Удалённая уязвимость в ядре Linux, проявляющаяся при использовании протокола TIPC

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|3.5, Аноним (5), 12:34, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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С древним GLibc, следовательно, с древними версиями софта, следовательно, с непатченными дырками.
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|4.15, Аноним (15), 13:16, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У 2.4 в 2016 EoF случился, так что не такой и древнее ядро получается
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|4.18, Самокатофил (?), 13:17, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне запустить что-нибудь из 2.4 в виртуалке с настроенным фаером, дать тебе IP, и ты сломаешь меня полностью? Или убежишьив кусты, как с вбросом про palemoon?
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|6.51, Андрей (??), 17:19, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага... слышал я звон, но не знаю где он. Слыхал еще что другие об этом знают...
И словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
А бяззубые старухи их разносют по умам,
Их разносют по умам...
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|6.56, Самокатофил (?), 18:37, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, дружище, под таким предлогом вам можно продать что угодно, даже докер для докера, проверяющий докеры. А, погодь, мы уже.
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|3.35, Аноним (35), 15:17, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В вантузе под вертуалачькай, естественно. У этих настоящих линуксоидов всё так работает.
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|2.57, жорик (?), 18:47, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да никто уже линукс не юзает. еще 10 лет назад прод переехал на OpenBased.
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|1.3, Аноним (3), 12:34, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Исправление уязвимости предложено в выпусках ядра Linux 5.16.9, 5.15.23, 5.10.100, 5.4.179, 4.19.229, 4.14.266 и 4.9.301.
А почему не исправили?
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|2.6, Аноним (6), 12:35, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что ещё не успели, обновления ядра опубликованы около часа назад.
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|2.21, Аноним (21), 13:41, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит не исправили? Исправление предложено (широкой общественности) В выпусках ядра ***. То есть эти выпуски и содержат исправление, предлагается перейти на них. Не стоит воспринимать как "исправление было предложено (в виде патча) ДЛЯ ядер ***", тогда это действительно бы означало что исправления еще не вошли в эти ветки, а базируются на них.
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|3.38, Аноним (38), 15:30, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Приводящая к уязвимости ошибка была внесена 15 июня 2016 года
> Что значит не исправили? Исправление предложено (широкой общественности)
В 2022 году
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|1.4, Аноним (4), 12:34, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Уязвимость вызвана переполнением стека, происходящем при обработке пакетов
а то уже давненько не было ржавых срачей на опеннете
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|2.10, Oe (?), 13:05, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как можно забыть проверить чёртов счетчик на соответствие??? Под чем нужно было писать этот код? Даже ардуинщик и то проверит.
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|4.20, Аноним (20), 13:28, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и счетчики проверил, и знаки б не попутал
Тонко, однако :) кто не в курсе - надо было подписать, что это сарказм: растаманы в FF как раз путались в знаках сравнения при проверке вхождения индекса в массив.
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|5.25, Самокатофил (?), 13:49, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты всё испортил, так бы от растаманек плюсиков набрал. Мне они никчему, а форуму приятно.
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|2.12, Анонн (?), 13:10, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, просто все свести к растосрачу, вместо того чтобы просто подумать о компетентности погромистов ядра. Там кто-то недавно вспоминал бажину про перепутанный знак. Так это еще круче.
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|3.32, Аноним (-), 14:40, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ты наивный дурачок На самом деле, полчища невидимых никому кроме доблестных Во... большой текст свёрнут, показать
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|4.33, Анонн (?), 15:09, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я неиллюзорно впечатлен насколько вам было не лень это писать...
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|5.37, Аноним (-), 15:25, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я неиллюзорно впечатлен насколько вам было не лень это писать...
А я впечатлен, насколько не лень местным "Военам супротив Раста" в практически каждой новости "вспоминать" раст и устраивать грандиозный срач лишь для того, чтобы в новостях, хотя бы косвенно упоминающих раст, устраивать эпические срачи "против Раста", ссылаясь на Злобных Растоманов, устроивших срач "воон там вот". Попутно забивая всякую возможность осмысленной дискуссии.
