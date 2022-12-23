Уязвимость в модуле ksmbd ядра Linux, позволяющая удалённо выполнить свой код

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|1.2, Аноним (2), 07:44, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Не, ну дыры, ладно, но исправление молчком - за это надо гнать ссаными тряпками и вечный бан на коммиты в ядро
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|2.49, пох. (?), 11:27, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Милый дурачок - иногда баги исправляют просто потому что это баги.
Более того - чаще всего именно так у хороших разработчиков и происходит - заметил ляп, поправил ляп.
А поиски увизгвимостей - занятие совсем других пацанов, обычно никакой разработкой не занимающихся.
Это, кстати, любителям отключать обновления и пользоваться позапрошлогодней версией софта. С вручную попатчеными известными уязвимостями.
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|1.5, а. (?), 08:07, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Никого не смущает что в дырявый сервер меседж блок пропихнули язву в линукс реализацию через сотрудника м$?
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|1.6, Аноним (6), 08:10, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1 Initial Setup
1.1 Filesystem Configuration
1.1.1 Disable unused filesystems
A number of uncommon filesystem types are supported under Linux. Removing support for unneeded filesystem types reduces the local attack surface of the system.
Поэтому нужно отключать все ФС перед компиляцией ядра. Можно оставить включенными например vfat и btrfs.
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|2.8, . (?), 08:21, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и не только ФС. Если все ненужное выкинуть, особенно драйвера, то ядро в 10 раз легче становится.
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|3.11, Аноним (11), 08:32, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только для живого человека это не представляется возможным, т.к. ещё не придумали удобного механизма для конфигурировария состава ядра. Menuconfig - неудобный костыль.
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|3.36, Аноним (36), 11:02, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А модулями собирать не судьба? Загружать-то можно только то, что нужно.
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|2.14, Аноним (14), 08:36, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> перед компиляцией ядра
В fedora скоро запретят компиляцию ядра, будет только ядро от дистрибутива, с криптоподписью и загрузкой сразу из UEFI.
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|3.15, Аноним (15), 08:40, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В fedora скоро запретят компиляцию ядра, будет только ядро от дистрибутива, с криптоподписью и загрузкой сразу из UEFI.
Если это шутка, то не смешная.
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|4.21, Аноним (21), 09:21, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А смысл в SecureBoot тогда? Если у меня на локальной системе ключи хранятся, то малварь может сама ядро подписать своё и записать. Но если SecureBoot отключён, то малварь тоже может ядро записать, но геморроя для меня становится на порядки меньше при таком раскладе. Если не видно разницы, то зачем платить больше (ц)?
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|5.32, Аноним (31), 10:34, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух и хитрая мэлварь, если сможет понять отчего эти ключи, наверно с модулем ИИ
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|1.7, Аноним (7), 08:16, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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гнать надо сотрудников корпораций из мантейнеров, пускай лучше жирные наркокоты из fsf платят деньги за сопровождение.
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|2.19, Аноним (21), 09:16, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну будешь ты разработку оплачивать, из своего кармана. А корпорасты заведут своё ядро Pinux, которое продолжит развитие.
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|1.18, Аноним (21), 09:14, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>включающем встроенную в ядро Linux реализацию файлового сервера на базе протокола SMB
Это было закономерно: в винде это давно в ядре, и постоянно уязвимости находят. Нужно ввести политику, что
1. прикладную фигню можно в виде модуля ядра принимать только в случае написания её на Rust
2. только после желедобетонного обоснования;
3. по-умолчанию она должна не собираться;
4. и если собирается - то быть собрана в виде внешнего модуля, а не влинкована в ядро.
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|2.52, пох. (?), 11:33, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> находят. Нужно ввести политику, что
> 0. прикладную фигню можно в виде модуля ядра принимать только в случае
> написания её на Rust
достаточно, остальное уже ненужно.
Поскольку ничего написано и не будет.
Переписать на хруст - разумеется, низач0т, потому что при исполнении пункта 0 переписывать будет не с чего.
Тебе осталось убедить в этом разработчиков ведра. Лучше всего - деньгами, но извини, я не могу прямщас помочь донейтом. Но обязательно помогу как только появятся лишние.
Мне твоя идея прям очень нра.
P.S. В каком месте удаленный доступ к файлам, еще и с правами назначемыми по факту авторизации, является "прикладной фигней" - это уж ты сам придумывай.
P.P.S. я если что - против ksmb, но не потому что концепция неправильна, а потому что это опять lin00ps only код. В результате самба снова станет хуже, потому что ей достанется меньше ресурсов.
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|2.23, Аноним (23), 09:45, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что угодно готовы предположить, лишь бы оправдать рукожoпствo сишников
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|1.25, Аноним (25), 09:50, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пройдут десятилетия, а SMB так и останется одной из лучших точек входа на удаленный компьютер.
Может это и есть главное предназначение, а сетевой доступ к файлам - прикрытие? =)
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|1.34, Аноним (11), 10:40, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот что бывает когда не имея необходимых знаний берёшься писать ядро операционной системы...
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|2.35, Аноним (35), 11:01, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс небезопасен главным образом потому, что его писал не ты. Ты бы всем показал, как ядра писать.
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|1.39, Sw00p aka Jerom (?), 11:08, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Авторами кода ksmbd являются Namjae Jeon из компании Samsung и Hyunchul Lee из LG
не удивительно, эти две компании на этом зарабатывают, то у них кодсайнинг сертификаты "утекли", то намеренно баги суют
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|2.48, пох. (?), 11:24, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у тебя ничего не утечет...потому что у тебя ничего и нету, и ты не умеешь кодить.
Поэтому таки да, неудивительно - эти-то две компании - РАЗРАБАТЫВАЮТ. Как уж могут. Сисячеглаз, как обычно, посмотрел не туда, а других разработчиков у меня для вас нет.
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|1.41, Шарп (ok), 11:09, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>вызвана обращением к уже освобождённой области памяти (Use-After-Free)
Rust.
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|2.45, Аноним (45), 11:17, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, нужно п р о с т о не обращаться к освобождённой памяти? Нет, зачем-то изобретают новый язык...
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|3.46, llolik (ok), 11:21, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Может, нужно п р о с т о не обращаться к освобождённой памяти
Совет из серии "чтобы быть богатым, просто не надо быть бедным". Тони Робинс, залогинься.
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|3.51, Шарп (ok), 11:29, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может, нужно п р о с т о не обращаться к освобождённой
> памяти? Нет, зачем-то изобретают новый язык...
Что ты мне говоришь. Говори сишникам.
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|2.47, пох. (?), 11:22, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стив, вали все на Сасунг!
(вопрос же кто написал, на самом деле)
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|1.44, Аноним (11), 11:13, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> удалённое выполнение кода с правами ядра
> удалённая утечка информации из памяти ядра
> удалённый вызов отказа в обслуживании
> удалённый вызов краха ядра
Ммм, вкусняшки! Прямо услада для ушей.
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