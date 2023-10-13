Опубликован OpenWrt 23.05.0

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После года разработки представлен новый значительный выпуск дистрибутива OpenWrt 23.05.0, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов.
Сборки сформированы для 36 целевых платформ.
Из изменений в OpenWrt 23.05.0 отмечается:
- По умолчанию осуществлён переход с криптографической библиотеки
wolfssl на библиотеку mbedtls (бывший проект PolarSSL), развиваемую при участии компании ARM. По сравнению с wolfssl библиотека mbedtls занимает меньше места на накопителе, обеспечивает стабильность ABI и длительный цикл формирования обновлений. Из недостатков выделяется отсутствие поддержки TLS 1.3 в LTS-ветке mbedtls 2.28. При возникновении необходимости пользователи могут переключиться на использование wolfssl или openssl.
- Добавлена поддержка более 200 новых устройств, среди которых устройства на базе чипа Qualcomm IPQ807x с поддержкой Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), устройства на базе SoC Mediatek Filogic 830 и 630, а также платы HiFive RISC-V Unleashed и Unmatched. Общее число поддерживаемых устройств достигло 1790.
- Продолжен перевод целевых платформ на использование подсистемы ядра DSA (Distributed Switch Architecture), предоставляющей средства для настройки и управления каскадами соединённых между собой Ethernet-коммутаторов, применяя механизмы для настройки обычных сетевых интерфейсов (iproute2, ifconfig). DSA может применяться для настройки портов и VLAN вместо ранее предлагаемого инструмента swconfig, но не все драйверы коммутаторов пока поддерживают DSA. В новом выпуске DSA задействован для платформы ipq40xx.
- Добавлена поддержка устройств с 2.5G Ethernet:
- Acer Predator W6 (MT7986A)
- Mercusys MR90X v1 (MT7986BLA)
- Netgear WAX206 (MT7622)
- Netgear WAX220 (MT7986)
- ZyXEL NWA50AX Pro (MT7981)
- Asus (TUF Gaming) AX4200 (MT7986A)
- Netgear WAX218 (IPQ8074)
- Xiaomi AX9000 (IPQ8074)
- Dynalink DL-WRX36 (IPQ8074)
- GL.iNet GL-MT6000 (MT7986A)
- Netgear WAX620 (IPQ8072A)
- ZyXEL EX5700 (MT7986)
- Добавлена поддержка устройств с Wifi 6E (6GHz):
- Acer Predator W6 (MT7986A)
- ZyXEL EX5700 (MT7986)
- Для маршрутизаторов AVM FRITZ!Box 7530 реализована поддержка VDSL.
- Для устройств на платформе ramips MT7621 добавлена поддержка 2 Gbps WAN/LAN NAT Routing.
- Расширена статистика по DSL, отдаваемая через ubus или интерфейс LuCI.
- Добавлена целевая платформа, совместимая с Arm SystemReady (EFI).
- В инфраструктуру управления пакетами добавлена поддержка пакетов с приложениями на языке Rust. Например, в репозиторий включены пакеты bottom, maturin, aardvark-dns и ripgrep, написанные на Rust.
- Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.15.134 с портированием беспроводного стека cfg80211/mac80211 из ядра 6.1 (ранее предлагалось ядро 5.10 с беспроводным стеком из ветки 5.15), musl libc 1.2.4, glibc 2.37, gcc 12.3.0, binutils 2.40, hostapd 2023.09,
dnsmasq 2.89, dropbear 2022.82, busybox 1.36.1.