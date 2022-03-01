The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новые версии OpenWrt 19.07.9 и 21.02.2

01.03.2022 20:33

Опубликованы обновления дистрибутива OpenWrt 19.07.9 и 21.02.2, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 36 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 21.02.0:

  • Добавлена поддержка устройств Xiaomi AIoT Router AC2350, Linksys EA6300, Linksys EA9200, Netgear RAXE500 и TP-Link TL-WA1201 v2.
  • В состав добавлена пакет rpcapd с реализацией протокола RPCAP (Remote Packet Capture) для организации захвата пакетов с внешних устройств.
  • В беспроводной стек mac80211 перенесена поддержка Wi-fi 6 GHz.
  • Добавлен драйвер ath10k-ct-smallbuffers.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.4.179.
  • Обновлены версии пакетов wolfssl 5.1.1, wireless-regdb 2021.08.28, mt76 2021-12-03, busybox 1.33.2, linux-firmware 20211216, openssl 1.1.1m, mbedtls 2.16.12.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.infradead.org/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenWrt 21.02.0
  3. OpenNews: Взлом форума проекта OpenWRT
  4. OpenNews: Доступен Sound Open Firmware 2.0, набор открытых прошивок к DSP-чипам
  5. OpenNews: В закон DMCA внесены исключения, разрешающие замену прошивок маршрутизаторов
  6. OpenNews: Компания Belkin обеспечит поддержку DD-WRT для маршрутизаторов Linksys
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56782-openwrt
Ключевые слова: openwrt
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Gannet (ok), 20:41, 01/03/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    https://forum.openwrt.org/t/no-configuration-from-isp-on-asus-rt-ac85p/108056 Не обращают внимания и править не собираются. Репортили несколько пользователей - ноль на массу.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:51, 01/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    ath10k-ct-smallbuffers уже сто лет в обед, с разморозкой.
     
  • 1.3, InuYasha (??), 20:53, 01/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Феерверки - в студию!
    Как там с аппаратным ускорением на MT7621A?
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:58, 01/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Переходить с 19.07.5 на 21.02.2 нужно factory версию шить, или достаточно sysupgrade?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:13, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По идее sysupgrade. Но я обновлял до последней минорной версии.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:47, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если повезло с устройством sysupgrade достаточно, если нет то смотри https://openwrt.org/releases/21.02/notes-21.02.0#upgrading_to_21020
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру