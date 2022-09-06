Выпуск OpenWrt 22.03.0

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После года разработки опубликован новый значительный выпуск дистрибутива OpenWrt 22.03.0, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов.
Сборки сформированы для 35 целевых платформ.
Из изменений в OpenWrt 22.03.0 отмечается:
- По умолчанию задействовано новое приложение для управления межсетевым экраном - fw4 (Firewall4), основанное на пакетном фильтре nftables. Синтаксис файлов конфигурации для межсетевого экрана (/etc/config/firewall) и интерфейс uci не изменились - fw4 может выступать прозрачной заменой ранее применявшегося инструментария fw3, основанного на iptables. Исключение составляют правила добавленные вручную (/etc/firewall.user), которые потребуется переделать для nftables (fw4 позволяет добавлять собственные блоки правил, но в формате nftables).
Старый инструментарий на базе iptables исключён из предлагаемых по умолчанию образов, но может быть возвращён при помощи пакетного менеджера opkg или инструментария Image Builder. Также предоставлены
обвязки iptables-nft, arptables-nft, ebtables-nft и xtables-nft, позволяющие создавать для nftables правила с использованием старого синтаксиса iptables.
- Добавлена поддержка более 180 новых устройств, в том числе 15 устройств на базе чипа MediaTek MT7915 с поддержкой Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Общее число поддерживаемых устройств достигло 1580.
- Продолжен перевод целевых платформ на использование подсистемы ядра DSA (Distributed Switch Architecture), предоставляющей средства для настройки и управления каскадами соединённых между собой Ethernet-коммутаторов, применяя механизмы для настройки обычных сетевых интерфейсов (iproute2, ifconfig). DSA может применяться для настройки портов и VLAN вместо ранее предлагаемого инструмента swconfig, но не все драйверы коммутаторов пока поддерживают DSA. В предложенном выпуске DSA задействован для платформ bcm53xx (переведены драйверы для всех плат), lantiq (SoC на базе xrx200 и vr9) и sunxi (платы Bananapi Lamobo R1). Ранее на DSA были переведены платформы
ath79 (TP-Link TL-WR941ND), bcm4908, gemini, kirkwood, mediatek, mvebu, octeon, ramips (mt7621) и realtek.
- В Web-интерфейсе LuCI реализован тёмный режим оформления. По умолчанию режим автоматически включается в зависимости от настроек браузера, но его также можно принудительно включить через меню "System" -> "System" -> "Language and Style".
- Решена проблема 2038 года, вызванная переполнением 32-разрядного типа time_t (32-разрядный эпохальный счётчик времени переполнится 19 января 2038 года). В новом выпуске в качестве стандартной библиотеки задействована ветка musl 1.2.x, в которой на 32-разрядных архитектурах старые 32-разрядные счётчики времени заменены на 64-разрядные (тип time_t заменён на time64_t). На 64-разрядных системах тип time64_t используется изначально (счётчик переполнится через 292 миллиарда лет). Переход на новый тип привёл к изменению ABI, что потребует пересборки всех 32-разрядных программ, связанных с musl libc (для 64-разрядных программ пересборка не требуется).
- Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.10.138 с портированием беспроводного стека cfg80211/mac80211 из ядра 5.15.58 (ранее предлагалось ядро 5.4 с беспроводным стеком из ветки 5.10), musl libc 1.2.3, glibc 2.34, gcc 11.2.0, binutils 2.37, hostapd 2.10, dnsmasq 2.86, dropbear 2022.82, busybox 1.35.0.
- Прекращено формирование сборок для платформы arc770 (Synopsys DesignWare ARC 770D).