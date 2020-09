Выпуск OpenWrt 19.07.4

> Лучше в чём? в общем.

На просторах интернета есть мнение, цитирую "...DD-WRT is still functional and works, but it's not great or innovative. It's mostly unchanged since 2014 and fell far behind other open source competitors..."

вот поэтому и интересуюсь, раньше сообщество dd-wrt имело самое большое комьюнити и многие фишки выходили даже для самых хламовых роутеров, при это не теряя простоту использования.

расклад поменялся?