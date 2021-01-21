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Обновление OpenWrt 19.07.6

21.01.2021 09:40

Опубликовано обновление дистрибутива OpenWrt 19.07.6, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 37 целевых платформ.

Из изменений в OpenWrt 19.07.6 отмечается:

  • Устранены уязвимости в Dnsmasq, потенциально позволяющие удалённо выполнить код или подменить содержимое в кэше DNS.
  • Для Asus RT-AC51U реализована поддержка светодиодного индикатора VCC (Voltage Common Collector).
  • Решена проблема с использованием режима точки доступа iOS 14 (tethering).
  • В web-интерфейсе LuCI обеспечена корректная обработка открытых ключей SSH с опциями, а также решены проблемы с обработкой беспроводных сетевых устройств при создании интерфейсов.
  • Обновлены версии ядра Linux 4.14.215 (было 4.14.209), драйверов mac80211 и wifi (перенесены из ядра 4.19.161), wireless-regdb 2020.11.20, mbedtls 2.16.9 и openssl 1.1.1i.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.openwrt.org/t/op...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие подменить содержимое в кэше DNS
  3. OpenNews: Взлом форума проекта OpenWRT
  4. OpenNews: Обновление OpenWrt 18.06.9 и 19.07.5
  5. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
  6. OpenNews: Релиз OpenWRT 19.07
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54445-openwrt
Ключевые слова: openwrt
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