляю использование cmake для этого проекта (конкретно репозиторий openwrt/openwrt).
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|1.17, YetAnotherOnanym (ok), 20:16, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это, типа, каждый васян может заказать с доставкой на дом уникальный, неповторимый, индивидуальный имидж, с перламутровыми пуговицами?
Не хочу показаться душным меркантильным кю, но за чей счёт банкет?
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|1.18, Аноним (28), 20:21, 08/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сижу на dlink dir 320 nru и менять не собираюсь. Роутер за nat провайдера, а максимальная скорость по тарифу итак 25 мегабит. Просто нет смысла.
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|2.19, Аноним (25), 20:37, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня симметричный гигабит по оптике без провайдерского ната, с публичными v4 и v6, и провайдерская железка v6 никак не фильтрует вообще по умолчанию, и паролей настроить что-то отличное от названия и пароля вайфай не дают. Пришлось на ибее циску покупать вместо того недоразумения чтобы хоть как-то с этим бардаком совладать. А потом ещё оказалось, что провайдерская чепуха максимум 850 мегабит может прокачать... Проапгрейдил интернет, спасибо.
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|3.22, Аноним (-), 20:48, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня тоже оптоволокно, Gpon, но скорость 30Мбит, потому что провайдер один на село и цены у него кусаются.
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|4.24, Аноним (25), 21:17, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже в селе на двадцать три дома живу. Правда провайдеров больше одного, есть из чего выбрать.
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|2.21, Аноним (-), 20:47, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если не секрет, сколько километров до ближайшего населенного пункта со скоростью 100Мб или выше?
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|3.27, Аноним (28), 21:46, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мой провайдер и гигабитные скорости предоставляет. Просто у меня самый дешевый тариф, т.к. не вижу смысла в таких скоростях, я ничего не качаю особо, фильмы и игры не интересуют. А для работы этого за глаза. Для быстрой загрузки сайтов гораздо важнее пинг, а не гигабиты. Всё равно просмотр большинства сайтов осложняется медленными каналами за пределами сети провайдера и тупняком всяких клаудфларей.
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