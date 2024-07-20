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Обновление OpenWrt 23.05.4

20.07.2024 11:37

Опубликовано обновление дистрибутива OpenWrt 23.05.4, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 35 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 23.05.4:

  • Добавлена поддержка новых устройств:
    • ath79: Huawei AP5030DN
    • mpc85xx: Hewlett Packard MSM460
    • mediatek:
      • Unielec U7981-01
      • Xiaomi AX3000T
      • Cudy TR3000 v1
      • Zbtlink ZBT-Z8103AX
      • Adtran SmartRG Bonanza Peak series
      • YunCore AX835
      • Comfast CF-E393AX
      • D-Link EAGLE PRO AI R32
      • JDCloud RE-CP-03
      • Netcore N60
      • D-Link AQUILA PRO AI M30
      • Cudy M3000 v1
    • ramips:
      • D-Link DIR-806A B1
      • Netgear EAX12 series
      • Edimax BR-6208AC V2
      • Cudy TR1200 v1
  • В файловой системе Ext4 включено по умолчанию журналирование.
  • Решены проблемы в устройствах NETGEAR EX6150v2, Xiaomi WR30U, Engenius EAP1300, Enterasys WS-AP3710i, D-Link DGS-1210-16.
  • В сборку для устройств на базе платформы armsr по умолчанию добавлены драйверы Realtek и smsc Ethernet. Для виртуального GPU virtio-gpu/drm, используемого в консоли Hetzner, включена эмуляция фреймбуфера.
  • Для устройств Linksys WHW03 v2 включены дополнительные каналы 5 GHz.
  • В пакеты добавлена отсутствующая информация о лицензиях и внесены исправления, связанные с используемыми лицензиями.
  • Разрешена одновременная загрузка модулей ядра kmod-ipt-tee и kmod-nft-dup-inet.
  • В набор linux-firmware добавлена прошивка для беспроводных адаптеров Intel AX201.
  • Из ядра 6.1.24 в пакет с ядром 5.15 портирован беспроводной стек mac80211.
  • Обновлены версии ядра Linux 5.15.162, mt76 2024-04-03, wireless-regdb 2024.07.04, libxml2 2.12.5, mbedtls 2.28.8, OpenSSL 3.0.14, wolfssl 5.7.2, unetd 2024-03-31, ucode 2024-07-11 и intel-microcode 20240531.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.3 и DietPi 9.2
  3. OpenNews: Проект OpenWrt развивает собственную аппаратную платформу
  4. OpenNews: Опубликован OpenWrt 23.05.0
  5. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
  6. OpenNews: Активные разработчики OpenWrt основали форк дистрибутива
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61583-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, FSA (??), 11:42, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замучился ждать, когда починят сервер по сборке образов. У них там что-то сломалось. При этом я выяснил, что у меня не работает NAT64 на маршрутизаторе. Не особо пользуюсь, поэтому не сразу заметил. Так что нужно было обновляться, а самый простой способ обновиться не работал. Но сегодня утром, наконец, починили.
     
     
  • 2.5, Denis Fateyev (ok), 12:08, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно было пересобрать из git. Там дел на 15 минут, есть инструкции на YouTube.
    P.S. пару раз в год, собираю и смотрю master, чтобы трекать возможные регрессии в новых релизах.
     
     
  • 3.28, FSA (??), 18:19, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно было пересобрать из git.

    Можно, но боялся уронить свой маршрутизатор. К тому же там сконфирурировать нужные пакеты допольно сложно через make menuconfig. Пакеты раскиданы по дереву в рандомном порядке. Легко можно что-то упустить. На сайте список пакетов просто строкой. Ещё можно собрать через imagebuilder. И у меня даже собралось, но интерфейс обновления заругался, что с прошивкой что-то не то. И я не стал шить, ибо можно было убить маршрутизатор.

     
     
  • 4.31, Denis Fateyev (ok), 20:21, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно, но боялся уронить свой маршрутизатор.

    Справедливо, у меня просто для таких целей резервная железка. Которая одновременно и резерв (если какая-то рабочая выйдет из строя) и поле для экспериментов с апдейтами.
    Касательно пакетов — в билде обычно втыкаю только luci (для удобства), а остальное накатываю через opkg одной командой. Это проще: легче контролировать набор пакетов и установку, что всё заехало нормально.
    Конфиги восстанавливаются или из бекапа конфигурации, или «с нуля» — по ситуации.

