Выпуск OpenWrt 21.02.0

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|1.2, Аноним (2), 09:05, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Документация пока не совсем полная, как понимаю. Как теперь перебиндить порты? Раньше можно было через config switch_vlan.
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|1.4, Хру (?), 09:22, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот движение в сторону selinux - это правильно для роутера. Учитывая общую сопливость встраиваемого кода, грамотно прописанные политики по умолчанию сведут последствия кривых рук к разумному минимуму.
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|2.20, ыы (?), 11:11, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если он будет корректно настроен разработчиками подо все компоненты которые можно поставить... Иначе... движение это так себе....
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|1.5, Дима (??), 09:22, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понятно для чего синтаксис изменили. Теперь если перелить конфиги на этом версии уже прийдется их править.
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|1.6, Аноним (6), 09:23, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"OpenWrt теперь требуется устройство с 8 MB Flash и 64 MB ОЗУ."
Оно и раньше не на все устройства без бубна и обрезки влезало, а теперь с этим разжирением ещё меньше поддерживаемых устройств будет.
Печально всё это.
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|2.8, Аноним (8), 09:39, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не пора купить нормальный роутер?
<8мб/64мб ОЗУ на роутере в 2021 как то уж очень скромно.
Даже китайские за 15$ с бесплатной доставкой с Али идут на борту с 8/64.
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|3.14, lazyest (ok), 10:19, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не стоит ли поумерить свой потребл@ский пыл? У меня лично стоит WR740N года три как, который встал вместо WL500g только из-за нехватки проца асуса на проброс двух-трёх клиентов iptv. Роутер вобщем-то довольно вечный девайс и менять его из-за того, что опенврт стал более прожорливым - какое-то лютое уныние.
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|4.15, lazyest (ok), 10:22, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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внезапно осознал, что асус у меня нетюненный, а есть масса отличных мануалов по апгрейду и пора заняться.
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|4.16, Аноним (8), 10:24, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так именно, для проброса пары девайсов не нужен последний OpenWRT)
А кому нужны WPA3, клиент впн или еще кое что, берут роутер где не нужны танцы с бубном.
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|3.19, ыы (?), 11:09, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С таким предложением надо сразу сообщать о готовности оплатить счет.. иначе это просто тупость.
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|1.7, timur.davletshin (ok), 09:32, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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mac80211 на Atheros теперь у меня крашится регулярно при работе с некоторыми клиентами. Восстанавливается, но запись в dmesg остаётся.
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|2.10, ололоша (?), 09:50, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>крашится регулярно
Оно потеряло возможность грамотно каналы автовыбирать до кучи. Хвост 5 ГГц спектра полностью свободен но роутер упорно создаёт AP в самом начале где несколько сетей уже есть
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|1.9, Аноним (9), 09:50, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что то список поддерживаемых устройств какой-то жиденький по сравнению с DD-WRT. Но мой девайс по каком-то стечению обстоятельств не поддерживается в DD-WRT тоже.
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|1.11, Аноним (11), 10:04, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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kmod-wireguard болтается в потерянных зависимостях хотя впн таки работает.
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|2.13, Аноним (8), 10:05, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он уже в ядре, можно выпиливать отдельный пакет который был нужен до < 5.4
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|1.17, Аноним (17), 10:41, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посоветуйте лучший роутер под OpenWrt. Желательно, чтобы через 10 лет ему все еще хватало памяти.
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|2.21, Аноним (8), 11:33, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем на 10 лет? Каждые 3 года выходит новый стандарт Wi-Fi, новый проц, улучшенные антенны.
Роутер надо брать средний на 3-5 лет, и обновить его потом опять на средний. Это практичнее чем брать
сейчас самый навороченный, памяти ему хватит, но уже будет не то.
То же самое с десктопами.
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|1.18, ыы (?), 11:00, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>функциональность подобной сборки будет ограничена, а стабильность работы не гарантирована.
Фраза достойная последней версии винды.. если вы выпилите из нашего изделия телеметрию, неудобный интерфейс, шпионящие модули, кучу неудаляемого обычным способом ненужного г.на- "функциональность будет ограничена, а стабильность работы не гарантирована."
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