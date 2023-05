Обновление OpenWrt 22.03.5 и 21.02.7

2.10 , Аноним ( 4 ), 10:59, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Анонса релиза 22.03.4 не было, на главной странице и на странице загрузок он не упоминался, а в примечании к выпуску https://openwrt.org/releases/22.03/notes-22.03.4 ясно написали "Work-in-progress release! This version has not been released yet. Information on this page is subject to change before the actual release."

3.12 , timur.davletshin ( ok ), 11:04, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://openwrt.org/releases/22.03/start - о чём вы говорите? Есть релиз в списке.

4.15 , Аноним ( 4 ), 11:36, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > https://openwrt.org/releases/22.03/start - о чём вы говорите? Есть релиз в списке. До официального анонса 22.03.5 её там не было, светился только выпуск 22.03.3. Я весь апрель каждый день лазил и проверял когда-же они 22.03.4 релизом объявят, а они в конечном счёте сразу 22.03.5 выпустили. 5.20 , timur.davletshin ( ok ), 12:02, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ставил бы и не мучился, в ядре 22.03.5 и 22.03.4 там единственное различие в патче UBI. Пакеты внутри ветки можно обновить при помощи opkg (собственно со времени выхода 22.03.5 уже 3 пакета в стоковой прошивке обновилось). Зная, как у них управляется глагне, в этом нет ничего удивительного.