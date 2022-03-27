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Уязвимость в zlib, проявляющаяся при сжатии специально оформленных данных

27.03.2022 13:28

В библиотеке zlib выявлена уязвимость (CVE-2018-25032), приводящая к переполнению буфера при попытке сжатия специально подготовленной последовательности символов во входящих данных. В текущем виде исследователями продемонстрирована возможность вызова аварийного завершения процесса. Может ли проблема иметь более серьёзные последствия ещё не изучено.

Уязвимость проявляется начиная с версии zlib 1.2.2.2 и затрагивает в том числе актуальный выпуск zlib 1.2.11. Примечательно, что патч с исправлением уязвимости был предложен ещё в 2018 году, но разработчики не обратили на него внимания и не выпустили корректирующий выпуск (библиотека zlib последний раз обновлялась в 2017 году). Исправление также пока не включено в состава пакетов, предлагаемых дистрибутивами. Проследить за публикацией исправлений дистрибутивами можно на данных страницах: Debian, RHEL, Fedora, SUSE, Ubuntu, Arch Linux, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD. Библиотека zlib-ng проблеме не подвержена.

Уязвимость проявляется если во входом потоке встречается большое число подлежащих упаковке совпадений, к которым применяется упаковка на основе фиксированных кодов Хаффмана. При определённом стечении обстоятельств содержимое промежуточного буфера, в который помещается сжатый результат, может наложиться на память, в которой хранится таблица частотностей символов. В результате наблюдается формирование некорректных сжатых данных и крах из-за записи за границу буфера.

Уязвимость может быть эксплуатирована только при использовании стратегии сжатия на основе фиксированных кодов Хаффмана. Подобная стратегия выбирается при явном включении в коде опции Z_FIXED (пример последовательности, приводящей к краху при использовании опции Z_FIXED). Судя по коду стратегия Z_FIXED также может быть выбрана автоматически, если вычисленные для данных оптимальное и статическое деревья имеют одинаковый размер.

Пока не ясно, могут ли быть подобраны условия для эксплуатации уязвимости при использовании стратегии сжатия Z_DEFAULT_STRATEGY, применяемой по умолчанию. Если нет, то уязвимость ограничится отдельными специфичными системами, в которых явно применяется опция Z_FIXED. Если да, то ущерб от уязвимости может быть очень значительным, так как библиотека zlib является стандартом де-факто и применяется во многих популярных проектах, включая ядро Linux, OpenSSH, OpenSSL, apache httpd, libpng, FFmpeg, rsync, dpkg, rpm, Git, PostgreSQL, MySQL и т.д.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск zlib-ng, высокопроизводительного форка zlib
  3. OpenNews: Серьезная уязвимость в Zlib расширении к Python
  4. OpenNews: Уязвимость в KDE Ark, позволяющая перезаписать файлы при открытии архива
  5. OpenNews: Релиз bzip2 и libbz2 1.0.6 с исправлением серьезной уязвимости
  6. OpenNews: Уязвимость Zip Slip, затрагивающая библиотеки для распаковки архивов
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56918-zlib
Ключевые слова: zlib
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, _kusb (ok), 13:32, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же одинаковы все эти уязвимости.
     
  • 1.2, васёк (?), 13:39, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    спасите мои gz архивы 😱
     
     
  • 2.5, timur.davletshin (ok), 13:50, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве оно не используется прямо тут, на opennet? Судя по заголовку, тут трафик gzip жмётся.
     
     
  • 3.7, Ан2 (?), 14:05, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gzip - это не zlib.
     
     
  • 4.10, timur.davletshin (ok), 14:13, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > gzip - это не zlib

    Ну, для начала, не я про gzip сказал. Я же ни слова про zlib не говорил.

     
  • 4.12, Аноним (12), 14:14, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zlib это опенсорс реализация deflate, всё, что не zlib -- часто копия/форк. Тот же zip это (среди прочего) формат архива, использующий этот самый deflate (по появился он до png и zlib). А Gzip это не архив.
     
     
  • 5.16, timur.davletshin (ok), 14:36, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это конечно классно и правильно, что ты сказал. Но я советую всё же распаковать исходники Firefox и поискать там файлик deflate.c, который и надо в основном пропатчить.
     
     
  • 6.20, YetAnotherOnanym (ok), 15:03, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > советую всё же распаковать

    Давно не встречал такого филигранно тонкого троллинга.

     

  • 1.3, Аноним (12), 13:42, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне интересно, как они получили эту последовательность? А вообще, выглядит довольно опасно, такая уязвимость может быть куда серьёзнее уязвимости в openssl и всего-то надо подставить строку текста под сжатие.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:50, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У чувака программа падала при сжатии. Он начал копать и определил, что причина в zlib. А потом и последовательность для повторения бага подобрал.
     
  • 2.9, Jajauma (?), 14:13, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адлер сказал да ладно я всё решу(R) и уязвимость фигня

    https://github.com/madler/zlib/issues/605#issuecomment-1079818721

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:43, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > патч с исправлением уязвимости был предложен ещё в 2018 году, но разработчики не обратили на него внимания

    Опять... 🤦

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:28, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Опен сорс пауер во всей красе.
     

  • 1.8, commiethebeastie (ok), 14:07, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это сразу куча серверов под удар попадают.
     
  • 1.11, Аноним (11), 14:13, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    к щастью, в рассии скоро не останется данных, так что эта уязвимость им не грозит
     
     
  • 2.17, Ooiiii (?), 14:41, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будем записывать данные на аудио кассеты, а можно попробовать и на VHS
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:28, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переполнение буфера, классика
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:31, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и как обычно, Rust реализация неуязвима
    https://github.com/Frommi/miniz_oxide
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:26, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегфолта может и не будет, но поток же будет повреждён?

    Windows 10 тоже до сих пор extended разделы портит, если в самом начале EBR встречается дырка. Толку с того, что diskpart не упал, потом все равно ковыряться в hex-редакторе и вручную править смещения для EBR. Хоть на C, хоть на C#, хоть на javascript пиши...

     

  • 1.18, YetAnotherOnanym (ok), 15:00, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хммм... а ведь я не очень давно поимел странный эпизод, когда у меня почему-то при распаковке архива распаковалась только часть одного из файлов. Полдня угробил в поисках ошибки у себя, прежде чем догадался сделать просто tail и увидел, что файл битый. Не удивлюсь, если и в распаковщике какая-нибудь фигня обнаружится.
    Воспроизвести не удалось.
     
  • 1.19, Gedweb (ok), 15:01, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Произошла чудовищная ошибка! Подобная уязвимость в любимом языке stackoverflow заняла бы 10 экарнов коментов
     
  • 1.21, Аноним (22), 15:16, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это фиаско, такого от древнего и изученного алгоритма не ожидаешь!
     
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