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|6.40, Аноним (40), 15:40, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Срачи как раз устраивают воены раста. Ты бы уже сразу говорил что ты растофанатик.
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|7.44, Аноним (-), 15:47, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Срачи как раз устраивают воены раста. Ты бы уже сразу говорил что ты растофанатик.
Да-да, отлично продемонстрированно в этой новости.
Кстати, всегда подозревал, что Самокатофил - на самом деле агент Растоманов!
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|5.54, Самокатофил (?), 18:28, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я неиллюзорно впечатлен насколько вам было не лень это писать...
Бггг, я когда впервые столкнулся с "одой военам с растом", даже почувствовал малеха чувство вины, что перепинал кукуху какого-то доброго малого. А когда пошли вариации -- даж понравилось. :-D
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|5.43, Аноним (-), 15:44, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
так и задуманно овно и пукан ведь вас не смутило Это да Спасибо Могу пре... большой текст свёрнут, показать
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|2.16, Аноним (16), 13:16, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а то уже давненько не было ржавых срачей на опеннете
у модеров баттхёрт на ржавые холивары, они всё рыпают.
поэтому никакого интереса вести дискуссии про плюсы/минусы раста или го не остаётся.
как у д.ю. на тупичке: всех здравых комментаторов забанили, остались только генераторы бессмысленной лапши и любители лизнуть главного. администрация опасается гнева, видимо.
интересность ресурсов от таких мер всегда страдает.
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|3.34, Аноним (-), 15:15, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> а то уже давненько не было ржавых срачей на опеннете
> у модеров баттхёрт на ржавые холивары, они всё рыпают.
Потому что в лучшем случае аргументация против ржавчины напоминает анекдот про суровых лесорубов и японскую бензопилу
"Подсунули ей железный лом.
— КРЯК! — сказала пила.
— Ага, бля! — укоризненно сказали суровые лесорубы. И ушли дальше рубить лес топорами.
"
а в основном - откровенные глупости под видом тупеньких набросов и не менее тупенький ад-хоминем (см. "Растоманьки").
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|3.42, Аноним (40), 15:43, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Человек в здоровом уме не будет смотреть гоблина лучше уж сразу соловьева. Но если тебя у гоблина еще и забанили это даже не понятно с какой стороны дна ты находишься.
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|1.19, Анонн (?), 13:24, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ахаха, заголовок фикса "improve size validations".
"Improve"! Не "fix", не "patch" и даже не "reapair", а "improve"!
Какой прекрасный пример позитивного мышления. От создателей "не проблема, а возможность"...
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|2.24, Анонн (?), 13:48, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Блин, был не прав. Там не только заголовок, там весь PR просто прекрасен:
"This potential problem was identified by Eric Dumazet."
Т.е. тебе указали на проблему с "Exploitation is trivial and can lead to denial of service via kernel panic. [... or ] can lead to control flow hijacking with an arbitrary
payload." И после этого у тебе хватает наглости писать "POTENTIAL problem".
Надо будет внимательно почитать сообщения к другим CVE))
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|1.26, лютый жабби__ (?), 14:05, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ничего непонятно, даже по ссылкам - модуль этот по умолчанию не загружается и значит мы в безопасности?
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|3.28, Аноним (28), 14:14, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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неверно.
злодей его не включит, этот модуль не автоподгружается
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|1.30, Аноним (30), 14:27, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> , эксплуатация ограничивается аварийной остановкой работы (ядро впадает в состояние panic)
Киллерфича)
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|2.49, Аноним (5), 16:41, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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КО: Про дыры Windows здесь просто не пишут или пишут редко. Только про самые-самые.
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|3.50, Анонн (?), 17:09, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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М... расскажи какого новости про винду должны быть на сайте "Проект OpenNet - всё, что связано с открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix" ?
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