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Новые версии OpenWrt 21.02.3 и 19.07.10

21.04.2022 17:56

Опубликованы обновления дистрибутива OpenWrt 19.07.10 и 21.02.3, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 36 целевых платформ. Выпуск OpenWrt 19.07.10 отмечен как последний в ветке 19.07, время жизни которой истекло.

Основные изменения в OpenWrt 21.02.3:

  • Добавлена поддержка устройств Yuncore XD3200, Yuncore A930 и MikroTik RouterBOARD mAPL-2nD.
  • Улучшено определение памяти на платформе ramips.
  • Для платформы x86 добавлен драйвер pata_sis.
  • Улучшена поддержка модулей GPON SFP.
  • Улучшено определение окружения u-boot на маршрутизаторе Turris Omnia.
  • Внесены исправления для устройств Ubiquiti UniFi, TP-Link TL-WR1043ND v4, TP-Link WPA8630Pv2, OCEDO Raccoon, Ubiquiti UniFi AP Outdoor+ и платформы mvebu.
  • Обновлено ядро Linux (5.4.188) и пакеты openssl 1.1.1n, cypress-firmware 5.4.18-2021_0812, mac80211 5.10.110, wolfssl 5.2.0.
  • Устранены уязвимости в wolfssl, openssl и zlib


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.infradead.org/pi...)
  2. OpenNews: Новые версии OpenWrt 19.07.9 и 21.02.2
  3. OpenNews: Выпуск OpenWrt 21.02.0
  4. OpenNews: Взлом форума проекта OpenWRT
  5. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
  6. OpenNews: Компания Belkin обеспечит поддержку DD-WRT для маршрутизаторов Linksys
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57059-openwrt
Ключевые слова: openwrt
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:08, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже есть 22.03.0-rc1 полностью перешли на ядро 5.10
     
     
  • 2.6, timur.davletshin (ok), 19:46, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем гнать коней на роутере? Работает и поддерживается — не трогай.
     
     
  • 3.12, Ivan_83 (ok), 20:33, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что обновление прошивки ничего не стоит.
    Удивительно что в опенврт до сих пор не сделали обновление в один клик.
     
     
  • 4.15, timur.davletshin (ok), 21:42, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая наивная логика для человека твоего возраста. Будто при обновлении OpenWRT ничего никогда не отваливается. Я бы на твоём месте в багтрекер и в их IRC заглядывал после выхода новых релизов.
     

  • 1.2, Гость (??), 19:05, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заявленной в 21.02.2 поддержки TP-Link TL-WA1201 v2 так и не появилось!
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:21, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Накатил себе на Turris Omnia, роутер с 2016 выдаёт с wireguard и паблик впн сервисом 400мбит,
    при обещанной скорости провайдера 500.
    В 22.03 должны полностью поддерживать модули с wifi 6, жду пока отзывов.
     
     
  • 2.9, Ivan_83 (ok), 20:26, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не ждите, на форуме есть темы где всё расжёвано.
    Отдельные чипы с WiFi6 уже поддерживаются.
    Как минимум мастер вам никто не запрещает под свою железку собрать если что.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:35, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А роутеры 4_32 выпиливать ещё не передумали или прогрессируешее ожирение минолитного пингвина мешает?

    А Таненбаум был прав!

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:03, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давно пора выпилить. У них там разжирело всё во имя ASLR и KASLR. Из-за этого крэшатся стабильно постоянно. По сути нефункциональными стали роутеры.
     
     
  • 3.10, Ivan_83 (ok), 20:27, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто мешает собирать без ненужно опций с мастера?
     
  • 2.11, Ivan_83 (ok), 20:31, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их не выкинули, но новых даже 8_32 не берут, минимум теперь это 8_64 или даже 16_64.
    И этому есть причины.
    Я пробовал под 8_32 собирать, оно вроде работает, но когда начинаешь юзать с юзби 4г мопедом и вебгуем то всё становится грустно.
    На 8мб флехе вполе живётся, а вот с 32мб рамы плохо.

    Ещё там дефолты для кеширования squashfs откровенно плохие, я себе при сборке ставлю другие - заметно помогает.
    http://netlab.dhis.org/wiki/software:openwrt:software:openwrt:software:openwr

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:17, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Их не выкинули, но новых даже 8_32 не берут, минимум теперь это
    > 8_64 или даже 16_64.
    > И этому есть причины.
    > Я пробовал под 8_32 собирать, оно вроде работает, но когда начинаешь юзать
    > с юзби 4г мопедом и вебгуем то всё становится грустно.
    > На 8мб флехе вполе живётся, а вот с 32мб рамы плохо.
    > Ещё там дефолты для кеширования squashfs откровенно плохие, я себе при сборке
    > ставлю другие - заметно помогает.
    > http://netlab.dhis.org/wiki/software:openwrt:software:openwrt:software:openwr

    Я сам в шоке как же жиреют требования по железу, при том что функционал, как правило, требуется примерно такой же, как и 10-15 лет назад.

     
  • 2.13, Аноним (13), 20:37, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я думал уже выпилили, сижу на 19.07.
    А тут смотрю, что для моего TP-Link TL-WR842N/ND v2 21.02 предлагается.
     

  • 1.7, Аноним (8), 20:01, 21/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В изменения не фошёл перехо дна формат пакетов apk. Не нужно.
     

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