Обновление OpenWrt 19.07.6

Опубликовано обновление дистрибутива OpenWrt 19.07.6, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 37 целевых платформ. Из изменений в OpenWrt 19.07.6 отмечается: Устранены уязвимости в Dnsmasq, потенциально позволяющие удалённо выполнить код или подменить содержимое в кэше DNS.

Для Asus RT-AC51U реализована поддержка светодиодного индикатора VCC (Voltage Common Collector).

Решена проблема с использованием режима точки доступа iOS 14 (tethering).

В web-интерфейсе LuCI обеспечена корректная обработка открытых ключей SSH с опциями, а также решены проблемы с обработкой беспроводных сетевых устройств при создании интерфейсов.

Обновлены версии ядра Linux 4.14.215 (было 4.14.209), драйверов mac80211 и wifi (перенесены из ядра 4.19.161), wireless-regdb 2020.11.20, mbedtls 2.16.9 и openssl 1.1.1i.



