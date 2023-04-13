Обновление OpenWrt 22.03.5 и 21.02.7

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|1.1, Аноним (1), 10:09, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Где-то на месяц опоздали с новостью, обновление прошивки лежит на серверах еще с начала апреля
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|2.4, Аноним (4), 10:27, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С 10 апреля лежали тестовые сборки выпуска 22.03.4, который так и не объявили релизом и вместо него сразу опубликовали 22.03.5. Для таких как вы, мчащихся с установкой раньше паровоза специально на странице 22.03.4 большими буквами написали "This version has not been released yet. Information on this page is subject to change before the actual release."
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|2.9, v3625 (ok), 10:49, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По поддержке чипов с поддержкой 802.11ax:
mediatek mt7915 - Работает из коробки, но дорогой и редко встречается.
qualcomm atheros - Доступно и дешево, но раньше надо было бэкпортировать драйвер ath11k из более новых ядер, т.к. openwrt использует longterm-ядра, где его не было. Сейчас не знаю как, может, его туда включили.
А больше вариантов и нет.
Использую на banana pi r64 c первым вариантом, воткнутым в mPCIe.
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|4.19, v3625 (ok), 11:44, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему устаревшие? В этой табличке один медиатек и квалком, как и раньше.
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|3.18, v3625 (ok), 11:42, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, да, intel не посчитал, так как у него драйвер проприетарный. Но тоже вариант.
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|1.3, Аноним (3), 10:18, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Прошивка из разряда "установил и забыл". Работают как часы. Есть доступ по SSH. Мелочь, но в стоковой не было даже этого. И вообще, стоковый являлся сильно измененным форком древнего OpenWRT.
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|2.6, Аноним (6), 10:37, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Установил и забыл — это dd-wrt или tomato, но никак не openwrt.
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|2.7, Аноним (7), 10:39, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только настрой потом . Если очередность настройки не понравится, по новой будешь биндить . Правда с оригинальной прошивкой так же . Функции не плохие , но разобраться сложно . Ad block сложно из коробки не работает . Warp 1.1.1.1 тож не работает из коробки .
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|1.5, timur.davletshin (ok), 10:34, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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22.03.4 не был пропущен, в чейнжлоге 22.03.5 изменения описаны в сравнении с 22.03.4. Он просто вышел совсем недавно.
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|2.10, Аноним (4), 10:59, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анонса релиза 22.03.4 не было, на главной странице и на странице загрузок он не упоминался, а в примечании к выпуску https://openwrt.org/releases/22.03/notes-22.03.4 ясно написали "Work-in-progress release! This version has not been released yet. Information on this page is subject to change before the actual release."
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|4.15, Аноним (4), 11:36, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> https://openwrt.org/releases/22.03/start - о чём вы говорите? Есть релиз в списке.
До официального анонса 22.03.5 её там не было, светился только выпуск 22.03.3. Я весь апрель каждый день лазил и проверял когда-же они 22.03.4 релизом объявят, а они в конечном счёте сразу 22.03.5 выпустили.
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|5.20, timur.davletshin (ok), 12:02, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставил бы и не мучился, в ядре 22.03.5 и 22.03.4 там единственное различие в патче UBI. Пакеты внутри ветки можно обновить при помощи opkg (собственно со времени выхода 22.03.5 уже 3 пакета в стоковой прошивке обновилось). Зная, как у них управляется глагне, в этом нет ничего удивительного.
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|1.21, Аноним (21), 13:35, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И зачем это всё надо? Валяется в коридоре роутер TL-WR743ND которому наверное лет 10, я о нём даже не вспоминаю. Устройство вечное, которое просто работает.
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|2.23, Аноним (23), 14:27, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
1 Скорее всего в роутере у тебя коммуналка по подключениям первый кто пришел з... большой текст свёрнут, показать
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|3.26, Аноним (-), 15:29, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Скорее всего в роутере у тебя коммуналка по подключениям
А у тебя проходной двор? Я один живу и пользуюсь интернетом один. Завидуй. Скорость преднамеренно занизил включив стандарт "b" для надёжности. Мне даже 1 мегабита хватает с головой чтобы прочесть почту. В инстаграмах и прочих смузи ресурсах не сижу. Для стационарного же компа есть кабель. И да, телефон у меня 11 летней давности, а компьютер на базе Pentium II. А ты дальше продолжай кормить корпорации обновляя железо и телефоны каждый год.
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|3.45, Аноним (45), 16:10, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, ну круто ты дядя вторым пунктом зарешал для чего компьютер дома нужен. Контракты, секретность там у тебя всякая)))
Хороший сварщик с разрядом, а если это ещё и подводная сварка получает больше тебя и компьютер домой может дороже поставить для игр фильмов и общения.
Ты больше за всех не решай для чего компьютер дома нужен, уж очень смешно становится)
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|1.44, шмякшмяк (?), 16:08, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот, интересно сколько шибко умных Анонимов окирпичили свои устройства, только бы не использовать стоковую прошивку?
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|2.46, Аноним (46), 16:16, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У анонимов достаточно разума, чтобы просмотреть список поддерживаемых устройств.
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