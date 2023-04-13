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Обновление OpenWrt 22.03.5 и 21.02.7

05.05.2023 09:58

Опубликовано обновление дистрибутива OpenWrt 22.03.5 (выпуск 22.03.4 был пропущен), ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 35 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 22.03.5:

  • Добавлена поддержка устройств Watchguard Firebox T10, Asus RX-AX53U, Mercusys MR70X, D-Link DAP-X1860 A1 и TP-Link Archer AX23 v1.
  • Для устройства Aruba AP-105 подготовлен загрузочный образ, совместимый с APBoot.
  • Для устройств TP-Link Archer AX23 и Mercusys MR70X до 25 MHz уменьшена частота SPI.
  • Устранено зацикливание при загрузке Buffalo WSR-600DHP.
  • Исправлена ошибка в UBI (Unsorted Block Images), мешавшая загрузке на некоторых устройствах.
  • Добавлена поддержка модемов Mikrotik R11e-LTE6.
  • Предоставлены пакеты с поддержкой LTE для маршрутизатора GL-XE300.
  • Налажена работа USB на маршрутизаторе GL-AR300M.
  • Пакет ccache обновлён до версии 4.6.3. Налажена компиляция с использованием ccache и GCC 13.
  • uclient обновлён до версии 2023-04-13.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.10.176.
  • В tplink-safeloade добавлена поддержка загрузки прошивок для TP-Link Archer AX23 v1 и Mercusys MR70X.
  • Добавлена поддержка Flash-памяти XMC XM25QH64C.
  • В imagebuilder разрешено указание размера корневого раздела (ROOTFS_PARTSIZE).
  • Устранены неопасные уязвимости CVE-2023-0464 и CVE-2023-0465 в OpenSSL, связанные с обработкой политик для сертификатов. Устранена уязвимость MacStealer (CVE-2022-47522) в беспроводном стеке. Устранены уязвимости в модулей ядра ksmbd с реализацией файлового сервера на базе протокола SMB.

Одновременно сформировано обновление прошлой ветки OpenWrt 21.02.7, в котором устранены уязвимости в OpenSSL и исправлена ошибка в UBI (Unsorted Block Images), мешавшая загрузке на некоторых устройствах.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.infradead.org/pi...)
  2. OpenNews: Обновление OpenWrt 22.03.3
  3. OpenNews: Выпуск OpenWrt 22.03.0
  4. OpenNews: Взлом форума проекта OpenWRT
  5. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59080-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:09, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Где-то на месяц опоздали с новостью, обновление прошивки лежит на серверах еще с начала апреля
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:27, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С 10 апреля лежали тестовые сборки выпуска 22.03.4, который так и не объявили релизом и вместо него сразу опубликовали 22.03.5. Для таких как вы, мчащихся с установкой раньше паровоза специально на странице 22.03.4 большими буквами написали "This version has not been released yet. Information on this page is subject to change before the actual release."


     
  • 2.13, 1 (??), 11:19, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нет, эту версию выложили 1 мая
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:09, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь в 802.11ax точкой это использует? Какая модель?
     
     
  • 2.9, v3625 (ok), 10:49, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По поддержке чипов с поддержкой 802.11ax:

    mediatek mt7915 - Работает из коробки, но дорогой и редко встречается.
    qualcomm atheros - Доступно и дешево, но раньше надо было бэкпортировать драйвер ath11k из более новых ядер, т.к. openwrt использует longterm-ядра, где его не было. Сейчас не знаю как, может, его туда включили.

    А больше вариантов и нет.

    Использую на banana pi r64 c первым вариантом, воткнутым в mPCIe.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:42, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас устаревшие данные =) https://openwrt.org/toh/views/toh_available_16128_ax-wifi
     
     
  • 4.19, v3625 (ok), 11:44, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему устаревшие? В этой табличке один медиатек и квалком, как и раньше.
     
  • 2.14, Wizard160888 (?), 11:20, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую роутер Redmi_AX6S с али, клиентская сетевуха intel ax210, все хорошо.
     
