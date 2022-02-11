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Удалённая уязвимость в ядре Linux, проявляющаяся при использовании протокола TIPC

11.02.2022 11:59

В модуле ядра Linux, обеспечивающем работу сетевого протокола TIPC (Transparent Inter-process Communication), выявлена уязвимость (CVE-2022-0435), потенциально позволяющая выполнить свой код на уровне ядра через отправку специально оформленного сетевого пакета. Проблема затрагивает только системы с загруженным модулем ядра tipc.ko и настроенным стеком TIPC, который обычно используется в кластерах и по умолчанию не активирован в неспециализированных дистрибутивах Linux.

Отмечается, что при сборке ядра в режиме "CONFIG_FORTIFY_SRC=y" (применяется в RHEL), добавляющем дополнительные проверки границ в функцию memcpy(), эксплуатация ограничивается аварийной остановкой работы (ядро впадает в состояние panic). При выполнении без дополнительных проверок и при утечке сведений о канареечных метках, применяемых для защиты стека, проблема может быть использована для удалённого выполнения кода с правами ядра. Выявившие проблему исследователи заявляют, что техника эксплуатации тривиальна и будет раскрыта после повсеместного устранения уязвимости в дистрибутивах.

Уязвимость вызвана переполнением стека, происходящем при обработке пакетов, значение поля с числом узлов участников домена, в которых превышает 64. Для хранения параметров узлов в модуле tipc.ko используется фиксированный массив "u32 members[64]", но в процессе обработки указанного в пакете номера узла не выполняется проверка значения "member_cnt", что позволяет использовать значения больше 64 для контролируемой перезаписи данных в области памяти, следующей в стеке после структуры "dom_bef".

Приводящая к уязвимости ошибка была внесена 15 июня 2016 года и вошла в состав ядра Linux 4.8. Уязвимость устранена в выпусках ядра Linux 5.16.9, 5.15.23, 5.10.100, 5.4.179, 4.19.229, 4.14.266 и 4.9.301. В ядрах большинства дистрибутивов проблема пока остаётся неисправленной: RHEL, Debian, Ubuntu, SUSE, Fedora, Gentoo, Arch Linux.

Протокол TIPC изначально разработан компанией Ericsson, предназначен для организации межпроцессного взаимодействия в кластере и активируется главным образом на узлах кластеров. TIPC может работать как поверх Ethernet, так и поверх UDP (сетевой порт 6118). В случае работы поверх Ethernet атака может быть совершена из локальной сети, а при использовании UDP - из глобальной сети, если порт не прикрыт межсетевым экраном. Атака также может быть совершена непривилегированным локальным пользователем хоста. Для активации TIPC необходима загрузка модуля ядра tipc.ko и настройка привязки к сетевому интерфейсу при помощи netlink или утилиты tipc.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Удалённая уязвимость в реализации протокола TIPC в ядре Linux
  3. OpenNews: Опасная удалённая уязвимость в ядре Linux
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 3.19
  5. OpenNews: Предварительное сообщение об удалённой уязвимости в сетевом стеке ядра Linux
  6. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеке BlueZ, позволяющая удалённо выполнить код с правами ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56678-tipc
Ключевые слова: tipc, kernel
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Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:30, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Хорошо что у меня 2.4
    От всех бед защищает
    (Даже 12309 не карает)
     
     
  • 2.2, kusb (?), 12:33, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего себе) Как оно работает?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:34, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    С древним GLibc, следовательно, с древними версиями софта, следовательно, с непатченными дырками.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:16, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У 2.4 в 2016 EoF случился, так что не такой и древнее ядро получается
     
     
  • 5.17, Аноним (15), 13:17, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *EoL
     
  • 4.18, Самокатофил (?), 13:17, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне запустить что-нибудь из 2.4 в виртуалке с настроенным фаером, дать тебе IP, и ты сломаешь меня полностью? Или убежишьив кусты, как с вбросом про palemoon?
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 13:42, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да.
     
  • 5.46, Аноним (5), 16:33, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я-то ломанием не занимаюсь, но есть те, кто занимаются.
     
     
  • 6.51, Андрей (??), 17:19, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага... слышал я звон, но не знаю где он. Слыхал еще что другие об этом знают...

