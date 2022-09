Выпуск OpenWrt 22.03.0

1.1 , ryoken ( ok ), 09:15, 06/09/2022 [ответить] + / – О!

Надо будет порыться насчёт сборки под мой NetGear WNDR4300. Там вроде бы убрали дичь с недоиспользованием флеша (последний разнужно было рыться в конфиге и вручную менять объём) ?

1.2 , Аноним ( 2 ), 09:19, 06/09/2022 [ответить] + / – Через 292 миллиарда лет: Так и что будет делать с переполнением?

2.4 , DeerFriend ( ? ), 09:27, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Точно то же, что и сейчас.

Великий Линус пофиксит ядро, мейнтейнеры пофиксят приложеньки, тебе только не забыть обновляшки накатить.



1.3 , Аноним ( 3 ), 09:20, 06/09/2022 [ответить] + / – Интересно, починили ли в стеке косяк, из-за которого некоторые AC-девайсы постоянно пытались renegotiat'ить MCS с точкой доступа, что приводило к дичайшим просадкам полосы и потере пакетов.

1.5 , Аноним ( 5 ), 09:31, 06/09/2022 [ответить] +1 + / – Обидно, что не все устройства были конвертануты в DSA, а также скудная поддержка AX устройств. OWRT в этом плане дико отстает.

2.8 , ryoken ( ok ), 09:48, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А кто лидирует, просветите?



1.6 , Иваня ( ? ), 09:38, 06/09/2022 [ответить] + / – Кто сравнивал OpenWrt c pfsense & opnsense, что лучше? :/

2.7 , Аноним ( 3 ), 09:42, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это примерно как спрашивать, лучше ли лобзик, или дисковая пила. Задачи могут быть схожи, но масштабы разные.

2.9 , jim ( ?? ), 09:59, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жопой в инет - лучше *sense имхо. Прошивка точки доступа - лучше wrt )



1.10 , Аноним ( 10 ), 10:03, 06/09/2022 [ответить] + / – ipq807x: drop target =( идет второй год кастомных прошивок( Где бы почитать планы на ipq807x, насколько я понял по обсуждениям там нужно ядро посвежее.