     
  • 3.18, v3625 (ok), 11:42, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, да, intel не посчитал, так как у него драйвер проприетарный. Но тоже вариант.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:18, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Прошивка из разряда "установил и забыл". Работают как часы. Есть доступ по SSH. Мелочь, но в стоковой не было даже этого. И вообще, стоковый являлся сильно измененным форком древнего OpenWRT.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:37, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Установил и забыл — это dd-wrt или tomato, но никак не openwrt.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:39, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только настрой потом . Если очередность настройки не понравится, по новой будешь биндить . Правда с оригинальной прошивкой так же . Функции не плохие , но разобраться сложно . Ad block сложно из коробки не работает . Warp 1.1.1.1 тож не работает из коробки .
     

  • 1.5, timur.davletshin (ok), 10:34, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    22.03.4 не был пропущен, в чейнжлоге 22.03.5 изменения описаны в сравнении с 22.03.4. Он просто вышел совсем недавно.
     
     
  • 2.10, Аноним (4), 10:59, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонса релиза 22.03.4 не было, на главной странице и на странице загрузок он не упоминался, а в примечании к выпуску https://openwrt.org/releases/22.03/notes-22.03.4 ясно написали "Work-in-progress release! This version has not been released yet. Information on this page is subject to change before the actual release."
     
     
  • 3.12, timur.davletshin (ok), 11:04, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://openwrt.org/releases/22.03/start - о чём вы говорите? Есть релиз в списке.
     
     
  • 4.15, Аноним (4), 11:36, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://openwrt.org/releases/22.03/start - о чём вы говорите? Есть релиз в списке.

    До официального анонса 22.03.5 её там не было, светился только выпуск 22.03.3. Я весь апрель каждый день лазил и проверял когда-же они 22.03.4 релизом объявят, а они в конечном счёте сразу 22.03.5 выпустили.

     
     
  • 5.20, timur.davletshin (ok), 12:02, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставил бы и не мучился, в ядре 22.03.5 и 22.03.4 там единственное различие в патче UBI. Пакеты внутри ветки можно обновить при помощи opkg (собственно со времени выхода 22.03.5 уже 3 пакета в стоковой прошивке обновилось). Зная, как у них управляется глагне, в этом нет ничего удивительного.
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:35, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И зачем это всё надо? Валяется в коридоре роутер TL-WR743ND которому наверное лет 10, я о нём даже не вспоминаю. Устройство вечное, которое просто работает.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:27, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    1 Скорее всего в роутере у тебя коммуналка по подключениям первый кто пришел з... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 15:29, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Скорее всего в роутере у тебя коммуналка по подключениям

    А у тебя проходной двор? Я один живу и пользуюсь интернетом один. Завидуй. Скорость преднамеренно занизил включив стандарт "b" для надёжности. Мне даже 1 мегабита хватает с головой чтобы прочесть почту. В инстаграмах и прочих смузи ресурсах не сижу. Для стационарного же компа есть кабель. И да, телефон у меня 11 летней давности, а компьютер на базе Pentium II. А ты дальше продолжай кормить корпорации обновляя железо и телефоны каждый год.

     
  • 3.45, Аноним (45), 16:10, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, ну круто ты дядя вторым пунктом зарешал для чего компьютер дома нужен. Контракты, секретность там у тебя всякая)))
    Хороший сварщик с разрядом, а если это ещё и подводная сварка получает больше тебя и компьютер домой может дороже поставить для игр фильмов и общения.
    Ты больше за всех не решай для чего компьютер дома нужен, уж очень смешно становится)
     

  • 1.44, шмякшмяк (?), 16:08, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот, интересно сколько шибко умных Анонимов окирпичили свои устройства, только бы не использовать стоковую прошивку?
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 16:16, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У анонимов достаточно разума, чтобы просмотреть список поддерживаемых устройств.
     

  • 1.47, Аноним (47), 16:39, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда будет следующий мажорный релиз?
     

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