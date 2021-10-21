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Раскрыта техника эксплуатации уязвимости в tty-подсистеме ядра Linux

21.10.2021 08:38

Исследователи из команды Google Project Zero опубликовали метод эксплуатации уязвимости (CVE-2020-29661) в реализации ioctl-обработчика TIOCSPGRP из tty-подсистемы ядра Linux, а также детально рассмотрели механизмы защиты, которые могли бы блокировать подобные уязвимости.

Вызывающая проблему ошибка была устранена в ядре Linux ещё 3 декабря прошлого года. Проблема проявляется в ядрах до версии 5.9.13, но большинство дистрибутивов устранили проблему в обновлениях пакетов с ядром, предложенных ещё в прошлом году (Debian, RHEL, SUSE, Ubuntu, Fedora, Arch). Похожая уязвимость (CVE-2020-29660) одновременно была найдена в реализации ioctl-вызова TIOCGSID, но она также уже повсеместно устранена.

Проблема вызвана ошибкой при установке блокировок, приводящей к состоянию гонки в коде drivers/tty/tty_jobctrl.c, которое удалось использовать для создания условий обращения к памяти после её освобождения (use-after-free), эксплуатируемых из пространства пользователя через манипуляции с ioct-вызовом TIOCSPGRP. Рабочий эксплоит продемонстрирован для повышения привилегий в Debian 10 с ядром 4.19.0-13-amd64.

При этом в опубликованной статье акцент ставится не столько на технике создания рабочего эксплоита, столько на том, какие инструменты в ядре существуют для защиты от подобных уязвимостей. Вывод делается не утешительный, методы типа сегментирования памяти в куче и контроля за обращением к памяти после её освобождения не применяются на практике, так как приводят к снижению производительности, а защита на основе CFI (Control Flow Integrity), блокирующая эксплоиты на поздних стадиях атаки, требует доработки.

При рассмотрении того, что могло бы изменить ситуацию в долгосрочной перспективе, выделяется применение продвинутых статических анализаторов или использование языков, обеспечивающих безопасную работу с памятью, таких как Rust и диалекты языка Си с расширенными аннотациями (например, Checked C), на этапе сборки проверяющих состояние блокировок, объектов и указателей. Из методов защиты также упоминается активация режима panic_on_oops, перевод структур ядра в режим только для чтения и ограничение доступа к системным вызовам при помощи таких механизмов, как seccomp.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Уязвимость в специфичном для CPU AMD коде KVM, позволяющая выполнить код вне гостевой системы
  3. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.9.0 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в модификациях ядра, сделанных Samsung для повышения безопасности Android
  5. OpenNews: Анализ использования фрагментов уязвимых библиотек в исполняемом коде
  6. OpenNews: Опубликован эксплоит для уязвимости в подсистеме vmacache ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56004-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
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Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ET (?), 09:22, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    > или использование языков, обеспечивающих безопасную работу с памятью, таких как Rust

    гугл как бы невзначай, ненавязчиво продолжает продвигать раст в ядро

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:57, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Так да, а то Андроид нормально залочить не получается: находят всякие уязвимости и получают рута на устройствах, где это не было разрешено.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 13:02, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шо? Какие уязвимости? Официальная тулза для прошивки уязвимостью не является
     
  • 2.12, QwertyReg (ok), 10:04, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –21 +/
    Если Rust позволит избегать таких дыр, как в новости, то на Rust перейдут и староверов спрашивать никто не будет.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:18, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сейчас много софта написано на сях. Много кода = много ошибок и уязвимостей. Когда вы переползёте на раст, то на расте тоже будет много кода и, как следствие, много ошибок и уязвимостей. Посмотрим, как вы тогда закукарекаете. Придумаете очередной новый ЯП? Что угодно будете делать, лишь бы не учиться программировать.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 10:36, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Они свою ресдох написать не могут... А ещё в *никс мир лезут.
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 11:24, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    они хотят сделать лучше, си никуда не годится, это просто абсолютно бесполезный артефакт, и это факт
     
     
  • 6.41, 1111 (??), 11:55, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > они хотят сделать лучше, си никуда не годится, это просто абсолютно бесполезный артефакт, и это факт

    именно поэтому на сях много полноценных ос, а на раст ниодно - только понты, наглость и навязчиваость
      

     
     
  • 7.45, Mike Lee (?), 12:04, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сях много софта потому что сям 50 лет, а расту 10.
     
