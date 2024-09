Обновление OpenWrt 23.05.5

2.4 , timur.davletshin ( ok ), 08:47, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Уточните, что именно вы называете коммутатором, а то в последнее время определения стали слишком размытыми. Пропуская способность, кол-во портов там, поддерживаемые протоколы...

3.10 , ryoken ( ok ), 10:09, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Уточните, что именно вы называете коммутатором, а то в последнее время определения

> стали слишком размытыми. Ну я исхожу из классического определения коммутатора :). Оно же свитч. БЕЗ функция маршрутизатора и WiFi-точки доступа. Как основной домашний роутер пашет NetGear WNDR4300, на сабжной системе.

2.5 , Анонимусилиннио ( ? ), 08:52, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если хотите потыркаться то из дешевых можно взять youkuu YK-L1 или аналог. А вообще, надо знать что за задачи хотите решить

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:20, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Задача одна - тыкаться носом.

4.21 , Аноним ( - ), 12:06, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Задача одна - тыкаться носом. Тогда брать лоток для кошки, дешево и сердито! Кошку в комплект к нему можно и не брать.

5.23 , Аноним ( 7 ), 12:50, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без кошки лоток будет незаполнен.

2.9 , oneMetr ( ? ), 09:54, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если только "с целью повышения образования", то легче всего начать с виртуалки.

Например, kvm (если у Вас linux) или Hyper-V (если у Вас ms windows).

Образы openwrt есть практически, для всего.

Если хотите настоящее железо, то проверьте поддержку _ненужных_ в хозяйстве роутеров (они могут быть окирпичены в результате экспериментов). В крайнем случае придется их купить. Тут уж Вам решать, с хорошим процессором и памятью, но подороже. Или что-то бюджетное. Обязательно проверьте поддержку устройства.

3.11 , ryoken ( ok ), 10:10, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Если только "с целью повышения образования", то легче всего начать с виртуалки. Ответил выше :).

2.15 , Anton ( ?? ), 10:38, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня дома вот такой девайс на Intel N100 работает в качестве роутера: https://www.aliexpress.com/item/1005006317375120.html Из плюсов - 6 портов 2,5 gbe, полностью пассивное охлаждение, ну и архитектура. Если урезать процессор по частоте, то даже при нагрузке корпус едва тёплый. На нем крутится Proxmox с виртуалкой OpenWrt, в которую проброшены 5 из 6 ethernet адаптеров через IOMMU (1 интернет, 4 - локалка и 1 для Proxmox), и LXD контейнер с докером и разными self-host приложениями внутри. К девайсу подключены 2 Wi-Fi роутера Xiaomi AX6S китайская версия, которые работают также на OpenWrt как точки доступа. Я перепробовал, наверное, с десяток роутеров, чтобы найти такой, который хотя бы стабильно держал соединение со всеми девайсами в доме. В этом смысле Xiaomi AX6S золотая находка, к нему вообще претензий нет, у него даже Wi-fi роутинг устройств между роутерами в одной сети работает (802.11r fast transition). Вся эта схема работает уже 3-й год без сбоев.

3.20 , 1 ( ?? ), 12:05, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У меня дома вот такой девайс на Intel N100 работает в качестве роутера: https://www.aliexpress.com/item/1005006317375120.html Такой страницы нет

4.22 , Anton ( ?? ), 12:38, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее всего на русский aliexpress перенаправляет. На amazon есть похожие девайсы https://www.amazon.de/-/en/X4A-L/dp/B0CR7KP3S6