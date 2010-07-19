Новые версии OpenWrt 21.02.3 и 19.07.10

2.8 , Аноним ( 8 ), 20:03, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Давно пора выпилить. У них там разжирело всё во имя ASLR и KASLR. Из-за этого крэшатся стабильно постоянно. По сути нефункциональными стали роутеры.

3.10 , Ivan_83 ( ok ), 20:27, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто мешает собирать без ненужно опций с мастера?

2.11 , Ivan_83 ( ok ), 20:31, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их не выкинули, но новых даже 8_32 не берут, минимум теперь это 8_64 или даже 16_64.

И этому есть причины.

Я пробовал под 8_32 собирать, оно вроде работает, но когда начинаешь юзать с юзби 4г мопедом и вебгуем то всё становится грустно.

На 8мб флехе вполе живётся, а вот с 32мб рамы плохо. Ещё там дефолты для кеширования squashfs откровенно плохие, я себе при сборке ставлю другие - заметно помогает.

http://netlab.dhis.org/wiki/software:openwrt:software:openwrt:software:openwr

3.14 , Аноним ( 14 ), 21:17, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Их не выкинули, но новых даже 8_32 не берут, минимум теперь это

> 8_64 или даже 16_64.

> И этому есть причины.

> Я пробовал под 8_32 собирать, оно вроде работает, но когда начинаешь юзать

> с юзби 4г мопедом и вебгуем то всё становится грустно.

> На 8мб флехе вполе живётся, а вот с 32мб рамы плохо.

> Ещё там дефолты для кеширования squashfs откровенно плохие, я себе при сборке

> ставлю другие - заметно помогает.

> http://netlab.dhis.org/wiki/software:openwrt:software:openwrt:software:openwr Я сам в шоке как же жиреют требования по железу, при том что функционал, как правило, требуется примерно такой же, как и 10-15 лет назад. 2.13 , Аноним ( 13 ), 20:37, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я думал уже выпилили, сижу на 19.07.

А тут смотрю, что для моего TP-Link TL-WR842N/ND v2 21.02 предлагается.

