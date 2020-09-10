Выпуск OpenWrt 19.07.4

Подготовлено обновление дистрибутива OpenWrt 19.07.4, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 37 целевых платформ. Из изменений в OpenWrt 19.07.4 отмечается: Обновлены системные компоненты: ядро Linux 4.14.195, mac80211 4.19.137, mbedtls 2.16.8, wolfssl 4.5.0, wireguard 1.0.20200611 и ath10k-ct-firmware.

Для платформы ath79, идущей на замену ar71xx, портирована поддержка устройств TP-Link TL-WR802N v1/v2, TL-WR940N v3/v4/v6, TL-WR941ND v6, TL-MR3420 v2, TL-WA701ND v1, TL-WA730RE v1, TL-WA830RE v1, TL-WA801ND v1/v3/v4 и TL-WA901ND v1/v4/v5.

Добавлена поддержка беспроводных маршрутизаторов TP-Link TL-WR710N v2.1.

Прекращена сборка по умолчанию для устройств TP-Link с размером Flash 4 MB, так как предлагаемый базовый набор пакетов не вмещается в данный объём.

Повышена стабильность SATA для устройств, поддерживаемых платформой oxnas.

В Web-интерфейсе LuCI обеспечена перезагрузка правил ACL после установки пакетов, решены проблемы с отрисовкой меню после установки пакетов opkg, разрешено переопределением темами оформления шаблона sysauth.htm для изменения оформления форм аутентификации.

Устранены недоработки в поддержке устройств ELECOM WRC-1900GST and WRC-2533GST, GL.inet GL-AR150, Netgear DGND3700 v1, Netgear DGND3800B, Netgear WNR612 v2, TP-Link TL-WR802N v1/v2, TP-Link TL-MR3020, TP-Link TL-WR841ND v8, TP-Link CPE210 v3, Linksys WRT610N v2, mt7621 devices, ZyXEL P-2601HN-Fx, Astoria Networks ARV7518PW and ARV7510PW22, Arcor 802, Pogoplug v4, Fritzbox 3370, Fritzbox 7360, Fritzbox 7362, Xiaomi MiWiFi Mini, ZyXEL NBG6616, WIZnet WizFi630S, ClearFog Base/Pro, Arduino Yun, UniElec U7623

Исправлено регрессивное изменение в libubox, приводящее к сбою запуска некоторых сервисов.

Исправлена ошибка в библиотеке musl, из-за которой в редких случаях наблюдался крах приложений, таких как Fastd VPN. Дополнительно можно отметить объявление о переходе проекта OpenWrt под покровительство организации Software Freedom Conservancy, которая занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств и предоставлением юридической защиты свободным проектам, способствуя их концентрации на процессе разработки. В частности, SFC берет на себя функции по сбору пожертвований, становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств. Так как SFC подпадает под льготную категорию налогообложения, проведение средств на развитие OpenWrt через эту организацию позволит организовать налоговый вычет при переводе пожертвований. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, Wine, Samba, QEMU, Mercurial, Boost, OpenChange, BusyBox, Inkscape, uCLibc, Homebrew и ещё около десятка свободных проектов.



