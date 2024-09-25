Обновление OpenWrt 23.05.5

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|1.2, ryoken (ok), 08:44, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Граждане, ткните носом хотя бы в 1 среднедоступный поддерживаемый КОММУТАТОР, плз. С целью повышения уровня образованности...
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|2.4, timur.davletshin (ok), 08:47, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уточните, что именно вы называете коммутатором, а то в последнее время определения стали слишком размытыми. Пропуская способность, кол-во портов там, поддерживаемые протоколы...
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|3.10, ryoken (ok), 10:09, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Уточните, что именно вы называете коммутатором, а то в последнее время определения
> стали слишком размытыми.
Ну я исхожу из классического определения коммутатора :). Оно же свитч. БЕЗ функция маршрутизатора и WiFi-точки доступа.
Как основной домашний роутер пашет NetGear WNDR4300, на сабжной системе.
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|2.5, Анонимусилиннио (?), 08:52, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если хотите потыркаться то из дешевых можно взять youkuu YK-L1 или аналог. А вообще, надо знать что за задачи хотите решить
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|4.21, Аноним (-), 12:06, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Задача одна - тыкаться носом.
Тогда брать лоток для кошки, дешево и сердито! Кошку в комплект к нему можно и не брать.
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|2.9, oneMetr (?), 09:54, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если только "с целью повышения образования", то легче всего начать с виртуалки.
Например, kvm (если у Вас linux) или Hyper-V (если у Вас ms windows).
Образы openwrt есть практически, для всего.
Если хотите настоящее железо, то проверьте поддержку _ненужных_ в хозяйстве роутеров (они могут быть окирпичены в результате экспериментов). В крайнем случае придется их купить. Тут уж Вам решать, с хорошим процессором и памятью, но подороже. Или что-то бюджетное. Обязательно проверьте поддержку устройства.
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|3.11, ryoken (ok), 10:10, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если только "с целью повышения образования", то легче всего начать с виртуалки.
Ответил выше :).
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|2.15, Anton (??), 10:38, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня дома вот такой девайс на Intel N100 работает в качестве роутера: https://www.aliexpress.com/item/1005006317375120.html
Из плюсов - 6 портов 2,5 gbe, полностью пассивное охлаждение, ну и архитектура. Если урезать процессор по частоте, то даже при нагрузке корпус едва тёплый.
На нем крутится Proxmox с виртуалкой OpenWrt, в которую проброшены 5 из 6 ethernet адаптеров через IOMMU (1 интернет, 4 - локалка и 1 для Proxmox), и LXD контейнер с докером и разными self-host приложениями внутри.
К девайсу подключены 2 Wi-Fi роутера Xiaomi AX6S китайская версия, которые работают также на OpenWrt как точки доступа.
Я перепробовал, наверное, с десяток роутеров, чтобы найти такой, который хотя бы стабильно держал соединение со всеми девайсами в доме. В этом смысле Xiaomi AX6S золотая находка, к нему вообще претензий нет, у него даже Wi-fi роутинг устройств между роутерами в одной сети работает (802.11r fast transition).
Вся эта схема работает уже 3-й год без сбоев.
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|1.3, timur.davletshin (ok), 08:45, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое главное изменение, заметное для пользователя, в исправлении регрессии в mac80211, приводившее у некоторых к значительному снижению скорости Wi-Fi.
З.Ы. А сколько пользователей LLDP среди читателей этого комментария и для чего он им?
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|2.12, ryoken (ok), 10:11, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> З.Ы. А сколько пользователей LLDP среди читателей этого комментария и для чего
> он им?
Это не DLink-овское ли? Может тут есть пользователи, как раз на их коммутаторах (и вроде не только) это дело употребляется.
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|2.14, Мохнонос (?), 10:19, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слушай, lldp - полезная штуковина. Я её пользовал, когда при поиске проблем со связностью с ACC-коммутатора, до другого ACC-коммутатора, через DATA и CORE - нашёл соседний коммутатор куда шёл линк, хотя на схеме всё было по другому и комментарии к линкам отсутствовали.
Просто можно увидеть какой сосед смотрит в этот порт.
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|1.8, anguest (?), 09:25, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На днях поставил на давно валяющийся без дела SmartBox Pro от билайна. Хорошая по характеристикам железка, а с openwrt теперь еще и функциональная.
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|3.19, ryoken (ok), 12:00, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> новое ядро половине железок в память не залазит.
Во раскормили...
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