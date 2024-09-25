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Обновление OpenWrt 23.05.5

25.09.2024 08:11

Опубликовано обновление дистрибутива OpenWrt 23.05.5, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 35 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 23.05.5:

  • Решены проблемы в устройствах Zyxel EX5700, FritzBox 4040, UniFi U6, CMCC RAX3000M, JDCloud RE-CP-03, Aruba AP-303H, GL-AR750, Sercomm NA502s, TP-Link EAP613.
  • Обеспечена совместимость с новыми редакциями плат Aruba.
  • Внесены исправления, связанные с платформами mediatek, ath25, ath79, ipq40xx, octeon, ramips и realtek.
  • В состав включены драйверы kmod-r8101, kmod-r8168, kmod-r8125 и kmod-r8126
  • Внесены улучшения в lldpd, реализацию протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol).
  • Из ядра 6.1.110 в пакет с ядром 5.15 портирован беспроводной стек mac80211. Решены проблемы, приводившие к снижению пропускной способности в беспроводном стеке.
  • Обновлены версии ядра Linux 5.15.167, OpenSSL 3.0.15 и MbedTLS 2.28.9.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.4
  3. OpenNews: Проект OpenWrt развивает собственную аппаратную платформу
  4. OpenNews: Опубликован OpenWrt 23.05.0
  5. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
  6. OpenNews: Активные разработчики OpenWrt основали форк дистрибутива
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61926-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 08:35, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо бы скачать и пощупать.
     

  • 1.2, ryoken (ok), 08:44, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Граждане, ткните носом хотя бы в 1 среднедоступный поддерживаемый КОММУТАТОР, плз. С целью повышения уровня образованности...
     
     
  • 2.4, timur.davletshin (ok), 08:47, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уточните, что именно вы называете коммутатором, а то в последнее время определения стали слишком размытыми. Пропуская способность, кол-во портов там, поддерживаемые протоколы...
     
     
  • 3.10, ryoken (ok), 10:09, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Уточните, что именно вы называете коммутатором, а то в последнее время определения
    > стали слишком размытыми.

    Ну я исхожу из классического определения коммутатора :). Оно же свитч. БЕЗ функция маршрутизатора и WiFi-точки доступа.

    Как основной домашний роутер пашет NetGear WNDR4300, на сабжной системе.

     
  • 2.5, Анонимусилиннио (?), 08:52, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если хотите потыркаться то из дешевых можно взять youkuu YK-L1 или аналог. А вообще, надо знать что за задачи хотите решить
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:20, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задача одна - тыкаться носом.
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 12:06, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Задача одна - тыкаться носом.

    Тогда брать лоток для кошки, дешево и сердито! Кошку в комплект к нему можно и не брать.

     
     
  • 5.23, Аноним (7), 12:50, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без кошки лоток будет незаполнен.
     
  • 2.9, oneMetr (?), 09:54, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если только "с целью повышения образования", то легче всего начать с виртуалки.
    Например, kvm (если у Вас linux) или Hyper-V (если у Вас ms windows).
    Образы openwrt есть практически, для всего.
    Если хотите настоящее железо, то проверьте поддержку _ненужных_ в хозяйстве роутеров (они могут быть окирпичены в результате экспериментов). В крайнем случае придется их купить. Тут уж Вам решать, с хорошим процессором и памятью, но подороже. Или что-то бюджетное. Обязательно проверьте поддержку устройства.
     
     
  • 3.11, ryoken (ok), 10:10, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если только "с целью повышения образования", то легче всего начать с виртуалки.

    Ответил выше :).

     
  • 2.15, Anton (??), 10:38, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня дома вот такой девайс на Intel N100 работает в качестве роутера: https://www.aliexpress.com/item/1005006317375120.html

    Из плюсов - 6 портов 2,5 gbe, полностью пассивное охлаждение, ну и архитектура. Если урезать процессор по частоте, то даже при нагрузке корпус едва тёплый.

    На нем крутится Proxmox с виртуалкой OpenWrt, в которую проброшены 5 из 6 ethernet адаптеров через IOMMU (1 интернет, 4 - локалка и 1 для Proxmox), и LXD контейнер с докером и разными self-host приложениями внутри.

    К девайсу подключены 2 Wi-Fi роутера Xiaomi AX6S китайская версия, которые работают также на OpenWrt как точки доступа.

    Я перепробовал, наверное, с десяток роутеров, чтобы найти такой, который хотя бы стабильно держал соединение со всеми девайсами в доме. В этом смысле Xiaomi AX6S золотая находка, к нему вообще претензий нет, у него даже Wi-fi роутинг устройств между роутерами в одной сети работает (802.11r fast transition).

    Вся эта схема работает уже 3-й год без сбоев.

     
     
  • 3.20, 1 (??), 12:05, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня дома вот такой девайс на Intel N100 работает в качестве роутера: https://www.aliexpress.com/item/1005006317375120.html

    Такой страницы нет

     
     
  • 4.22, Anton (??), 12:38, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего на русский aliexpress перенаправляет.

    На amazon есть похожие девайсы https://www.amazon.de/-/en/X4A-L/dp/B0CR7KP3S6

     

  • 1.3, timur.davletshin (ok), 08:45, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое главное изменение, заметное для пользователя, в исправлении регрессии в mac80211, приводившее у некоторых к значительному снижению скорости Wi-Fi.

    З.Ы. А сколько пользователей LLDP среди читателей этого комментария и для чего он им?

     
     
  • 2.12, ryoken (ok), 10:11, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > З.Ы. А сколько пользователей LLDP среди читателей этого комментария и для чего
    > он им?

    Это не DLink-овское ли? Может тут есть пользователи, как раз на их коммутаторах (и вроде не только) это дело употребляется.

     
  • 2.14, Мохнонос (?), 10:19, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушай, lldp - полезная штуковина. Я её пользовал, когда при поиске проблем со связностью с ACC-коммутатора,  до другого ACC-коммутатора, через DATA и CORE - нашёл соседний коммутатор куда шёл линк, хотя на схеме всё было по другому и комментарии к линкам отсутствовали.

    Просто можно увидеть какой сосед смотрит в этот порт.

     

  • 1.8, anguest (?), 09:25, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На днях поставил на давно валяющийся без дела SmartBox Pro от билайна. Хорошая по характеристикам железка, а с openwrt теперь еще и функциональная.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:17, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте уже релиз с новым ядром, хватит старое насиловать.
     
     
  • 2.16, InuYasha (??), 11:36, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    новое ядро половине железок в память не залазит.
     
     
  • 3.19, ryoken (ok), 12:00, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > новое ядро половине железок в память не залазит.

    Во раскормили...

     

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