     
  • 8.49, животнае (?), 12:36, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помимо все прочего у сей есть сертификация на использование определенного стан... текст свёрнут, показать
     
  • 7.54, Аноним (54), 13:09, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, для кого-то будет открытием, но есть Redox (Unix-подобная операционная система), написанная на Rust: https://www.redox-os.org/.
     
  • 3.28, Аноним (28), 10:58, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внимание раскрытие секрета: Rust не помогает избегать дыр. Раскрытие секрета окончено. Избегать дыр помогает только программист.  

    Внимание раскрытие второго секрета: На Rust никто не перешел ровно потому что он не помогает избегать. Раскрытие второго секрета окончено. А компания, которая придумала Rust разогнала отдел, которые пишет на Rust, это самый эпичный провал конечно.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 11:09, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Избегать дыр помогает только программист.

    Внимание, раскрытие третьего секрета: программист не существует. Раскрытие третьего секрета окончено.

     
     
  • 5.39, ET (?), 11:28, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так же как и ложки?
     
     
  • 6.51, Anonymous XE (?), 12:42, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то, что ложками черпают.
     
  • 4.43, Аноним (43), 12:01, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А компания, которая придумала Rust разогнала отдел, которые пишет на Rust, это самый эпичный провал конечно.

    Пруфцов пожалуйста накинь

     

  • 1.2, макпыф (ok), 09:23, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Вызывающая проблему ошибка была устранена в ядре Linux ещё 3 декабря прошлого года

    Если бы все исследователи безопасности поступали также было бы очень хорошо. А то "найдена проблема - ее уже исправили но исправления пока в дистрибутивы не попало/ее скоро исправят - вот готовый эксплойт, пользуйтесь"

     
     
  • 2.3, Anonimous (?), 09:36, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Проблема была устранена почти год назад, если ее не исправили спустя это время, то это проблема майнтейнеров, а не пентестеров. Кто не исправил спустя столько времени - пускай расплачивается репутацией и теряет пользователей. По другому их не получится мотивировать делать то что они и так должны...
     
     
  • 3.4, anonymous (??), 09:41, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, одну дыру починили, 10 добавили.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 09:51, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В этом суть разработки ПО
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 11:26, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да что ты знаешь о Сути™?
     
  • 3.42, макпыф (ok), 12:00, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я о том что инфа о дыре и готовые эксплойты часто публикуются сразу же после обнаружения, когда фикс еще не дошел до дистрибутивов
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:45, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не зря ухожу на BSD, ой не зря.
     
     
  • 2.8, Аноним (38), 09:52, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    дык в ней куча всего от пингвина, если уходить куда то это на стрекозу
     
     
  • 3.14, Аноним (5), 10:11, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И чего же? Нет там от пингвина. Если вы намекаете на драйверы, то, неожиданно, они даже в Linux под разрушительными лицензиями в основном.
     
     
  • 4.16, Аноним (5), 10:13, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой каламбур вышел. Под разрешительными имел в виду.
     
     
  • 5.48, Anonymous XE (?), 12:35, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно написал. Занёс в словарик.
     
  • 2.13, ryoken (ok), 10:05, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...которую из..?
     
     
  • 3.15, Аноним (5), 10:12, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думаю аскетично посидеть на NetBSD, а там видно будет.
     
     
  • 4.17, Аноним (38), 10:14, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    также ASCIIтично посидеть в терминале без гуя)
     
     
  • 5.24, Аноним (5), 10:37, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К чему этот бред?
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 10:56, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот посиди на NetBSD, расскажи как там офигенно дела с UTF-8 и поддержкой железа. Чувак правду насчёт аскетичности сказал.
     
