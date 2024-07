Обновление OpenWrt 23.05.4

2.5 , Denis Fateyev ( ok ), 12:08, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Можно было пересобрать из git. Там дел на 15 минут, есть инструкции на YouTube.

P.S. пару раз в год, собираю и смотрю master, чтобы трекать возможные регрессии в новых релизах.

3.28 , FSA ( ?? ), 18:19, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно было пересобрать из git. Можно, но боялся уронить свой маршрутизатор. К тому же там сконфирурировать нужные пакеты допольно сложно через make menuconfig. Пакеты раскиданы по дереву в рандомном порядке. Легко можно что-то упустить. На сайте список пакетов просто строкой. Ещё можно собрать через imagebuilder. И у меня даже собралось, но интерфейс обновления заругался, что с прошивкой что-то не то. И я не стал шить, ибо можно было убить маршрутизатор.

4.31 , Denis Fateyev ( ok ), 20:21, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно, но боялся уронить свой маршрутизатор. Справедливо, у меня просто для таких целей резервная железка. Которая одновременно и резерв (если какая-то рабочая выйдет из строя) и поле для экспериментов с апдейтами.

Касательно пакетов — в билде обычно втыкаю только luci (для удобства), а остальное накатываю через opkg одной командой. Это проще: легче контролировать набор пакетов и установку, что всё заехало нормально.

Конфиги восстанавливаются или из бекапа конфигурации, или «с нуля» — по ситуации.

2.8 , VecH ( ok ), 12:15, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неа, не починили, ошибку показывает: Handling 'defaults' not enabled on server

3.29 , FSA ( ?? ), 18:21, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Неа, не починили, ошибку показывает: Handling 'defaults' not enabled on server Я запрашивал конфиг. Он теперь не работает. Выдаёт 404 ошибку на скачивание файла. Но если немного изменить список пакетов и запросить новую сборку, то она уже нормально собирается.