Новые версии OpenWrt 21.02.3 и 19.07.10

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|3.12, Ivan_83 (ok), 20:33, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что обновление прошивки ничего не стоит.
Удивительно что в опенврт до сих пор не сделали обновление в один клик.
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|4.15, timur.davletshin (ok), 21:42, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая наивная логика для человека твоего возраста. Будто при обновлении OpenWRT ничего никогда не отваливается. Я бы на твоём месте в багтрекер и в их IRC заглядывал после выхода новых релизов.
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|1.2, Гость (??), 19:05, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заявленной в 21.02.2 поддержки TP-Link TL-WA1201 v2 так и не появилось!
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|1.4, Аноним (4), 19:21, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Накатил себе на Turris Omnia, роутер с 2016 выдаёт с wireguard и паблик впн сервисом 400мбит,
при обещанной скорости провайдера 500.
В 22.03 должны полностью поддерживать модули с wifi 6, жду пока отзывов.
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|2.9, Ivan_83 (ok), 20:26, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не ждите, на форуме есть темы где всё расжёвано.
Отдельные чипы с WiFi6 уже поддерживаются.
Как минимум мастер вам никто не запрещает под свою железку собрать если что.
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|1.5, Аноним (5), 19:35, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А роутеры 4_32 выпиливать ещё не передумали или прогрессируешее ожирение минолитного пингвина мешает?
А Таненбаум был прав!
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|2.8, Аноним (8), 20:03, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Давно пора выпилить. У них там разжирело всё во имя ASLR и KASLR. Из-за этого крэшатся стабильно постоянно. По сути нефункциональными стали роутеры.
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|2.11, Ivan_83 (ok), 20:31, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их не выкинули, но новых даже 8_32 не берут, минимум теперь это 8_64 или даже 16_64.
И этому есть причины.
Я пробовал под 8_32 собирать, оно вроде работает, но когда начинаешь юзать с юзби 4г мопедом и вебгуем то всё становится грустно.
На 8мб флехе вполе живётся, а вот с 32мб рамы плохо.
Ещё там дефолты для кеширования squashfs откровенно плохие, я себе при сборке ставлю другие - заметно помогает.
http://netlab.dhis.org/wiki/software:openwrt:software:openwrt:software:openwr
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|3.14, Аноним (14), 21:17, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Их не выкинули, но новых даже 8_32 не берут, минимум теперь это
> 8_64 или даже 16_64.
> И этому есть причины.
> Я пробовал под 8_32 собирать, оно вроде работает, но когда начинаешь юзать
> с юзби 4г мопедом и вебгуем то всё становится грустно.
> На 8мб флехе вполе живётся, а вот с 32мб рамы плохо.
> Ещё там дефолты для кеширования squashfs откровенно плохие, я себе при сборке
> ставлю другие - заметно помогает.
> http://netlab.dhis.org/wiki/software:openwrt:software:openwrt:software:openwr
Я сам в шоке как же жиреют требования по железу, при том что функционал, как правило, требуется примерно такой же, как и 10-15 лет назад.
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|2.13, Аноним (13), 20:37, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я думал уже выпилили, сижу на 19.07.
А тут смотрю, что для моего TP-Link TL-WR842N/ND v2 21.02 предлагается.
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