     
  • 7.32, Аноним (5), 11:05, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я как раз и есть "тот чувак". И бред – ответ на конкретный пост, а не всю ветку. И с Utf-8 проблем там нет.
     
  • 2.26, Аноним (27), 10:54, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не зря ухожу на BSD, ой не зря.

    Чтобы пользоваться линуксулятором, линуксовыми дровами войфая и видео через linux-kpi, и epoll-shim в пользовательском софте. Да ты молодец вообще!

     
     
  • 3.34, Аноним (5), 11:10, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Чтобы пользоваться линуксулятором

    Не пользоваться. Зачем? Проприетарщину давно для своих нужд не использую, а СПО собирается.
    >линуксовыми дровами войфая

    Они там собственные вообще-то.
    >видео через linux-kpi

    Это к FreeBSD вопросы.

     
  • 3.55, Аноним (-), 13:12, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Источник Бредни Пингвнияток о БЗДах и Wine - это другое рулон 8470 10050... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.56, Ivan_83 (ok), 13:28, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сижу на фре.
    Линуксятор не собран даже.
    Линуксовые дрова для вифи тоже не собраны, но есть OpenWRT в бихайве, и проблем он не доставляет.
    Видео - да, через линуксовую ядерную прокладку, но вполне свежие дрова.
    epoll-shim и inotifylib используются очень небольшим количеством софта, основная масса умеет kqueue пользоватся напрямую. А даже если и нет - то какая разница?
     

  • 1.6, Аноним (-), 09:45, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а есть где нибудь детальная актуальная документация для написания драйверов последней версии ядра с полным описанием quirks - лишь бы работало?
     
     
  • 2.11, Anonimous (?), 10:00, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.kernel.org/doc/html/v5.14/driver-api/index.html + примеры на базе других реализованных драйверов.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:58, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Да что ж за дела! Опять неправильный сишник прямо в ядро накоммитил и сразу дырень use-after-free с повышением привелегий!
    Как же так, как его туда вообще пустили! Куда смотрел ментейнер?! Почему опеннетовские кодеры не предотвратили сие непотребство!
     
     
  • 2.18, Аноним (38), 10:17, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они либо неистово сра^W общались в каментах либо люто бешено хотели пойти на растоконфу в Нерезиновой, но так как в карманах сквозняки то желание так и осталось желанием.
     
     
  • 3.31, Аноним (28), 11:02, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну конечно виноват тулинг. И то что код перед коммитом не освятил батюшка. А вот сходишь на конфу внесешь подаяние в церковь раста. Код сразу станет чистый и шелковистый. Наслушались уже тут такого.
     

  • 1.20, Аноним12345 (?), 10:27, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сами нашли уязвимость и сами же нашли противоядие ?
    Вам это ничего не напоминает ?
     
     
  • 2.30, Аноним (28), 11:00, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дезинсекторы, которые выпускает на лестничных площадках тараканов, а потом вывешивают объявления: «Избавим от тараканов».
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:29, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новый рут-эксплоит для нерутуемых телефонов будет?
     
  • 1.25, opa (?), 10:51, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    E2k protected pointers?
    Алё, Маск!
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:35, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну не выслали им еще халявных Эльбрусов.
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:30, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несусветная дурь, усложняющая до небес самые простые задачи.
     

  • 1.29, Аноним (28), 10:58, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было переписать на Crystal!
     
     
  • 2.35, anonymous (??), 11:11, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Предложите это Линуса.
     
     
  • 3.36, anonymous (??), 11:12, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линусу (пвтозамена)
     
  • 2.57, Аноним (54), 13:30, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше на Elm!
     

  • 1.46, Аноним (46), 12:24, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В ядре Rust не нужен. Пусть Гугл пишет своё ядро на Rust-е, и к нам не лезет.
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 12:43, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы - кто? Таблетки выпей - и вас не будет.
     

  • 1.50, Аноним (50), 12:38, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
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