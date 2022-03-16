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Уязвимость в OpenSSL и LibreSSL, приводящая к зацикливанию при обработке некорректных сертификатов

16.03.2022 11:15

Доступны корректирующие выпуски криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.2 и 1.1.1n. В обновлении устранена уязвимость (CVE-2022-0778), которую можно использовать для организации отказа в обслуживании (бесконечное зацикливание обработчика). Для эксплуатации уязвимости достаточно добиться обработки специально оформленного сертификата. Проблема проявляется как в серверных, так и в клиентских приложениях, которые могут обрабатывать переданные пользователем сертификаты.

Проблема вызвана ошибкой в функции BN_mod_sqrt(), приводящей к зацикливанию при вычислении квадратного корня по модулю, отличному от простого числа. Функция применяется при разборе сертификатов с ключами на базе эллиптических кривых. Эксплуатация сводится к подстановке в сертификат неверных параметров эллиптической кривой. Так как проблема проявляется на стадии до проверки цифровой подписи сертификата, атака может быть совершена неаутентифицированным пользователем, способным добиться передачи клиентского или серверного сертификата в приложения, использующие OpenSSL.

Уязвимость также затрагивает развиваемую проектом OpenBSD библиотеку LibreSSL, исправление для которой предложено в корректирующих выпусках LibreSSL 3.3.6, 3.4.3 и 3.5.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Уязвимости в OpenSSL, Glibc, util-linux, драйверах i915 и vmwgfx
  3. OpenNews: Обновление OpenSSL 3.0.1 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Уязвимость в LibreSSL, позволяющая обойти аутентификацию по сертификатам
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.0
  6. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.1k с устранением двух опасных уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56863-openssl
Ключевые слова: openssl, libressl
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