Уязвимость в zlib, проявляющаяся при сжатии специально оформленных данных

2.5 , timur.davletshin ( ok ), 13:50, 27/03/2022 Разве оно не используется прямо тут, на opennet? Судя по заголовку, тут трафик gzip жмётся.

3.7 , Ан2 ( ? ), 14:05, 27/03/2022 gzip - это не zlib.

4.10 , timur.davletshin ( ok ), 14:13, 27/03/2022 > gzip - это не zlib Ну, для начала, не я про gzip сказал. Я же ни слова про zlib не говорил.

4.12 , Аноним ( 12 ), 14:14, 27/03/2022 Zlib это опенсорс реализация deflate, всё, что не zlib -- часто копия/форк. Тот же zip это (среди прочего) формат архива, использующий этот самый deflate (по появился он до png и zlib). А Gzip это не архив.

5.16 , timur.davletshin ( ok ), 14:36, 27/03/2022 Всё это конечно классно и правильно, что ты сказал. Но я советую всё же распаковать исходники Firefox и поискать там файлик deflate.c, который и надо в основном пропатчить.

6.20 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:03, 27/03/2022 > советую всё же распаковать Давно не встречал такого филигранно тонкого троллинга.