Раскрыта техника эксплуатации уязвимости в tty-подсистеме ядра Linux

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|1.1, ET (?), 09:22, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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> или использование языков, обеспечивающих безопасную работу с памятью, таких как Rust
гугл как бы невзначай, ненавязчиво продолжает продвигать раст в ядро
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|2.9, Аноним (9), 09:57, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Так да, а то Андроид нормально залочить не получается: находят всякие уязвимости и получают рута на устройствах, где это не было разрешено.
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|3.53, Аноним (53), 13:02, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шо? Какие уязвимости? Официальная тулза для прошивки уязвимостью не является
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|2.12, QwertyReg (ok), 10:04, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–21 +/–
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Если Rust позволит избегать таких дыр, как в новости, то на Rust перейдут и староверов спрашивать никто не будет.
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|3.19, Аноним (19), 10:18, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сейчас много софта написано на сях. Много кода = много ошибок и уязвимостей. Когда вы переползёте на раст, то на расте тоже будет много кода и, как следствие, много ошибок и уязвимостей. Посмотрим, как вы тогда закукарекаете. Придумаете очередной новый ЯП? Что угодно будете делать, лишь бы не учиться программировать.
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|4.23, Аноним (23), 10:36, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Они свою ресдох написать не могут... А ещё в *никс мир лезут.
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|5.37, Аноним (37), 11:24, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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они хотят сделать лучше, си никуда не годится, это просто абсолютно бесполезный артефакт, и это факт
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|6.41, 1111 (??), 11:55, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> они хотят сделать лучше, си никуда не годится, это просто абсолютно бесполезный артефакт, и это факт
именно поэтому на сях много полноценных ос, а на раст ниодно - только понты, наглость и навязчиваость
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|3.28, Аноним (28), 10:58, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внимание раскрытие секрета: Rust не помогает избегать дыр. Раскрытие секрета окончено. Избегать дыр помогает только программист.
Внимание раскрытие второго секрета: На Rust никто не перешел ровно потому что он не помогает избегать. Раскрытие второго секрета окончено. А компания, которая придумала Rust разогнала отдел, которые пишет на Rust, это самый эпичный провал конечно.
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|4.33, Аноним (33), 11:09, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Избегать дыр помогает только программист.
Внимание, раскрытие третьего секрета: программист не существует. Раскрытие третьего секрета окончено.
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|4.43, Аноним (43), 12:01, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А компания, которая придумала Rust разогнала отдел, которые пишет на Rust, это самый эпичный провал конечно.
Пруфцов пожалуйста накинь
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|1.2, макпыф (ok), 09:23, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Вызывающая проблему ошибка была устранена в ядре Linux ещё 3 декабря прошлого года
Если бы все исследователи безопасности поступали также было бы очень хорошо. А то "найдена проблема - ее уже исправили но исправления пока в дистрибутивы не попало/ее скоро исправят - вот готовый эксплойт, пользуйтесь"
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|2.3, Anonimous (?), 09:36, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Проблема была устранена почти год назад, если ее не исправили спустя это время, то это проблема майнтейнеров, а не пентестеров. Кто не исправил спустя столько времени - пускай расплачивается репутацией и теряет пользователей. По другому их не получится мотивировать делать то что они и так должны...
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|3.42, макпыф (ok), 12:00, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я о том что инфа о дыре и готовые эксплойты часто публикуются сразу же после обнаружения, когда фикс еще не дошел до дистрибутивов
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|2.8, Аноним (38), 09:52, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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дык в ней куча всего от пингвина, если уходить куда то это на стрекозу
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|3.14, Аноним (5), 10:11, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И чего же? Нет там от пингвина. Если вы намекаете на драйверы, то, неожиданно, они даже в Linux под разрушительными лицензиями в основном.
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|6.27, Аноним (27), 10:56, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот посиди на NetBSD, расскажи как там офигенно дела с UTF-8 и поддержкой железа. Чувак правду насчёт аскетичности сказал.
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|7.32, Аноним (5), 11:05, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я как раз и есть "тот чувак". И бред – ответ на конкретный пост, а не всю ветку. И с Utf-8 проблем там нет.
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|2.26, Аноним (27), 10:54, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не зря ухожу на BSD, ой не зря.
Чтобы пользоваться линуксулятором, линуксовыми дровами войфая и видео через linux-kpi, и epoll-shim в пользовательском софте. Да ты молодец вообще!
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|3.34, Аноним (5), 11:10, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Чтобы пользоваться линуксулятором
Не пользоваться. Зачем? Проприетарщину давно для своих нужд не использую, а СПО собирается.
>линуксовыми дровами войфая
Они там собственные вообще-то.
>видео через linux-kpi
Это к FreeBSD вопросы.
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|3.55, Аноним (-), 13:12, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Источник Бредни Пингвнияток о БЗДах и Wine - это другое рулон 8470 10050... большой текст свёрнут, показать
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|3.56, Ivan_83 (ok), 13:28, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сижу на фре.
Линуксятор не собран даже.
Линуксовые дрова для вифи тоже не собраны, но есть OpenWRT в бихайве, и проблем он не доставляет.
Видео - да, через линуксовую ядерную прокладку, но вполне свежие дрова.
epoll-shim и inotifylib используются очень небольшим количеством софта, основная масса умеет kqueue пользоватся напрямую. А даже если и нет - то какая разница?
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|1.6, Аноним (-), 09:45, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а есть где нибудь детальная актуальная документация для написания драйверов последней версии ядра с полным описанием quirks - лишь бы работало?
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|1.10, Аноним (10), 09:58, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Да что ж за дела! Опять неправильный сишник прямо в ядро накоммитил и сразу дырень use-after-free с повышением привелегий!
Как же так, как его туда вообще пустили! Куда смотрел ментейнер?! Почему опеннетовские кодеры не предотвратили сие непотребство!
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|2.18, Аноним (38), 10:17, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они либо неистово сра^W общались в каментах либо люто бешено хотели пойти на растоконфу в Нерезиновой, но так как в карманах сквозняки то желание так и осталось желанием.
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|3.31, Аноним (28), 11:02, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну конечно виноват тулинг. И то что код перед коммитом не освятил батюшка. А вот сходишь на конфу внесешь подаяние в церковь раста. Код сразу станет чистый и шелковистый. Наслушались уже тут такого.
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|2.30, Аноним (28), 11:00, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дезинсекторы, которые выпускает на лестничных площадках тараканов, а потом вывешивают объявления: «Избавим от тараканов».
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|1.46, Аноним (46), 12:24, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В ядре Rust не нужен. Пусть Гугл пишет своё ядро на Rust-е, и к нам не лезет.
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|1.50, Аноним (50), 12:38, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новости
199х - в системе Windows (найдены критические ошибки)
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201x - в Linux , Chrome (найдены критические ошибки)
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