    И словно мухи, тут и там,
    Ходят слухи по домам,
    А бяззубые старухи их разносют по умам,
    Их разносют по умам...

     
  • 6.56, Самокатофил (?), 18:37, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, дружище, под таким предлогом вам можно продать что угодно, даже докер для докера, проверяющий докеры. А, погодь, мы уже.
     
  • 3.14, Аноним (15), 13:14, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабильно. Машина на 3 пне тут свежий софт не нужен
     
  • 3.35, Аноним (35), 15:17, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В вантузе под вертуалачькай, естественно. У этих настоящих линуксоидов всё так работает.
     
     
  • 4.48, Аноним (5), 16:36, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зачем под виртулкой использовать 2.4?
     
  • 2.57, жорик (?), 18:47, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да никто уже линукс не юзает. еще 10 лет назад прод переехал на OpenBased.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:34, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Исправление уязвимости предложено в выпусках ядра Linux 5.16.9, 5.15.23, 5.10.100, 5.4.179, 4.19.229, 4.14.266 и 4.9.301.

    А почему не исправили?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:35, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ещё не успели, обновления ядра опубликованы около часа назад.
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 12:48, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дядя. Читай внимательно цитирование.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:41, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит не исправили? Исправление предложено (широкой общественности) В выпусках ядра ***. То есть эти выпуски и содержат исправление, предлагается перейти на них. Не стоит воспринимать как "исправление было предложено (в виде патча) ДЛЯ ядер ***", тогда это действительно бы означало что исправления еще не вошли в эти ветки, а базируются на них.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 15:30, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Приводящая к уязвимости ошибка была внесена 15 июня 2016 года
    > Что значит не исправили? Исправление предложено (широкой общественности)

    В 2022 году

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:34, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Уязвимость вызвана переполнением стека, происходящем при обработке пакетов

    а то уже давненько не было ржавых срачей на опеннете

     
     
  • 2.10, Oe (?), 13:05, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как можно забыть проверить чёртов счетчик на соответствие??? Под чем нужно было писать этот код? Даже ардуинщик и то проверит.
     
     
  • 3.11, Самокатофил (?), 13:09, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А использовали б раст -- он бы и счетчики проверил, и знаки б не попутал.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:28, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и счетчики проверил, и знаки б не попутал

    Тонко, однако :) кто не в курсе - надо было подписать, что это сарказм: растаманы в FF как раз путались в знаках сравнения при проверке вхождения индекса в массив.

     
     
  • 5.25, Самокатофил (?), 13:49, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты всё испортил, так бы от растаманек плюсиков набрал. Мне они никчему, а форуму приятно.
     
  • 2.12, Анонн (?), 13:10, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, просто все свести к растосрачу, вместо того чтобы просто подумать о компетентности погромистов ядра. Там кто-то недавно вспоминал бажину про перепутанный знак. Так это еще круче.
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 14:40, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты наивный дурачок На самом деле, полчища невидимых никому кроме доблестных Во... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.33, Анонн (?), 15:09, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я неиллюзорно впечатлен насколько вам было не лень это писать...
     
     
  • 5.37, Аноним (-), 15:25, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я неиллюзорно впечатлен насколько вам было не лень это писать...

    А я впечатлен, насколько не лень местным "Военам супротив Раста" в практически каждой новости "вспоминать" раст и устраивать грандиозный срач лишь для того, чтобы в новостях, хотя бы косвенно упоминающих раст, устраивать эпические срачи "против Раста", ссылаясь на Злобных Растоманов, устроивших срач "воон там вот". Попутно забивая всякую возможность осмысленной дискуссии.

     
     
  • 6.40, Аноним (40), 15:40, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Срачи как раз устраивают воены раста.  Ты бы уже сразу говорил что ты растофанатик.
     
     
  • 7.44, Аноним (-), 15:47, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Срачи как раз устраивают воены раста.  Ты бы уже сразу говорил что ты растофанатик.

    Да-да, отлично продемонстрированно в этой новости.
    Кстати, всегда подозревал, что Самокатофил - на самом деле агент Растоманов!

