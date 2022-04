Новые версии OpenWrt 21.02.3 и 19.07.10

2.6 , timur.davletshin ( ok ), 19:46, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зачем гнать коней на роутере? Работает и поддерживается — не трогай.

3.12 , Ivan_83 ( ok ), 20:33, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что обновление прошивки ничего не стоит.

Удивительно что в опенврт до сих пор не сделали обновление в один клик.

4.15 , timur.davletshin ( ok ), 21:42, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая наивная логика для человека твоего возраста. Будто при обновлении OpenWRT ничего никогда не отваливается. Я бы на твоём месте в багтрекер и в их IRC заглядывал после выхода новых релизов.