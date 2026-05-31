The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступен дистрибутив NixOS 26.05, использующий пакетный менеджер Nix

31.05.2026 18:16 (MSK)

Представлен релиз дистрибутива NixOS 26.05, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего собственные разработки для упрощения настройки и сопровождения системы. В NixOS вся настройка системы осуществляется через единый файл системной конфигурации configuration.nix. Предоставляются возможности для быстрого отката системы на предыдущую версию конфигурации и переключения между различными состояниями системы. Поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями и возможность одновременного использования нескольких версий одной программы. Обеспечены воспроизводимые сборки. Для архитектур x86_64 и ARM64 подготовлены установочный образы с графическим окружением (3.7 ГБ) и сокращённым консольным вариантом (1.6 ГБ).

При использовании Nix результат сборки пакетов хранится в отдельном подкаталоге в /nix/store. Например, после сборки пакет firefox может записываться в /nix/store/8onlv1pc3ed6n5nskg6ad4twcfd0d5ae4ed5c4-firefox-151.0.2/, где "8onlv1pc3ed6n5nskg6ad4twcfd0d5ae4ed5c4" является хешем всех его зависимостей и инструкций сборки. Под установкой пакета подразумевается его сборка или скачивание уже собранного (при условии, что он был уже собран на Hydra - сервисе сборки проекта NixOS), а также формирование директории с символическими ссылками на все пакеты в профиле системы или пользователя, с последующим добавлении этой директории в список PATH. Аналогичный подход применяется в пакетном менеджере GNU Guix, который основан на наработках Nix. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.

Основные новшества:

  • Добавлено 20442 пакета, удалено 17532 пакета, обновлено 20641 пакетов. Добавлено 85 новых модулей и 1547 опций конфигурации, удалено 355 опций и 25 модулей. В разработке и сопровождении пакетов приняли участие 2842 разработчика, подготовивших 59703 изменения.
  • Среди новых модулей: OpenThread Border Router, knot-resolver, LibreChat, DankMaterialShell, mangowc, Tailscale, udp-over-tcp, turborepo-remote-cache, ReFrame, LogiOps.
  • Содержимое начального RAM-диска (initrd) переведно по умолчанию на использование системного менеджера systemd. Поддержка старой реализации на базе shell-скриптов объявлена устаревшей и будет удалена в выпуске NixOS 26.11.
  • Платформа x86_64-darwin, которая перестала использоваться компанией Apple, объявлена устаревшей. Сопровождение и сборка бинарных пакетов для данной платформы будет осуществляться до конца года.
  • Набор компиляторов GCC обновлён до ветки 15. Инструментарий LLVM остаётся на версии 21. Стандартная библиотека glibc обновлена до версии 2.42.
  • Среда рабочего стола GNOME обновлена до ветки 50, в которой удалён код для поддержки X11, переработан интерфейс родительского контроля, улучшена поддержка нецелых уровней масштабирования и механизма VRR (Variable Refresh Rate), реализована поддержка Wayland-протокола color-management-v2 для управления цветом.
  • Среда рабочего стола Budgie обновлена до версии 10.10, переведённой на Wayland.
  • По умолчанию предложено ядро Linux 6.18 (было 6.12). Из-за отсутствия сопровождающих прекращена поставка варианта ядра linux-rt.
  • Добавлен файл system.nix, позволяющий сконфигурировать NixOS без использования nix-channel.
  • Реализация D-Bus переведена с dbus на более высокопроизводительный и стабильный пакет dbus-broker.
  • В Nixpkgs прекращена поддержка ФС Reiserfs и ecryptfs.


  1. Главная ссылка к новости (https://nixos.org/blog/announc...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Nix и Lix, позволяющие поднять привилегии в системе
  3. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.5 и дистрибутив на его основе
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив NixOS 25.11, использующий пакетный менеджер Nix
  5. OpenNews: Отставка команды модераторов NixOS из-за разногласий с управляющим комитетом
  6. OpenNews: Мейнтейнеры NixOS отказались поддерживать XLibre
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65587-nixos
Ключевые слова: nixos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:38, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Guix лучше.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:54, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше чем? Guix использует shcema, и как следствие возникает вопрос, а как там обстоят дела с ленью, рекурсией, чистотой. Плюс, поскольку столь много людей писали, что не хотят учить ещё один язык, то что именно они собираются писать на scheme.
     
     
  • 3.18, АнонимХ (??), 21:41, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не хотят учить ещё один язык

    Его и учить-то не нужно особо! Все, кто добрались до сабжа, минимум разберутся в конфиге Emacs — ну а значит и тут.

     
  • 3.20, Аноним (20), 22:56, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > поскольку столь много людей писали, что не хотят учить ещё один язык

    А, то есть в Nix не нужно учить новый язык, который никуда кроме самого Nix нельзя применить, да?

