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Удалённая уязвимость в реализации протокола TIPC в ядре Linux

05.11.2021 10:45

В поставляемой в ядре Linux реализации сетевого протокола TIPC (Transparent Inter-process Communication) выявлена критическая уязвимость (CVE-2021-43267), позволяющая удалённо через отправку специально оформленного сетевого пакета добиться выполнения своего кода с привилегиями ядра. Опасность проблемы сглаживает то, что для атаки требуется явное включение поддержки TIPC в системе (загрузка и настройка модуля ядра tipc.ko), которая в неспециализированных дистрибутивах Linux не производится по умолчанию.

Протокол TIPC поддерживается начиная с ядра Linux 3.19, но приводящий к уязвимости код был включён в состав ядра 5.10. Уязвимость устранена ядрах 5.15.0, 5.10.77 и 5.14.16. Проблема проявляется и пока не устранена в Debian 11, Ubuntu 21.04/21.10, SUSE (в ещё не выпущенной ветке SLE15-SP4), RHEL (пока не детализируется было ли бэкпортировано уязвимое исправление) и Fedora. Обновление ядра уже выпущено для Arch Linux. Дистрибутивы с ядром старше 5.10, такие как Debian 10 и Ubuntu 20.04, проблеме не подвержены.

Протокол TIPC изначально разработан компанией Ericsson, предназначен для организации межпроцессного взаимодействия в кластере и активируется главным образом на узлах кластеров. TIPC может работать как поверх Ethernet, так и поверх UDP (сетевой порт 6118). В случае работы поверх Ethernet атака может быть совершена из локальной сети, а при использовании UDP - из глобальной сети, если порт не прикрыт межсетевым экраном. Атака также может быть совершена непривилегированным локальным пользователем хоста. Для активации TIPC необходима загрузка модуля ядра tipc.ko и настройка привязки к сетевому интерфейсу при помощи netlink или утилиты tipc.

Уязвимость проявляется в функции tipc_crypto_key_rc и вызвана отсутствием должной проверки соответствия указанного в заголовке и фактического размера данных при разборе пакетов с типом MSG_CRYPTO, используемых для получения ключей шифрования от других узлов а кластере с целью последующей расшифровки сообщений, отправляемых с этих узлов. Размер копируемых в память данных вычисляется как разница между значений полей с размером сообщения и размером заголовка, но без учёта фактического размера передаваемого в сообщении названия алгоритма шифрования и содержимого ключа. Подразумевается, что размер названия алгоритма фиксирован, а для ключа дополнительно передаётся отдельный атрибут с размером, и атакующий может указать в этом атрибуте значение, отличающееся от фактического, что приведёт к записи хвоста сообщения за пределы выделенного буфера. 


   struct tipc_aead_key {
	char alg_name[TIPC_AEAD_ALG_NAME];
	unsigned int keylen; 	/* in bytes */
	char key[];
   };


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sentinelone.com/la...)
  2. OpenNews: Опасная удалённая уязвимость в ядре Linux
  3. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеке BlueZ, позволяющая удалённо выполнить код с правами ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая поднять свои привилегии
  6. OpenNews: Раскрыта техника эксплуатации уязвимости в tty-подсистеме ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56101-tipc
Ключевые слова: tipc, kernel
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:55, 05/11/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Attack surface маленькая, можно не беспокоиться.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:55, 05/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Лучше 2.6 версии нет.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:09, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что именно там был ярковыраженный 12309 и плохая реализация многопоточности, ставившая всю систему раком при сборке софта. Вспомнил - аж прослезился. Сейчас такие же заскоки можно узреть только во FreeBSD, склонировав большой проект, например, получив вставшую на 5 минут систему. А ведь когда-то это же самое было и в линуксе.
     
     
  • 3.6, bsd user (?), 11:32, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не гони на бзд линуксойд - не гоним будешь за свой сетевой стек и его производительность. лучше дружно жить
     
  • 3.8, Ivan_83 (ok), 11:32, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня таких проблем на фре, хотя у меня много чего не дофолтного в сисцтл.
     
  • 3.9, barmaglot (??), 11:49, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аха ... 12309 уже пофиксили ... конечно-же ... RHEL 7  на 12309 раком встаёт. Про 8-ку не знаю. На Gentoo уже лет 5 12309 не встречал ...
     
  • 3.10, Zenitur (ok), 11:52, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что именно там был ярковыраженный 12309

    Появился вместе с планировщиком CFS, который был экспериментально доступен, если не ошибаюсь, с версии 2.6.16, а включен по умолчанию с 2.6.23 (а старый был полностью удалён). Линус Торвальдс встал на сторону Инго Молнара, и поддерживал его новый планировщик, несмотря ни на что. Линус сказал, что 12309 это совокупность мелких багов, которые сложно найти и исправить. Может это и так, но я не верю - во Фре же всё нормально.

    Помню, я юзал SUSE 10.1 в 2007 году. Комп был Athlon XP на ядре Barton (довольно слабый комп на то время), оперативки было 256, видеокарта GeForce 4 Ti. Я редактировал какой-то текст в Опенофисе в одном окне, и играл в какую-то игру в другом (которую видеокарта "тянула"). И в этот момент я решил запустить Amarok. И вдруг я понял по поведению системы, что оперативка закончилась. Амарок стартовал секунд 40 (вместо трёх, как обычно), но при этом курсор не фризил, игра чуть подлагивала, а общая отзывчивость системы не упала. В итоге плеер загрузился, и я просто продолжил работу, выключив вручную самые тяжёлые приложения (игру).

    Это было ядро 2.6.16. А через два года я юзал Ubuntu 8.10 на гораздо более быстром компе Athlon 64 с одним гигабайтом памяти. Не знаю версию ядра, подозреваю что 2.6.23 и есть. Именно на этой версии ОС я узнал, что такое 12309. Если случится так, что оперативная память закончилась, то всё фризит и ничего сделать невозможно. Даже залогиниться по Ctrl-Alt-F1, потому что "превышено время для ввода пароля". Именно поэтому я на первом виртуальном терминале теперь делаю автологин.

     

  • 1.4, InuYasha (??), 11:18, 05/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Протокол TIPC изначально разработан компанией Ericsson

    А модуль - ими же?
    Так, интересный небэкдор просто...

     
     
  • 2.7, Ivan_83 (ok), 11:32, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же эриксон, они под АНБ дырки делают.
    А потом опсосы по всему миру покупают это за много денег и ставят себе.
     

  • 1.5, кодер на C 2003 (?), 11:28, 05/11/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    никогда такого не было - и вот опять :-(
     
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