     
  • 5.54, Самокатофил (?), 18:28, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я неиллюзорно впечатлен насколько вам было не лень это писать...

    Бггг, я когда впервые столкнулся с "одой военам с растом", даже почувствовал малеха чувство вины, что перепинал кукуху какого-то доброго малого. А когда пошли вариации -- даж понравилось. :-D

     
  • 4.36, да не важно (?), 15:18, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    соткана
    "сподтишка" -- просторечная форма
    докрасна

    Глаза мои кровоточат.

     
     
  • 5.43, Аноним (-), 15:44, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и задуманно овно и пукан ведь вас не смутило Это да Спасибо Могу пре... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.41, Аноним (40), 15:42, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тут анальная фиксация, это что эпидемия?
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:16, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а то уже давненько не было ржавых срачей на опеннете

    у модеров баттхёрт на ржавые холивары, они всё рыпают.
    поэтому никакого интереса вести дискуссии про плюсы/минусы раста или го не остаётся.

    как у д.ю. на тупичке: всех здравых комментаторов забанили, остались только генераторы бессмысленной лапши и любители лизнуть главного.  администрация опасается гнева, видимо.

    интересность ресурсов от таких мер всегда страдает.

     
     
  • 3.34, Аноним (-), 15:15, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> а то уже давненько не было ржавых срачей на опеннете
    > у модеров баттхёрт на ржавые холивары, они всё рыпают.

    Потому что в лучшем случае аргументация против ржавчины напоминает анекдот про суровых лесорубов и японскую бензопилу
    "Подсунули ей железный лом.
    — КРЯК! — сказала пила.
    — Ага, бля! — укоризненно сказали суровые лесорубы. И ушли дальше рубить лес топорами.
    "
    а в основном - откровенные глупости под видом тупеньких набросов и не менее тупенький ад-хоминем (см. "Растоманьки").

     
  • 3.42, Аноним (40), 15:43, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человек в здоровом уме не будет смотреть гоблина лучше уж сразу соловьева.  Но если тебя у гоблина еще и забанили это даже не понятно с какой стороны дна ты находишься.
     

  • 1.19, Анонн (?), 13:24, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ахаха, заголовок фикса "improve size validations".
    "Improve"! Не "fix", не "patch" и даже не "reapair", а "improve"!
    Какой прекрасный пример позитивного мышления. От создателей "не проблема, а возможность"...
     
     
  • 2.23, Самокатофил (?), 13:47, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайское слово "кризис"...
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:16, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опасность + возможность ?
     
     
  • 4.55, Самокатофил (?), 18:32, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брооооо....
     
  • 2.24, Анонн (?), 13:48, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Блин, был не прав. Там не только заголовок, там весь PR просто прекрасен:
    "This potential problem was identified by Eric Dumazet."

    Т.е. тебе указали на проблему с "Exploitation is trivial and can lead to denial of service via kernel panic. [... or ] can lead to control flow hijacking with an arbitrary
    payload." И после этого у тебе хватает наглости писать "POTENTIAL problem".

    Надо будет внимательно почитать сообщения к другим CVE))

     

  • 1.26, лютый жабби__ (?), 14:05, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ничего непонятно, даже по ссылкам - модуль этот по умолчанию не загружается и значит мы в безопасности?
     
     
  • 2.27, лютый жабби__ (?), 14:06, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по факту не remote, а local (надо чтобы злодей сначала включил tipc)
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:14, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неверно.
    злодей его не включит, этот модуль не автоподгружается
     
  • 2.53, Alex_K (??), 18:03, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шеф, у нас дыра в безопасности... :)
     

  • 1.30, Аноним (30), 14:27, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > , эксплуатация ограничивается аварийной остановкой работы (ядро впадает в состояние panic)

    Киллерфича)

     
     
  • 2.49, Аноним (5), 16:41, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КО: Про дыры Windows здесь просто не пишут или пишут редко. Только про самые-самые.
     
     
  • 3.50, Анонн (?), 17:09, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    М... расскажи какого новости про винду должны быть на сайте "Проект OpenNet - всё, что связано с открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix" ?
     

  • 1.52, Fracta1L (ok), 17:57, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Уязвимость вызвана переполнением стека

    😂

     

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