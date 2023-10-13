Опубликован OpenWrt 23.05.0

После года разработки представлен новый значительный выпуск дистрибутива OpenWrt 23.05.0, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 36 целевых платформ. Из изменений в OpenWrt 23.05.0 отмечается: По умолчанию осуществлён переход с криптографической библиотеки wolfssl на библиотеку mbedtls (бывший проект PolarSSL), развиваемую при участии компании ARM. По сравнению с wolfssl библиотека mbedtls занимает меньше места на накопителе, обеспечивает стабильность ABI и длительный цикл формирования обновлений. Из недостатков выделяется отсутствие поддержки TLS 1.3 в LTS-ветке mbedtls 2.28. При возникновении необходимости пользователи могут переключиться на использование wolfssl или openssl.

Добавлена поддержка более 200 новых устройств, среди которых устройства на базе чипа Qualcomm IPQ807x с поддержкой Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), устройства на базе SoC Mediatek Filogic 830 и 630, а также платы HiFive RISC-V Unleashed и Unmatched. Общее число поддерживаемых устройств достигло 1790.

Продолжен перевод целевых платформ на использование подсистемы ядра DSA (Distributed Switch Architecture), предоставляющей средства для настройки и управления каскадами соединённых между собой Ethernet-коммутаторов, применяя механизмы для настройки обычных сетевых интерфейсов (iproute2, ifconfig). DSA может применяться для настройки портов и VLAN вместо ранее предлагаемого инструмента swconfig, но не все драйверы коммутаторов пока поддерживают DSA. В новом выпуске DSA задействован для платформы ipq40xx.

Добавлена поддержка устройств с 2.5G Ethernet: Acer Predator W6 (MT7986A) Mercusys MR90X v1 (MT7986BLA) Netgear WAX206 (MT7622) Netgear WAX220 (MT7986) ZyXEL NWA50AX Pro (MT7981) Asus (TUF Gaming) AX4200 (MT7986A) Netgear WAX218 (IPQ8074) Xiaomi AX9000 (IPQ8074) Dynalink DL-WRX36 (IPQ8074) GL.iNet GL-MT6000 (MT7986A) Netgear WAX620 (IPQ8072A) ZyXEL EX5700 (MT7986)

Добавлена поддержка устройств с Wifi 6E (6GHz): Acer Predator W6 (MT7986A) ZyXEL EX5700 (MT7986)

Для маршрутизаторов AVM FRITZ!Box 7530 реализована поддержка VDSL.

Для устройств на платформе ramips MT7621 добавлена поддержка 2 Gbps WAN/LAN NAT Routing.

Расширена статистика по DSL, отдаваемая через ubus или интерфейс LuCI.

Добавлена целевая платформа, совместимая с Arm SystemReady (EFI).

В инфраструктуру управления пакетами добавлена поддержка пакетов с приложениями на языке Rust. Например, в репозиторий включены пакеты bottom, maturin, aardvark-dns и ripgrep, написанные на Rust.

Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.15.134 с портированием беспроводного стека cfg80211/mac80211 из ядра 6.1 (ранее предлагалось ядро 5.10 с беспроводным стеком из ветки 5.15), musl libc 1.2.4, glibc 2.37, gcc 12.3.0, binutils 2.40, hostapd 2023.09, dnsmasq 2.89, dropbear 2022.82, busybox 1.36.1.