     
  • 2.8, VecH (ok), 12:15, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа, не починили, ошибку показывает: Handling 'defaults' not enabled on server
     
     
  • 3.29, FSA (??), 18:21, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неа, не починили, ошибку показывает: Handling 'defaults' not enabled on server

    Я запрашивал конфиг. Он теперь не работает. Выдаёт 404 ошибку на скачивание файла. Но если немного изменить список пакетов и запросить новую сборку, то она уже нормально собирается.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:47, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В файловой системе Ext4 включено по умолчанию журналирование.

    На Ext4 можно выключить журналирование? А чем она при отключенном журналировании лучше FAT32, помимо специфки атрибутов/владельцев?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:59, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Экст4 поддерживает файлы больше 4 гигов, а фат32 фекалия мамонта.
     
  • 2.13, glad_valakas (-), 13:54, 20/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (3), 12:01, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Кто-нибудь когда-нибудь рассуждал за счёт чего живут такие проекты и кому это выгодно? Я конечно не буду тут развивать теории заговора, но по-моему тут все очевидно.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:10, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://openwrt.org/donate

    Я вот доначу, и ты задонать.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:31, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Докажи!
     
     
  • 4.17, Аноним (-), 14:48, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем палиться?
     
  • 3.18, Аноним (3), 14:48, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый смешной коммент в треде. На донаты даже кофе не купить на команду.
     
     
  • 4.23, Маус (?), 15:22, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты когда-нибудь играл с друзьями в футбол\баскетбол или другой командный вид спорта?
     
     
  • 5.24, Аноним (3), 15:27, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда нам никто ничего не донатил все делали за свои.  
     
  • 2.7, Denis Fateyev (ok), 12:14, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из того, что очевидно: большому числу мелких вендоров выгодно, чтобы была софтовая платформа под их железо — не нужно делать самим с нуля. Крупным, возможно, выгодно для расширения рынка за счёт энтузиастов: многие продвинутые пользователи подумают, брать ли очередной условный TP-Link, если он не шьётся на OWRT. Есть ещё разнообразные интеграторы, у которых OWRT в решениях.
     
     
  • 3.19, Аноним (3), 14:50, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деньги откуда деньги? Мелкие вендоров не платят деньги, а то что им выгодно никого не интересует. Может есть какая-то другая организация у которой есть вполне понятный интерес и платит например за дыры? Не бред какой-то?
     
     
  • 4.32, Denis Fateyev (ok), 20:31, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добрая половина активных контрибьюторов там — контракторы вендоров и сотрудники интеграторов. Это всё связано с оплачиваемой работой, как и mt76 (как пример большого связанного проекта).
    Можете глянуть по коммитам и именам, что откуда прилетает, кто ревьюит изменения и т.д.
     
  • 2.21, а што не так (?), 15:05, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне все не очевидно, расскажите.
     

  • 1.9, Аноним (6), 12:40, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Периодический рандомный отвал wifi на Archer C6 так и не починили.
     
     
  • 2.11, Аноним (2), 13:36, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Archer C6 v2, OpenWrt 23.05.2, помёт нормальный.
     
  • 2.33, Аноним (33), 20:56, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На дефолтной прошивке?
     

  • 1.12, Потужно (?), 13:52, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сижу на Linksys WRT54GL со стоковой прошивкой. Как 15 лет назад включил, так и забыл. Валяется в коридоре на шифоньере.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:11, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты что
    тебя уже взломали
    опасна
     
  • 2.26, anonymous (??), 17:06, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нечасто ты дома убираешься.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:31, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В файловой системе Ext4 включено по умолчанию журналирование

    Теперь устройства в мусор отправятся ещё быстрее.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 18:05, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ext4 используется для внешних накопителей (при условии, что ты их отформатировал в эту фс)

    На внутренней памяти используется JFFS2

     

  • 1.16, Аноним (15), 14:33, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >kmod-ipt-tee

    Зачем на OpenWRT это вредоносное ПО?

     
     
  • 2.22, зфс (?), 15:17, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем оно вредоносное и чем мне зеркалить трафик на сурикату?
     
  • 2.25, Аноним (3), 15:28, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как ты на поймёшь опенврт и есть вредоносное ПО.
     

  • 1.30, anonymous (??), 18:38, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде работает, как то буднично уже без закидонов, ASUS RT-58U. Единственный напряг что L2TP надо докачивать или компилировать, из коробки не работает, но это всегда так было - место экономят.
     

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