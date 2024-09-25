Обновление OpenWrt 23.05.5

Из плюсов - 6 портов 2,5 gbe, полностью пассивное охлаждение, ну и архитектура. Если урезать процессор по частоте, то даже при нагрузке корпус едва тёплый.

На нем крутится Proxmox с виртуалкой OpenWrt, в которую проброшены 5 из 6 ethernet адаптеров через IOMMU (1 интернет, 4 - локалка и 1 для Proxmox), и LXD контейнер с докером и разными self-host приложениями внутри.

К девайсу подключены 2 Wi-Fi роутера Xiaomi AX6S китайская версия, которые работают также на OpenWrt как точки доступа.

Я перепробовал, наверное, с десяток роутеров, чтобы найти такой, который хотя бы стабильно держал соединение со всеми девайсами в доме. В этом смысле Xiaomi AX6S золотая находка, к нему вообще претензий нет, у него даже Wi-fi роутинг устройств между роутерами в одной сети работает (802.11r fast transition).

Вся эта схема работает уже 3-й год без сбоев.

