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Выпуск OpenWrt 22.03.0

06.09.2022 08:42

После года разработки опубликован новый значительный выпуск дистрибутива OpenWrt 22.03.0, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 35 целевых платформ.

Из изменений в OpenWrt 22.03.0 отмечается:

  • По умолчанию задействовано новое приложение для управления межсетевым экраном - fw4 (Firewall4), основанное на пакетном фильтре nftables. Синтаксис файлов конфигурации для межсетевого экрана (/etc/config/firewall) и интерфейс uci не изменились - fw4 может выступать прозрачной заменой ранее применявшегося инструментария fw3, основанного на iptables. Исключение составляют правила добавленные вручную (/etc/firewall.user), которые потребуется переделать для nftables (fw4 позволяет добавлять собственные блоки правил, но в формате nftables).

    Старый инструментарий на базе iptables исключён из предлагаемых по умолчанию образов, но может быть возвращён при помощи пакетного менеджера opkg или инструментария Image Builder. Также предоставлены обвязки iptables-nft, arptables-nft, ebtables-nft и xtables-nft, позволяющие создавать для nftables правила с использованием старого синтаксиса iptables.

  • Добавлена поддержка более 180 новых устройств, в том числе 15 устройств на базе чипа MediaTek MT7915 с поддержкой Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Общее число поддерживаемых устройств достигло 1580.
  • Продолжен перевод целевых платформ на использование подсистемы ядра DSA (Distributed Switch Architecture), предоставляющей средства для настройки и управления каскадами соединённых между собой Ethernet-коммутаторов, применяя механизмы для настройки обычных сетевых интерфейсов (iproute2, ifconfig). DSA может применяться для настройки портов и VLAN вместо ранее предлагаемого инструмента swconfig, но не все драйверы коммутаторов пока поддерживают DSA. В предложенном выпуске DSA задействован для платформ bcm53xx (переведены драйверы для всех плат), lantiq (SoC на базе xrx200 и vr9) и sunxi (платы Bananapi Lamobo R1). Ранее на DSA были переведены платформы ath79 (TP-Link TL-WR941ND), bcm4908, gemini, kirkwood, mediatek, mvebu, octeon, ramips (mt7621) и realtek.
  • В Web-интерфейсе LuCI реализован тёмный режим оформления. По умолчанию режим автоматически включается в зависимости от настроек браузера, но его также можно принудительно включить через меню "System" -> "System" -> "Language and Style".
  • Решена проблема 2038 года, вызванная переполнением 32-разрядного типа time_t (32-разрядный эпохальный счётчик времени переполнится 19 января 2038 года). В новом выпуске в качестве стандартной библиотеки задействована ветка musl 1.2.x, в которой на 32-разрядных архитектурах старые 32-разрядные счётчики времени заменены на 64-разрядные (тип time_t заменён на time64_t). На 64-разрядных системах тип time64_t используется изначально (счётчик переполнится через 292 миллиарда лет). Переход на новый тип привёл к изменению ABI, что потребует пересборки всех 32-разрядных программ, связанных с musl libc (для 64-разрядных программ пересборка не требуется).
  • Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.10.138 с портированием беспроводного стека cfg80211/mac80211 из ядра 5.15.58 (ранее предлагалось ядро 5.4 с беспроводным стеком из ветки 5.10), musl libc 1.2.3, glibc 2.34, gcc 11.2.0, binutils 2.37, hostapd 2.10, dnsmasq 2.86, dropbear 2022.82, busybox 1.35.0.
  • Прекращено формирование сборок для платформы arc770 (Synopsys DesignWare ARC 770D).


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.openwrt.org/t/op...)
  2. OpenNews: Новые версии OpenWrt 19.07.9 и 21.02.2
  3. OpenNews: Выпуск OpenWrt 21.02.0
  4. OpenNews: Новые версии OpenWrt 21.02.3 и 19.07.10
  5. OpenNews: Взлом форума проекта OpenWRT
  6. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57736-openwrt
Ключевые слова: openwrt
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 09:15, 06/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    О!
    Надо будет порыться насчёт сборки под мой NetGear WNDR4300. Там вроде бы убрали дичь с недоиспользованием флеша (последний разнужно было рыться в конфиге и вручную менять объём) ?
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:19, 06/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Через 292 миллиарда лет:

    Так и что будет делать с переполнением?

     
     
  • 2.4, DeerFriend (?), 09:27, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Точно то же, что и сейчас.  
    Великий Линус пофиксит ядро, мейнтейнеры пофиксят приложеньки, тебе только не забыть обновляшки накатить.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:20, 06/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, починили ли в стеке косяк, из-за которого некоторые AC-девайсы постоянно пытались renegotiat'ить MCS с точкой доступа, что приводило к дичайшим просадкам полосы и потере пакетов.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:31, 06/09/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Обидно, что не все устройства были конвертануты в DSA, а также  скудная поддержка AX устройств. OWRT в этом плане дико отстает.
     
     
  • 2.8, ryoken (ok), 09:48, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто лидирует, просветите?
     

  • 1.6, Иваня (?), 09:38, 06/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Кто сравнивал OpenWrt c pfsense & opnsense, что лучше? :/
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 09:42, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это примерно как спрашивать, лучше ли лобзик, или дисковая пила. Задачи могут быть схожи, но масштабы разные.
     
  • 2.9, jim (??), 09:59, 06/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жопой в инет - лучше *sense имхо. Прошивка точки доступа - лучше wrt )
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:03, 06/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    ipq807x: drop target =( идет второй год кастомных прошивок(

    Где бы почитать планы на ipq807x, насколько я понял по обсуждениям там нужно ядро посвежее.

     
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