     
  • 3.21, Аноним (21), 23:18, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Плюс, поскольку столь много людей писали, что не хотят учить ещё один язык

    Поэтому из язычка одного проекта и универсального языка, рекомендованным GNU для использования в GNU и расширениях GNU очевиднее выучить именно второй. Особенно зная, что спека у него занимает 50 страниц.

    >как следствие возникает вопрос, а как там обстоят дела с
    >ленью

    srfi-45, если нужно.

    >рекурсией

    Оптимизация рекурсии была ещё в Lambda Papers в семидесятых. В Nix её вроде нет. Можно хоть делать вид, что рекурсия есть, хоть делать вид, что нет, хоть написать себе паскалевский for.

    >чистотой

    Есть чистые и грязные макросы. Чистоту от эффектов и set! определяешь ты сам.

     
     
  • 4.27, Аноним (13), 01:18, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А, то есть в Nix не нужно учить новый язык, который никуда кроме самого Nix нельзя применить, да?

    Вообще-то, это как раз аргумент сторонников guix, а не nix.
    >Поэтому из язычка одного проекта и универсального языка, рекомендованным GNU для использования в GNU и расширениях GNU очевиднее выучить именно второй.

    У вас память ограничена, что вы не осилите ещё один язык? И потом, в который раз спрашиваю, что вы собрались на scheme писать?
    >srfi-45, если нужно

    Это - не ответ. В том то и проблема scheme, что универсальный язык пытаются воткнуть для решения нишевой задачи. Например, Nix позволяет описывать рекурсивные структуры вида

    {
      a = { b = "c"; };
      d = { e = config.a.b; };
    }

    Кроме того, лень необходима, для быстрого вычисления результатов. А вы рассуждаете не как человек, который scheme пользуется, а как виндузятник, рассуждающий о чём-то крайне далёким и неизвестном.
    >Есть чистые и грязные макросы. Чистоту от эффектов и set! определяешь ты сам.

    Звучит крайне неприятно. Получается, что произвольный scm файл может при выполнении запустить любой побочный эффект.

     
  • 3.25, Аноним (25), 23:57, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не хотят учить ещё один язык

    Любой более-менее распространённый ЯП "учится" за день до уровня 'начать делать что-то полезное", если умеешь программировать и знаешь хотя бы один ЯП. Особенно такие простые языки как схема и никс. Те, кто жалуется не умеют программировать. Поэтому выбор между сабжем и Guix по сути выбор между systemd и shepherd. Всё остальное не имеет особого значения. Особенно сегодня, когда можно скормить это всё модели.

     

  • 1.2, kravich (ok), 18:41, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >пакет firefox может записываться в /nix/store/8onlv1pc3ed6n5nskg6ad4twcfd0d5ae4ed5c4-firefox-151.0.2

    Это строчка в новости на месте, я спокоен

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:42, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Надо больше символов в хэше для большего абсурда!
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:41, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Содержимое начального RAM-диска (initrd) переведно по умолчанию на использование системного менеджера systemd.

    Пора на Guix.

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 18:42, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И xlibre?
     
     
  • 3.17, Frestein (ok), 21:27, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не путай шизофрению и разумный выбор.
     
  • 2.19, Аноним (20), 22:44, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или на PantherX.
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:25, 31/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 19:43, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > (initrd) переведно по умолчанию на использование системного менеджера systemd. Поддержка старой реализации на базе shell-скриптов объявлена устаревшей и будет удалена

    От шока чуть не разлил банановый раф на свой макбук. На какой дистрибутив теперь бежать моей андеграундной душе?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:03, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я тоже в шоке! И как же дальше жыть после этого? Тут ипал прости-дутку. Так от волнения у меня стояка больше нет. Эрекции ваще нет.
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:48, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Systemd-boot минималистичнее grub, и от systemd в нем одно название.
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:55, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из-за отсутствия сопровождающих прекращена поставка варианта ядра linux-rt.

    На этом дистре вообще люди есть?

     
     
  • 2.11, АнонимХ (??), 20:35, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну сам же видишь, даже по каментам тут: люди есть на некоем другом дистрибутиве ;)
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 21:04, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все кому надо то что в сабже уже есть в Арче/Качи
     
  • 2.15, Аноним (16), 21:02, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Линукс должен стоят на сервере. И у него должна быть коммерческая поддержка, даже если для аасяна она бесплатная. Сабжу на сервере делать нечего.
     
     
  • 3.24, Ivan1986 (?), 23:46, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так линукс и стоит на сервере, другого там обычно не ставят, но там обычно не сабж а убунта, дебиан или редхатоподобное, но как правильно отмечают во многих дистрибтивах это универсальная система, поэтому где она только не установлена, сабж же довольно специфичный, поэтому на десктопах.
     

  • 1.14, Аноним (13), 20:59, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен файл system.nix, позволяющий сконфигурировать NixOS без использования nix-channel.

    Flakes больше не нужны?

     
  • 1.26, Аноним (26), 00:22, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это типа Арча, но для более упоротых?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру