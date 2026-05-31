Доступен дистрибутив NixOS 26.05, использующий пакетный менеджер Nix

2.13 , Аноним ( 13 ), 20:54, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше чем? Guix использует shcema, и как следствие возникает вопрос, а как там обстоят дела с ленью, рекурсией, чистотой. Плюс, поскольку столь много людей писали, что не хотят учить ещё один язык, то что именно они собираются писать на scheme.

3.18 , АнонимХ ( ?? ), 21:41, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > не хотят учить ещё один язык Его и учить-то не нужно особо! Все, кто добрались до сабжа, минимум разберутся в конфиге Emacs — ну а значит и тут.

3.20 , Аноним ( 20 ), 22:56, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > поскольку столь много людей писали, что не хотят учить ещё один язык А, то есть в Nix не нужно учить новый язык, который никуда кроме самого Nix нельзя применить, да?

3.21 , Аноним ( 21 ), 23:18, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Плюс, поскольку столь много людей писали, что не хотят учить ещё один язык Поэтому из язычка одного проекта и универсального языка, рекомендованным GNU для использования в GNU и расширениях GNU очевиднее выучить именно второй. Особенно зная, что спека у него занимает 50 страниц. >как следствие возникает вопрос, а как там обстоят дела с

>ленью srfi-45, если нужно. >рекурсией Оптимизация рекурсии была ещё в Lambda Papers в семидесятых. В Nix её вроде нет. Можно хоть делать вид, что рекурсия есть, хоть делать вид, что нет, хоть написать себе паскалевский for. >чистотой Есть чистые и грязные макросы. Чистоту от эффектов и set! определяешь ты сам.

4.27 , Аноним ( 13 ), 01:18, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А, то есть в Nix не нужно учить новый язык, который никуда кроме самого Nix нельзя применить, да? Вообще-то, это как раз аргумент сторонников guix, а не nix.

>Поэтому из язычка одного проекта и универсального языка, рекомендованным GNU для использования в GNU и расширениях GNU очевиднее выучить именно второй. У вас память ограничена, что вы не осилите ещё один язык? И потом, в который раз спрашиваю, что вы собрались на scheme писать?

>srfi-45, если нужно Это - не ответ. В том то и проблема scheme, что универсальный язык пытаются воткнуть для решения нишевой задачи. Например, Nix позволяет описывать рекурсивные структуры вида {

a = { b = "c"; };

d = { e = config.a.b; };

} Кроме того, лень необходима, для быстрого вычисления результатов. А вы рассуждаете не как человек, который scheme пользуется, а как виндузятник, рассуждающий о чём-то крайне далёким и неизвестном.

>Есть чистые и грязные макросы. Чистоту от эффектов и set! определяешь ты сам. Звучит крайне неприятно. Получается, что произвольный scm файл может при выполнении запустить любой побочный эффект.

3.25 , Аноним ( 25 ), 23:57, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не хотят учить ещё один язык Любой более-менее распространённый ЯП "учится" за день до уровня 'начать делать что-то полезное", если умеешь программировать и знаешь хотя бы один ЯП. Особенно такие простые языки как схема и никс. Те, кто жалуется не умеют программировать. Поэтому выбор между сабжем и Guix по сути выбор между systemd и shepherd. Всё остальное не имеет особого значения. Особенно сегодня, когда можно скормить это всё модели.

