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Опубликован OpenWrt 23.05.0

13.10.2023 13:41

После года разработки представлен новый значительный выпуск дистрибутива OpenWrt 23.05.0, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 36 целевых платформ.

Из изменений в OpenWrt 23.05.0 отмечается:

  • По умолчанию осуществлён переход с криптографической библиотеки wolfssl на библиотеку mbedtls (бывший проект PolarSSL), развиваемую при участии компании ARM. По сравнению с wolfssl библиотека mbedtls занимает меньше места на накопителе, обеспечивает стабильность ABI и длительный цикл формирования обновлений. Из недостатков выделяется отсутствие поддержки TLS 1.3 в LTS-ветке mbedtls 2.28. При возникновении необходимости пользователи могут переключиться на использование wolfssl или openssl.
  • Добавлена поддержка более 200 новых устройств, среди которых устройства на базе чипа Qualcomm IPQ807x с поддержкой Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), устройства на базе SoC Mediatek Filogic 830 и 630, а также платы HiFive RISC-V Unleashed и Unmatched. Общее число поддерживаемых устройств достигло 1790.
  • Продолжен перевод целевых платформ на использование подсистемы ядра DSA (Distributed Switch Architecture), предоставляющей средства для настройки и управления каскадами соединённых между собой Ethernet-коммутаторов, применяя механизмы для настройки обычных сетевых интерфейсов (iproute2, ifconfig). DSA может применяться для настройки портов и VLAN вместо ранее предлагаемого инструмента swconfig, но не все драйверы коммутаторов пока поддерживают DSA. В новом выпуске DSA задействован для платформы ipq40xx.
  • Добавлена поддержка устройств с 2.5G Ethernet:
    • Acer Predator W6 (MT7986A)
    • Mercusys MR90X v1 (MT7986BLA)
    • Netgear WAX206 (MT7622)
    • Netgear WAX220 (MT7986)
    • ZyXEL NWA50AX Pro (MT7981)
    • Asus (TUF Gaming) AX4200 (MT7986A)
    • Netgear WAX218 (IPQ8074)
    • Xiaomi AX9000 (IPQ8074)
    • Dynalink DL-WRX36 (IPQ8074)
    • GL.iNet GL-MT6000 (MT7986A)
    • Netgear WAX620 (IPQ8072A)
    • ZyXEL EX5700 (MT7986)
  • Добавлена поддержка устройств с Wifi 6E (6GHz):
    • Acer Predator W6 (MT7986A)
    • ZyXEL EX5700 (MT7986)
  • Для маршрутизаторов AVM FRITZ!Box 7530 реализована поддержка VDSL.
  • Для устройств на платформе ramips MT7621 добавлена поддержка 2 Gbps WAN/LAN NAT Routing.
  • Расширена статистика по DSL, отдаваемая через ubus или интерфейс LuCI.
  • Добавлена целевая платформа, совместимая с Arm SystemReady (EFI).
  • В инфраструктуру управления пакетами добавлена поддержка пакетов с приложениями на языке Rust. Например, в репозиторий включены пакеты bottom, maturin, aardvark-dns и ripgrep, написанные на Rust.
  • Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.15.134 с портированием беспроводного стека cfg80211/mac80211 из ядра 6.1 (ранее предлагалось ядро 5.10 с беспроводным стеком из ветки 5.15), musl libc 1.2.4, glibc 2.37, gcc 12.3.0, binutils 2.40, hostapd 2023.09, dnsmasq 2.89, dropbear 2022.82, busybox 1.36.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Обновление OpenWrt 22.03.5 и 21.02.7
  3. OpenNews: Выпуск OpenWrt 22.03.0
  4. OpenNews: Взлом форума проекта OpenWRT
  5. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
  6. OpenNews: Tomato - открытая прошивка для SOHO маршрутизаторов
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59926-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, опенвртшник (?), 14:14, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Для устройств на платформе ramips MT7621 добавлена поддержка 2 Gbps WAN/LAN NAT Routing.

    Важное уточнение. Это в очередной раз исправлен HW NAT теперь он можен работать в полном дуплексе на 1Gbps порту.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:27, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Счастье-то какое! (без сарказма)
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:16, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка более 200 новых устройств

    Молодцы. Ведь немалая работа проделана на самом деле. Годнота. Еще и WiFi 6 запилили.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:41, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там же драйвера несвободные и прошивки, свободному сообществу это не нужно!
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:09, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, всё-таки, прошивки несвободные?
     
     
  • 4.12, Аноним (8), 15:35, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любом случае без паяльника тут не обойтись, роутеру вообще вай-фай не нужен. Все во имя Свободы!
     

  • 1.11, Аноним (11), 15:31, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, пора перепрошить свой микротик, а то он в новых прошивках теперь в РФ не хочет работать
     
     
  • 2.15, lone_wolf (ok), 16:26, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно подробней, прямо ROS не пашет? Что говорит?
     

  • 1.13, Аноним (13), 16:13, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то IPQ807x! Буквально два с половиной года ждал =)
     
  • 1.14, anonymous (??), 16:13, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ASUS RT-AC58 выбросили, ненавижу! Снова мучиться выбирать новую железку читать портянки форумов. Блин все же нормально было.
     
  • 1.16, Аноним (16), 16:46, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как туда поставить фарчик, опять же:
    https://gist.github.com/spvkgn/6fbfe7a68dbfec0feade847729117751
     

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