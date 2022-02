Удалённая уязвимость в ядре Linux, проявляющаяся при использовании протокола TIPC

Блин, был не прав. Там не только заголовок, там весь PR просто прекрасен:

"This potential problem was identified by Eric Dumazet." Т.е. тебе указали на проблему с "Exploitation is trivial and can lead to denial of service via kernel panic. [... or ] can lead to control flow hijacking with an arbitrary

payload." И после этого у тебе хватает наглости писать "POTENTIAL problem". Надо будет внимательно почитать сообщения к другим CVE))