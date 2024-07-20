Обновление OpenWrt 23.05.4

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|1.1, FSA (??), 11:42, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Замучился ждать, когда починят сервер по сборке образов. У них там что-то сломалось. При этом я выяснил, что у меня не работает NAT64 на маршрутизаторе. Не особо пользуюсь, поэтому не сразу заметил. Так что нужно было обновляться, а самый простой способ обновиться не работал. Но сегодня утром, наконец, починили.
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|2.5, Denis Fateyev (ok), 12:08, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно было пересобрать из git. Там дел на 15 минут, есть инструкции на YouTube.
P.S. пару раз в год, собираю и смотрю master, чтобы трекать возможные регрессии в новых релизах.
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|3.28, FSA (??), 18:19, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно было пересобрать из git.
Можно, но боялся уронить свой маршрутизатор. К тому же там сконфирурировать нужные пакеты допольно сложно через make menuconfig. Пакеты раскиданы по дереву в рандомном порядке. Легко можно что-то упустить. На сайте список пакетов просто строкой. Ещё можно собрать через imagebuilder. И у меня даже собралось, но интерфейс обновления заругался, что с прошивкой что-то не то. И я не стал шить, ибо можно было убить маршрутизатор.
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|4.31, Denis Fateyev (ok), 20:21, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно, но боялся уронить свой маршрутизатор.
Справедливо, у меня просто для таких целей резервная железка. Которая одновременно и резерв (если какая-то рабочая выйдет из строя) и поле для экспериментов с апдейтами.
Касательно пакетов — в билде обычно втыкаю только luci (для удобства), а остальное накатываю через opkg одной командой. Это проще: легче контролировать набор пакетов и установку, что всё заехало нормально.
Конфиги восстанавливаются или из бекапа конфигурации, или «с нуля» — по ситуации.
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|2.8, VecH (ok), 12:15, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неа, не починили, ошибку показывает: Handling 'defaults' not enabled on server
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|3.29, FSA (??), 18:21, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Неа, не починили, ошибку показывает: Handling 'defaults' not enabled on server
Я запрашивал конфиг. Он теперь не работает. Выдаёт 404 ошибку на скачивание файла. Но если немного изменить список пакетов и запросить новую сборку, то она уже нормально собирается.
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|1.2, Аноним (2), 11:47, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В файловой системе Ext4 включено по умолчанию журналирование.
На Ext4 можно выключить журналирование? А чем она при отключенном журналировании лучше FAT32, помимо специфки атрибутов/владельцев?
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|2.3, Аноним (3), 11:59, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Экст4 поддерживает файлы больше 4 гигов, а фат32 фекалия мамонта.
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|1.4, Аноним (3), 12:01, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Кто-нибудь когда-нибудь рассуждал за счёт чего живут такие проекты и кому это выгодно? Я конечно не буду тут развивать теории заговора, но по-моему тут все очевидно.
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|3.18, Аноним (3), 14:48, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самый смешной коммент в треде. На донаты даже кофе не купить на команду.
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|4.23, Маус (?), 15:22, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты когда-нибудь играл с друзьями в футбол\баскетбол или другой командный вид спорта?
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|2.7, Denis Fateyev (ok), 12:14, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из того, что очевидно: большому числу мелких вендоров выгодно, чтобы была софтовая платформа под их железо — не нужно делать самим с нуля. Крупным, возможно, выгодно для расширения рынка за счёт энтузиастов: многие продвинутые пользователи подумают, брать ли очередной условный TP-Link, если он не шьётся на OWRT. Есть ещё разнообразные интеграторы, у которых OWRT в решениях.
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|3.19, Аноним (3), 14:50, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деньги откуда деньги? Мелкие вендоров не платят деньги, а то что им выгодно никого не интересует. Может есть какая-то другая организация у которой есть вполне понятный интерес и платит например за дыры? Не бред какой-то?
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|4.32, Denis Fateyev (ok), 20:31, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добрая половина активных контрибьюторов там — контракторы вендоров и сотрудники интеграторов. Это всё связано с оплачиваемой работой, как и mt76 (как пример большого связанного проекта).
Можете глянуть по коммитам и именам, что откуда прилетает, кто ревьюит изменения и т.д.
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|1.9, Аноним (6), 12:40, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Периодический рандомный отвал wifi на Archer C6 так и не починили.
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|1.12, Потужно (?), 13:52, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сижу на Linksys WRT54GL со стоковой прошивкой. Как 15 лет назад включил, так и забыл. Валяется в коридоре на шифоньере.
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|1.15, Аноним (15), 14:31, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В файловой системе Ext4 включено по умолчанию журналирование
Теперь устройства в мусор отправятся ещё быстрее.
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|2.27, Аноним (27), 18:05, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ext4 используется для внешних накопителей (при условии, что ты их отформатировал в эту фс)
На внутренней памяти используется JFFS2
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|2.22, зфс (?), 15:17, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем оно вредоносное и чем мне зеркалить трафик на сурикату?
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|1.30, anonymous (??), 18:38, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде работает, как то буднично уже без закидонов, ASUS RT-58U. Единственный напряг что L2TP надо докачивать или компилировать, из коробки не работает, но это всегда так было - место экономят.
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