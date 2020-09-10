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Выпуск OpenWrt 19.07.4

10.09.2020 21:58

Подготовлено обновление дистрибутива OpenWrt 19.07.4, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 37 целевых платформ.

Из изменений в OpenWrt 19.07.4 отмечается:

  • Обновлены системные компоненты: ядро Linux 4.14.195, mac80211 4.19.137, mbedtls 2.16.8, wolfssl 4.5.0, wireguard 1.0.20200611 и ath10k-ct-firmware.
  • Для платформы ath79, идущей на замену ar71xx, портирована поддержка устройств TP-Link TL-WR802N v1/v2, TL-WR940N v3/v4/v6, TL-WR941ND v6, TL-MR3420 v2, TL-WA701ND v1, TL-WA730RE v1, TL-WA830RE v1, TL-WA801ND v1/v3/v4 и TL-WA901ND v1/v4/v5.
  • Добавлена поддержка беспроводных маршрутизаторов TP-Link TL-WR710N v2.1.
  • Прекращена сборка по умолчанию для устройств TP-Link с размером Flash 4 MB, так как предлагаемый базовый набор пакетов не вмещается в данный объём.
  • Повышена стабильность SATA для устройств, поддерживаемых платформой oxnas.
  • В Web-интерфейсе LuCI обеспечена перезагрузка правил ACL после установки пакетов, решены проблемы с отрисовкой меню после установки пакетов opkg, разрешено переопределением темами оформления шаблона sysauth.htm для изменения оформления форм аутентификации.
  • Устранены недоработки в поддержке устройств ELECOM WRC-1900GST and WRC-2533GST, GL.inet GL-AR150, Netgear DGND3700 v1, Netgear DGND3800B, Netgear WNR612 v2, TP-Link TL-WR802N v1/v2, TP-Link TL-MR3020, TP-Link TL-WR841ND v8, TP-Link CPE210 v3, Linksys WRT610N v2, mt7621 devices, ZyXEL P-2601HN-Fx, Astoria Networks ARV7518PW and ARV7510PW22, Arcor 802, Pogoplug v4, Fritzbox 3370, Fritzbox 7360, Fritzbox 7362, Xiaomi MiWiFi Mini, ZyXEL NBG6616, WIZnet WizFi630S, ClearFog Base/Pro, Arduino Yun, UniElec U7623
  • Исправлено регрессивное изменение в libubox, приводящее к сбою запуска некоторых сервисов.
  • Исправлена ошибка в библиотеке musl, из-за которой в редких случаях наблюдался крах приложений, таких как Fastd VPN.

Дополнительно можно отметить объявление о переходе проекта OpenWrt под покровительство организации Software Freedom Conservancy, которая занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств и предоставлением юридической защиты свободным проектам, способствуя их концентрации на процессе разработки. В частности, SFC берет на себя функции по сбору пожертвований, становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств.

Так как SFC подпадает под льготную категорию налогообложения, проведение средств на развитие OpenWrt через эту организацию позволит организовать налоговый вычет при переводе пожертвований. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, Wine, Samba, QEMU, Mercurial, Boost, OpenChange, BusyBox, Inkscape, uCLibc, Homebrew и ещё около десятка свободных проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.infradead.org/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenWrt 19.07.3
  3. OpenNews: Обновление OpenWrt 19.07.1 с устранением уязвимости, допускающей подмену пакетов
  4. OpenNews: Релиз OpenWRT 19.07
  5. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
  6. OpenNews: Активные разработчики OpenWrt основали форк дистрибутива
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53673-openwrt
Ключевые слова: openwrt
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 22:07, 10/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Обновился пару дней назад, как только билды появились, вроде никаких негативных изменений не замечено. Это радует.
     
  • 1.2, Nonymous (?), 22:22, 10/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ох. Я помню, как чуть не "кирпичнул" свой роутер из-за  браузера FireFox
     
     
  • 2.10, Максим (??), 00:35, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь скажет почему в ру сегменте интернета так много наезда на мозиллу и фурифокс и что это самая худшая компания и браузер в мире? В других такого нет. Гугл лахтоботам проплатил?
     

  • 1.3, zo0M (ok), 22:37, 10/09/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    DDwrd всё ещё лучше сабжа или это уже в прошлом?
     
     
  • 2.4, lucentcode (ok), 22:41, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше в чём?
     
     
  • 3.5, zo0M (ok), 22:52, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше в чём?

    в общем.
    На просторах интернета есть мнение, цитирую "...DD-WRT is still functional and works, but it's not great or innovative. It's mostly unchanged since 2014 and fell far behind other open source competitors..."
    вот поэтому и интересуюсь, раньше сообщество dd-wrt имело самое большое комьюнити и многие фишки выходили даже для самых хламовых роутеров, при это не теряя простоту использования.
    расклад поменялся?

     

  • 1.6, бедный буратино (ok), 23:09, 10/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    регулярно отваливалось 2.4 ггц на роутере. 5 ггц мож тоже отваливается, но я им не так активно пользуюсь. и на прошлом роутере тоже регулярно зависал каждые 30 минут :(
     
  • 1.7, Томатный Сок (?), 23:15, 10/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь только потому, что pfSense не работает на бытовых роутерах.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:17, 10/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    На wnr612-v2 отвалился инет в этом релизе. На 19.07.3 нормально работает.
     
  • 1.9, paulus (ok), 00:27, 11/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ща ради них побегу покупать новый роутер... Уже давно зажрались.
     
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